7 actions de consommation à acheter pour des gains fiables sur n’importe quel marché

Malgré de nombreuses preuves que le sentiment haussier semble étiré – la nouvelle pandémie de coronavirus en cours étant toujours un élément clé obstinément – ​​la réalité est que les indices de référence continuent d’atteindre des sommets historiques. Par conséquent, vous pourriez être tenté de continuer à investir dans des investissements de croissance. Cependant, il est peut-être temps de reconsidérer ce récit et de considérer plutôt les actions de consommation.

Pour cet article, je voudrais me concentrer sur les produits de consommation de base. Principalement, ce secteur est considérablement sous-évalué par rapport au reste du marché. Par exemple, le fonds négocié en bourse (ETF) Fonds SPDR pour le secteur de la consommation de base (NYSEARCA :XLP) est en hausse de 16,5%. C’est décent mais le plus large SPDR S&P 500 ETF Fiducie (NYSEARCA :ESPIONNER) a gagné plus de 38% au cours de la même période. Simplement, les actions de consommation représentent généralement une meilleure valeur en ce moment.

Deuxièmement, la montée en flèche des segments d’actions axés sur la croissance commence à étirer l’incrédulité. Certes, personne ne sait avec certitude ce qui va se passer ensuite. Mais sur la base des cycles naturels du marché, les investisseurs devraient au moins envisager la possibilité d’une correction. Si cela se produit, le fait d’avoir des actions de consommation à votre actif atténuera mieux la volatilité que les saveurs populaires de la semaine.

Troisièmement, les actions de consommation sont liées au segment le plus important de l’économie américaine. Alors que le débat fait rage sur le sujet, de manière générale, les dépenses de consommation, « conduisent environ 70 % de toute l’activité économique » dans ce pays. Et cette statistique ne vient pas d’un blog aléatoire mais plutôt de l’Associated Press. Par conséquent, si les circonstances tournent mal au cours des prochains mois, il est préférable d’aligner votre portefeuille sur le segment clé de l’économie.

Enfin, si les actions de consommation (en particulier celles de consommation de base) implosent, nous aurons probablement de plus gros problèmes sur les bras. Pour moi, il est logique d’avoir une certaine exposition à des noms fiables et même défensifs pendant cette période d’incertitude. Voici quelques noms sur lesquels réfléchir.

Voici 7 actions de consommation à acheter pour un rêve d’une nuit d’été :

PepsiCo (NASDAQ :DYNAMISME)

Clorox (NYSE :CLX)

Kellogg (NYSE :K)

Groupe Altria (NYSE :MO)

Magasins Ross (NASDAQ :ROST)

Estee Lauder (NYSE :EL)

Marques Conagra (NYSE :CAG)

Certes, bien que les actions de consommation aient une réputation ennuyeuse et piétonne, cela ne signifie pas qu’elles sont complètement isolées du risque de baisse. Si les alarmistes ont raison, pratiquement tous les secteurs d’actions en souffriront. Mais parce que nous ne savons pas ce qui va se passer, déplacer votre portefeuille pour inclure des jeux de consommation sous-évalués semble une tactique logique.

PepsiCo (PEP)

Alors que la pandémie de coronavirus était une crise universellement méprisée, les actions de consommation se sont généralement bien comportées dans les circonstances. Fondamentalement, tout se résumait aux personnes qui avaient besoin d’acheter l’essentiel, ainsi que des gâteries bon marché occasionnelles pour garder le moral. Et dans ce contexte, la crise a été une crise « parfaite » pour PepsiCo.

Mieux connu pour ses boissons non alcoolisées populaires, PepsiCo était tombé en disgrâce auprès de la génération Y, qui évitait les boissons sucrées pour des options plus saines. Vous pouvez le voir dans la tendance des revenus de 2014 à 2018, qui a vu l’entreprise incapable de créer une dynamique positive jusqu’en 2019. Ensuite, en 2020, PepsiCo a enregistré un chiffre d’affaires de 70,4 milliards de dollars, en hausse d’un peu moins de 5 % par rapport à l’année précédente. .

Essentiellement, PepsiCo avait un public en otage. Avec les mesures de verrouillage fermant les sociétés du monde entier, l’épicerie est devenue l’endroit où aller pour l’expérimentation des consommateurs. Mieux encore, même si les cas de coronavirus ont disparu de leurs sommets historiques, PepsiCo continue de fournir des mesures de croissance encourageantes.

