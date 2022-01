7 actions anti-mème à acheter alors que le sentiment de risque s’estompe

Au début de cette année, les analystes de Wall Street ont été témoins de l’une des formes les plus audacieuses de tactiques d’investissement à contre-courant de tous les temps : parier délibérément sur des titres fortement vendus à découvert qui présentent des fondamentaux médiocres. Comme nous le reconnaissons aujourd’hui, ce mouvement follement spéculatif a donné naissance au phénomène du commerce des memes. Mais avec les actifs à risque semblant perdre une grande partie de leur saveur, il est peut-être temps d’envisager des actions anti-mème.

Pour le moment, cependant, le sentiment à l’approche des célébrations de fin décembre semble s’inverser. Une grande partie de la volte-face se concentre sur des recherches en provenance d’Afrique du Sud, ce qui suggère que la variante omicron du coronavirus a catalysé moins d’hospitalisations. Si ces données sont exactes, cela impliquerait que les stocks d’anti-mèmes pourraient ne pas être la voie à suivre.

Maintenant, l’une des frustrations tout au long de la nouvelle normalité a été la propagation de rapports contradictoires sur Internet, provoquant une confusion de masse. Il est important de noter que même si ces données sont encourageantes, elles ne sont pas encore évaluées par des pairs. De plus, nous devons comprendre que l’Afrique du Sud peut présenter des réalités démographiques – telles que les taux de vaccination ou les infections antérieures d’autres variantes – qui diffèrent de la population américaine. Ainsi, nous ne devrions pas jeter des actions anti-mèmes sur un seul rapport.

Même si omicron était un rien-burger, nous devons également reconnaître la dynamique de base concernant les valorisations boursières. À un moment donné, les gens ne peuvent pas se permettre de continuer à s’entasser dans des transactions spéculatives. De plus, avec des échanges sur marge à des niveaux extrêmement élevés, le jeu à contre-courant n’est pas de plonger davantage dans la spéculation. Il s’agit plutôt d’envisager des investissements sous le radar, tels que des investissements dans des actions anti-mème.

Nous devons également noter que les échanges de mèmes d’origine ne fonctionnent pas si bien. Même lorsque le marché était porteur pour la session du 22 décembre, les paris populaires sur le risque ont trébuché. Cela ajoute encore plus d’incitation à commencer à envisager d’acheter des actions anti-mème.

Goldman Sachs (NYSE :SG)

Lennox International (NYSE :LII)

PepsiCo (NASDAQ :DYNAMISME)

Raytheon Technologies (NYSE :RTX)

Zone automatique (NYSE :AZO)

Freeport-McMoRan (NYSE :FCX)

Réseaux AMC (NASDAQ :AMCX)

Bien que l’idée d’aller à contre-courant soit un sujet populaire sur la blogosphère, elle ne produit pas toujours d’excellents résultats. Par conséquent, il est très possible qu’aller à contre-courant contre le contrarianisme puisse comporter de sérieux risques. En termes simples, vous devez toujours faire preuve de diligence raisonnable avant d’appuyer sur la gâchette des actions anti-mème.

Actions anti-mème à acheter : Goldman Sachs (GS)

Source : Volodymyr Plysiuk / Shutterstock.com

Si vous deviez acheter des actions anti-mème qui représentaient la colère de la foule des médias sociaux, Goldman Sachs serait là-haut. Comme vous le savez, les mèmes opèrent sur une morale sous-jacente, du petit gars qui va à l’encontre de l’establishment.

Les politiciens ont pris le train en marche, mais Catherine Rampell du Washington Post a eu des mots difficiles à partager :

Pourtant, les démagogues populistes de gauche comme de droite ne résistent pas à l’attrait narratif d’une juste confrontation entre les banksters et les hordes persécutées. Surtout une sous-intrigue avec des théories du complot sur des forces louches complotant pour empêcher ces hordes de devenir riches. Les commentaires de certains dirigeants politiques qui prétendent défendre le prolétariat ont été particulièrement confus.

Vous n’aurez pas à chercher trop loin pour trouver certaines de ces théories du complot se concentrant sur Goldman Sachs. Pourtant, c’est ce qui en fait fondamentalement une idée solide parmi les actions anti-mème. Finalement, un grand gouvernement et beaucoup d’argent écrasent tout.

Cependant, il y a une raison plus logique d’acheter des actions GS. Alors que la Réserve fédérale s’oriente vers une politique monétaire belliciste en 2022, les investisseurs voudront savoir comment protéger leur portefeuille. Goldman offre beaucoup plus de crédibilité que, disons, un mec au hasard avec une chaîne YouTube.

