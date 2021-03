7 actions Bellwether à acheter qui s’envoleront à l’approche de la normalité ⋆ .

Le marché boursier semble évaluer beaucoup de «normalité» dans les évaluations à tous les niveaux. Les actions ne sont pas bon marché, le sentiment des investisseurs étant globalement haussier. Cela fait de la détection des stocks indicateurs, de vrais signaux que notre monde revient aux voies prépandémiques, une tâche difficile.

De plus, ce qui est «normal» est une question d’interprétation subjective. Cependant, quand je pense à ce à quoi ressemble la normale, cela ressemble beaucoup plus à 2019. La pandémie a complètement changé notre façon de vivre et de travailler. À certains égards, c’est bien. D’autres, pas tellement.

Voici 7 actions Bellwether à acheter:

InvestorPlace – Actualités boursières, conseils boursiers et conseils de négociation

American Air Lines (NASDAQ:AAL)

Carnaval (NYSE:CCL)

Marriott International (NASDAQ:MAR)

Nordstrom (NYSE:JWN)

Restaurants Darden (NYSE:DRI)

Planète Fitness (NYSE:PLNT)

Airbnb (NASDAQ:ABNB)

Ce sont des actions qui ont fait preuve de résilience ces derniers temps, et ce sont principalement des actions qui se sont vendues de façon spectaculaire lorsque nous sommes entrés dans la pandémie. Encore une fois, les investisseurs doivent se rappeler que le marché boursier évalue actuellement une quantité incroyable de croissance à la suite de cette pandémie. Cependant, pour ceux qui sont optimistes sur un rebond accéléré à la suite de cette pandémie, ce sont des actions à examiner dès maintenant.

Bellwether Stocks à acheter: American Air Lines (AAL)

Un avion d’American Airlines (AAL) en attente sur le tarmac. Représente les actions des compagnies aériennes.

Source: GagliardiPhotography / Shutterstock.com

Vous envisagez de faire un bon voyage à Hawaï? Je veux dire, sans avoir à être testé et mis en quarantaine.

Eh bien, il semble que les investisseurs le pensent. En effet, la demande refoulée de voyages discrétionnaires devrait déclencher une vague de demandes de voyages comme nous n’en avons pas vu depuis très, très longtemps. Si la trajectoire actuelle est une indication, il semble que les voyageurs font déjà leurs valises et partent partout où ils le peuvent.

Les États-Unis ont maintenant eu 11 jours consécutifs d’affilée avec plus d’un million de voyageurs dans les aéroports américains, un contraste stupéfiant par rapport à il y a un an. Oui, ces chiffres sont toujours en baisse par rapport à 2019, mais les volumes de voyages sont actuellement environ le triple de ceux de la même période l’année dernière.

L’histoire continue

En effet, l’action d’American Airlines aujourd’hui semble certainement représenter un espoir pour les investisseurs. Le cours de l’action de la société a grimpé de près de 270% par rapport à son creux pandémique. Cependant, les actions d’American Airlines continuent d’être considérablement déprimées par rapport à leurs plus hauts historiques, car la rentabilité était déjà en baisse avant la pandémie.

Cela dit, il s’agit d’un titre à surveiller pour les investisseurs tournés vers l’avenir. Si le sentiment continue de devenir plus optimiste pour les compagnies aériennes, American Airlines pourrait être l’un des plus grands bénéficiaires.

Carnaval (CCL)

Navire de croisière Carnival (CCL) sur l’eau

Source: Ruth Peterkin / Shutterstock.com

Carnival est une autre des meilleures actions à acheter pour ceux qui s’attendent à des jours ensoleillés.

Comme les autres actions de cette liste, Carnival a été durement battue pendant la pandémie pour une bonne raison. Les croisières ont pratiquement été interrompues, car un certain nombre de croisières ont été identifiées comme des événements majeurs de super-épandage au début de la pandémie.

Cependant, il y a de bonnes nouvelles. Il s’agit également d’un titre qui a plus que triplé par rapport à sa vente due à la pandémie l’an dernier. Alors que Carnival continue de saigner de l’argent, et qu’il est peu probable que le gouvernement obtienne quoi que ce soit, la société a trouvé des moyens de traverser la pandémie.

Carnival a émis des dettes à plusieurs reprises. S’endetter massivement alors que les flux de trésorerie d’une entreprise sont inexistants n’est jamais une bonne chose. Cependant, les récentes émissions d’obligations ont été à un rendement beaucoup plus raisonnable de 7,6%, par rapport aux obligations de 12% qu’il a été contraint d’émettre au début de la pandémie.

En effet, de nombreux analystes estiment que le marché obligataire est mieux à même de mesurer le risque que le marché des actions. De ce point de vue, les choses vont bien mieux pour le Carnaval. Les actionnaires de CCL pourraient encore être optimistes.

Marriott International (MAR)

l’enseigne devant un hôtel Marriott (MAR)

Source: MariaX / Shutterstock.com

La chute spectaculaire de la demande de voyages a affecté plus que les compagnies aériennes. Les actions du secteur hôtelier ont également chuté d’une falaise en mars dernier. Marriott International ne faisait certainement pas exception.

Un an plus tard et c’est comme si la pandémie ne s’était jamais produite. Des actions comme Marriott se négocient désormais à des niveaux d’avant la pandémie, alors que les investisseurs se lancent dans tous les jeux de redressement qu’ils peuvent trouver.

En effet, le sentiment semble être globalement optimiste pour la demande de voyages à la suite de cette pandémie. Si vous êtes plus optimiste que le marché, l’action Marriott sera à surveiller de près. Le secteur hôtelier continuera de faire l’objet d’un examen minutieux au cours des prochains trimestres. Cependant, il semble que Marriott ait relativement bien géré son activité principale pendant la pandémie.

En effet, une chose que j’aime chez Marriott en ce moment est le fait que l’endettement et le nombre d’actions de cette société sont restés à peu près les mêmes pendant toute la pandémie. C’est une bonne nouvelle pour les investisseurs fondamentaux en quête de stabilité en période d’incertitude.

Il s’agit d’un titre qui a vu son chiffre d’affaires baisser considérablement (plus de moitié), bien que les pertes de Marriott n’aient pas été aussi graves que celles des autres secteurs liés aux voyages. En conséquence, le rebond de l’action MAR peut être plus justifié que dans beaucoup d’autres jeux hautement cycliques en ce moment.

Nordstrom (JWN)

Une vitrine Nordstrom (JWN) à Toronto, Canada.

Source: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Le détaillant haut de gamme Nordstrom est un stock plus important que n’importe lequel de ses pairs. En effet, un large éventail de stocks de détail a été balayé par la fièvre du «stock meme» ces derniers temps. Mais pour une raison quelconque, Nordstrom semble être une action immunisée. Ses produits sont peut-être à la mode, mais le stock JWN ne peut tout simplement pas en dire autant.

Au contraire, Nordstrom a été une action de détail avec un graphique boursier qui se rapproche plus étroitement des autres jeux de réouverture en ce moment. Sa valorisation est plus raisonnable que ses pairs boursiers de détail, mais avec la même thèse de croissance sous-jacente.

Alors que les indicateurs de l’emploi (devraient) continuer à s’améliorer à mesure que nous sortons de cette pandémie, le commerce de détail haut de gamme devrait plutôt bien se porter. En fait, les investisseurs parient dessus. Nordstrom a en fait obtenu de bons résultats tout au long de la pandémie, en raison de sa présence forte et croissante dans le commerce électronique. En fait, je pense que ce catalyseur devrait être de bon augure pour ceux qui tentent d’anticiper ce que l’avenir pourrait réserver au secteur de la vente au détail.

Ainsi, le modèle commercial plus hybride de l’entreprise devrait se rapprocher davantage du sentiment général du marché que celui de ses confrères du commerce de détail. Nordstrom est à peu près aussi haut de gamme que l’on peut choisir actuellement, donc je pense que c’est un choix intéressant pour les investisseurs axés sur les fondamentaux.

Restaurants Darden (DRI)

un panneau Olive Garden à l’avant du restaurant

Source: Shutterstock

Fatigué de manger à la maison? Vous mourez d’envie de sortir manger avec vos amis, sans avoir à porter de masque lorsque vous n’êtes pas assis à table?

Tu n’es pas seul.

