7 actions bon marché qui ne seront pas à rabais pendant longtemps

La bourse est en feu ces jours-ci. Même s’il faudra encore un certain temps pour se redresser, les investisseurs en actions passent un bon moment. En ce qui concerne les stocks de véhicules électriques, la frénésie induite par Reddit ou l’émergence de Robin des Bois en tant qu’outil puissant dans le monde de l’investissement, les commerçants de détail s’amusent. Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’actions solides et bon marché dans lesquelles vous pouvez vous engager.

Je sais que les actions bon marché peuvent être considérées comme une anomalie sur le marché actuel. De manière générale, si une entreprise a un excellent modèle économique et de solides perspectives, les marchés la récompenseront largement. Néanmoins, sur le marché actuel, il y a beaucoup de spéculation intégrée à plusieurs actions.

Dans un monde où Tesla (NASDAQ:TSLA) a surpassé Toyota (NYSE:TM) pour devenir le constructeur automobile le plus précieux au monde, les fondamentaux sont passés par la fenêtre dans la plupart des cas. Mais lorsque vous créez un portefeuille, vous devez toujours vous concentrer sur des investissements stables et à long terme, car ils ne vous donneront jamais de nuits blanches. De plus, plusieurs de ces actions bon marché se négocient avec une forte décote par rapport aux actions plus chères.

Continuez à lire et découvrez pourquoi ces actions bon marché méritent une place dans votre portefeuille:

Services éducatifs Lincoln (NASDAQ:LINC)

JD.com (NASDAQ:JD)

Croissance de l’immobilier CTO (NYSE:Directeur technique)

Intuit (NASDAQ:INTU)

Big 5 articles de sport (NASDAQ:BGFV)

Equity Commonwealth (NYSE:EQC)

GlaxoSmithKline (NYSE:GSK)

Actions bon marché offrant de la croissance: Lincoln Educational Services (LINC)

Source: Shutterstock

Mon premier choix sur cette liste d’actions bon marché peut sembler une balle courbe. L’une de mes actions éducatives à but lucratif préférées, Lincoln Educational, ne suscite pas beaucoup d’amour, souvent contournée pour des noms à la mode dans le domaine des véhicules électriques ou de la technologie.

L’entreprise offre une éducation postsecondaire et est légèrement différente des autres entreprises du secteur de l’éducation puisque son marché cible est constitué de jeunes diplômés du secondaire et d’adultes actifs.

L’accent est mis sur la formation professionnelle offerte dans plusieurs domaines tels que la technologie automobile, les services de santé et les technologies de l’information.

Par rapport à plusieurs autres actions qui ont souffert pendant la pandémie, LINC a très bien fait, surperformant la S&P 500 de 136,0% et son secteur de 160,6% au cours de la dernière année. Il est logique que l’entreprise se soit bien comportée pendant cette période. Le taux de chômage diminue à mesure que les gens accèdent à de nouveaux rôles après une année 2020 assez lamentable. Pour ces nouveaux rôles, les gens ont besoin de nouvelles compétences, et LINC fournit un excellent service à cet égard.

Les données de CNBC montrent que le fournisseur d’éducation et de formation professionnelle a dépassé les attentes au cours des trois derniers trimestres. Pour le quatrième trimestre de 2020, les revenus ont augmenté de 10,7% et pour l’année complète, les ventes ont bondi de 7,2% par rapport à la période de l’année précédente.

Pour l’avenir, les perspectives sont excellentes pour l’entreprise. Nous continuerons de voir de plus en plus de personnes profiter de ses services alors que nous nous débarrasserons des effets de la pandémie, ce qui en fait l’une des meilleures actions bon marché du marché.

JD.com (JD)

Source: tests / Shutterstock.com

JD.com est le principal rival e-commerce de Groupe Alibaba (NYSE:BABA), peut-être la société chinoise la plus célèbre au monde. Deuxième plus grande entreprise de commerce électronique de Chine, elle a un modèle commercial similaire à Alibaba. Cependant, c’est un peu moins diversifié.

