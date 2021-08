7 actions à forte capitalisation à forte capitalisation à saisir pour les dividendes et la croissance

Bien que le marché boursier continue de monter en flèche en 2021, les titres les plus charnus ont été faits par les actions de croissance et les jeux de mème passionnants. Bien que des gains à trois chiffres aient été réalisés, ces choix plus risqués. Et les investisseurs ne peuvent pas se permettre d’être complaisants. Ainsi, il est possible d’investir dans des actions à méga-capitalisation dans le climat économique actuel.

L’un des moyens les plus simples de protéger votre portefeuille est d’investir dans des actions à grande capitalisation dominant leurs marchés respectifs. Oui, la dynamique des prix de ces sociétés matures avec de grandes capitalisations boursières ne se compare pas favorablement avec les goûts de Tesla (NASDAQ :TSLA) ou alors Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE). Mais ils continueront à verser des dividendes à leurs actionnaires et progresseront à un bon rythme en raison de leurs positions établies.

Voici sept actions à méga-capitalisation qui sont des investissements solides qui vous rassureront lorsque la volatilité du marché est élevée et que l’incertitude économique est à la hausse :

Morgan Stanley (NYSE :MME)

Alibaba (NYSE :BABA)

Pay Pal (NASDAQ :PYPL)

Microsoft (NASDAQ :MSFT)

MasterCard (NYSE :MA)

JPMorgan Chase (NYSE :JPM)

UnitedHealth (NYSE :UNH)

Les investisseurs dans ces actions peuvent en outre s’attendre à des dividendes sains et à une croissance des actions. Plongeons-nous.

Actions à grande capitalisation à acheter : Morgan Stanley (MS)

Source : Ken Wolter / Shutterstock.com

La nouvelle pandémie de coronavirus a fait des ravages sur les Américains à faible revenu, mais n’a pas semblé avoir beaucoup d’impact sur les finances des particuliers et des institutions à valeur nette très élevée. Par exemple, le géant de la banque d’investissement Morgan Stanley avait environ 4 000 milliards de dollars d’actifs clients et près de 70 000 employés à la fin de 2020.

Les revenus nets de l’année entière ont atteint un record de 48,2 milliards de dollars, contre 41,4 milliards de dollars il y a un an. Le bénéfice net était de 11 milliards de dollars (6,46 $ par action diluée) contre 9 milliards de dollars (5,19 $ par action diluée) il y a un an.

La force de la banque a toujours été sa franchise de négociation d’actions, la plus importante au monde. Ce segment a encore connu une excellente année : les ventes d’actions et les revenus de négociation nets ont augmenté de 22 % en glissement annuel.

À la mi-juillet, la banque d’investissement a annoncé un nouveau trimestre remarquable, avec un chiffre d’affaires net de 14,8 milliards de dollars contre 13,7 milliards de dollars il y a un an. Un BPA de 1,85 $ par action a largement dépassé l’estimation consensuelle de 1,65 $ par action.

Le négoce des actions de Morgan Stanley a une fois de plus largement dépassé les estimations, générant 2,83 milliards de dollars de revenus, dépassant les estimations des analystes de 400 millions de dollars. Ses deux autres divisions importantes, la gestion de patrimoine et la gestion de placements, ont également dépassé les attentes.

Un autre domaine important à considérer lors de l’investissement dans les actions MS est son dividende. Le colosse bancaire a augmenté sa distribution pendant sept années consécutives, avec un taux de croissance sur trois ans de 32,6%. C’est un paiement très sain qui va de pair avec une dynamique de prix à la hausse constante.

Alibaba (BABA)

Source : Kevin Chen Photographie / Shutterstock.com

Alibaba est le plus grand site de vente en ligne au monde. Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2021, le volume brut annuel de marchandises (GMV) négocié sur les places de marché du commerce électronique d’Alibaba en Chine a atteint environ 7 49 000 milliards de yuans. Les revenus d’Alibaba ont ensuite augmenté de 22% au cours du trimestre de juin. De plus, les opérations de vente au détail de l’entreprise ont augmenté de 14 % et les revenus du cloud ont augmenté de 29 %.

Mais cela a été une année difficile pour l’action BABA. Les actions du géant du commerce électronique ont baissé de 10,8% au cours du mois dernier, car l’activité réglementaire chinoise pèse lourdement sur le stock.

Deux événements sont particulièrement importants. En novembre dernier, les régulateurs chinois ont suspendu l’offre publique initiale de Groupe de fourmis, l’opérateur du service de paiement mobile Alipay et la société sœur du groupe Alibaba.

