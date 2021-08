7 actions à grande capitalisation notées A que vous voulez dans votre portefeuille

Cette semaine, les principaux indices continuent de frapper et de se retirer des sommets. Ce sont les jours de canicule du marché, et comme le thermomètre, nous sommes coincés près des sommets, mais il n’y a pas beaucoup de drame à ce sujet. À l’exception de certaines actions cachées à grande capitalisation de qualité.

La plupart des investisseurs attendent en ce moment. Ils veulent voir si l’inflation est « transitoire » ou si c’est un vrai problème. À ce stade, il y a des preuves que c’est le cas, mais pas assez pour y accrocher votre chapeau.

En outre, d’importants projets de loi sur les infrastructures sont en cours d’examen au Congrès et contribueront à améliorer les fondements des transports et de la technologie aux États-Unis. Mais on craint également que les cas résurgents de la variante Covid-19 Delta ne ralentissent l’expansion économique.

En termes simples, nous sommes dans un autre endroit où nous ne sommes jamais allés auparavant. Et c’est ce qui rend ces actions à grande capitalisation si intéressantes. Ils seront des ports sûrs en cas de tempête, mais seront des leaders à mesure que l’économie se développera. Oh, et n’oubliez pas – chacun a une note A dans mon Portfolio Grader.

Canon (NYSE :CAJ)

Transporteur mondial (NYSE :CARR)

Découvrez les services financiers (NYSE :DFS)

Financier Synchrony (NYSE :SYF)

ArcelorMittal (NYSE :TA)

Nucor (NYSE :NU)

Financière Capital One (NYSE :COF)

Actions à grande capitalisation à acheter : Canon (CAJ)

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Il y a généralement deux images qui vous viennent à l’esprit lorsque vous entendez le nom Canon. L’un est les caméras. L’autre, ce sont les copieurs.

Mais la société basée au Japon est bien plus que cela. Il est plus facile de considérer CAJ comme une entreprise d’optique, puisque ses unités commerciales s’occupent de créer des images visuelles sous diverses formes. Elle dispose d’équipements de lithographie et de dépôt de couches minces sous vide pour la conception et la fabrication de puces. Il dispose d’équipements d’imagerie médicale pour les tomodensitogrammes et les IRM. Et il dispose également d’autres technologies qui font que tout cela fonctionne, y compris l’entretien et le conseil.

Le fait est qu’il s’agit d’un bon exemple d’une action à grande capitalisation de style japonais qui est diversifiée dans toutes les industries pour la sécurité et la force. Cela signifie également que CAJ fournit un dividende fiable de 2,7%.

CAJ a actuellement une capitalisation boursière de 25 milliards de dollars et l’action est en hausse de 23% depuis le début de l’année, mais le ratio cours / bénéfices des transactions n’est que de 15x. Il y a encore beaucoup de valeur ici.

Transporteur mondial (CARR)

Source : JHVEPhoto / Shutterstock.com

Depuis 1979, CARR était simplement une division d’une autre action américaine à grande capitalisation. Mais en 2020, la société a été scindée avec une autre division et elle est devenue publique sous son propre ticker.

L’entreprise elle-même existe depuis plus d’un siècle, en commençant en Floride. Il ne devrait pas être surprenant que les produits révolutionnaires de CARR à l’époque étaient la climatisation et la réfrigération. Aujourd’hui, CARR est l’un des leaders mondiaux sur le marché du CVC et il tire encore près des trois quarts de son chiffre d’affaires du CVC et de la réfrigération.

Aujourd’hui, avec une capitalisation boursière de près de 50 milliards de dollars, CARR est une centrale autonome qui s’intègre confortablement à d’autres actions à grande capitalisation. Et compte tenu de la hausse des températures, le CARR continuera à avoir beaucoup de travail dans les années à venir. C’est aussi un jeu sur les actions ESG populaires qui continuent de susciter l’intérêt des institutionnels.

Le CARR a augmenté de 51% depuis le début de l’année, mais il se négocie à un P/E actuel de 20x. Il a un léger dividende de 0,9%.

Actions à grande capitalisation à acheter : découvrez les services financiers (DFS)

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Vous pouvez reconnaître DFS grâce à sa carte de crédit Discover. Mais c’est bien plus qu’une simple société de cartes de crédit. DFS est une institution financière à multiples facettes qui propose des services bancaires, des comptes chèques et des comptes d’épargne, des prêts, y compris des prêts hypothécaires, ainsi que des prêts étudiants.

Elle appartenait à une grande société de courtage et a été scindée en 2007. L’action s’est avérée solide au fil des ans et est un concurrent discret qui continue d’offrir une valeur réelle dans le secteur des actions à grande capitalisation. Il a également été un innovateur dans le secteur des cartes de crédit et a fait de grandes percées auprès de clients plus jeunes.