Pour le quatrième trimestre et l’année complète, il a continué à livrer dans tous les segments. Les revenus nets au T4’20 ont augmenté de 31,4% par rapport au quatrième trimestre de 2019 et de 29,3% pour l’année complète. Le BPA a augmenté de 187,5% par rapport à la période de l’an dernier pour finir à 23 cents. Il a marqué une excellente année pour le détaillant de commerce électronique, une année où il a enregistré des bénéfices et des revenus battus à chaque trimestre.

L’élan ne devrait pas s’arrêter de sitôt. Bien que la pandémie se retire en toile de fond, la croissance du commerce électronique est une tendance séculaire. Et il ne faut jamais oublier que JD.com est une entreprise établie opérant dans le pays le plus peuplé, avec une classe moyenne importante. Les actions se négocient à 17,8x, à la traîne du cours par rapport aux bénéfices.

CTO Realty Growth (CTO)

Source: Shutterstock

L’un de mes segments de placement préférés est celui des FPI ou des fiducies de placement immobilier. Mon affinité pour eux est due à la façon dont ils sont structurés. Si une entité souhaite se qualifier en tant que FPI, elle doit avoir la majeure partie de ses actifs et de ses revenus liés à l’investissement immobilier et, plus important encore, distribuer au moins 90% de son revenu imposable aux actionnaires chaque année sous forme de dividendes.

Ainsi, les investisseurs de revenu ont tendance à regarder les FPI très favorablement. Cependant, l’année dernière, ces véhicules d’investissement, ainsi que le CTO, ont été martelés. La nature de la pandémie signifiait que l’immobilier allait toujours être blessé.

CTO «possède environ 2,3 millions de pieds carrés de superficie locative brute» sur plusieurs marchés américains, ce qui lui permet de se diversifier parmi les principaux pairs des FPI. Au dernier trimestre, la société a réussi un quasi retour.

Le bénéfice net publié par action diluée s’est établi à 16,60 $ et 16,69 $ pour le trimestre et l’exercice 2020, respectivement. C’était loin de la perte de 26,9 cents subie au troisième trimestre et a dépassé les attentes des analystes par un solide 149,2% par données Refinitiv. Je m’attends à ce que l’entreprise continue de gagner en solidité financière à mesure que nous progressons sur la voie de la reprise.

Intuit (INTU)

Source: Shutterstock

Une autre société qui ne retient pas beaucoup l’attention parmi les actions bon marché, bien qu’elle le devrait, est Intuit. Le nom doit sembler familier, étant donné que la société fournit des solutions de gestion commerciale et financière à une gamme de professionnels de la comptabilité et de la finance. Il a construit ses opérations autour de trois segments.

Le premier traite des solutions pour les petites entreprises, y compris la solution logicielle de premier ordre QuickBooks. Le segment de la taxe à la consommation propose plusieurs produits, tels que ImpôtRapide, qui aideront les particuliers et les entreprises à produire leurs déclarations de revenus des particuliers aux niveaux fédéral et des États. Enfin, le segment ProConnect vous aidera à vous connecter avec des comptables professionnels partout en Amérique du Nord.

Étant donné que la société gère une entreprise à faible actif, le stock est un excellent investissement à avoir dans votre portefeuille. La nature de ses produits est telle qu’ils résistent à la récession. Après tout, quoi qu’il arrive, vous devez toujours payer vos impôts.

Les derniers résultats trimestriels étaient rares lorsque la société ne se comportait pas bien, avec un BPA de 0,68 USD par action manquant d’estimations consensuelles de 0,91 USD.

Performants solides, les ventes et le BPA ont augmenté de 12,2% et 27,5%, respectivement, au cours des cinq dernières années. La société a réussi à augmenter ses ventes de 8,3% l’année dernière, avec son logiciel de comptabilité des petites entreprises et de déclaration de revenus de bricolage dominant le marché américain. Les actions se négocient à une décote substantielle par rapport à leur plus haut de 52 semaines, ce qui est une incitation majeure à faire tapis.