Qui sait? Il est possible que PepsiCo ait réussi à s’ancrer dans la conscience collective. PEP est l’une des meilleures actions de consommation sur le marché que les investisseurs devraient considérer.

Clorox (CLX)

Avant la pandémie de Covid-19, Clorox était un stock de consommation de base familier. Bénéficiant d’une demande séculaire quotidienne, l’action CLX était un investissement stable, bien qu’elle ait abandonné un potentiel de hausse passionnant pour cette stabilité. Néanmoins, c’était une idée solide pour ceux qui voulaient un revenu passif sur lequel ils pouvaient compter.

Soudain, le virus SARS-CoV-2 a renversé ce récit. CLX est devenu l’un des stocks de consommation les plus populaires à acheter alors que tout le monde affluait à l’épicerie pour accumuler du désinfectant pour les mains et d’autres produits essentiels. Fait intéressant, l’action CLX a continué de grimper jusqu’au début du mois d’août de l’année dernière, lorsque les actions sont entrées dans un canal de tendance résolument baissier.

Pour être juste, la mesure corrective n’était pas complètement inattendue, car les investisseurs ont commencé à sentir que la crise s’estompait. Cependant, deux facteurs de complication intéressants sont apparus. Premièrement, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2021 a presque atteint la parité avec les ventes du premier trimestre 2020, malgré le début du déploiement du vaccin. Deuxièmement, la négativité du titre CLX semble avoir touché le fond.

Si vous pensez que nous pourrions assister à une résurgence de cette pandémie via les variantes delta ou lambda, ce serait peut-être une bonne idée de repenser à nouveau Clorox.

Kellogg (K)

Semblable à Clorox, Kellogg est une autre action de consommation ennuyeuse que les retraités ajoutent généralement à leur portefeuille. Non, l’action K n’est même pas proche de ce que vous pourriez considérer comme un investissement passionnant. En même temps, lorsque vous approchez de la retraite, l’excitation n’est pas exactement ce que vous voulez. Au lieu de cela, vous recherchez la prévisibilité.

De manière générale, c’est ce que propose Kellogg. En tant que consommateur de base essentiel, Kellogg répond à l’appel pour servir la vaste chaîne d’approvisionnement alimentaire des États-Unis. Il se trouve qu’avec la crise de Covid-19, l’action K a connu un regain de pertinence. De plus, les investisseurs peuvent compter sur son rendement en dividendes, qui s’élève actuellement à 3,61 %.

Cependant, Covid-19 devenant moins urgent au second semestre 2020, les actions K ont sensiblement perdu de leur valeur. Pourtant, il est possible que Kellogg soit sous-évalué. Premièrement, la pandémie pourrait à nouveau dresser sa tête laide. Deuxièmement et de façon plus réaliste, l’impact financier inégal de la crise suggère que l’économie de consommation n’est pas aussi forte que les gros titres le suggèrent.

Cela signifierait une demande accrue de produits de base, ce qui est exactement ce que nous voyons dans le résultat des ventes de Kellogg au premier trimestre 2021, qui a vu une augmentation de 5 % du chiffre d’affaires.

Groupe Altria (MO)

Bien qu’il soit controversé de discuter de grandes entreprises de tabac comme Altria Group dans n’importe quel contexte, elles représentent l’un des segments de stock de consommateurs les plus intrigants, en particulier dans le contexte de cette pandémie. Principalement, la crise a imposé un stress important à tout le monde, amenant de nombreuses personnes à envisager l’atténuation du stress. Une étude médicale fascinante des National Institutes of Health a révélé ce qui suit :

« Le stress lié à la pandémie de COVID-19 semble affecter les fumeurs de différentes manières, certains fumeurs augmentent leur tabagisme tandis que d’autres le diminuent. Alors que l’ennui et les restrictions de mouvement ont pu stimuler le tabagisme, la menace de contracter le COVID-19 et de tomber gravement malade aurait pu motiver d’autres personnes à améliorer leur santé en arrêtant de fumer. »

De plus, les vents législatifs pourraient donner une seconde vie aux actions de MO. Comme l’a rapporté Vaping360.com, la Californie a adopté le SB 793, qui interdit la vente de produits de vapotage aromatisés dans les magasins physiques. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2021. En outre, le Congrès a statué que l’expédition de produits de vape aux États-Unis et à l’étranger est désormais illégale. Pour l’instant, cependant, le service postal américain a retardé la mise en œuvre de la nouvelle règle.