DFS a gagné 48% depuis le début de l’année, mais se négocie à un P/E actuel d’un cheveu au-dessus de 8x. Et il a toujours un dividende de 1,5%.

Synchrony Financial (SYF)

Source : rafapress/Shutterstock.com

Il y a maintenant un nouveau terme dans le secteur de la fintech, BNPL. Cela signifie, achetez maintenant, payez plus tard. Auparavant, cela signifiait simplement utiliser une carte de crédit, puis payer le solde de la carte chaque mois.

Aujourd’hui, avec la popularité croissante des paiements numériques et des services bancaires mobiles, BNPL vous permet essentiellement de fractionner un achat sur une période définie sans paiement d’intérêts sur le montant.

Alors que SYF est surtout connu comme le plus grand fournisseur de cartes de crédit privées aux États-Unis, ses partenaires sont un « Who’s Who » des principales actions à grande capitalisation. Elle a même mis en place des services de crédit et BNPL pour les principales sociétés de paiement numérique.

Sa capitalisation boursière de 29 milliards de dollars la place fermement dans le camp des actions à grande capitalisation et elle continue de croître rapidement, établissant et entretenant d’excellentes relations avec les plus grandes marques. L’action a augmenté de 46% depuis le début de l’année, mais elle se négocie à un P/E actuel de 9x et a un dividende de 1,7%.

Actions à grande capitalisation à acheter : ArcelorMittal (MT)

Source : Shutterstock

Passons du plastique au métal lourd. J’entends par là MT, le plus grand sidérurgiste au monde. Fait amusant : MT fabrique 200 nuances d’acier différentes uniquement pour les constructeurs automobiles.

C’est l’une des entreprises qui est un excellent indicateur de la croissance économique mondiale, car elle commence à voir une demande croissante pour ses produits avant de voir l’activité sur le marché. Compte tenu des plans d’infrastructure massifs que les États-Unis envisagent, MT devrait être l’une des principales actions à grande capitalisation pendant au moins les cinq prochaines années, à mesure que ces plans se déploient.

Et la croissance mondiale contribuera également à la performance de MT. Au fil des ans, il a intégré verticalement ses opérations, de sorte qu’il contrôle tous les aspects de la chaîne d’approvisionnement, ce qui est très utile lorsqu’il y a tant de problèmes de chaîne d’approvisionnement dus à la pandémie.

Les investisseurs se tournent vers MT depuis un certain temps maintenant. L’action est en hausse de 56%. Mais il ne se négocie toujours qu’à un P/E actuel inférieur à 6x. Il a un dividende de 0,7%.

Nucor (NUE)

Source : Shutterstock

Si vous êtes intéressé par une entreprise sidérurgique pour profiter spécifiquement du rebond économique américain, alors NUE est un excellent candidat. Il a commencé ses activités lorsque Teddy Roosevelt était président des États-Unis.

Certes, les entreprises sidérurgiques américaines ont connu le meilleur et le pire des moments, mais les meilleurs se portent à nouveau bien. Et le fait que l’administration Biden soit très concentrée sur l’achat d’américains, est de bon augure pour l’acier américain avec tout l’argent neuf allant aux infrastructures. La plupart des grands projets vont nécessiter beaucoup d’acier.

NUE est l’une des actions à grande capitalisation parfaitement positionnées pour profiter de la poussée américaine pendant une décennie de dépenses d’infrastructure.

NUE a déjà augmenté de 129% depuis le début de l’année. Pourtant, il se négocie toujours à un P/E de 12x et a un dividende de 1,3%, même après sa course actuelle.

Actions à grande capitalisation à acheter : Capital One Financial (COF)

Source : Isabelle OHara/Shutterstock.com

Lorsque COF, basé en Virginie, a démarré en 1994, il n’offrait qu’un seul produit : les cartes de crédit. Mais depuis lors, elle est devenue un acteur majeur du secteur bancaire, avec une réputation de banque à l’avant-garde de la technologie.

Aujourd’hui, c’est le deuxième financeur automobile aux États-Unis et le cinquième émetteur de cartes de crédit. Elle gère désormais 369 milliards de dollars d’actifs sous gestion, ce qui en fait la 10e banque aux États-Unis en termes d’actifs.

Avec les autres valeurs financières ici, COF a été très enthousiaste à propos de la banque numérique et de la capacité de repenser la banque moderne. Il a lancé de nouvelles succursales qui sont plus des cafés que des installations traditionnelles pour attirer des clients plus jeunes qui souhaitent une interface plus directe et plus décontractée avec leur banque.

Cela se reflète en grande partie par l’intérêt des investisseurs pour le COF. L’action a augmenté de 77 % depuis le début de l’année, ce qui est impressionnant pour une banque avec une capitalisation boursière de 78 milliards de dollars. Mais il se négocie à un P/E actuel de seulement 7x, avec un dividende de 1,4%. Il y a encore beaucoup de valeur à débloquer ici.

