7 actions chaudes à acheter maintenant pour profiter des plus grandes tendances de cet été

Le marché a traversé une période un peu étrange. Un certain nombre d’actions à chaud sont revenues sur terre, tandis que les actions de valeur ont continué à bien se négocier. Les indices se sont maintenus près des sommets au cours de ces grandes rotations sectorielles, de sorte que certaines de ces actions se sont plutôt bien comportées malgré le profond recul d’autres.

Où cela laisse-t-il certaines des actions les plus chaudes sur les tendances les plus fortes ?

À l’instar de la vision globale du marché, certains se sont plutôt bien comportés tandis que d’autres ont subi d’importants reculs. D’autres ont connu une volatilité accrue, car ils sont dans des secteurs économiquement sensibles. Par exemple, les titres de voyage ont été volatils, mais affichent une forte dynamique cet été. De nombreuses entreprises technologiques suivent également de fortes tendances séculaires, mais ont subi une vente massive.

À tous égards, ces tendances et la volatilité récente ont créé des opportunités. Regardons sept actions chaudes surfer sur ces tendances en été.

Compagnies aériennes sud-ouest (NYSE :LUV)

Boeing (NYSE :BA)

Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN)

DraftRois (NASDAQ:DKNG)

Penn National Gaming (NASDAQ:PENN)

Alphabet (NASDAQ:GOOGL, NASDAQ :GOOG)

Dépôt à domicile (NYSE :haute définition)

Compagnies aériennes sud-ouest (LUV)

Source : Markus Mainka / Shutterstock.com

Aussi banal que puissent être les compagnies aériennes, il est insensé de ne pas s’attendre à une forte reprise du trafic. Alors que le taux de vaccination continue d’augmenter aux États-Unis, de plus en plus d’économies rouvrent. De plus, de plus en plus de personnes se sentent suffisamment à l’aise pour sortir.

Pour certains, cela signifie simplement sortir à nouveau manger au restaurant. Pour d’autres, il s’agit de prendre l’avion et de faire un voyage. Nous voyons également le nombre de voyageurs augmenter, alors que le décompte des points de contrôle de la TSA continue de grimper aux États-Unis.Nous ne savons pas quand nous reviendrons aux niveaux pré-coronavirus, mais Southwest Airlines et ses pairs bénéficieront de le retour au voyage.

Dans le dernier rapport trimestriel de la société, Southwest a généré des résultats mitigés. Le chiffre d’affaires a encore chuté de 51% par rapport à il y a un an, alors qu’il a perdu moins par action que ce que les analystes attendaient. Cependant, la direction a déclaré aux investisseurs en actions de LUV qu’elle prévoyait de revenir à l’équilibre d’ici juin. Cela a donné aux investisseurs l’espoir qu’un retour à la rentabilité n’est peut-être pas si loin.

Boeing (BA)

Source : Alex JW Robinson / Shutterstock.com

Pour que Boeing puisse bénéficier d’un retour au voyage, il doit voir ses clients – comme Southwest par exemple – revenir également dans un meilleur état. Comme les compagnies aériennes gagnent, Boeing devrait également le faire.

L’entreprise a traversé un double coup dur. Premièrement, sa débâcle du 737-MAX a pesé lourdement sur le stock. Au pic de 2020, les actions de Boeing étaient inférieures de plus de 20 % à leurs sommets historiques en raison de problèmes avec son jet le plus vendu. Puis Covid-19 est arrivé, perturbant complètement l’industrie du voyage et menant à l’une des pires années de l’histoire de Boeing.

Le côté positif de tout ça ? C’est maintenant dans le rétroviseur. Les voyages reprennent, car la demande refoulée continue de générer un trafic important au deuxième trimestre de l’année. Nous ne pouvons qu’imaginer à quoi ressembleront l’été et la deuxième moitié de 2021.