Ant Group était sur le point de lever 35 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse au monde. Du côté positif, selon un membre du conseil d’administration, il ne faudra “pas trop longtemps” avant que Ant Group puisse reprendre son introduction en bourse suspendue.

L’autre grand développement réglementaire a été une amende de 2,8 milliards de dollars infligée au géant chinois de la technologie pour violations des règles antitrust, entraînant une perte nette de 5,47 milliards de yuans au cours du trimestre de mars, sa première perte d’exploitation en tant qu’entreprise publique.

Dans l’ensemble cependant, BABA reste une entreprise très solide. Ma collègue Dana Blankenhorn fait un excellent travail en expliquant à quel point la société fondée par Jack Ma est omniprésente en Chine dans un article perspicace. Vous traitez essentiellement Amazon (NASDAQ :AMZN), Microsoft et MasterCard ne font plus qu’un.

Oui, l’activité réglementaire en Chine, tout comme aux États-Unis et en Europe, va s’intensifier. Mais compte tenu de sa taille et de sa force, toute baisse est une énorme opportunité d’achat.

PayPal (PYPL)

Source : JHVEPhoto / Shutterstock.com

PayPal fournit des solutions de paiement électronique aux commerçants et aux consommateurs, en mettant l’accent sur les transactions en ligne. En 2020, le volume total des paiements ou TPV de PayPal a augmenté d’environ un tiers d’une année sur l’autre, alors que le fournisseur de paiement numérique a augmenté de façon exponentielle pendant la nouvelle pandémie de coronavirus.

Cependant, la société basée à San Jose, en Californie, a récemment raté les estimations de revenus du deuxième trimestre au milieu de l’ancienne société mère eBay (NASDAQ :EBAY) basculer vers un autre processeur de paiement. En conséquence, l’action a chuté, vous offrant une excellente opportunité d’investir dans celle-ci.

Fin 2020, PayPal comptait 377 millions de comptes actifs, dont 29 millions de comptes marchands. Il possède également Xoom, une entreprise internationale de transfert d’argent et Venmo, une plate-forme de paiement de personne à personne, qui se portent tous deux extrêmement bien.

Et malgré les résultats trimestriels difficiles, il y a de quoi sourire si vous êtes actionnaire de PayPal. La société a ajouté 11,4 millions de nouveaux comptes actifs au deuxième trimestre pour un total de 403 millions de comptes actifs.

Les revenus ont augmenté de 19% en glissement annuel au cours du trimestre terminé le 30 juin. Le volume total des paiements a bondi de 40% à 311 milliards de dollars, tandis que l’application Venmo, qui a commencé à prendre en charge les services de crypto-monnaie en avril, a vu le volume des paiements bondir de 58% à 58 milliards de dollars.

Comparé à plusieurs actions à méga-capitalisation, PYPL a derrière lui une excellente dynamique de prix.

Microsoft (MSFT)

Source : NYCStock / Shutterstock.com

Le chouchou original de la bulle dot com reste un nom très fort dans le monde de la technologie. Microsoft ne fait plus autant les gros titres qu’avant, mais il s’agit d’un géant de la technologie qui a connu une croissance exponentielle au cours des cinq dernières années. Et il a diversifié son activité dans plusieurs segments avec des revenus récurrents robustes.

Microsoft a récemment publié des résultats pour le quatrième trimestre de l’exercice 2021, dépassant une fois de plus les attentes. Le BPA ajusté a augmenté de 48,6 % par rapport à l’année précédente et le chiffre d’affaires a dépassé les estimations des analystes, en hausse de 21,3 % par rapport au trimestre de l’année précédente.

Les revenus du cloud Azure de Microsoft ont bondi de 51% d’une année sur l’autre, dépassant les attentes. La plate-forme détient désormais une part d’environ 20% du marché mondial du cloud de 150 milliards de dollars à la fin du premier trimestre 2021. juste derrière Amazon Web Services en termes de part de marché mondial du cloud.

La plate-forme cloud Azure comprend plus de 200 produits et services, une suite d’outils et de services que les développeurs peuvent utiliser pour la mise en réseau, le stockage, les services d’applications mobiles et Web, l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IoT) et d’autres besoins informatiques. Azure est la clé de l’avenir de Microsoft, avec des flux de revenus à l’épreuve de la récession et des frais récurrents stables.

Dans l’ensemble, avec trois grandes divisions, comprenant diverses entreprises telles que Microsoft Office, SQL Server, Skype et LinkedIn, il n’y a pratiquement aucune facette de votre vie qui ne se connecte pas avec un produit MSFT.