Pour toutes ces raisons et plus encore, cela fait partie de ma liste d’actions bon marché à acheter.

Articles de sport Big 5 (BGFV)

Source: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Les gens ont énormément de temps libre depuis le début de la pandémie. Plusieurs personnes ont profité de ce temps pour se mettre en forme et prendre soin de leur santé. C’est pourquoi les entreprises aiment Nike (NYSE:NKE) et Sous protection (NYSE:UAA) a très bien fonctionné pendant cette période.

Cependant, BGFV s’est un peu perdu dans le shuffle. C’est une grosse erreur, car la société de vente au détail spécialisée a fait un excellent travail ces derniers temps. Rien qu’au cours de la dernière année, le chiffre d’affaires a augmenté de 4,5% et le BPA de 537,9%. La marge brute est également solide à 33,5%, ce qui est plutôt bon pour un détaillant de vêtements.

Malgré ces fondamentaux exceptionnels, l’action se négocie à un P / E de 6,1x, une décote de 86% par rapport à la moyenne sur 5 ans. Bien que les vaccins soient en cours de déploiement, la pandémie est loin d’être terminée. L’un des meilleurs moyens de lutter contre le virus est de devenir en meilleure santé. Donc, je ne m’attends pas à ce que le stock BGFV reste bon marché très longtemps.

Equity Commonwealth (EQC)

Source: Shutterstock

La liquidation du marché a été l’une des plus grandes nouvelles du mois dernier. Les investisseurs se sont tournés vers les actions traditionnelles maintenant que l’impact de la pandémie diminue un peu. Cependant, EQC n’a pas eu cet amour.

Tout comme CTO, EQC est également une FPI. Mais c’est là où la similitude se termine. Basée à Chicago, gérée en interne et autonome, Equity Commonwealth investit principalement dans des immeubles de bureaux commerciaux. Pas de prix pour deviner pourquoi l’entreprise n’a pas bien fait récemment.

Mais maintenant que nous assistons à une large diffusion des vaccins, je pense que nous allons voir des actions comme l’EQC croître. Selon une enquête récente menée par la société mondiale de services immobiliers commerciaux JLL (NYSE:JLL), 3 travailleurs sur 4 espèrent retourner dans un bureau à un moment donné dans le futur.

Par conséquent, acheter une petite position dans EQC a du sens, même si c’est l’un de mes choix les plus risqués dans cette liste d’actions bon marché.

GlaxoSmithKline (GSK)

Source: Willy Barton / Shutterstock.com

Pfizer (NYSE:PFE), Moderna (NASDAQ:ARNM), AstraZeneca (NYSE:AZN), et Johnson et Johnson (NYSE:JNJ) a volé beaucoup de tonnerre dans la course au vaccin Covid-19 à GSK. Cependant, nous constatons également une certaine traction à cette fin pour le conglomérat diversifié.

GlaxoSmithKline a accepté d’aider à fabriquer jusqu’à 60 millions de doses de Novavax (NASDAQ:NVAX) candidat vaccin pour le public britannique. C’est un répit bienvenu pour les actionnaires de GSK qui sont encore sous le choc de la fin du partenariat du géant pharmaceutique avec Produits biopharmaceutiques chinois Clover développer un vaccin.

GSK est toujours en baisse de 3,0% au cours des trois derniers mois. Par conséquent, je pense que c’est le moment idéal pour charger votre portefeuille avec des actions GSK. La société a un rendement des capitaux propres (ROE) de 42,4% et un rendement en dividendes de 5,8%. Maintenant que l’engouement pour les vaccins s’estompe un peu, c’est le moment idéal pour acheter des noms bien établis.

A la date de publication, Faizan Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Faizan Farooque est un auteur contributeur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence.