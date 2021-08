Les stocks de meme ne vont nulle part de si tôt. L’une des tendances les plus intéressantes à émerger pendant la pandémie, cette sous-catégorie d’actions suscite beaucoup d’intérêt, en particulier de la part des investisseurs de détail. Et cela a conduit à une forte augmentation des achats dans des entreprises avec des ratios courts élevés.

Il s’agit d’un investissement traditionnel bouleversé. Un intérêt court élevé signifie un sentiment baissier du marché, tandis que des ratios faibles signifient un sentiment neutre ou haussier. Mais les investisseurs s’inspirant de Reddit et d’autres plateformes de médias sociaux considèrent un ratio court élevé comme un signal d’achat.

De temps en temps, Wall Street parie lourdement contre une action par le biais d’une vente à découvert. Mais ces grandes entreprises se trompent parfois, et lorsqu’elles le font, cela peut déclencher un effet appelé “short squeeze”. Cependant, nous avons assisté à une quantité anormale de short squeezes au cours de la dernière année environ, depuis que r/WallStreetBets a lancé une campagne pour écraser les hedge funds et encaisser les shorts. GameStop (NYSE :GME) en provoquant une courte pression. Chatter sur les plateformes de médias sociaux a également aidé Divertissement AMC (NYSE :AMC) repousser la faillite.

Quelles que soient leurs motivations, il est clair que les investisseurs doivent garder un œil sur les actions à intérêt court élevé à l’avenir. Voici 7 actions à ratio court élevé à surveiller en cas de cassure :

Groupe de bourreau de travail (NASDAQ :WKHS)

Groupe principal de Washington (NYSE :WPG)

AMC Divertissement Holdings (NYSE :AMC)

Place des enfants (NASDAQ :PLCE)

Centres de magasins d’usine de Tanger (NYSE :SKT)

Le groupe GEO (NYSE :GÉO)

Charge clignotante (NASDAQ :BLNK)

Cependant, avant d’approfondir ces actions, il est important de noter que même si le fait d’être long sur une action avec un intérêt court élevé peut conduire à des bénéfices à court terme, vous pouvez également vous brûler assez rapidement, alors investissez toujours l’argent que vous pouvez se permettre de perdre en investissant dans cet espace.

Actions à ratio court élevé : Workhorse Group (WKHS)

Source : rblfmr / Shutterstock.com

Workhorse Group est une entreprise de fabrication basée à Cincinnati, Ohio, spécialisée dans la fabrication de véhicules de livraison et utilitaires électriques. La principale raison pour laquelle il se trouve sur cette liste est la perte d’un contrat du service postal américain pour assembler 50 000 à 165 000 nouveaux véhicules. WKHS était perçu comme un favori, et le fait de manquer a envoyé le stock dans une vrille dont il ne s’est pas encore remis.

Les actions ont perdu 2 milliards de dollars en valeur après que le constructeur de véhicules électriques a raté le contrat de véhicule de livraison de nouvelle génération, attribué à Oshkosh (NYSE :OSK). Les représentants de l’USPS ont rencontré la société après l’annonce. Mais il n’y a pas eu d’autres développements de ce côté-là. Malgré le stock qui explose lors du développement, la perspective que Workhorse récupère le contrat semble sombre.

Il n’est donc pas surprenant que des vendeurs à découvert aient ciblé l’entreprise. Quoi qu’il en soit, je ne voudrais pas investir dans celui-ci. Oui, les Redditors se sont entassés dans celui-ci, mais le sentiment semble s’être refroidi. Au cours du dernier mois seulement, le titre a perdu 21,3%. Avec des catalyseurs limités en vue, il est préférable de laisser celui-ci se reposer : une courte compression est hautement improbable.

Groupe principal de Washington (WPG)

Source : Shutterstock

Washington Prime Group est une fiducie de placement immobilier (FPI) qui investit dans des centres commerciaux. Normalement, les investisseurs à revenu adorent les FPI. Une FPI est tenue par la loi de distribuer 90 % de ses bénéfices imposables sous forme de distributions. À leur tour, les FPI ne paient aucun impôt sur le revenu des sociétés. Par conséquent, WPG fait partie de ces actions qui font partie intégrante des portefeuilles d’investissement.

