7 actions bon marché avec des dividendes pour les rendements et les flux de trésorerie

Comme le titre l’indique, vous pourrez peut-être avoir votre gâteau et le manger aussi. En effet, les actions bon marché portant des dividendes offrent des flux de trésorerie sous la forme d’un dividende et une chance de rendements réels grâce à une appréciation rapide des prix.

Les actions à dividende plus large et plus traditionnelles reviennent à la mode alors que la pandémie touche à sa fin aux États-Unis.Pourtant, les investisseurs recherchent également la croissance, c’est pourquoi les actions à dividendes bon marché piqueront l’intérêt d’un certain type d’investisseur. Ils sont certainement une voie intermédiaire pour jouer dans le risque, mais avec un certain degré de sécurité dans le dividende.

Donc, pour l’investisseur qui souhaite atténuer son risque tout en spéculant sur le territoire intrinsèquement risqué des penny stocks, c’est la voie à suivre. Gardant cela à l’esprit, considérons sept actions bon marché qui correspondent à ce profil.

MFA Financial (NYSE:MFA)

Banco Santander (NYSE:SAN)

Telefonica (NYSE:TEF)

Chesapeake Granite Wash Trust (OTCMKTS:CHKR)

BlackRock Capital Investment Corp. (NASDAQ:BKCC)

Groupe financier Mitsubishi (NYSE:MUFG)

Ambev SA (NYSE:ABEV)

Actions bon marché: MFA Financial (MFA)

MFA Financial est une fiducie de placement immobilier (FPI) axée sur le côté résidentiel du marché. La société s’occupe d’actifs hypothécaires résidentiels, de prêts résidentiels entiers et de prêts hypothécaires d’agence et de prêts non garantis par des agences.

L’action MFA se vend actuellement 4,41 $ par action et s’est appréciée de 162%, contre 1,66 $, au cours de la dernière année. Le dividende de l’entreprise est sain mais doit également être compris pour ce qu’il est.

Comme je l’ai mentionné, c’est sain. Cela est vrai sur la base de son ratio de distribution de 0,32. Selon dividend.com, un ratio de distribution de 35% à 55% est considéré comme idéal. Par conséquent, le ratio de distribution de 32% de MFA Financial est légèrement inférieur à l’extrémité inférieure de 35% de la fourchette idéale. Mais c’est probablement mieux car cela indique plus de sécurité que si le dividende se situait à l’extrémité supérieure de la fourchette. Le fait est que rien n’indique que MFA Financial pourrait soudainement devenir incapable de distribuer un dividende aux investisseurs.

Le dividende actuel est de 7,5 cents, ce qui équivaut à un rendement à terme de 6,74%. La société s’est récemment engagée à entreprendre un programme de rachat d’actions. Le communiqué de presse indique que «le 2 novembre 2020, le conseil d’administration de MFA a autorisé un programme de rachat d’actions en vertu duquel MFA peut racheter jusqu’à 250 millions de dollars de ses actions ordinaires jusqu’à la fin de 2022.»

La société avait émis un dividende de 20 cents avec une régularité constante depuis 2013. Cela indique que la société peut augmenter son dividende lorsque les caractéristiques de risque le justifient.

Dans l’ensemble, il y a beaucoup à aimer dans cette FPI avec un équilibre entre sécurité et récompense.

Banco Santander (SAN)

Banco Santander est intrinsèquement risqué, étant donné son statut de penny stock se négociant autour de 4,10 $ par action. Mais il convient également de noter que son dividende comporte également un certain risque. Je dis cela pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, le prix de ses trois dividendes les plus récents a varié de 6,9 ​​cents à 10,7 cents et, plus récemment, à 3,3 cents. Le risque ici est que vous ne savez tout simplement pas ce que vous allez obtenir.

Deuxièmement, l’action SAN n’a pas versé de dividende pendant toute l’année 2020. Vous pouvez probablement deviner ce qui a motivé la décision de la direction de suspendre son dividende. Néanmoins, cela crée un précédent pour l’entreprise qui avait versé un dividende continu, quoique changeant, bien avant le millénaire.