De plus, Boeing a récemment déclaré qu’il envisageait d’augmenter la production de son 737-MAX à l’avenir. Cela survient également lorsque d’autres agences aéronautiques donnent le pouce levé à l’avion, lui permettant de revenir en sécurité. Entre les deux catalyseurs, nous devrions assister à plusieurs années de croissance solide pour Boeing, permettant à l’action BA de poursuivre sa progression.

Wynn Resorts (WYNN)

Source : Wangkun Jia / Shutterstock.com

Une autre industrie du voyage voit un retour de trafic? Casino. En raison de cette tendance, nous devrions voir des résultats solides de la part de Wynn Resorts. La société est considérée comme une propriété de premier plan sur le Strip de Las Vegas, bien que Wynn génère également des revenus considérables à Macao.

Heureusement, cette région connaît également une croissance.

En février, Macao a connu son premier mois de croissance en glissement annuel depuis plus d’un an. Il l’a fait à nouveau en mars. Nous assistons également à un fort rebond du trafic de Las Vegas. La ville devrait voir de gros volumes au cours du week-end du Memorial Day et cela devrait être une aubaine pour des entreprises comme Wynn.

Alors que nous entrons dans la seconde moitié de 2021, je m’attends à voir ces tendances s’améliorer également. Alors que les analystes s’attendent toujours à ce que l’action WYNN perde environ 5 $ par action cette année, il s’agit d’une amélioration considérable par rapport à la perte de 19,18 $ par action en 2020. De plus, les prévisions prévoient également une augmentation des revenus de plus de 105% cette année.

En 2022, la dynamique devrait rester forte, avec des estimations prévoyant une croissance du chiffre d’affaires de près de 50 % et une croissance des bénéfices de 130 % ainsi qu’un retour à la rentabilité.

Penn National Gaming (PENN)

Source : Jeffrey J Coleman / Shutterstock.com

Penn National Gaming est une autre société de casino qui devrait bien faire. Bien qu’il ne soit peut-être pas considéré comme aussi haut de gamme que Wynn, les emplacements de Penn dans tout le pays devraient prospérer cette année dans les comparaisons d’une année sur l’autre. C’est alors que les consommateurs recherchent des choses à faire et passent des soirées en ville.

Cela va alimenter la croissance de l’entreprise au cours des 12 à 24 prochains mois. Las Vegas vient d’afficher son meilleur mois depuis des années, soulignant la demande refoulée pour le mouvement de « retour à la normale ». Bien que cela déplacera le besoin de Penn à court terme, la société a également d’autres moteurs à long terme sur lesquels se concentrer.

Juste avant le coup de Covid-19, Penn a conclu un accord avec Tabouret de bar Sport, en acquérant une participation de 36% dans la société de médias numériques. Elle dispose de mandats lui permettant de prendre le contrôle d’une participation majoritaire à l’avenir, en supposant que la direction aime la direction que prend l’entreprise.

Non seulement cela génère des revenus, mais cela peut également aider à alimenter le trafic vers les initiatives de jeux en ligne et de paris sportifs de Penn. Cette tendance à elle seule réalise une forte croissance séculaire et devrait se poursuivre pendant le reste de la décennie à mesure que d’autres États s’impliquent également.

Alors que les analystes prévoient une croissance des revenus de 50 % cette année, les estimations prévoient une croissance des ventes de seulement 8 % en 2022. Cela pourrait s’avérer prudent si la dynamique reste forte. La récente baisse de l’action PENN n’offre aux investisseurs qu’une opportunité à long terme encore meilleure.

DraftKings (DKNG)

Source : Lori Butcher / Shutterstock.com

DraftKings peut ne pas avoir l’empreinte physique que Wynn ou Penn ont. Cependant, il a une empreinte beaucoup plus importante sur les marchés des jeux en ligne et des paris sportifs. Considéré comme un leader parmi les jeux de sports fantastiques quotidiens, DraftKings est dans une excellente position.