Mais la raison pour laquelle vous le trouvez parmi les actions à ratio court élevé est que WPG est une FPI de détail. Et même si les choses reviennent lentement à la normale, l’avenir du commerce de détail est toujours en suspens – les loyers ont considérablement baissé depuis le début de la pandémie.

WPG a également fait les frais de la crise actuelle. Même si les choses s’améliorent quelque peu, le FPI a tout de même déclaré une perte de 105,5 millions de dollars, ou 4,26 $ par action, au cours de son dernier trimestre, après avoir déclaré une perte au cours de la même période un an plus tôt.

Le seul point positif était que la société a déclaré des fonds provenant des opérations (FFO) de 18,8 millions de dollars, ou 75 cents par action, au cours de la période. C’est une lueur d’espoir, car le FFO est une mesure étroitement surveillée dans le secteur des FPI. Il prend le revenu net et ajoute des éléments tels que la dépréciation et l’amortissement.

Tout bien considéré, il est logique que ce stock soit court-circuité dans le climat actuel. Pourrions-nous voir un revirement ? Encore une fois, tout dépend des Redditors et de ce qu’ils pensent du stock. Ils pourraient se rallier à WPG, puisque c’est un nom avec une histoire et une crédibilité. Mais cela reste un pari.

AMC Divertissement (AMC)

Source : Helen89 / Shutterstock.com

Que pouvez-vous dire qui n’a pas déjà été dit sur AMC ? Redditors a lancé la manie des stocks de mèmes avec l’opérateur de chaîne de films en difficulté.

La hausse des Netflix (NASDAQ :NFLX) et d’autres géants du streaming ont clairement indiqué que l’industrie du cinéma devra procéder à des changements drastiques pour survivre. Vous ne le devineriez jamais en regardant les actions AMC. À maintes reprises, les Redditors ont forcé des analystes comme moi à manger une humble tarte lorsque nous avons écrit des articles d’analyse contre l’entreprise. C’est en train d’arriver au point où c’est une question de prestige pour les médias sociaux que l’entreprise réussisse.

Néanmoins, la direction a bien joué la situation. Il a émis un montant décent d’actions et s’est efforcé de satisfaire Reddit avec ses mouvements d’entreprise. Par exemple, il a rejeté une proposition qui aurait demandé à ses actionnaires d’autoriser la chaîne de cinémas à émettre jusqu’à 25 millions d’actions supplémentaires et a nommé le PDG Adam Aron en tant que président, remplaçant un cadre lié à la société d’investissement de Pékin. Groupe Dalian Wanda.

À ce stade, les Redditors semblent personnellement investis dans l’avenir de cette entreprise. Il est donc difficile de s’y opposer, même si les fondamentaux évoluent clairement dans la mauvaise direction.

La Place des Enfants (PLCE)

Source : rblfmr/Shutterstock.com

The Children’s Place a un rendement sur un an de 358,4 %, ce qui indique clairement deux choses. Premièrement, les investisseurs ont intégré la reprise avant qu’elle ne se produise. Et deuxièmement, l’intérêt des investisseurs particuliers pour celui-ci est très élevé.

Cela ne veut pas dire que le détaillant spécialisé de vêtements et d’accessoires pour enfants est un mauvais stock. Certes, lorsque Covid-19 a secoué les marchés pour la première fois, les bénéfices et les revenus ont plongé. Cependant, depuis ce temps, la société a effectué un retour en force.

PLCE a annoncé un BPA ajusté de 1,71 $ au deuxième trimestre de l’exercice 21 contre (2,68 $) l’an dernier. Les ventes numériques ont été excellentes au deuxième trimestre, représentant 43 % des ventes totales du trimestre contre 29 % au deuxième trimestre 2019. La majeure partie de l’activité numérique, 70 % pour être exact, passe désormais par les appareils mobiles.

S’exprimant sur ce développement, Jane Elfers, présidente et chef de la direction, a déclaré : « Notre activité numérique continue de croître à la fois en termes de chiffre d’affaires et de résultat net. Nos ventes numériques ont représenté 43 % du total des ventes nettes du deuxième trimestre 2021, contre 29 % au deuxième trimestre 2019, avec plus de 70 % de nos activités numériques via un appareil mobile. Nos utilisateurs mobiles actifs sont en hausse à deux chiffres, en plus de la croissance significative que nous avons connue l’année dernière. »

Compte tenu de tous ces facteurs, il est intéressant d’investir dans la PLCE au-delà des perspectives d’une courte compression.

