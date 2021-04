7 actions chaudes à acheter pour une explosion de la consommation

La pandémie de coronavirus a eu un effet dissuasif sur l’économie en 2020. Des millions d’Américains étaient au chômage, les magasins ont été physiquement fermés et la liste des faillites de vente au détail augmentait. En juin dernier, la Banque mondiale avait prédit que Covid-19 anéantirait l’économie mondiale, déclenchant la «pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale».

Les économistes sont beaucoup plus optimistes ces jours-ci. Alors que les vaccins font leur entrée dans les armes et que la vie commence à revenir à un sens de la normalité, l’économie américaine devrait connaître un essor au deuxième trimestre. Les dépenses de consommation devraient montrer la voie en faisant «grésiller» l’économie. Ces sept titres chauds sont des choix «notés A» de Portfolio Grader.

Chacun est destiné à récompenser les investisseurs alors qu’une explosion du consumérisme alimente la croissance:

Boston Beer Company (NYSE:SAM)

Groupe BRP (NASDAQ:DOOO)

Hain céleste (NASDAQ:HAIN)

Nio (NYSE:NIO)

Entreprises Nu Skin (NYSE:NUS)

Tout simplement de la bonne nourriture (NASDAQ:SMPL)

Sony (NYSE:SONY)

Si vous lorgnez sur l’un de ces stocks chauds, n’attendez pas trop longtemps. Alors que les valeurs technologiques auparavant intouchables ont connu des difficultés en 2021, certaines d’entre elles ont déjà lancé des trajectoires de croissance impressionnantes cette année.

Stocks chauds: Boston Beer Company (SAM)

2020 a été une année marquée par des fermetures de restaurants, des vacances annulées, des demandes d’auto-isolement et des rassemblements sociaux désapprouvés. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour une entreprise de bière, pensez-vous.

Cependant, malgré les circonstances difficiles, la Boston Beer Company a poursuivi sa séquence de croissance trimestrielle à deux chiffres en volume tout au long de l’année. Au quatrième trimestre, la société a déclaré des expéditions en hausse de 54% d’une année sur l’autre, tandis que les revenus étaient en hausse de 53%. La société commence 2021 en ajoutant du seltzer dur Truly Iced Tea à ses marques établies, notamment Samuel Adams, Twisted Tea et Dogfish Head.

L’action SAM a enregistré un gain impressionnant de 163% en 2020. Elle a suivi avec un gain de 30% jusqu’à présent en 2021. Avec la réouverture des restaurants et des bars, la reprise des barbecues dans la cour et les vacances d’été qui semblent être une possibilité, recherchez cette croissance pour continuer.

Groupe BRP (DOOO)

Le Groupe BRP possède une longue liste de marques très connues des amateurs d’activités de plein air. L’entreprise fabrique des motoneiges Ski-Doo, des moteurs hors-bord Evinrude, des motocyclettes Can-Am à trois roues, des motomarines Sea-Doo et autres.

Tous ces produits ont un point commun: leur marché est principalement récréatif. Lorsque l’économie grésille et que les gens sont licenciés, les achats récréatifs coûteux en souffrent. Les salles d’exposition temporairement fermées n’aident pas. Il n’est pas non plus nécessaire de fermer les installations de fabrication pendant les épidémies de Covid-19.

L’impact de la pandémie a été ressenti par le groupe BRP, qui a vu son chiffre d’affaires chuter de 15,5% en glissement annuel.

L’action DOOO a été très touchée au début de l’année dernière, mais s’est redressée à l’approche de l’été. Il a clôturé à un nouveau sommet de 32,58 $ en novembre dernier, marquant une croissance de 121% sur six mois. Avec la montée en puissance de l’économie et l’arrivée des chèques météo et de relance par la poste, DOOO stock est positionné pour un autre été chaud de croissance. En fait, il s’agit peut-être de l’un des meilleurs stocks chauds de la liste.

Hain céleste (HAIN)

Lorsque nous étions en lock-out, essayant d’économiser de l’argent en raison de licenciements et / ou d’éviter les foules dans les épiceries en 2020, la nourriture consistait à entrer dans l’essentiel. Les gens se disputaient des bases comme la farine!

Maintenant que nous sommes en phase de reprise, les consommateurs peuvent se permettre d’être plus sélectifs. De plus, après un an de pandémie, de nombreuses personnes ont pris du poids et s’inquiètent pour leur santé.

Cela ouvre la voie à Hain Celestial pour faire de gros gains dans le supermarché. L’entreprise propose une large gamme de marques alimentaires, dont beaucoup s’adressent aux mangeurs sains. Vous trouverez des noms comme Avalon Organics, Celestial Seasonings, Earth’s Best Organic, Health Valley et Yves Veggie Cuisine sous l’égide de Hain Celestial.

Après une baisse de quatre ans qui a vu l’action HAIN perdre les trois quarts de sa valeur, la fortune de la société s’est redressée en 2019. En 2020, cela s’est accéléré. Jusqu’à présent, en 2021, les actions ont augmenté de 12% et cette tendance ne fera que se développer à mesure que les consommateurs soucieux de leur santé ouvriront leur portefeuille.

Nio (NIO)

Ne faites pas l’erreur de laisser la Chine hors de l’équation. Oui, la société fabrique de nombreux produits pour lesquels les consommateurs américains s’attendent à se vendre. Mais les consommateurs chinois sont également une force avec laquelle il faut compter. Ce pays a été le premier à se remettre de la pandémie, et c’est le premier à connaître une forte reprise économique.