Si cette volatilité vous dérange en tant qu’investisseur, il y a aussi un réconfort à avoir. Bien que Banco Santander soit un penny stock, il a une couverture significative de Wall Street. Les analystes qui couvrent l’action SAN la considèrent comme surpondérée, 14 l’évaluant comme un achat, sept comme une conservation et deux comme une vente. Tout aussi important, le cours des actions a doublé au cours de l’année écoulée. Il y a clairement une chance de retours et de flux de trésorerie provenant des actions SAN.

Le revenu total a augmenté de 4,3% à Santander entre le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021. Cependant, le revenu a légèrement diminué au premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2020. Il est important de noter que le bénéfice a augmenté de 64% au cours de la même période.

Actions bon marché: Telefonica (TEF)

Telefonica n’est pas un penny stock, mais il se qualifie certainement toujours sur une liste d’actions bon marché. Au moment où j’écris ceci, il se négocie à 5,15 $ par action, juste en dehors de la définition stricte de 5 $ et moins d’un penny stock. Non pertinent, mais à noter.

Les récents bénéfices de Telefonica devraient donner aux investisseurs une raison réelle d’envisager de reprendre des actions TEF. La société a enregistré une augmentation de 118,3% de son chiffre d’affaires au cours des trois premiers mois de 2021 par rapport à la même période en 2020. Elle a réussi à rapporter 886 millions d’euros sur la période. La société a déployé des efforts concertés pour accroître son efficacité et a vu sa dette diminuer de 6,4% tout en augmentant ses revenus. Le bénéfice par action (BPA) a également augmenté de 150% au cours de la même période.

Telefonica verse également un dividende relativement élevé avec un rendement à terme de 9,5%. Son dividende semestriel a versé entre 22 et 24 cents depuis 2017 et semble stable. La seule chose à noter est que le ratio de distribution est bien au-dessus de la fourchette saine et durable et se situe à 1,17.

Chesapeake Granite Wash Trust (CHKR)

Les actions de CHKR représentent la propriété de droits d’auteur dans des propriétés pétrolières et gazières dans le bassin d’Anadarko en Oklahoma. Le stock CHKR est un véritable penny stock qui se négocie à environ 40 cents. Au cours de la dernière année, Chesapeake Granite Wash Trust a régulièrement négocié à ce prix. Cependant, pas plus tard qu’à la fin de 2018, il s’est négocié à un prix environ quatre fois plus élevé. Alors que l’économie rouvre et que la demande de pétrole et de gaz augmente, l’action CHKR a une chance de retracer rapidement ces anciens sommets.

Bien que ce soit bon et bien, son dividende est également un point d’attraction de premier ordre. Il rapporte un énorme 14,06%, ce qui équivaut à 4,7 cents par trimestre. La société ne détient que les intérêts de redevance liés à l’activité sur la propriété de production de pétrole et de gaz. La volatilité inhérente et le profil risque / rendement d’une telle entreprise ont été illustrés par les événements de février.

La société a publié une déclaration concernant le gel profond :

«Une demande importante, associée à une réduction de la production de gaz naturel liée au gel, a entraîné des pénuries d’approvisionnement, ce qui a entraîné une flambée des prix du gaz naturel à la mi-février, entraînant une augmentation des revenus de production qui n’est pas un événement normal ou récurrent. À titre de référence, le prix moyen réalisé du gaz naturel pour les mois combinés de décembre 2020 et janvier 2021 était de 0,67 $ / m3 et le prix réalisé en février 2021 était de 18,13 $ / m3.

En conséquence, son dividende a grimpé en flèche. Le point ici est que le risque et la récompense imprévisibles sont attachés à ce stock.

Actions bon marché: BlackRock Capital Investment Corp. (BKCC)

BlackRock Capital Investment Corp. est un fonds axé sur les entreprises de taille moyenne tel que mesuré par le BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) compris entre 10 millions et 1 milliard de dollars. L’entreprise est indépendante du secteur dans les entreprises auxquelles elle fournit des capitaux.