Darden Restaurants est une entreprise qui met le «plein» dans la restauration à service complet. Darden est la société mère d’une gamme de bannières de restaurants ménagers aux États-Unis, notamment Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar’s Scratch Kitchen, Yard House, The Capital Grille, Seasons 52, Bahama Breeze et Eddie V.’s.

Les restrictions liées à la pandémie ont vraiment freiné les stocks des restaurants au cours de la dernière année. Oui, Darden, comme beaucoup de ses pairs économiquement sensibles, a rebondi à des niveaux d’avant la pandémie. Cependant, les perspectives de croissance continue de Darden reposent vraiment sur la reprise économique qui se déroule comme prévu.

Il semble que les plans de relance de l’administration Biden apaisent les inquiétudes concernant les dépenses discrétionnaires en sourdine au cours des prochains trimestres. En effet, les investisseurs semblent prêts à parier sur le retour à la normale des restaurants prochainement. De même, si nous ne voyons pas un retour à la normale, les investisseurs peuvent parier que leur dollar le plus bas se reflétera dans des actions comme DRI.

Le trading de Darden est proche de son plus haut niveau historique en ce moment, donc il prend en compte une forte croissance. Cela semble être un stock réservé aux plus gros taureaux aujourd’hui.

Planète Fitness (PLNT)

Un extérieur de Planet Fitness (PLNT) à Roseville, Minnesota.

Source: Ken Wolter / Shutterstock.com

Seule chaîne de gymnastique pure-play sur le marché boursier, Planet Fitness est certainement une valeur sûre pour ceux qui envisagent à quoi ressemble un retour à la normale.

Beaucoup d’entre nous ont peut-être pris plus de quelques kilos pendant la pandémie. En fait, une étude récente a montré que plus de 40% des Américains ont pris du poids pendant la pandémie.

Revenir à la salle de sport semble être une excellente idée en ce moment pour beaucoup. Ceux qui ne pouvaient pas se permettre un Peloton (NASDAQ:PTON) vélo ou un entraîneur privé (donc, beaucoup d’entre nous) ont hâte de retourner dans la salle de sport. Alors que de plus en plus de restrictions sont levées État par État, on s’attend de plus en plus à ce que Planet Fitness et ses pairs du gymnase puissent bien réussir dans ce type d’environnement. En conséquence, il semble que les investisseurs misent actuellement sur une forte augmentation de la demande.

Il n’est peut-être pas surprenant de voir que Planet Fitness a plus que doublé par rapport à son creux pandémique. Il a en fait dépassé son record historique plus tôt cette année. En effet, c’est l’une de ces actions qui a un sentiment haussier assez sérieux intégré aujourd’hui. Pour ceux qui se demandent si demain amènera des jours plus radieux, PTON stock crie «oui».

Airbnb (ABNB)

Application Airbnb (ABNB) sur l’écran d’un smartphone

Source: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Airbnb est devenu une valeur omniprésente dans le secteur du voyage. Chaque fois qu’un nom d’entreprise est utilisé comme verbe, vous savez qu’il fait quelque chose de bien.

Tel est le cas avec Airbnb. La solution innovante orientée technologie de cette société pour les personnes à la recherche d’hospitalité a sans surprise pris un coup dur pendant la pandémie. Cependant, contrairement à ses pairs sur cette liste, la société est devenue publique il y a moins d’un an. Ainsi, nous ne pouvons pas voir ce que le cours de son action aurait pu faire avant la pandémie.

Depuis le début de l’année, Airbnb a bien performé. Cette action a procuré aux investisseurs un gain de plus de 30%, dans un contexte de perspectives post-pandémique de plus en plus optimistes.

En effet, nous avons tous hâte de sortir et d’aller quelque part. Même si cela quelque part est une destination domestique (Airbnb l’espère). Alors que les restrictions liées à la pandémie sont levées, l’action ABNB devrait continuer à refléter ces attentes de plus en plus haussières dans le cours de son action.

Encore une fois, si les choses tournent mal, ce sentiment se reflétera probablement dans l’action ABNB. C’est une action avec une énorme croissance intégrée dans sa valorisation en ce moment. En conséquence, les investisseurs d’Airbnb sont peut-être plus fortement influencés par les perspectives économiques que leurs pairs.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Plus de InvestorPlace

La publication de 7 actions Bellwether à acheter qui montera en flèche à l’approche de la normalité est apparue en premier sur InvestorPlace.