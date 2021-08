7 actions chaudes post-pandémiques prêtes à monter en flèche

Les entreprises se sont précipitées pour que leurs employés travaillent à domicile alors que les gouvernements imposaient des fermetures. Cela a conduit à une ruée vers l’or dans les investissements à domicile, en particulier pour les entreprises technologiques. Les sociétés de logiciels qui ont permis des réunions virtuelles et le travail à distance ont prospéré tandis que d’autres secteurs s’effondraient.

Maintenant que les pays du monde développé ont déployé les vaccinations, les investisseurs devraient considérer les stocks chauds post-pandémiques qui sont sur le point de monter en flèche.

Les secteurs les plus durement touchés du marché de la pandémie sont le tourisme et les voyages. Les marchés de l’énergie et de l’automobile ont également souffert de la baisse des volumes de déplacements. Dans la perspective de l’automne, les pays avec les taux de vaccination les plus élevés ont moins de risques de faire face à des taux d’hospitalisation. C’est donc le moment idéal pour acheter des actions post-pandémiques, avant que le marché ne se développe.

Voici 7 actions post-pandémiques chaudes à considérer :

Airbnb (NASDAQ :ABNB)

Exxon Mobil (NYSE :XOM)

General Motors (NYSE :DG)

Sables de Las Vegas (NYSE :LVS)

Groupe de correspondance (NASDAQ :MTCH)

Norwegian Cruise Line (NYSE :NCLH)

Zoom sur les communications vidéo (NASDAQ :ZM)

Bien que le risque que des variantes de coronavirus nuisent à l’impact du vaccin soit présent, les sociétés pharmaceutiques sont prêtes à réagir. Les investisseurs devraient toujours repositionner leurs portefeuilles pour maximiser leurs rendements potentiels dans un monde après Covid-19. Examinons donc de plus près certaines des meilleures actions post-pandémiques à acheter maintenant.

Actions post-pandémiques à acheter : Airbnb (ABNB)

Source : AngieYeoh / Shutterstock.com

En raison de l’arrêt des voyages l’année dernière, la croissance des affaires d’Airbnb a stagné. Pourtant, son chiffre d’affaires a triplé pour atteindre 1,34 milliard de dollars par rapport à l’année précédente.

La valeur comptable brute de 13 milliards de dollars a dépassé les estimations du consensus des analystes à 11,19 milliards de dollars. L’entreprise a enregistré des réservations de 83,1 millions, soit le double de l’année dernière, et retrouve les mêmes niveaux d’avant Covid.

De nouvelles tendances de réservation émergeront maintenant et après la pandémie. Par exemple, le stock ABNB bénéficiera de nuitées brutes réservées plus élevées. La société a également introduit de nouvelles innovations de produits pour s’adapter aux nouvelles façons dont les gens voyagent.

En février, la société a lancé Flexible Dates ; les clients ont depuis effectué 500 millions de recherches à l’aide de l’outil (à partir de la diapositive 4). Cette forte interaction illustre comment ABNB continue de répondre à la demande des clients.

Au deuxième trimestre, les inscriptions actives ont augmenté. L’augmentation des inscriptions non urbaines en Europe et en Amérique du Nord entraînera une augmentation des revenus d’ABNB.

À Wall Street, les analystes ont un objectif de cours moyen de 180 $ (par Tipranks).

Exxon Mobil (XOM)

Source : Michael Gordon / Shutterstock.com

Parmi les nombreuses sociétés pétrolières et gazières à considérer, Exxon est une action largement détenue pour l’investissement post-pandémique.

Au deuxième trimestre, Exxon a affiché un bénéfice par action de 1,10 $ sur un bénéfice de 4,7 milliards de dollars. XOM n’a certainement pas non plus freiné ses activités d’investissement et d’exploration, dépensant 3,8 milliards de dollars au cours de la période.

Au second semestre, Exxon intensifiera les activités clés du projet. Cela inclut la Guyane, le Brésil, le Permien et les projets chimiques.