Tanger Factory Outlet Centers (SKT)

Source : Ritu Manoj Jethani / Shutterstock.com

Tanger Factory Outlet Centers est une FPI qui possède et exploite des centres de vente aux États-Unis et au Canada. Cette fiducie de placement immobilier entièrement intégrée, autogérée et autogérée exploite environ 32 centres de vente, couvrant une superficie locative brute d’environ 12 millions de pieds carrés, détenant plus de 2 400 magasins.

Tout comme les autres FPI de l’espace, SKT a souffert de la pandémie. Cependant, les choses s’améliorent et les revenus reviennent. En conséquence, Tanger Factory a suscité un énorme intérêt chez les investisseurs.

Le FFO était de 0,30 $ par action, ou 32,4 millions de dollars, contre 0,10 $ par action, ou 10,0 millions de dollars, pour la période de l’année précédente. Le bénéfice net était de 0,06 $ par action, ou 6,2 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 0,54 $ par action, ou 50,3 millions de dollars, l’an dernier. De plus, la société a relevé ses prévisions pour l’année entière parce que les opérations commerciales de Tanger ont dépassé les attentes.

Par conséquent, SKT a surperformé le S&P 500 de 159,6% et son secteur de 156,5% au cours de la dernière année. Compte tenu de cette croissance rapide, on a le sentiment que les investisseurs ont déjà anticipé le retour avant qu’il ne se matérialise.

Le Groupe GEO (GEO)

Source : JosephRouse / Shutterstock.com

L’une des sociétés les plus controversées, GEO est une FPI qui investit dans des prisons privées et des établissements de santé mentale en Amérique du Nord, en Australie, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Compte tenu du climat politique, cela ne devrait pas survenir car les investisseurs majeurs se sont aigris sur celui-ci.

Les fondamentaux restent néanmoins solides. GEO a récemment annoncé un chiffre d’affaires net de 42,0 millions de dollars au deuxième trimestre 2021, contre 36,7 millions de dollars au cours de la période de l’année précédente. Les revenus se sont élevés à 565,4 millions de dollars, contre 587,8 ​​millions de dollars pour le deuxième trimestre 2020. Le FFO ajusté s’est élevé à 84,4 millions de dollars, ou 0,70 dollar par action diluée, contre 78,8 millions de dollars, ou 0,66 dollar par action diluée, au cours de la période de l’année précédente.

Tous ces chiffres racontent l’histoire d’une entreprise très stable qui roule à un rythme soutenu. Cependant, les troubles politiques observés ces derniers temps peuvent amener certains à croire que cette entreprise est de la terre brûlée. Les opportunités d’investissement durable étaient autrefois limitées, mais aujourd’hui, il est difficile de trouver une entreprise avec une politique ESG. Pendant ce temps, les gestionnaires de fonds et les investisseurs institutionnels envisagent de plus en plus les investissements ESG pour identifier leurs prochains choix d’actions.

Compte tenu de ces facteurs, investir dans des actions comme GEO devient une perspective périlleuse.

Charge clignotante (BLNK)

Source : David Tonelson/Shutterstock.com

Alors que l’adoption de véhicules électriques augmente aux États-Unis et en Europe, des entreprises comme Blink Charging, un leader national des équipements et logiciels de recharge pour véhicules électriques publics (VE), devraient en bénéficier énormément. Cependant, comme c’est le cas pour le secteur frontalier des véhicules électriques, les valorisations restent tendues. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 6,2 millions de dollars pour l’exercice 2020, mais l’action se négocie actuellement à une capitalisation boursière de 1,36 milliard de dollars.

Il dispose de milliers de bornes de recharge pour véhicules électriques à travers les États-Unis, situées à des endroits pratiques, tels que les aéroports, les hôtels et d’autres endroits. Blink Charging s’attend à ce que son activité se développe à mesure que les consommateurs se tournent vers les achats de véhicules électriques et poursuit par conséquent une stratégie de fusion et d’acquisition agressive. Le 11 mai, Blink Charging a annoncé l’acquisition de Coin bleu, une entreprise de recharge de véhicules électriques basée en Belgique et possède un portefeuille de 7 071 bornes de recharge.

Avec un rendement sur un an de 286,8%, l’action a généreusement récompensé les investisseurs pour leur confiance. Cependant, il semble que le rallye ait conduit à une surchauffe du titre aux yeux de beaucoup.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.