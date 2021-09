7 actions bon marché à acheter si vous avez 250 $ à dépenser

in

En ce qui concerne le marché boursier, le consensus général est que les actions bon marché sont bon marché pour une raison. Cependant, il y a des moments où une bonne affaire ou une bonne opportunité est sous-estimée par le marché boursier.

Ces actions semblent passer entre les mailles du filet, même si bon nombre de ces sociétés sont des entités bien connues.

Certes, bien souvent, les actions bon marché ne rapportent pas. Cependant, nous avons vu plus qu’assez d’exemples où une action de 15 $ passe à 50 $ ou une action de 20 $ à 75 $. Envisageons-nous cette opportunité pour certains des noms ci-dessous ?

Peut-être.

Regardons sept actions bon marché sur lesquelles spéculer avec quelques centaines de dollars :

Gué (NYSE :F)

Palantir (NYSE :PLTR)

Technologies de la porte ouverte (NASDAQ :OUVERT)

La mûre (NYSE :BB)

Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI)

Aller aller (NASDAQ :ALLER ALLER)

AcuityAds Holdings (NASDAQ :ATY)

Maintenant, plongeons-nous et examinons chacun de plus près.

Actions bon marché à acheter : Ford (F)

Ford a connu une grande volatilité en 2020. Alors que la pandémie balayait le monde, l’industrie automobile a été injustement touchée. Certaines entreprises peuvent s’adapter au changement assez rapidement. D’autres ne le peuvent pas. Malheureusement pour Ford et bien d’autres, ils font partie de ces derniers.

La chaîne d’approvisionnement implique des milliards de dollars, des milliers de fournisseurs et d’employés et une tonne de pièces mobiles. L’inventaire doit sortir des lots d’une manière assez régulière et prévisible. Les constructeurs automobiles ont besoin d’acheminer de nouveaux modèles sur le terrain de vente, tout en gardant les installations de production en effervescence — en produisant suffisamment, mais pas trop de modèles.

Ainsi, lorsque le monde s’est arrêté en quelques jours et semaines, cela a mis la pression sur Ford pour qu’il comprenne les choses.

Eh bien, ce n’était pas quelques trimestres, mais la société a plutôt bien émergé. Les bénéfices continuent d’être largement supérieurs aux attentes et Ford fait un énorme pas en avant dans les véhicules électriques. Alors qu’il travaille à électrifier le véhicule le plus populaire du pays, le pick-up de la série F, Ford pourrait voir son stock englouti par des investisseurs enthousiastes.

Actuellement en baisse de 23% par rapport à son plus haut de 2021 et les taureaux pourraient avoir une opportunité avec celui-ci.

Actions bon marché à acheter : Palantir (PLTR)

Le stock de Palantir est un peu délicat. D’une part, il présente une énorme opportunité pour les investisseurs à long terme de se lancer dans une action de croissance solide. D’un autre côté, sa valorisation montre clairement que celui-ci ne passe pas inaperçu.

Les actions se négocient à plus de 34 fois les prévisions de revenus de cette année et plus de 26 fois les estimations de l’année prochaine. Malgré des attentes de croissance solides, Palantir se négocie toujours à plus de 20 fois les attentes de revenus pour 2023.

Cela dit, les analystes prévoient une croissance des revenus d’environ 37,5% cette année, une croissance de 28,5% en 2022 et une croissance de 29,5% en 2023. De plus, la société est réellement rentable. Bien que les analystes s’attendent à un bénéfice de seulement 16 cents par action cette année et de 21 cents par action l’année prochaine, c’est mieux que de générer une perte comme de nombreuses entreprises à forte croissance.

Pourtant, sa capitalisation boursière de 50 milliards de dollars rend difficile de penser que nous trouvons un accord ici.

Si Palantir peut accélérer ses bénéfices – considérez qu’un bénéfice de 50 cents par action la valorise à environ 50 fois les bénéfices – alors nous pourrions vraiment voir l’action voler. La croissance de son chiffre d’affaires est clairement solide. Mais s’il est rentable, il pourrait y avoir une opportunité à long terme ici.

