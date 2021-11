7 actions de consommation à acheter alors que le secteur se réchauffe

Alors que la première vague de la pandémie a balayé les pays en 2020, les dépenses de consommation ont chuté de manière spectaculaire. Et les entreprises comptent sur les consommateurs pour acheter leurs biens et services. Ainsi, lorsque les dépenses de consommation ont atteint un plateau, les actions de consommation étaient également en chute libre. Mais le moment est venu pour les investisseurs de s’impliquer à nouveau.

Le secteur de la consommation se compose d’entreprises qui fabriquent et vendent des biens nécessaires à l’usage quotidien. Ces produits comprennent des articles ménagers, des denrées alimentaires, des boissons, des produits d’hygiène et d’autres articles divers. Ce sont essentiellement des choses que la plupart des gens ne veulent pas ou ne peuvent éviter d’acheter, même lorsque les temps sont durs. De nombreux consommateurs comptent beaucoup sur eux et ne veulent pas qu’ils disparaissent.

Dans un contexte économique de plus en plus incertain, ces entreprises sont perçues comme capables de maintenir une croissance stable quel que soit l’état de notre économie.

Jetons un coup d’œil à sept actions de consommation qui ont une excellente dynamique des prix, des ventes solides et une valeur abordable :

Procter & Gamble (NYSE :PG)

Coca Cola (NYSE :KO)

Moulins Généraux (NYSE :SIG)

Bunge (NYSE :BG)

Hershey (NYSE :HSY)

Archer-Daniels-Midland (NYSE :SMA)

Albertsons (NYSE :ACI)

Actions de consommation à acheter : Procter & Gamble Co. (PG)

Source : rblfmr/ShutterStock.com

Procter & Gamble prend des mesures pour se développer malgré des défis difficiles. La direction prévient que les problèmes de chaîne d’approvisionnement pèseront davantage sur les bénéfices de l’exercice 2022, mais ils restent globalement positifs, car P&G a augmenté même lorsque les choses étaient au pire.

La croissance organique des ventes de P&G a atteint un nouveau sommet l’année dernière, avec un impressionnant 6 %. L’augmentation n’est pas aussi rapide que la dernière fois. Mais il y a bien d’autres raisons d’être enthousiasmé par l’entreprise en ce moment. Ses récentes tendances d’expansion montrent un équilibre solide entre le volume et les prix, les deux facteurs représentant environ la moitié de la dernière augmentation des revenus.

L’efficacité de P&G est toujours au rendez-vous. La société a déclaré près de 5 milliards de dollars de flux de trésorerie d’exploitation au cours du dernier trimestre, et elle en a converti une grande partie en trésorerie disponible. Il est facile de comprendre pourquoi la capitalisation boursière de l’entreprise s’élève à plus de 350 milliards de dollars, ce qui en fait facilement l’une des entreprises les plus valorisées du marché.

Coca-Cola Co. (KO)

Source : MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com

Coca-Cola est la plus ancienne position boursière de Warren Buffett. The Coca-Cola Company fournit les meilleurs rendements depuis plusieurs années à Buffet. Son prix de base pour l’action est d’environ 3,25 $, ce qui lui donne jusqu’à présent des gains de plus de 1 500 %.

L’achat de Buffet était considéré comme risqué car de nombreux investisseurs se souvenaient encore du crash du Black Monday d’octobre 1987. Cependant, cela montrait sa propension à être agressif lorsque d’autres étaient sur la clôture. À bien des égards, Buffet était la première Cathie Wood, une investisseur plus connue pour ses mouvements agressifs que tout autre investisseur majeur.

Dans les années 80, le sentiment des investisseurs a changé alors que les souvenirs des années 70 tumultueuses se sont estompés et se sont transformés en optimisme face à un marché haussier en devenir. Le reste, c’est l’histoire de l’investissement. Coca-Cola est désormais considéré comme l’un des meilleurs choix d’actions Buffet de tous les temps.

