7 actions à éviter en ce moment, quoi qu’il arrive

Appelez-les stocks de drageons, stocks à éviter ou tout ce que vous voulez. Indépendamment de la façon dont elles sont classées, il y a certaines entreprises dont les investisseurs devraient rester loin pour le moment.

Quelques-unes des entreprises de cette liste ont mauvaise mine à cause de la pandémie. Certaines entreprises de véhicules électriques (VE) faibles font également leur apparition, ainsi que certaines SPAC.

Indépendamment des catalyseurs potentiels, toutes ces actions ont d’énormes faiblesses qui peuvent facilement faire chuter les cours des actions. Les investisseurs doivent éviter ces sept actions dès maintenant :

Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS)

Moteurs de Lordstown (NASDAQ :CONDUIRE)

Compagnies aériennes américaines (NASDAQ :AAL)

Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV)

AMC (NYSE :AMC)

Canou (NASDAQ :GOEV)

Wells Fargo (NYSE :WFC)

Actions à éviter : bourreau de travail (WKHS)

Source : Photo de WorkHorse.com

Je voulais vraiment que Workhorse réussisse. Lorsque j’ai écrit sur l’entreprise au cours de la dernière année, je l’ai aimé parce qu’elle a essayé de se différencier dès le départ. Plutôt que de rivaliser avec d’autres débutants de véhicules de tourisme, Workhorse s’est concentré sur les camionnettes de livraison électriques. L’entreprise semblait pouvoir se tailler une place dans l’espace brûlant des véhicules électriques.

Plus particulièrement, Workhorse a été l’un des trois finalistes considérés pour un contrat de remplacement de flotte massif du United States Postal Service (USPS). L’enthousiasme pour les véhicules électriques et l’attribution potentielle de l’USPS ont porté les actions à 40 $ en février.

Mais aucun de ces catalyseurs n’était censé être permanent. La bulle des véhicules électriques a éclaté en février. Plus tard dans le mois, USPS a attribué son contrat de remplacement de flotte à Oshkosh (NYSE :OSK). Les cours des actions WKHS sont tombés d’une falaise à cette nouvelle.

Workhorse a déposé une contestation judiciaire contre le prix USPS, mais ce sera une bataille longue et probablement infructueuse.

De manière assez surprenante, l’action WKHS a toujours une cote de «surpondération» à Wall Street. L’action est vraiment une cible de vente à découvert – plus de 36% des actions de WKHS sont actuellement vendues à découvert. Cela pourrait propulser leur prix vers le haut, mais à mon avis, le stock ne vaut pas la peine d’être poursuivi.

Lordstown Motors (RIDE)

Source : Postmodern Studio / Shutterstock.com

Lordstown Motors est intimement lié à Workhorse, qui détient 10 % du fabricant de véhicules électriques et a un accord de licence technologique avec la société.

Le camion Endurance de Lordstown Motors est basé sur une conception antérieure de Workhorse. Cette dernière société gagnera 1% sur chacun des 200 000 premiers camions Endurance vendus. Workhorse a également droit à 1 % de tout financement par emprunt ou par actions que Lordstown Motors lève.

Mis à part ce lien, les investisseurs devraient se méfier des actions RIDE simplement parce que la société perd beaucoup d’argent. En 2021, Lordstown Motors a annoncé une perte nette de 125 millions de dollars au premier trimestre. La société s’attend à ce que ses dépenses en capital s’élèvent à 275 millions de dollars en 2021. Elle prévoit également que les dépenses d’exploitation pourraient totaliser 350 millions de dollars pour l’année.

Cela équivaut à 625 millions de dollars. Si cela s’avère vrai, les 587 millions de dollars en espèces de Lordstown Motors pourraient théoriquement disparaître. En plus de cela, l’entreprise a fait face à la perte de son PDG et de son directeur financier. Et actuellement, les SPAC ne sont pas aussi bien accueillis par les marchés qu’il y a six mois. Aucun de ces facteurs n’indique une action dans laquelle les investisseurs devraient placer leur argent.

Actions à éviter : American Airlines (AAL)

Source : GagliardiPhotographie / Shutterstock.com

Pour les lecteurs qui ont prêté attention à l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les actions des compagnies aériennes, American Airlines se démarque probablement. Malheureusement, il se démarque pour de mauvaises raisons.

