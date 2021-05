7 actions bon marché à acheter et évaluées dans un territoire à un chiffre

C’est une période déroutante pour être sur le marché. Avec Wall Street envoyant des signaux mitigés près du sommet de sa valorisation, de nombreux investisseurs craignent un crash. À partir de ces niveaux, la volatilité serait assez dévastatrice, ajoutant encore plus au pessimisme. Pourtant, si nous souffrons d’une correction sévère, cela amènerait plus d’actions bon marché à acheter sur la table.

Mais si nous ne le faisons pas? Malgré la hausse spectaculaire de la valorisation boursière suite à la dévastation initiale de la pandémie du nouveau coronavirus, vous serez peut-être surpris d’apprendre qu’il existe encore de nombreuses actions bon marché à acheter. Et je ne parle pas des ordures de nuit que vous pouvez trouver sur l’échange en vente libre. Je parle plutôt d’entreprises à fort potentiel. Ils sont simplement tombés dans des circonstances difficiles.

Mieux encore, par actions bon marché, j’entends cela au sens élémentaire. Vous n’allez pas me trouver tirer un argument ésotérique sur les prévisions de bénéfices bon marché par rapport aux prévisions prospectives. Non, chacun de ces noms de bac à rabais coûte moins de 10 $.

Pour être juste, lorsque les parts d’actions sont aussi bon marché, il y a généralement une raison à cela. Et bien que la crise de Covid-19 soit une raison légitime, vous devez vous méfier des entreprises qui utilisent la pandémie comme une béquille. Pourtant, alors que l’économie commence à rebondir après cet affreux gâchis, les plus grands bénéficiaires pourraient être les actions bon marché. Mathématiquement, ils ont plus d’espace pour courir.

Si vous avez le ventre pour la spéculation, voici sept actions bon marché qui pourraient rebondir après les troubles.

Un dernier conseil avant d’entrer dans le vif du sujet. Étant donné que les actions bon marché ont tendance à se déplacer beaucoup plus vigoureusement que les tarifs moins chers, vous n’avez pas besoin de dépenser des tonnes d’argent pour réaliser des gains incroyables. En effet, vous feriez mieux d’utiliser simplement de «l’argent stupide» pour ces idées, car le commerce sauvage va dans les deux sens.

Actions bon marché à acheter: Sirius XM (SIRI)

Grâce à sa vaste bibliothèque de contenu, Sirius XM représentait un favori des fans pour de nombreuses abeilles ouvrières avant la pandémie. Selon un rapport du Washington Post, l’Américain moyen perdait près d’une heure par semaine à cause de ses déplacements. En 2018, cela s’est traduit par le fait que les travailleurs ont passé 225 heures ou plus de neuf jours civils complets à se rendre à leurs cabines.

Rien de moins qu’une refonte globale du travail ne pourrait changer ce récit. Et donc, dans le monde avant le nouveau coronavirus, nous nous sommes tournés vers Sirius XM.

Mais à la suite de la crise de santé publique, le récit de l’action SIRI est devenu incroyablement compliqué. D’une part, l’initiative de travail à domicile n’est pas exactement la plus propice pour Sirius en raison de multiples plates-formes de divertissement concurrentes. Mais d’autre part, le retour progressif au bureau pourrait faire de SIRI l’une des meilleures actions bon marché à acheter.

Pour être sûr, le reste du marché ne croit pas vraiment à ce récit, avec SIRI en baisse de 3% pour l’année. Néanmoins, le trafic dans tous les modes s’est considérablement accéléré depuis le creux de la pandémie. Cela suggère que le paradigme de l’emploi physique a encore des jambes à faire, ce qui est de bon augure pour Sirius XM.

Casper Sleep (CSPR)

L’une des actions bon marché de moins de 10 $ qui correspond à peine à la description (au moment où j’écris ceci, les actions coûtent 9,59 $), Casper Sleep est également victime d’un mauvais timing. La société, spécialisée dans les matelas et les produits associés pour aider les clients à mieux dormir, a lancé son introduction en bourse début février 2020.