Les consommateurs chinois n’achètent pas seulement des vêtements et des appareils électroniques. Ils achètent des articles coûteux, y compris des voitures. Les ventes de véhicules électriques sont en feu aux États-Unis et leur popularité augmente également en Chine. Le pionnier chinois des véhicules électriques Nio avait du mal à survivre en 2019. En 2020, il a résolu ses problèmes de contrôle de la qualité, lancé de nouveaux modèles et introduit un modèle populaire de batterie en tant que service.

Les Nio EV sont un achat ambitieux pour les consommateurs chinois aisés, et ils ont acheté les voitures. En mars, cela représentait un record absolu de 7 257 véhicules électriques livrés à l’entreprise, soit une hausse de 373% en glissement annuel.

Le stock de NIO a approché 63 $ en février (il a clôturé 2019 en dessous de 2,50 $), avant d’être pris dans la liquidation des actions technologiques. Avec des actions maintenant autour de 40 $, l’action NIO est une grande opportunité. Ce n’est pas seulement l’un des titres les plus chauds pour profiter de l’explosion des dépenses de consommation, c’est aussi un excellent choix pour surfer sur la vague EV.

Nu Skin (NUS)

Après un an à éviter les foules, à porter des masques et à travailler souvent à domicile, l’industrie de la beauté a été bouleversée par la pandémie. Des produits comme le rouge à lèvres ont vu leurs ventes chuter. Cependant, les soins de la peau étaient au rendez-vous. Le marché était déjà à la hausse, mais des préoccupations telles que «maskne» – c’est l’acné causée par le port d’un masque pendant des heures d’affilée – ont vraiment contribué à mettre les soins de la peau au premier plan.

NuSkin se spécialise principalement dans les soins de la peau et les régimes anti-âge, y compris les nettoyants, les toniques, les peelings, les crèmes et même les appareils alimentés à plus de 300 $ pour les soins de spa à domicile. Une grande partie est vendue directement par l’entreprise, en ligne. Au quatrième trimestre, Nu Skin a vendu pour 748,2 millions de dollars de ces soins de la peau à domicile. C’est une augmentation de 28% en glissement annuel. Le bénéfice de 1,40 $ par action du quatrième trimestre a augmenté de 94% et a fracassé les estimations de Wall Street.

Au cours des 12 derniers mois, l’action NUS a augmenté de 138%. C’est sur une trajectoire qui ne montre aucun signe de nivellement de si tôt.

Simply Good Foods (SMPL)

Après un an de grignotage et de nourriture réconfortante, les Américains en ont fait les frais. Selon une enquête publiée sur WebMD, 76% des Américains ont pris du poids pendant la pandémie. La soi-disant «quarantaine 15» est réelle. Être capable de s’habiller décontracté n’est pas la seule raison pour laquelle les pantalons de survêtement ont été si populaires.

Les marques Simply Good Foods possèdent deux marques populaires de perte de poids et de collations nutritionnelles: Atkins et Quest. Celles-ci ont vu les ventes se ralentir pendant la pandémie. La société a noté l’effet d’un «intérêt plus faible temporaire des consommateurs pour la gestion du poids pendant l’ère du COVID-19, ainsi que des occasions d’utilisation plus faibles en déplacement».

Cependant, les consommateurs ont prouvé qu’ils étaient prêts à dépenser de l’argent pour se débarrasser du poids supplémentaire, surtout s’ils pouvaient le faire sans avoir à passer des heures au gymnase ou à renoncer complètement à grignoter. De plus, à mesure que le pays rouvrira et que les travailleurs commenceront à retourner au bureau, le grignotage sur le pouce recommencera. C’est une recette de croissance pour Simply Good Foods. L’action SMPL a affiché un gain de 88% au cours des 12 derniers mois. Au fur et à mesure que les ventes progressent, il est dans une excellente position pour poursuivre cette croissance.

Sony (SONY)

Sony fabrique encore de nombreux gadgets pour lesquels la société était connue, notamment des téléviseurs et des équipements audio. Il a toujours une entreprise florissante de capteurs d’image et d’appareils photo. Croyez-le ou non, l’entreprise est toujours dans le secteur des smartphones. Il possède également de précieuses entreprises de cinéma et de musique. Mais tout cela est pâle par rapport aux jeux vidéo.

Les consoles de jeux vidéo, les jeux vidéo Sony et les frais d’adhésion aux services de jeux représentaient plus de 40% des bénéfices de l’entreprise l’an dernier.

L’un des achats incontournables de 2020 était la console de jeu Sony PlayStation 5 nouvelle génération. Bien qu’elle n’ait été lancée qu’en novembre, la société en a vendu 4,5 millions l’an dernier. Quatre mois après 2021, les consoles PS5 restent difficiles à trouver dans les rayons des magasins. Une pénurie de processeurs à l’échelle de l’industrie n’aide pas, mais le fait est que la PS5 est chaude. Alors que la console commence tout juste son cycle de vie, recherchez Sony pour profiter de plusieurs années d’avantages, notamment la vente de jeux, d’accessoires et d’abonnements aux jeux.

Après environ 12 ans, de 2000 à 2012 (au cours desquels les actions ont perdu plus de 90% de leur valeur), l’action SONY a enregistré une solide croissance. Cela comprend un gain de 82% au cours des 12 derniers mois. Avec les joueurs qui achètent de nouvelles consoles PlayStation à 399 $ et 499 $ la pop, recherchez ce stock chaud pour être un grand artiste dans un avenir prévisible.

A la date de publication, Louis Navellier avait une position longue sur NIO et SAM. Louis Navellier n’avait (ni directement ni indirectement) d’autres positions sur les titres mentionnés dans cet article. Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

