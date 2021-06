7 actions amusantes à acheter pour présenter vos enfants à la bourse

Bien que deux indices boursiers majeurs soient proches de leurs sommets historiques, les investisseurs sont moins enthousiastes à l’idée de rechercher des actions à acheter. La baisse des taux de cas de Covid-19 est apparemment intégrée dans de multiples évaluations d’actifs et provoque une accalmie. Cependant, c’est peut-être le moment idéal pour ralentir et apprendre à vos enfants à investir pour l’avenir.

Maintenant, nous savons tous que les enfants sont ravis d’en savoir plus sur le marché boursier et toutes ses nuances. Blague à part, même à l’âge adulte, l’analyse financière peut devenir incroyablement sèche – et je parle en tant que personne dans le métier. La meilleure façon d’enseigner aux enfants l’investissement est de le relier à leur vie. Présentez-leur le marché avec les stocks de leurs jouets et jeux préférés, la musique qu’ils écoutent et même le voyage d’épicerie hebdomadaire de la famille.

Mais je dois dire ceci avant d’aller de l’avant : grâce à la prolifération des blogs, des médias sociaux et de YouTube, vous trouverez une litanie d’experts en finance. Beaucoup d’entre eux déclareront qu’il n’est jamais trop tôt pour enseigner l’argent à vos enfants. Franchement, je ne suis pas d’accord. C’est vous qui connaissez le mieux vos enfants, alors vous devriez porter ce jugement. De plus, je pense que les enfants devraient être des enfants – pas de petits magnats de la bourse.

Cela étant dit, il y a des moments où les enfants devraient apprendre les bases du marché. L’analphabétisme financier est un problème majeur aux États-Unis, et ne rien apprendre à vos enfants sur l’argent est un mauvais choix. Dans cet esprit, voici des actions amusantes à acheter qui peuvent également constituer une opportunité éducative pour les enfants :

Disney (NYSE :DIS)

Microsoft (NASDAQ :MSFT)

McDonalds (NYSE :MCD)

Cinémark (NYSE :CNK)

Groupe de musique Warner (NASDAQ :WMG)

Divertissement de Dave & Buster (NASDAQ :JOUER)

Costco (NASDAQ :COÛT)

Une dernière chose : les parents doivent viser l’équilibre avec leurs enfants. Comme The Atlantic l’a déjà fait valoir, les gens devraient éviter de lier les corvées à l’argent ; sinon, il lie tout travail à un motif financier. Au lieu de cela, enseignez à vos enfants la valeur du travail fondé sur des principes. Une fois les bonnes bases posées, il est plus facile de parler d’investissements responsables.

Actions à acheter : Disney (DIS)

Source : Shutterstock

Si vous pouviez enseigner à vos enfants une action, votre meilleur pari serait Disney. Le royaume magique a tout pour plaire. Des centres de villégiature aux parcs à thème en passant par le quasi-monopole des divertissements captivants et adaptés aux familles, le stock de DIS est sans égal.

À plus de 170 $ pièce, une part du stock DIS n’est pas exactement ce que vous appelleriez bon marché. C’est probablement son seul inconvénient. Sur le plan psychologique, les enfants en veulent plus, plus, plus. À moins que vous ne veniez d’une famille riche, une allocation de grand-mère ne couvrirait généralement pas une unité. Et il est peut-être un peu trop tôt pour parler à vos enfants des actions fractionnées à acheter.

Soyez donc prêt à débourser une partie de votre propre argent. Mais vos enfants sont plus susceptibles d’en apprendre davantage sur le marché à mesure qu’ils grandissent avec Disney. Compte tenu de la bibliothèque de contenu exceptionnelle de la société mettant en vedette les univers Star Wars et Marvel Comics, le stock de DIS est perpétuellement pertinent.

Microsoft (MSFT)

Source : Shutterstock

Microsoft est généralement considéré comme une entreprise de technologie grand public ennuyeuse, et ses activités principales ne résonnent pas auprès des enfants. Oui, le logiciel en tant que service et le cloud computing joueront un rôle central dans l’avenir économique de l’entreprise, mais allez-y. C’est tous les trucs de l’école. Heureusement, l’action MSFT est liée à un marché exceptionnellement pertinent : les jeux vidéo.