Pourtant, malgré 9,7 milliards de dollars de cash-flow d’exploitation, Exxon n’a pas repris son rachat d’actions. C’est une erreur.

Exxon pourrait augmenter les rendements des actionnaires en rachetant des actions. Pourtant, en réduisant plutôt sa dette, l’entreprise sera moins exposée aux risques de hausse des taux d’intérêt. En outre, l’action se négocie maintenant à un creux de 52 semaines. Les actionnaires sont également récompensés par un dividende qui rapporte environ 6%.

Une demande d’énergie plus élevée à mesure que les voyages reprennent augmentera les revenus d’Exxon. La direction maintiendra des rendements solides grâce à de nouveaux projets. L’entreprise a environ 4 milliards de dollars de revenus annuels potentiels provenant de nouveaux projets (selon la diapositive 19).

General Motors (GM)

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Dans le secteur automobile, General Motors est un concurrent sérieux sur le marché des véhicules électriques. Et à mesure que les travailleurs retourneront physiquement au travail, la demande de véhicules GM à essence augmentera également.

Au deuxième trimestre, GM a enregistré un chiffre d’affaires de 34,2 milliards de dollars, se remettant du chiffre d’affaires déprimé de 16,8 milliards de l’année dernière. Il a gagné 1,90 $ par action, contre une perte diluée de 56 cents par action l’an dernier. GM s’attend à un BPA pour l’ensemble de l’année compris entre 5,12 $ et 6,12 $.

Malgré une pénurie de puces et des coûts élevés liés à ses plans d’électrification, GM produira d’abord ses véhicules à forte demande ; de fortes ventes de camionnettes pleine grandeur augmenteront les ventes unitaires moyennes.

Les consommateurs désireux de dépenser dans le monde post-pandémique peuvent commander le Hummer EV de GM. Les entreprises peuvent acheter le VE commercial BrightDrop EV 600 de GM. Et en 2022, GM aura un SUV Cadillac Lyriq tout électrique.

L’année prochaine, le Bold de Chevrolet reçoit également de bonnes critiques de la part des critiques. De fortes ventes de véhicules électriques conduiront GM à relever ses prévisions pour l’année prochaine.

Sables de Las Vegas (LVS)

Source : Andy Borysowski / Shutterstock.com

Les actions des casinos ont chuté au cours des derniers mois, avec Las Vegas Sands en tête des baisses. À mesure que le tourisme reprendra, les gens visiteront les casinos et séjourneront dans les complexes hôteliers de Las Vegas Sands.

Au deuxième trimestre, LVS a enregistré un chiffre d’affaires net de 1,17 milliard de dollars, contre 62 millions de dollars l’an dernier. L’action LVS a chuté car la société a enregistré une perte d’exploitation de 139 millions de dollars.

Au cours de la période, LVS a annoncé la vente de biens immobiliers et d’opérations à Las Vegas pour 6,25 milliards de dollars. Cela l’aidera à réduire sa dette, qui s’élevait à 14,42 milliards de dollars au 30 juin 2021.

LVS est un pure-play sur la reprise pandémique en Asie. Alors que les taux de vaccination en Amérique du Nord sont bons, l’Asie est à la traîne, de nombreux pays asiatiques étant confrontés à une augmentation des taux d’infection. Lors de la conférence téléphonique, le directeur général Rob Goldstein a déclaré que la Chine adoptait une politique de non-tolérance à l’égard de Covid. Donc, s’il y a une épidémie, elle sera largement signalée et le pays revient au confinement.

LVS s’attend à ce que le meilleur scénario dans la région soit une activité commerciale stable entre la Chine, Hong Kong et Macao uniquement.

Groupe de match (MTCH)

Source : Shutterstock

La scène des rencontres en ligne a prospéré à mesure que le verrouillage s’intensifiait. Maintenant que les réouvertures permettent aux utilisateurs de se rencontrer en personne, Match Group continuera probablement à se développer.

Au deuxième trimestre, Match a enregistré un chiffre d’affaires de 708 millions de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 27,6 % en glissement annuel. Le BAIIA ajusté de 263 millions de dollars représente une augmentation de 15 % par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Au troisième trimestre, l’action MTCH devrait s’améliorer. La société prévoit des revenus pouvant atteindre 805 millions de dollars, au-dessus de l’estimation consensuelle de 765,94 millions de dollars.

Le nombre d’abonnés payants a augmenté à deux chiffres pour toutes les régions. Dans les Amériques, il a augmenté de 16 % à 7,9 millions. En Europe, le nombre d’abonnés a augmenté de 13% en glissement annuel pour atteindre 4,33 millions. Dans la région Asie-Pacifique, il a augmenté de 17 % pour atteindre 2,74 millions.

À court terme, Match pourrait afficher une croissance de ses revenus supérieure à 30%, car les gens recherchent des âmes sœurs en ligne. Au cours de la prochaine décennie, les investisseurs peuvent raisonnablement s’attendre à une croissance de 15 à 20 %.

À Wall Street, l’objectif de cours moyen est de 175 $ et varie de 148 $ à 190 $ (par Tipranks).

Norwegian Cruise Line (NCLH)

Source : Vytautas Kielaitis/shutterstock.com

Les investisseurs pourraient être inquiets des pertes de Norwegian au deuxième trimestre. Ce qui compte vraiment, ce sont les ventes avancées de billets, les réservations et les tendances tarifaires.

Au deuxième trimestre, le croisiériste a déclaré que les tendances des réservations et des prix en 2022 sont très positives. Il profite de la demande refoulée. Pour toute la période de l’année 2022, NCLH aura des réservations en avance sur les niveaux de 2019. Les ventes anticipées de billets se sont élevées à 1,4 milliard de dollars.

Le plan de remise en service est le plus grand catalyseur à court terme. Cela commence par une stratégie de santé et de sécurité à plusieurs niveaux, détaillée à la diapositive 4.

L’entreprise s’est engagée à vacciner à 100 % tous les invités et l’équipage. Ensuite, il relancera les 28 navires de la société embarquant à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis d’ici avril 2022.

Une vente massive pourrait effrayer les investisseurs du titre NCLH, compte tenu de la faiblesse de son bilan. Au 30 juin 2021, NCLH avait une dette totale de 12,3 milliards de dollars. Elle détenait des espèces et quasi-espèces d’une valeur de 2,8 milliards de dollars.

Communications vidéo Zoom (ZM)

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

Zoom Video est le stock post-pandémique le plus populaire. La société de visioconférence se développera si les pays imposent à nouveau un verrouillage en raison de la pandémie. À l’inverse, les entreprises commenceront par un modèle hybride de retour au travail. Avec un déploiement échelonné des travailleurs au travail, les entreprises doivent toujours assister à des vidéoconférences.

Si l’environnement de travail hybride est là pour rester au cours des prochaines années, les revenus de Zoom augmenteront régulièrement. De plus, Zoom n’est confronté à aucune véritable concurrence. de Cisco (NASDAQ :CSCO) WebEx est trop restrictif. Même s’il est largement utilisé, celui de Microsoft (NASDAQ :MSFT) Teams App a une expérience utilisateur inférieure à celle de Zoom.

Le mois dernier, Zoom a accepté d’acheter Cinq9 (NASDAQ :FIVN) pour 14,7 milliards de dollars dans le cadre d’un accord global. L’acquisition aidera Zoom à renforcer sa présence auprès des entreprises clientes. Il élargit son marché adressable alors que Zoom entre sur le marché des centres de contact d’une valeur de 24 milliards de dollars. En payant uniquement en actions, Zoom profite de la récente vigueur du cours de l’action.

Zoom et Five9 ont un ajustement naturel. Five9 est déjà un partenaire de référence de choix pour le téléphone Zoom. Les deux entreprises sont également situées dans le même État de Californie.

À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.