Comme Penn, l’action DKNG a subi une vente massive, chutant de 46% au plus bas récent. Mais aussi, comme Penn, cela n’offre aux investisseurs une meilleure opportunité que s’ils recherchent un investissement à long terme.

Le coup ici ? Dépenses. DraftKings peut resserrer les bootstraps et atténuer sa consommation d’argent assez rapidement. Nous l’avons vu au début du Covid-19. Cependant, avec le marché des paris sportifs en ligne ressemblant au Far West, prendre des parts de marché est essentiel. Et pour gagner des parts de marché, les entreprises ont besoin de marketing.

Bien que le marketing de DraftKings fonctionne – car il continue de gagner beaucoup de parts de marché – ce n’est pas une entreprise bon marché.

Le côté positif de tout cela est que les revenus ont explosé. Les prévisions tablent sur une croissance des revenus de près de 90 % cette année à environ 1,2 milliard de dollars. Gardez à l’esprit qu’il y a quelques mois à peine, les estimations consensuelles pour cette année étaient inférieures à 600 millions de dollars.

Ainsi, alors que la croissance est plus forte, elle se fait au détriment des profits. Pour certains investisseurs, cela ne les dérange pas. Pour d’autres, c’est un problème. Mais dans les deux cas, on ne peut nier la tendance dans celui-ci.

Alphabet (GOOGL, GOOG)

Source : Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Alphabet doit être l’un des meilleurs investissements du marché. La société a presque toujours connu une solide croissance de son chiffre d’affaires et de son résultat net et son bilan est l’un des plus solides de Wall Street.

On pourrait affirmer qu’il n’a pas réussi à capitaliser pleinement certaines des plus grandes tendances en matière de vidéo en streaming, de médias sociaux et de musique en streaming. Cependant, il est difficile de faire d’Alphabet une entreprise. À 1,6 billion de dollars, il possède une capitalisation boursière massive, mais l’action GOOGL a une évaluation raisonnable compte tenu de ses douves et de ses données financières.

Avec un retour à la croissance dans le monde de la publicité en ligne, Google est en première position pour en bénéficier. YouTube aussi. Et il convient également de mentionner que Google.com et YouTube.com sont les deux meilleurs sites Web au monde.

Les analystes s’attendent à une croissance des revenus de 30% cette année, parallèlement à une croissance des bénéfices de 50%. Tout cela se produit alors qu’Alphabet dispose de 135 milliards de dollars en espèces et équivalents.

Oh, n’oublions pas non plus qu’il s’agit du composant FAANG le plus performant cette année, au cours des six derniers mois et de l’année dernière.

Dépôt à domicile (HD)

Source : Mihai_Andritoiu / Shutterstock.com

Si une chose est claire avant, pendant et après la pandémie, c’est que les consommateurs veulent investir dans leur maison. Parfois, il s’agit de rénover une cuisine ou d’installer de nouveaux sols. D’autres fois, il s’agit de construire une structure entière. Peu importe ce que recherchent les entrepreneurs et les bricoleurs, Home Depot les aide. Cela ressort également des récents résultats trimestriels de la société.

Home Depot a livré ses quatrièmes résultats consécutifs en haut et en bas. Le chiffre d’affaires de 37,5 milliards de dollars a augmenté de près de 33 % en glissement annuel et, comprenez-le, a dépassé les attentes de plus de 3 milliards de dollars. La croissance des ventes des magasins Comp de 31 % a facilement dépassé les attentes des analystes d’une croissance de 20,2 %, tandis que les bénéfices de 3,86 $ par action ont dépassé les attentes de 3,02 $ par action.

Tout cela indique une chose: les revenus de la rénovation domiciliaire sont en plein essor.

Alors que Home Depot approche de son plus gros trimestre de l’année (T2), je ne m’attends pas à ce que les consommateurs ralentissent leurs dépenses. Gardez un œil sur celui-ci, même si le stock HD est en feu.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur DKNG. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.