Mastercard (MA)

Source : Alexandre Yakimov / Shutterstock.com

Mastercard a généreusement récompensé les investisseurs au fil des ans. Le titre a surperformé le S&P 500 de 177,1 % et son secteur de 190,2 % au cours des cinq dernières années sur une base ajustée du dividende.

Mais dernièrement, tous les gros titres sont réservés à PayPal, un excellent stock à part entière. MA ne se développera pas aussi vite que PayPal. Cependant, Mastercard est également un moyen intéressant de jouer la tendance croissante du paiement numérique. À mesure que les choses reviendront à la normale, les gens commenceront à voyager davantage et les transactions transfrontalières par carte augmenteront, profitant massivement à Mastercard.

Plus récemment, Mastercard a dépassé les estimations de ventes et de bénéfices pour le deuxième trimestre. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 4,5 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,7%. Le BPA de 2,08 $ par action a également dépassé les 1,74 $ attendus par les analystes de Wall Street.

Les transactions internationales, le pain et le beurre de Mastercard, ont augmenté de 33% en monnaie locale par rapport au trimestre de juin 2020. Cela est dû à une forte augmentation des dépenses nationales par carte et à des gains dans les achats transfrontaliers à mesure que les pays rouvrent pour les voyages et les affaires.

PayPal ne verra pas les mêmes vents arrière car il ne profite pas de la même manière de la demande de voyages refoulée. Cela fait de MA un jeu de réouverture légèrement meilleur à mes yeux.

JPMorgan Chase (JPM)

Source : Bjorn Bakstad / Shutterstock.com

Bien que les banques aient connu une année 2020 difficile, certaines s’en sont mieux tirées que d’autres.

La plus grande banque américaine, JPMorgan, a déclaré un chiffre d’affaires net de 29,2 milliards de dollars et de 29,1 milliards de dollars pour les quatrième et troisième trimestres de 2020. Compte tenu de la forte baisse des taux d’intérêt et de l’atmosphère économique globalement déprimée, ce sont d’excellents chiffres.

Plus récemment, le géant bancaire a affiché un bond de 155% de ses bénéfices au deuxième trimestre alors que l’économie américaine continuait de rebondir.

Les revenus de trading ont chuté de 28% par rapport aux niveaux records de l’année dernière. Mais une augmentation des transactions et le déblocage de 3 milliards de dollars réservés pour couvrir les pertes pandémiques redoutées ont plus que compensé cela.

Pour l’avenir, la plus grande banque du pays offrait des perspectives mitigées. Il a averti que les taux d’intérêt bas, la faible demande de prêts et un ralentissement des échanges pèseront sur les résultats au cours des prochains trimestres.

“Nous avons des points positifs dans certaines poches et les tendances des dépenses de consommation sont encourageantes”, a déclaré le directeur financier Jeremy Barnum lors d’un appel.

Cependant, il a averti que les entreprises clientes et les consommateurs ont beaucoup d’argent à leur disposition en raison des fonds de relance substantiels et des faibles taux d’intérêt. Par conséquent, les revenus des prêts de base pourraient ne pas bénéficier cette année de la reprise plus large.

Néanmoins, JPMorgan est un indicateur pour l’économie américaine. Alors que les dépenses de consommation reprennent vie, JPM est une valeur sûre à avoir dans votre portefeuille.

UnitedHealth Group (UNH)

Source : Ken Wolter / Shutterstock.com

UnitedHealth Group est une entreprise de soins de santé axée sur les données, composée d’Optum, sa division de pharmacie et de prestation de soins, et UnitedHealth, le plus grand assureur-maladie du pays. Au total, le groupe supervise 140 millions de patients qui produisent environ 1 500 milliards de transactions par an. Il s’agit d’un grand pool de données, qui est utilisé pour améliorer les soins médicaux.

Par exemple, l’entreprise a immédiatement reprogrammé 4 000 rendez-vous pour des visites virtuelles de télémédecine au début de la pandémie. Dès que des tendances émergent, Optum les analyse et agit sur les nouveaux modèles émergents. Cela lui donne un avantage sur les entreprises et les plateformes plus traditionnelles.

Au cours des cinq dernières années, la société de soins de santé axée sur la technologie a vu ses bénéfices augmenter de 18,8 %, tandis que les ventes ont bondi de 9,0 %. Depuis plus de dix ans, la société a régulièrement augmenté le dividende ; la distribution a augmenté de 24,5% pendant cette période.

En résumé, UnitedHealth est une entreprise sans ressources. Il verse un beau dividende et a connu une croissance exponentielle au cours des cinq dernières années. Si vous voulez un excellent choix défensif pour votre portefeuille, ne cherchez pas plus loin.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.