Au cours des trois dernières années, la société a vu son BPA et son chiffre d’affaires augmenter de 40,5% et 5,4%, respectivement. Pendant ce temps, les dividendes ont augmenté consécutivement au cours des 59 dernières années. Par conséquent, il est membre des aristocrates du dividende, un groupe restreint de S&P 500 constituants qui ont augmenté leurs dividendes pendant au moins 25 années consécutives.

Stocks de consommation à acheter : General Mills (GIS)

Source : dessins de Jack / Shutterstock.com

General Mills fabrique des aliments de consommation depuis 1928. Il est surtout connu pour ses céréales de petit-déjeuner Cheerios et son pain Fiber One. Mais ils ont beaucoup d’autres produits proposés, ce qui en fait un conglomérat. Il propose une gamme de produits alimentaires, notamment des collations et des choix sains. Cela comprend les aliments à base de céréales ainsi que les options fruitées ou salées telles que les barres nutritionnelles.

La société est également connue pour ses performances stables et prévisibles. Il est très apprécié des investisseurs à revenu en raison de sa longue histoire de dividendes.

Sur le front des finances, tous les systèmes disparaissent. General Mills a déclaré 99 cents par action de bénéfices sur des ventes de 4,5 milliards de dollars pour son premier trimestre de l’exercice 2022. Les ventes ont bondi d’environ 4 % par rapport à l’année précédente. La société a maintenu ses perspectives pour l’année entière de croissance des ventes comparables d’environ 1 % à 3 %. Cependant, les bénéfices devraient être stables par rapport à la période de l’année dernière.

Les perspectives de bénéfices mitigées peuvent éloigner une certaine partie des investisseurs de celle-ci.

De plus, la croissance des bénéfices a été stimulée par la tendance pandémique à manger à la maison. Maintenant que les choses reviennent à la normale, les investisseurs craignent que les affaires ne ralentissent. C’est jusqu’à ce que les rapports sur les bénéfices commencent à sortir avec une rentabilité accrue pour les chaînes de restaurants qui ont investi dans de nouveaux éléments de menu ou réaménagé leurs magasins pour faire davantage appel à des choix plus sains tels que les salades. Cette tendance saine continuera d’avoir un impact à l’avenir.

Bunge (BG)

Source : JHVEPhoto/ShutterStock.com

Bunge Limited est une entreprise alimentaire et agricole dont le siège est à St. Louis, Missouri. Il s’agit d’une entreprise internationale d’exportation de soja et de transformation alimentaire ayant des intérêts dans le commerce des céréales et des engrais. La société est un interprète solide et se porte bien depuis un certain temps. Les données de CNBC montrent que la société a dépassé les estimations des analystes au cours des six derniers trimestres, une marque de cohérence.

Bunge a publié d’excellents résultats au troisième trimestre et a relevé ses perspectives de bénéfices pour l’année entière pour la troisième fois cette année. L’entreprise attribue son succès à l’augmentation de la demande sur les marchés de l’alimentation et des carburants renouvelables.

Le bénéfice net attribuable à Bunge a bondi à 653 millions de dollars, ou 4,28 $ par action, au troisième trimestre, contre 262 millions de dollars, ou 1,84 $ par action, un an plus tôt. Le BPA ajusté de 3,72 $ par action est une augmentation substantielle par rapport à 2,47 $ il y a un an et a largement dépassé les estimations des analystes de 1,42 $. Les revenus se sont élevés à 14,12 milliards de dollars, un bond substantiel par rapport aux 10,16 milliards de dollars de l’année précédente.

Compte tenu des excellents chiffres, la société prévoit désormais un bénéfice ajusté pour l’exercice complet de 11,50 $ par action, une hausse substantielle par rapport aux perspectives précédentes d’au moins 8,50 $ par action. « Nous nous attendons à ce que les tendances favorables du marché se poursuivent », a déclaré le PDG Greg Heckman. Il pense que la forte demande d’huile végétale aidera les bénéfices à rester à des niveaux élevés « pour les deux prochaines années ».

Stocks de consommation à acheter : Hershey (HSY)

Source : George Sheldon / Shutterstock.com

The Hershey Company est un nom connu avec plus de 100 ans d’histoire et une présence emblématique sur les étagères du monde entier. Chocolatier d’envergure mondiale, Hershey est l’un des plus grands fabricants de son industrie. Elle produit également des produits de boulangerie et vend des boissons aux pays du monde entier.