De nombreux experts se sont efforcés de comprendre quelle compagnie aérienne parmi les grands transporteurs américains s’en tirerait le mieux. La taille d’American Airlines et sa relative faiblesse financière en ont fait un titre à éviter par rapport à Delta (NYSE :DAL), United Airlines (NASDAQ :UAL) et Sud-ouest (NYSE :VUL).

Il est également clair que Delta et Southwest se sont beaucoup mieux comportés tout au long de la pandémie. Leurs actions ont connu une bien meilleure reprise après leurs pertes de mars 2020 que les actions AAL.

Certains pourraient soutenir qu’American Airlines – et United Airlines par extension – devrait augmenter en raison de l’augmentation du volume de voyages. Je ne suivrais pas cette logique. Ils sont à la traîne parce qu’ils étaient plus faibles avant la pandémie.

American Airlines restera encore longtemps plus faible que ses concurrents. La société a perdu 9,5 milliards de dollars en 2020. Les effets de cette perte se répercuteront lentement sur les actions d’AAL, qui s’effondreront dans un avenir prévisible.

Trèfle Santé (CLOV)

Source : Shutterstock

Clover Health est l’une des nombreuses ramifications de Chamath Palihapitiya, le soi-disant «SPAC King».

Palihapitiya est une figure qui divise pour le moins. Que vous pensiez qu’il est un investisseur brillant ou un escroc avisé, une chose est sûre : il sait comment gagner de l’argent. Palihapitiya flirte avec – et dépasse parfois – une valeur nette de 1 milliard de dollars alors que ses accords SPAC lui rapportent de l’argent.

Cependant, les retours de ses SPAC sont beaucoup moins inspirants, et Clover Health est l’une des entreprises les moins réussies de Palihapitiya. Depuis son introduction en bourse en juin de l’année dernière, l’action CLOV n’a que légèrement baissé. Il a commencé à se négocier au-dessus de 10 $ et se négocie maintenant à 9 $. Mais à mon avis, il n’y a pas grand-chose à aimer dans la société de soins de santé.

J’ai récemment écrit sur mon sentiment viscéral concernant les pertes croissantes de Clover Health. La direction laisse entendre que l’entreprise va bientôt franchir un cap, mais la réalité est radicalement différente. Voici ce que j’ai dit à propos du stock de CLOV plus tôt ce mois-ci :

« La société s’attend à ce que sa perte d’EBITDA de 76,2 millions de dollars au premier trimestre de 2021 ne corresponde qu’à une perte d’EBITDA de 190 à 240 millions de dollars pour l’année. Mais si Clover continuait simplement à 76,2 millions de dollars par trimestre, nous nous attendrions raisonnablement à ce que cette perte dépasse un peu 300 millions de dollars. Ainsi, l’entreprise laisse clairement entendre que tout va s’inverser et que les pertes d’EBITDA vont diminuer rapidement. Cependant, cela semble peu probable si nous voulons prendre le passé comme prologue. »

Rien n’a changé depuis pour indiquer que Clover Health peut s’améliorer à partir d’ici. Pour l’instant, les investisseurs devraient conserver les actions CLOV sur leur liste d’actions à éviter.

Actions à éviter : AMC Entertainment Holdings (AMC)

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Le principal argument qui motive l’investissement dans les actions AMC est qu’une courte pression l’enverra sur la lune. Mais cet argument est faux – si vous suivez les chiffres, cette action est probablement déjà passée.

L’intérêt à court terme pour AMC a culminé fin mai et début juin. À l’époque, 102 millions des 499 millions d’actions d’AMC ont été vendues à découvert. Les cours des actions sont passés de l’adolescence à 60 $ en quelques jours. C’était suffisant pour envoyer le stock d’AMC vers le ciel.

L’intérêt à court terme se situe maintenant autour de 17%. Peut-être que cela augmentera dans une fourchette qui pourrait déclencher une autre compression, mais le risque est grave.