Actions bon marché à acheter : Opendoor Technologies (OPEN)

Opendoor Technologies présente une opportunité intéressante après son introduction en bourse en juin 2020. L’action a ouvert ses portes à 10,50 $, a explosé à près de 40 $ en janvier 2021 et a depuis subi une énorme baisse.

Le niveau de 14 $ a été un support solide et malgré le récent rallye, les actions restent 52% en dessous du plus bas.

En août, les actions ont perdu 24% en une seule journée sur les bénéfices, mais cinq jours plus tard, elles avaient abandonné tous leurs gains post-bénéfices. C’était malgré un rythme supérieur et inférieur et des prévisions meilleures que prévu. Le titre a depuis récupéré une partie de ces pertes, mais l’opportunité avec Opendoor est claire : le titre pourrait atteindre un niveau élevé s’il continue à fournir des résultats positifs.

Les analystes prévoient une croissance des revenus de 157% cette année et une croissance de 80% l’année prochaine à plus de 12 milliards de dollars. Voyons s’il peut livrer.

Actions bon marché à acheter : BlackBerry (BB)

BlackBerry est le stock qui ne mourra pas – et c’est bon pour les taureaux ! Cependant, nous ne voulons pas seulement une action qui survivra, nous recherchons des actions qui peuvent prospérer. Aux prix les plus bas, c’est un peu plus difficile, mais il y a encore des opportunités.

D’une part, l’action BlackBerry continue d’être emportée par ces “Reddit Rallyes”. Par exemple, les actions sont passées d’environ 6,50 $ à plus de 28 $ en quelques semaines au premier trimestre. Plus tard au cours du deuxième trimestre, nous avons assisté à un passage de la zone de 7,70 $ à un peu plus de 20 $ en quelques semaines.

L’opportunité est là pour BlackBerry, car il continue de profiter de ces pressions rapides et nettes à la hausse.

Au-delà de cela, BlackBerry offre un potentiel grâce à son activité. Alors qu’il était autrefois le roi du monde des smartphones, Pommes (NASDAQ :AAPL) la hausse a porté un coup presque paralysant à BlackBerry. Il a été contraint de se tourner vers les logiciels et la sécurité, deux de ses points forts dans le monde automobile, de tous les lieux.

Les analystes s’attendent à une baisse des affaires cette année, mais à une croissance des revenus de près de 25% l’année prochaine à 975 millions de dollars et à un retour à la rentabilité. Avec une capitalisation boursière inférieure à 6 milliards de dollars, l’action BlackBerry pourrait bien performer si la société parvient à dégager 1 milliard de dollars de revenus et enfin à retrouver son rythme.

Technologies SoFi (SOFI)

SoFi Technologies est un autre que les investisseurs devraient avoir sur leur radar. C’est le titre par excellence des nouvelles émissions qui a trébuché hors de la porte mais présente une tonne de potentiel de hausse.

La clé pour SoFi – comme pratiquement toutes les nouvelles actions – sera de répondre à ces attentes. Si vous regardez la situation actuelle, il est difficile de justifier sa valorisation de 12 fois le chiffre d’affaires 2021. C’est que plus de 80% des ventes de l’entreprise proviennent de prêts (c’est-à-dire bancaires).

Cependant, la direction s’attend à ce que cela change.

Ils souhaitent que les revenus passent de moins de 1 milliard de dollars en 2020 à près de 3,7 milliards de dollars d’ici 2025. Ils voient l’EBITDA ajusté passer de -66 millions de dollars en 2020 à près de 1,2 milliard de dollars d’ici 2025. Actuellement, seulement 2 % et 17 % des revenus proviennent de son unité de services financiers et de son unité de plate-forme technologique, respectivement. En 2025, la direction s’attend à ce que ces segments de revenus représentent respectivement 32 % et 25 %.