Juste au moment où tout le monde au courant abandonnait leurs investissements, Casper Sleep est allé à contre-courant, dans l’espoir de mobiliser des capitaux pour son entreprise. Cela s’est déroulé aussi bien que vous pourriez vous y attendre. Néanmoins, le stock de CSPR a fait une reprise impressionnante de son point bas de la pandémie de 3,18 $. Et sur une base annuelle, les actions sont en hausse de près de 52%, ce qui en fait l’une des actions bon marché les plus performantes.

Malgré l’élan, les spéculateurs peuvent encore être en mesure d’accumuler des récompenses sur le marché alors que CSPR est techniquement en territoire à un chiffre. D’une part, l’unité d’actions de Casper avait un prix d’offre initial de 12 $, ce qui en fait toujours un rabais. Deuxièmement, l’entreprise pourrait continuer à profiter du marché du logement en feu. Après tout, ces acheteurs doivent dormir sur quelque chose.

Actions bon marché à acheter: Drive Shack (DS)

Lorsque Covid-19 est passé d’une crise lointaine à une réalité quotidienne, les industries qui ont subi certaines des plus fortes baisses étaient liées au rapprochement des gens. Malheureusement, cela comprenait Drive Shack, une installation de divertissement spécialisée dans un terrain de golf, d’autres plates-formes de divertissement et des rafraîchissements. Pendant l’ère pré-pandémique, Drive Shack était un endroit amusant pour les abeilles ouvrières pour se défouler.

Suite à l’intrusion brutale du virus SARS-CoV-2, cependant, Drive Shack est devenu une zone interdite. Avec plusieurs gouvernements d’État imposant des mesures de verrouillage, l’entreprise ne pouvait pas faire grand-chose pour atténuer l’impact. Pourtant, Covid n’a pas été un désastre complet pour l’action DS en raison de l’exposition de la société sous-jacente aux États du sud-est, qui ont tendance à être plus conservateurs.

En conséquence, la perte de revenus 2020 pour Drive Shack n’était pas terrible. À 220 millions de dollars, cela représentait une baisse de 19% par rapport aux 272 millions de dollars de ventes générées en 2019. À l’avenir, la demande refoulée pourrait faire de DS l’une des actions bon marché les plus convaincantes à acheter.

Bien sûr, il y a beaucoup de risques ici. À moins de 3 $, la loi des petits nombres pourrait facilement faire de l’action DS un grand gagnant ou un perdant catastrophique.

Allied Esports Entertainment (AESE)

Avant que les masques faciaux et la distanciation sociale ne fassent partie, les sports électroniques contribuaient à rendre la concurrence beaucoup plus sanitaire. Au lieu d’un contact en sueur entre les athlètes, le cœur de l’action s’est déroulé à l’écran.

Bien sûr, vous perdez une grande partie de l’aura expérientielle lorsque vous jouez à des jeux vidéo. C’est là qu’Allied Esports Entertainment est intervenu pour combler le fossé entre les sports électroniques et les «vrais» sports. En connectant les joueurs, les streamers et les fans via des arènes en direct et des camions de jeux mobiles, Allied a apporté l’expérience sociale au monde du jeu vidéo, qui était souvent engagé dans des silos privés à travers le monde.

C’était une idée brillante jusqu’à ce que Covid-19 décide de tout gâcher. Sans surprise, Allied Esports a produit des résultats médiocres en 2020 au milieu de la répression des activités non essentielles. Mais ce n’est peut-être pas le dernier mot sur l’action AESE.

Il ne fait aucun doute qu’AESE est l’une des actions bon marché les plus risquées de moins de 10 $. Comme pour Drive Shack, l’unité de capitaux propres d’Allied coûte moins de 3 $, ce qui fait de la loi des petits nombres une épée à double tranchant. En dépit de ce défi, l’AESE peut progresser à mesure que les gouvernements des États assouplissent progressivement leurs restrictions Covid.

De plus, le principal public d’Allied s’adresse aux jeunes, qui est le groupe démographique le moins touché par le coronavirus. Par conséquent, si vous avez l’estomac pour une volatilité potentielle, assurez-vous de mettre AESE sur votre radar.