Dans le cadre de sa tendance vers des produits plus sains, Hershey a finalisé l’acquisition de Lily’s pour 425 millions de dollars plus tôt cette année. Cynthia Tice a fondé cette entreprise en 2010 avec pour mission d’arrêter le sucre tout en profitant de temps en temps de friandises sucrées. Les collations de Lily’s ne contiennent aucun sucre ajouté ni aucun ingrédient artificiel.

En juin, HSY a discuté de ses plans de croissance. Les recherches de l’entreprise ont révélé qu’un achat en ligne sur quatre se produisait après une visite dans le magasin physique où ils sont vendus, ce qui prouve ce que beaucoup attendaient depuis toujours : les gens veulent toujours des expériences de qualité lorsqu’ils achètent leurs friandises préférées ! De plus, 55 à 70 % des clients achètent des articles supplémentaires même s’ils ne figuraient pas sur la liste d’origine. Ce n’est pas seulement bon dans l’ensemble, mais cela offre de nombreuses opportunités pour de nouveaux produits dans le pipeline de développement.

Archer-Daniels-Midland (ADM)

Source : Katherine Welles / Shutterstock.com

Archer-Daniels-Midland est un leader mondial de la transformation agricole, avec des centaines d’installations et 39 000 employés dans le monde. Il a versé des dividendes pendant 89 années consécutives et les a également augmentés pendant 47 ans, ce qui en fait un aristocrate des dividendes qui mérite votre attention.

Après avoir réduit les coûts, ADM a réussi à générer des bénéfices d’exploitation ajustés d’un peu plus de 2 milliards de dollars au cours de l’exercice 2020, un rendement très sain au cours d’une année difficile. Au premier trimestre, le bénéfice d’exploitation ajusté d’ADM a augmenté de 86 % à 1,2 milliard de dollars grâce à une solide performance de sa division Services agricoles et oléagineux qui représente 65 % des bénéfices globaux.

Plus récemment, la société a publié un autre rapport de résultats trimestriel stellaire. Les bénéfices de la société ont totalisé 526 millions de dollars, ou 93 cents par action. Il se compare bien au troisième trimestre de l’année dernière, lorsque les chiffres n’étaient que de 40 cents. Hors éléments exceptionnels, ce chiffre ajusté s’élève à 97 centimes. Les revenus pour le trimestre ont augmenté de 34,4 % pour atteindre 20 milliards de dollars, contre un total de 15 milliards de dollars l’an dernier.

Les affaires d’ADM s’améliorent, ce qui se reflète dans la performance du titre au cours de la dernière année. Les actions sont en hausse de 32 %. Les investisseurs intéressés par les actions de consommation de base continueront probablement à voir de bons moments avec les actions ADM, ceux qui investissent désormais sur le point de réussir jusqu’en 2022.

Actions de consommation à acheter : Albertsons Companies (ACI)

Source : Ken Wolter / Shutterstock.com

Albertsons Companies est la deuxième plus grande entreprise d’épicerie en Amérique. Il a des magasins d’alimentation et de vente au détail, qui offrent des produits d’épicerie et des marchandises générales comme des vêtements ou des meubles.

La chaîne d’épiceries de Boise, dans l’Idaho, a publié de solides résultats au deuxième trimestre. La société a annoncé un bénéfice net qui a augmenté de 3,8% sur un an pour atteindre 295 millions de dollars, tandis que les ventes et autres revenus ont augmenté de 4,7% pour atteindre plus de 16 milliards de dollars. L’amélioration de l’environnement des consommateurs a été favorisée par les capacités numériques qu’ils ont accélérées grâce à des partenariats pour des offres de services omnicanal, entre autres facteurs. Au total, cela rend l’entreprise plus compétitive que jamais, tout en augmentant le dividende trimestriel de 20 %.

Tout comme les autres actions de consommation de base, il s’agit d’une entreprise incroyablement stable.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.