Tôt ou tard, l’action AMC tombera à un chiffre en fonction de ses fondamentaux. La société était en grande difficulté bien avant que la pandémie ne ferme les cinémas et restera en grande difficulté une fois que la fréquentation des cinémas reviendra aux niveaux d’avant la pandémie.

AMC a subi une perte de 2,176 milliards de dollars au premier trimestre de 2020. Rien ne suggérait que quiconque aurait dû investir dans l’entreprise à l’époque, et il y a encore moins à suggérer cela maintenant. AMC a répondu à l’enthousiasme sans précédent pour ses actions comme le font les sociétés en faillite : elle a émis un tas d’actions pour lever des capitaux.

Les investisseurs qui se lancent dans les actions AMC sont désormais confrontés à une épée de risque à double tranchant : la dilution du prix des actions à long terme et le risque toujours présent que les actions recommencent à se négocier à l’adolescence.

Canou (GOEV)

Source : shutterstock.com/rafapress

La seule raison d’envisager l’action GOEV en ce moment est de jouer son potentiel de short squeeze. À l’heure actuelle, 26,8 % de son flottant est vendu à découvert. Mais comme vous pouvez probablement le deviner, je pense que l’achat d’actions GOEV est une proposition peu judicieuse.

Canoo est l’un des nombreux SPAC EV qui ont été mis sur le marché en 2020. Depuis lors, l’intérêt pour le secteur a diminué. La société fait même l’objet d’une enquête de la SEC pour savoir si elle a induit les investisseurs en erreur.

Même si rien ne ressort de l’enquête, Canoo pourrait être en difficulté. Franchement, on a l’impression que l’entreprise devient rapidement un concurrent plutôt qu’un concurrent viable dans le domaine des véhicules électriques. Je ne peux pas imaginer un scénario raisonnable dans lequel les investisseurs achètent des actions GOEV au lieu d’actions de fabricants de véhicules électriques à succès.

Les constructeurs chinois de véhicules électriques sont particulièrement convaincants en ce moment. Nio (NYSE :NIO) et XPeng (NYSE :XPEV) ont des années-lumière d’avance sur Canoo et continuent d’afficher de solides chiffres de livraison. Aux Etats-Unis, Tesla (NASDAQ :TSLA) et les constructeurs automobiles traditionnels lancent également des véhicules électriques. Je ne vois pas d’endroit où Canoo pourrait s’attaquer à tout cela.

Actions à éviter : Wells Fargo (WFC)

Source : Kristi Blokhin / Shutterstock.com

Wells Fargo n’est pas étranger à la controverse. L’environnement de vente à haute pression qui a conduit à la création de faux comptes et à plusieurs autres infractions a rattrapé Wells Fargo au début des années 2010. Le gros du blâme a été imputé à la haute direction, mais le mal était déjà fait. Wells Fargo a perdu sa fiabilité. Ce n’était pas un petit coup dur pour une banque de la rue principale avec une si longue histoire.

Wells Fargo est censé être la banque du petit gars, mais la société brûle rapidement ces ponts. L’entreprise commencera à fermer toutes les marges de crédit personnelles existantes au cours des prochaines semaines.

À la suite du scandale, la banque est empêchée d’augmenter son bilan jusqu’à ce qu’elle se conforme à la réglementation. Par conséquent, Wells Fargo réduit son plafond d’actifs et ses marges de crédit personnelles existantes.

Par une ligne de logique, la banque devrait se débarrasser des actifs à plus haut risque de son bilan. Cependant, je n’achète pas ça. La vérité est que Wells Fargo n’a à se débarrasser de ces actifs qu’à cause de ses propres erreurs. S’il était conforme au départ, il n’aurait pas le plafond d’actifs qu’il a actuellement.

Le mauvais service ultime de Wells Fargo est le suivant : les lignes de crédit qui seront fermées peuvent affecter les cotes de crédit des utilisateurs. Le dernier mouvement de la banque montre qu’il s’agit de tout sauf de Main Street.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (ni directement ni indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Alex Sirois est un contributeur indépendant à InvestorPlace dont le style d’investissement personnel en actions est axé sur des sélections d’actions à long terme, d’achat et de conservation, qui créent de la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs secteurs, du commerce électronique à la traduction en passant par l’éducation et utilisant son MBA de l’Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.