Actions bon marché à acheter: AMMO, Inc. (POWW)

La société qui, à mon avis, possède le plus grand symbole boursier de tous les temps, AMMO, Inc. sait pousser des boutons. Mais grâce à la demande sans précédent d’armes à feu et de munitions, AMMO sait désormais générer des profits. Selon un communiqué de presse, la société a révélé une croissance continue des ventes au cours de son exercice 2022, menant finalement à son premier trimestre rentable de l’histoire de l’entreprise.

Naturellement, la question est la suivante: cet élan peut-il se maintenir pendant le reste de l’année et au-delà? Bien que les craintes de la pandémie et des troubles sociaux aient alimenté les ventes d’armes l’an dernier, certaines preuves indiquent que la plupart des Américains se sont adaptés à la nouvelle norme. Par conséquent, il semble que l’achat du stock POWW maintenant puisse entraîner une rétention des sacs.

La vérité est que chaque fois que vous avez affaire à des actions bon marché, la détention de sacs sera toujours un risque. Pourtant, AMMO bénéficie de catalyseurs politiques qui pourraient raisonnablement fournir aux commerçants des bénéfices sur les actions POWW cette année.

Surtout, je dis cela parce que les démocrates ont une petite fenêtre d’opportunité pour faire pression pour un contrôle complet des armes à feu. Les menaces antérieures d’une telle législation ont entraîné la panique d’achat d’armes à feu, qui est directement liée à la vente de munitions.

Coty (COTY)

Juste avant que la pandémie ne fasse irruption aux États-Unis, la marque mondiale de beauté Coty – spécialisée dans les cosmétiques, la peau, les parfums et les produits capillaires – s’efforçait de surmonter des années d’intérêt décroissant pour son unité d’actions. Et il semblait que l’élan devenait manifestement positif pour l’action COTY. Ensuite, la crise a frappé, faisant tomber les actions dans les mauvaises herbes.

En fait, ce n’est qu’à la fin de l’année dernière que Coty a montré des signes de vie, probablement grâce à la saison des vacances. En dehors de cela, ce fut une année difficile pour le stock COTY. Avec des millions d’Américains coincés à l’intérieur, il n’y avait aucune raison de glamour. Tant que vos collègues pouvaient voir votre visage lors des téléconférences, le reste n’avait pas d’importance. Par conséquent, le chiffre d’affaires a fortement diminué au deuxième trimestre de 2020.

Mais maintenant, il est possible que COTY soit en voie de guérison. Une des principales sources d’encouragement est le rapport sur les ventes au détail d’avril. Les revenus des secteurs de la santé et des soins personnels ont fortement augmenté, ce qui suggère que les jeunes ont hâte de sortir et de se déplacer – peut-être avec l’intention de rencontrer quelqu’un de spécial.

Si tel est le cas, COTY pourrait se traduire par l’une des actions bon marché les plus intéressantes à acheter. C’est définitivement une pièce nuancée à surveiller de près.

Actions bon marché à acheter: MindMed (MNMD)

Une de mes actions bon marché préférées à acheter, MindMed amène les thérapies alternatives à un autre niveau. Spécialisée dans les médicaments psychédéliques, l’entreprise semble initialement illicite. Cependant, ce marché thérapeutique étroitement contrôlé lui confère des avantages significatifs par rapport au secteur légal du cannabis, principalement parce que l’environnement réglementaire impose une forte barrière à l’entrée.

Au-delà de cela, MindMed a généré des informations spécifiques à l’entreprise qui la placent bien au-dessus de la concurrence. Comme l’a signalé notre propre William White, MindMed est «sur le point de soumettre sa demande de nouveau médicament pour le projet Lucy», une thérapie expérientielle basée sur le LSD avec un trouble d’anxiété généralisé comme indication initiale, à la Food and Drug Administration.

En bout de ligne, cela a de fortes implications pour les psychédéliques en tant que thérapies légitimes pour diverses affections et troubles. De plus, les États-Unis et de nombreux autres pays souffrent d’une crise de santé mentale. Potentiellement, MindMed pourrait mener la charge dans ce domaine critique, renforçant ainsi le profil du stock de MNMD.

Enfin, la crise de Covid-19 a été difficile pour des millions d’Américains. Il est concevable que les problèmes de santé mentale deviendront encore plus pressants dans les années à venir, faisant de MNMD l’une des actions bon marché les plus pertinentes à acheter.