Selon les données de Statista.com, l’année dernière, “les revenus du marché mondial des jeux sur PC ont été estimés à près de 37 milliards de dollars américains, tandis que le marché des jeux mobiles a généré un revenu estimé à plus de 77 milliards de dollars américains”. De plus, la taille du marché des consoles de jeux était de 34,3 milliards de dollars en 2019 et pourrait atteindre plus de 51 milliards de dollars d’ici 2027. Nous parlons de gros chiffres, et la console Xbox de Microsoft livre toujours la marchandise.

Bien sûr, sur la base des coûts, MSFT est une action difficile à acheter pour l’éducation au marché de vos enfants. À plus de 260 $ la pièce, ce n’est pas bon marché. Et seul l’enfant le plus sage dépensera son allocation pour une part de MSFT au lieu de la dernière console ou accessoire matériel. Néanmoins, si vous pouvez trouver une solution de contournement, l’action Microsoft est une excellente occasion de s’amuser et de donner à vos enfants une éducation précieuse.

Actions à acheter : McDonald’s (MCD)

Source : ATIKAN PORNCHAIPRASIT / Shutterstock.com

Avant de commencer avec McDonald’s – peut-être le restaurant de restauration rapide préféré de tout le monde où manger ou critiquer – je dois dire que j’ai des sentiments mitigés. Selon plusieurs études médicales, l’obésité chez les enfants et les adolescents aux États-Unis est un problème majeur de santé publique. Soutenir les stocks de malbouffe peut ne pas aider les choses.

Pourtant, seul le parent le plus draconien refuserait de temps en temps à ses enfants une friandise de restauration rapide. La modération est essentielle, qu’il s’agisse de choix alimentaires ou d’actions à acheter. Ainsi, la prochaine fois que vous serez chez McDonald’s avec la famille, vous pourriez évoquer le fait que vous pouvez acheter des actions MCD.

À mesure que vos enfants grandissent, ils reconnaîtront l’importance d’investir dans des actions de premier ordre et découvriront le pouvoir des marques à résonance. Avec les bons conseils, votre progéniture peut gagner des dividendes de McDonald’s plutôt que d’obtenir son premier emploi sous les Golden Arches.

Cinémark (CNK)

Source : LukeandKarla.Travel/Shutterstock.com

Les salles de cinéma ont connu des difficultés alors que les services de streaming de contenu ont pris de l’importance sur le marché. Même le phénomène des actions mèmes n’est probablement pas suffisant pour déclencher une hausse soutenue pour des entreprises comme Cinemark.

Cela soulève un point que j’aimerais faire valoir. Oui, j’évite délibérément l’autre société de cinéma à laquelle vous pensez – je ne suis pas sûr que impliquer vos enfants dans le commerce de mèmes soit une décision responsable. Cinemark est un stock de cinéma plus conservateur et mieux adapté aux jeunes investisseurs.

Malgré les défis auxquels les salles de cinéma sont confrontées, je pense que le stock CNK constitue un excellent moment d’enseignement pour les enfants. Premièrement, le box-office a peut-être subi des pertes de revenus, mais cela ne va pas disparaître de sitôt. Avec des sources de divertissement concurrentes qui sont relativement chères, sortir pour un film d’été représente un plaisir familial accessible. Lorsque vous prenez votre pop-corn et vos collations, vous pouvez ajouter quelques conseils sur les actions à acheter.

Deuxièmement, certaines expériences cinématographiques ne sont tout simplement pas les mêmes sur le petit écran. Lorsqu’un nouveau film basé sur Star Wars ou Marvel Comics sort, les fans de tous âges voudront le voir au box-office. La magie du cinéma peut faire fonctionner des entreprises comme Cinemark pendant longtemps.

Actions à acheter : Warner Music Group (WMG)

Source : David Tonelson / Shutterstock.com

À l’époque de l’analogique, les enfants devaient se souvenir des noms de leurs chansons et artistes préférés lorsqu’ils jouaient à la radio. Ensuite, c’est parti chez le disquaire pour acheter le vinyle, le 8 pistes, la cassette ou le CD. Il était aussi probablement beaucoup plus facile de gagner de l’argent avec des actions liées à la musique.