En d’autres termes, la société a des attentes énormes pour stimuler la croissance de ses activités de services financiers et de plateformes technologiques. Au milieu de cet effort, ils pensent que cela entraînera une hausse des résultats d’EBITDA ajusté, une amélioration des marges et une diminution de la fiabilité de l’entreprise vis-à-vis des services bancaires.

Avec l’action bien au-dessus des sommets, SoFi pourrait présenter une opportunité à long terme pour les acheteurs.

Aller aller aller aller)

Cela semble être un stock à bas prix qui ne semble tout simplement pas à la hauteur. Cependant, cela pourrait changer à l’avenir. Les investisseurs doivent garder à l’esprit que Gogo était une action à moins de 2 $ en 2020 et qu’elle se négocie maintenant à près de 13 $. Il faut du temps pour digérer ces gains.

Pendant l’épidémie de Covid-19, le trafic aérien plongeait et personne ne voulait prendre l’avion. Cela a bien sûr porté un coup à l’action Gogo. Mais qu’en est-il des affaires de Gogo ? L’entreprise était composée de deux unités, l’aviation d’affaires (BA) et l’aviation commerciale (CA). Les premiers opéraient sur des avions privés et les seconds sur des jets de passagers.

L’activité BA est rentable et a plutôt bien fonctionné pendant la pandémie. Comme si voler en jet privé ou en jet d’affaires n’était pas assez attrayant pour commencer, une pandémie mondiale contribue certainement à faire pencher la balance. Quant à l’unité CA, elle n’était pas rentable avant ou pendant la pandémie.

Au lieu d’être coincé avec ce dernier, Gogo a pu vendre cette unité pour 400 millions de dollars. Compte tenu de sa capitalisation boursière actuelle de 1,4 milliard de dollars, c’est assez important.

Maintenant, il est question de l’acquisition de la société par une société de capital-investissement. Bien que Gogo n’offre pas une croissance robuste, la direction nous a donné un guide pour une croissance très régulière. La direction s’attend à une croissance annuelle des revenus de 10 % pour les cinq prochaines années. De plus, ils estiment un flux de trésorerie disponible de 100 millions de dollars en 2023.

Cependant, ces estimations semblent augmenter ces derniers temps.

AcuityAds Holdings (ATY)

Celui-ci n’a pas beaucoup d’attention, mais je pense qu’il pourrait y avoir un réel potentiel avec AcuityAds.

Nous avons tous vu la façon dont Roku (NASDAQ :ROKU) a explosé. Même avec Le comptoir commercial (NASDAQ :TTD) et d’autres plateformes publicitaires. Jusqu’à présent, AcuityAds continue de voler sous le radar.

C’est une assez petite entreprise. Les actions se négocient à près de 7,75 $ l’action, avec une capitalisation boursière d’environ 465 millions de dollars. Les analystes s’attendent à un chiffre d’affaires d’environ 106 millions de dollars cette année, suivi d’une croissance d’environ 22,5 % au cours de chacune des deux prochaines années. Si cela se concrétise, AcuityAds générerait près de 160 millions de dollars de ventes.

Sur la base de l’estimation de cette année, l’action ATY se négocie à seulement 4,5 fois les ventes, ce qui n’est pas trop cher.

La véritable opportunité réside dans illumin, la plate-forme d’automatisation de la publicité en libre-service de l’entreprise. Le co-fondateur et PDG Tal Hayek a déclaré ceci à propos d’illumin :

Illumin a été le principal moteur de croissance au deuxième trimestre, qui continue de dépasser nos attentes avec une croissance séquentielle des ventes supérieure à 60 % et une croissance de plus de 135 % de nouveaux clients. Nous continuons de constater une augmentation rapide de l’intérêt pour illumin, comme en témoigne la croissance très importante du pipeline au cours du trimestre. Compte tenu de cette très forte croissance du pipeline, nous prévoyons qu’illumin connaîtra une forte croissance séquentielle de son chiffre d’affaires au second semestre 2021 et continuons de penser qu’il est en train de changer fondamentalement le paysage de la publicité programmatique.