Avec toutes les nouvelles restrictions qui ont été adoptées contre le vapotage, Altria pourrait en bénéficier.

Magasins Ross (ROST)

Une combinaison de produits de base et de jeu discrétionnaire, Ross Stores pourrait être une idée solide ou extrêmement douloureuse, selon le type de dommages que la variante delta impose à la société.

Pour être clair, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré qu’un pic à l’échelle nationale est peu probable en raison du déploiement de la vaccination.

Néanmoins, permettez-moi de vous rappeler à tous que ce ne serait pas la première fois que des représentants du gouvernement appelleraient cette crise de manière inexacte. Rappelez-vous, le chirurgien général a déclaré une fois « Sérieusement les gens – ARRÊTEZ D’ACHETER DES MASQUES ! » Je sais qu’il voulait bien. Néanmoins, il est difficile de faire confiance aux experts après une telle erreur.

En ce qui concerne le stock ROST, un retour à la normale signifie éventuellement que les employés retournent au bureau. Le pyjama n’étant plus une tenue de conférence acceptable, les magasins Ross pourraient voir une forte augmentation de la demande. En effet, les résultats des ventes du premier trimestre 2021 sont encourageants, reflétant des ventes qui s’alignent sur les tendances d’avant la pandémie.

D’un autre côté, si nous avons une autre calamité, ROST pourrait s’effondrer. À titre d’exemple, consultez les résultats dévastateurs des bénéfices de l’entreprise au premier trimestre 2020.

Mais si cela ne vous dérange pas de vivre un peu dangereusement avec vos stocks de consommation, ROST pourrait être une solution à considérer.

Estée Lauder (EL)

Un autre titre de consommation qui pourrait aller dans les deux sens en fonction de l’évolution de la crise, Estée Lauder devrait être sur votre radar si vous êtes optimiste quant à la reprise économique. Sans surprise, lorsque les blocages et autres efforts d’atténuation sont devenus à l’ordre du jour, les ventes des marques d’Estée Lauder en ont pris un coup. Par exemple, au deuxième trimestre 2020, la société n’a généré que 2,43 milliards de dollars, soit une perte de 32 % en glissement annuel.

Mais de nos jours, le fabricant et distributeur de produits de prestige pour la peau, le maquillage, les parfums et les soins capillaires rattrape le temps perdu. Au premier trimestre 2021, son chiffre d’affaires a augmenté de près de 3,9 milliards de dollars, en hausse de plus de 15 % par rapport au trimestre de l’année précédente. Une grande partie de cela découle du raisonnement que j’ai mentionné plus tôt avec Ross Stores : à mesure que nous revenons à la normale, les gens sont beaucoup plus incités à bien paraître.

De plus, vous devez comprendre que la vie de célibataire n’était pas très agréable pour ceux qui n’avaient pas la possibilité de sortir et de se mêler. Cependant, cette dynamique a radicalement changé, donnant au stock EL un élan fondamental.

Bien sûr, si la pandémie redevient moche, EL fait partie des actions de consommation qui pourraient gravement souffrir, alors soyez prévenus.

Marques Conagra (CAG)

Actuellement, ceux qui ont des incertitudes sur l’avenir s’inquiètent largement de l’inflation. C’est logique compte tenu de la hausse des prix dans plusieurs secteurs. Cependant, cela pourrait aussi être une bosse à court terme, une réaction à la pandémie sans précédent de l’année dernière. À mon avis, le risque à plus long terme est la déflation; c’est-à-dire que les consommateurs économisent de l’argent par peur de l’inconnu.

Que vous croyiez à l’inflation, à la déflation ou à une autre condition, Conagra Brands représente l’une des actions de consommation de prédilection. En tant que fabricant et distributeur de marques alimentaires pour les secteurs de l’épicerie, de la restauration et des services alimentaires, le stock de CAG est lié à une activité nécessaire. Même dans une économie terrible, les gens doivent manger.

En effet, ce récit s’est bien déroulé pour l’exercice 2020 de l’entreprise (terminé le 31 mai), totalisant plus de 11 milliards de dollars. Non seulement cela a augmenté de près de 16% par rapport au résultat de l’année précédente, mais Conagra n’a pas atteint un chiffre d’affaires annuel d’au moins 11 milliards de dollars depuis 2014. Mieux encore, les résultats de son dernier trimestre suggèrent que l’élan ne fait qu’augmenter.

A la date de publication, Josh Enomoto détenait une position longue sur MO. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.