Lennox International (LII)

Source : Ken Wolter / Shutterstock.com

Une partie de la raison pour laquelle Lennox International figure sur cette liste d’actions anti-mème est que l’activité sous-jacente est incroyablement ennuyeuse. Ce n’est pas un coup sur Lennox, pour être clair. C’est juste que très peu de gens se lèvent le matin pour parcourir les nouvelles de l’industrie du CVC (chauffage, ventilation, climatisation).

Cependant, les produits de Lennox sont trompeusement ennuyeux. Lors de l’analyse de réalités plus larges, l’action LII pourrait devenir l’un des traders les plus pertinents au cours des prochaines années. Selon un rapport de BBC.com, le réchauffement de l’Arctique a été lié à des hivers plus froids. Cela a peut-être été le cas avec la vague de froid au Texas en 2021 et bien sûr, les experts prévoient que cette saison hivernale sera également exceptionnellement froide.

Maintenant, je ne veux pas plonger dans un débat pour savoir si le changement climatique est réel ou non. Mais le fait est que si le climat change de manière cohérente et permanente – comme l’indiquent les données gouvernementales – alors LII devrait être sur votre radar de stocks d’anti-mèmes.

Bien sûr, c’est une pièce cynique, mais lorsque vous avez affaire à des mèmes, le cynisme fait simplement partie de la thèse.

Actions anti-mème à acheter : PepsiCo (PEP)

Source : suriyachan / Shutterstock.com

Comme les investisseurs avant-gardistes s’y attendaient, lorsque le coronavirus a bouleversé notre société pour la première fois, PepsiCo est devenu l’un des gagnants. Les agences gouvernementales restreignant les activités non essentielles, de telles mesures ont entravé les industries de la restauration et du divertissement. En conséquence, lorsque les gens voulaient leur nourriture et leurs boissons, ils se tournaient vers leur épicerie locale.

Bien que PepsiCo ne se spécialise pas dans les boissons salaces, ses produits ont néanmoins trouvé un écho auprès des consommateurs qui voulaient un remontant bon marché au lieu de leurs lattes au volant. Mieux encore, les résultats le montrent. En 2020, la société a généré près de 70,4 milliards de dollars de revenus, en hausse de près de 5 % par rapport à l’année dernière. En effet, c’est la pandémie qui a aidé PEP à sortir de son funk de longue date.

Même avec l’intensité de la crise sanitaire mondiale (du moins c’est ce que nous espérons), l’entreprise continue de livrer la marchandise. En supposant qu’il ait un autre résultat solide au quatrième trimestre, il a de bonnes chances de dépasser le chiffre d’affaires de 2020.

Fidèle à sa nature d’action anti-mème, personne ne vend à découvert l’action PEP. Vraisemblablement, les acteurs institutionnels ont la même idée : PepsiCo est un investissement ennuyeux – avec un rendement de dividende de 2,49 % – qui ne fera que progresser régulièrement même face à l’incertitude.

Raytheon Technologies (RTX)

Source : JHVEPhoto / Shutterstock.com

À première vue, Raytheon Technologies serait un candidat idéal parmi les actions anti-mèmes basées sur les vertus morales des commerçants de mèmes. Après tout, tant de ces gens se souviennent de la façon dont les grandes banques ont dévasté l’économie, voyant leurs parents perdre leur emploi et travailler dur dans la misère. Meme-ing était une façon de régler le compte.

De plus, de nombreux millennials se souviennent d’avoir été entraînés dans de multiples conflits au Moyen-Orient sous des directives douteuses. En effet, bon nombre de jeunes hommes et femmes ont servi dans ces conflits. Bien qu’ils puissent être fiers de leur service, l’idée de soutenir les intérêts des entreprises pendant la guerre est une question complexe.

Là encore, les commerçants de mèmes adoraient faire des enchères dans des prisons privées, alors peut-être que le mème n’est que du capitalisme pur et pur ?

Quoi qu’il en soit, l’une des caractéristiques des actions typiques des mèmes est l’intérêt élevé à court terme. Pour l’action RTX, ce n’est tout simplement pas là et pour cause : les conflits géopolitiques ne font que s’intensifier.

Si je suis terriblement cynique, le système de munitions à guidage antichar de Raytheon Javelin pourrait jouer un rôle énorme dans le conflit Ukraine-Russie. Bien que les États-Unis visent à rester en dehors d’un conflit militaire avec la Russie, le retrait des Russes envoie un message aux Chinois que Taïwan est libre de prendre le contrôle.