BKCC se négocie pour environ 4 dollars par action et porte actuellement un dividende de 10 cents à 9,93%. BlackRock Capital Investment Corp. ne doit pas être confondu avec le plus grand BlackRock Inc. (NYSE:BLK).

Le portefeuille de BlackRock Capital Investment Corp. comprend 60 sociétés, contre 55 à la fin de 2020. La société acquiert un montant croissant de dette de premier rang, passant de 50% à 62% au cours de la même période. La dette de premier rang est prioritaire et a le premier droit aux actifs en cas de liquidation et de faillite. Ce changement peut indiquer que l’entreprise voit un risque accru. Cependant, il est tout simplement préférable d’avoir à tout moment des droits sur la dette non subordonnée.

Groupe financier Mitsubishi (MUFG)

Comme les actions de Telefonica, les actions de Mitsubishi Financial Group se situent techniquement juste en dehors de la fourchette de sous-titres. Néanmoins, il appartient fermement à cette liste de titres bon marché. Il se négocie à 5,78 $ et a chuté sous le seuil à plusieurs reprises au cours des dernières années.

Mais contrairement à certains des autres noms de cette liste, il a une couverture de Wall Street. Sur les 11 analystes qui couvrent l’action MUFG, aucun n’a obtenu une note inférieure à la cale. Ses trois notes de maintien sont contrebalancées par six notes d’achat, ce qui en fait une surpondération.

Mitsubishi est une entreprise massive et les actions de MUFG représentent la banque, la gestion d’actifs et un large éventail d’autres services financiers. Il emploie également près de 140 000 personnes.

L’action MUFG porte un rendement du dividende à terme de 4,14%, ce qui est modeste par rapport aux autres sur cette liste mais respectable néanmoins. Une entreprise de la taille de Mitsubishi doit nécessairement être plus conservatrice. Et de ce point de vue, il y a des choses à vraiment apprécier sur le stock MUFG.

Bien que le rendement soit modeste, il est en croissance. Le taux de croissance sur cinq ans du dividende de 6,8 % est bon. Le taux de distribution est de 70%, ce qui indique plusieurs choses. Premièrement, c’est à l’extrémité supérieure du spectre, mais ce n’est en aucun cas insoutenable. Deuxièmement, étant plus élevé, il indique que la direction est fortement déterminée à fournir aux investisseurs ces flux de trésorerie. C’est peut-être parmi les jeux les plus conservateurs ici, mais le titre MUFG a beaucoup à aimer à ce sujet.

Actions bon marché : Ambev SA (ABEV)

Ambev produit et vend des boissons alcoolisées et non alcoolisées principalement en Amérique du Sud, en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Les investisseurs qui examinent l’action ABEV et son tableau des prix au cours de la dernière année comprendront qu’il existe un potentiel de rendement rapide. Il y a eu beaucoup de volatilité, ce qui signifie que les gains sur papier peuvent survenir rapidement.

Le dividende associé à Ambev SA est annuel et relativement faible. Le paiement le plus récent a eu lieu en février et a payé un très modeste 1,4 cents. Ce chiffre particulier n’attirera probablement pas les investisseurs en masse.

Cependant, Ambev SA dispose de nombreux indicateurs d’investissement à forte valeur ajoutée. En termes de solidité financière, Ambev SA a un fort ratio cash / endettement et crée de la valeur sur la base de son rendement du capital investi de 14,09%. Ce chiffre dépasse de loin son coût du capital de moins de 7%.

Les marges sont élevées et les mesures de valeur traditionnelles comme son ratio cours/bénéfice (P/E) sont respectables. Ainsi, même si le dividende ne vous épatera pas, d’autres mesures pourraient vous attirer.

A la date de publication, Alex Sirois ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Alex Sirois est un collaborateur indépendant d’InvestorPlace dont le style d’investissement en actions personnelles est axé sur les choix d’actions à long terme, d’achat et de conservation, qui renforcent la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs secteurs, du commerce électronique à la traduction en passant par l’éducation et utilisant son MBA de l’Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.