À l’époque, les gens n’avaient pas accès aux ressources en ligne que nous tenons pour acquis aujourd’hui. Cela signifiait que les entreprises de l’industrie de la musique pouvaient facturer beaucoup plus d’argent pour les produits, qu’il s’agisse d’un single ou d’un album complet. Aujourd’hui, les consommateurs peuvent simplement télécharger un morceau qu’ils aiment pour de l’argent. Il n’a tout simplement plus la même romance qu’avant.

Pourtant, l’industrie de la musique pop est toujours aussi pertinente. Et avec la répression des téléchargements illégaux par l’industrie, les maisons de disques font à nouveau de la musique géniale – enfin, du moins sur le plan commercial.

Cela pourrait être une plate-forme parfaite pour enseigner à vos enfants les actions à acheter. Même si vos enfants n’ont pas de talent musical, s’ils savent ce qui se passe, ils peuvent profiter de leurs connaissances sur la musique et les actions d’aujourd’hui.

Dave & Buster’s Entertainment (PLAY)

Source : Jeff Bukowski/Shutterstock.com

Certes, l’action Dave & Buster’s Entertainment est un peu compliquée pour l’éducation financière précoce. Des fois où j’y suis allé, la société a répondu à la foule de l’happy hour. Avec les enfants, ils sont toujours heureux – ou du moins ils devraient l’être – et ils ne sont pas assez vieux pour être la clientèle de Dave & Buster.

Si vous êtes un lecteur mineur, statistiquement parlant, la plupart d’entre vous seront mis dans une boîte grise terne lorsque vous vieillirez et commencerez à travailler. À partir de là, vous passerez la plupart de vos journées à essayer de convaincre un cadre supérieur de votre valeur pour l’entreprise, tandis que son travail consiste à saper votre estime de soi. Alors croyez-moi, gardez toujours vos options ouvertes !

Quoi qu’il en soit, c’est pourquoi l’happy hour existe. Ce n’est pas vraiment un sujet approprié pour les jeunes enfants. Alors, pourquoi une entreprise connue comme un terrain de jeu pour adultes figure-t-elle sur cette liste d’actions pour les enfants ? Après tout, la plupart des endroits ne leur permettront même pas d’entrer tant qu’ils ne seront pas adultes.

Mais soyons justes. Les enfants comprennent la nourriture grasse et regardent la télévision ensemble, et même s’ils n’ont peut-être pas totalement accès aux arcades, ils jouent certainement à des jeux vidéo avec des amis. Et vos adolescents plus âgés peuvent commencer à apprécier le récit commercial de Dave & Buster’s.

Bien que l’action PLAY soit risquée au milieu des incertitudes de la pandémie, elle peut peut-être servir de leçon à la recherche et aux actions à contre-courant à acheter.

Actions à acheter : Costco (COST)

Source : ilzesgimene / Shutterstock.com

Avec l’inclusion de Costco, vous voudrez peut-être me demander : avez-vous complètement perdu l’intrigue, mon pote ? Oui, je l’ai fait, mais ce n’est pas la raison pour laquelle je considère les actions COST comme une opportunité d’éducation financière.

Certes, c’est un étirement. La plupart des enfants préféreraient probablement rester à la maison à jouer à des jeux vidéo plutôt que de traîner avec maman et papa pendant qu’ils font du shopping. Mais avec le coût élevé de la garde d’enfants, la plupart des ménages n’ont pas le luxe de laisser leurs enfants à la maison. Alors, ils partent pour le voyage familial Costco.

Il est difficile de divertir les enfants pendant que vous vous promenez dans les allées des épiceries. Mais peut-être, juste peut-être, vous pouvez utiliser votre prochaine course Costco pour enseigner à vos enfants les chaînes d’approvisionnement mondiales, les prix de gros et le principe de rentabilité économique.

Ou, vous pouvez leur faire savoir que s’ils ne veulent pas pousser des chariots pour le reste de leur vie, ils feraient mieux d’écouter leurs parents au sujet des actions à acheter.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.