Et si Taïwan tombe en panne, la Chine communiste dictera les conditions économiques mondiales. Les États-Unis doivent tracer la ligne, pour la crédibilité et pour l’avenir.

Actions anti-mème à acheter : AutoZone (AZO)

Source : Robert Gregory Griffeth / Shutterstock.com

Juste en raison du prix de son action, AutoZone se retire de la course aux échanges de mèmes et se lance dans la course aux actions anti-mèmes. Bien qu’il existe des exemples de mèmes à prix élevé, il est néanmoins difficile pour votre trader à contre-courant moyen d’acheter une action se négociant à un peu plus de 2 000 $.

Oui, je comprends que de nos jours, de nombreuses maisons de courtage offrent la propriété fractionnée. C’est juste que psychologiquement, la propriété fractionnée n’est pas aussi attrayante que la propriété entière. Et la psychologie a été un moteur clé pour les actions de mèmes.

Au cours des prochains jours, j’expliquerai pourquoi je pense que les prix des automobiles vont encore plus haut en 2022. Mais pour faire court, les vents contraires uniques que la pandémie a imposés à la chaîne d’approvisionnement créent un frein à long terme pour les fabricants et les concessionnaires. demande. De plus, les consommateurs ne peuvent pas simplement reporter leurs achats d’automobiles. Les véhicules électriques, malgré toutes leurs marques de fiabilité, ne sont toujours pas fiables à 100 %.

Bien sûr, tout le monde ne sera pas ravi de la hausse des prix des voitures. Par conséquent, le secteur des pièces détachées et des services automobiles connaîtra probablement un essor alors que les consommateurs chercheront à prolonger la durée de vie de leurs véhicules, offrant au stock AZO une course inexplicablement rentable.

Freeport-McMoRan (FCX)

Source : 360b / Shutterstock.com

En surface, Freeport-McMoRan se qualifie facilement comme l’une des actions anti-mème grâce à son activité sous-jacente. Comme vous le savez, les jeunes investisseurs se sont rués sur les crypto-monnaies, qui sont des actifs numériques. D’autre part, FCX représente un pari sur les matières premières physiques, y compris l’or. Analogique versus numérique, cela ne devient pas plus dichotomique que cela.

Cependant, Freeport-McMoRan est certes un sujet délicat maintenant que la Réserve fédérale augmentera les taux d’intérêt en 2022. Selon ., un tel écosystème, combiné à une offre plus élevée et à une demande plus faible, refroidira les prix du cuivre, le produit de base de l’entreprise. . Ainsi, l’action FCX ​​semble assez risquée, ce que je ne vais pas nier. Pour une divulgation complète, je possède des actions de FCX.

Dans le même temps, le cuivre est essentiel pour le mouvement d’électrification des transports, ainsi que pour la transition énergétique propre. C’est également selon le même rapport de ., ce qui signifie que la surabondance de l’offre pourrait être un vent contraire atténué.

De plus, si vous cherchez beaucoup plus loin, FCX peut valoir le coup. Économiquement et politiquement, je vois très peu de signes d’un recul substantiel contre l’électrification.

Actions anti-mème à acheter : AMC Networks (AMCX)

Source : Casimiro PT / Shutterstock.com

Non, ce n’est pas ce que vous pensez. Je parle d’AMC Networks, qui est différent du mème qui partage un nom presque identique. Et pour une divulgation complète, même si je ne mentionne pas directement cette société, je possède des actions de l’opérateur cineplex qui est souvent confondu avec AMCX, un opérateur de réseaux câblés de niche comme IFC et SundanceTV.

Ironiquement, AMC Networks était un commerce mème, le titre ayant connu une course fulgurante pendant la majeure partie du premier trimestre de 2021. Après un crash et un rebond début juin, AMCX est resté coincé dans un canal de tendance baissier. Depuis la mi-novembre, la négativité n’a fait que s’accélérer.

Ainsi, alors que le sentiment en tant que commerce de mèmes s’est peut-être estompé, il pourrait devenir l’une des actions anti-mèmes à long terme à acheter. Certes, la dernière saison de la série The Walking Dead – qui a sauté le requin à plusieurs reprises – a blessé AMCX. Dans le même temps, il est possible que ce vent contraire ait été intégré.

Je ne vais pas hésiter devant les risques graves auxquels AMCX est confronté, notamment en termes de concurrence. Cependant, le réseau a l’habitude de fournir du matériel révolutionnaire, il vaut donc peut-être la peine de parier. Qui a dit que les actions anti-mèmes devaient être exclusivement ennuyeuses ?

À la date de publication, Josh Enomoto détenait une position LONGUE dans FCX et AMC. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.