7 actions de construction résidentielle à acheter qui sont prêtes pour une autre série de gains

Les permis de construire pour les maisons privées en mars ont augmenté de 30% par rapport à il y a un an. Les mises en chantier ont augmenté de 37% d’une année à l’autre.

Mais la réalité est qu’il y a encore de la place pour grandir. Les mises en chantier sont toujours bien en deçà des sommets historiques, ce qui est une bonne chose. Parce que si vous regardez un graphique des mises en chantier, lorsque les sommets atteignent, le marché s’effondre.

C’est un risque dans le secteur du logement. Il y a toujours une tendance à la sur-construction à mesure que le marché corrige, puis à la sous-construction à la base, il y a donc une histoire d’expansion et de récession, ou de cyclicité, dans le secteur.

Une grande partie de cela a à voir avec les prêts et les taux d’intérêt. Et la Réserve fédérale vient de s’engager à maintenir des taux proches de zéro et injecte beaucoup d’argent dans le système. Ces sept titres de construction de maisons prêts pour un autre tour sont un excellent moyen de jouer ce rallye.

Lennar (NYSE:LEN)

Maisons LGI (NASDAQ:LGIH)

Fonds MDC (NYSE:MDC)

PulteGroup (NYSE:PHM)

Maisons Méritage (NYSE:MTH)

Frères de péage (NYSE:TOL)

Groupe Tri Pointe (NYSE:TPH)

Stocks de construction résidentielle à acheter: Lennar (LEN)

Dans le secteur depuis 1954, LEN est maintenant la plus grande entreprise de construction de maisons aux États-Unis.

Si vous recherchez des actions de constructeurs d’habitations à acheter, opter pour le leader du marché est toujours une bonne stratégie. Largement diversifié dans près de deux douzaines d’États, il peut choisir où construire pour tirer le meilleur parti du marché.

LEN construit également des maisons multifamiliales (maisons de ville et immeubles d’appartements), de sorte qu’elle peut également pivoter vers des immeubles de placement ainsi que des maisons unifamiliales à occuper.

Étant le témoin, il signalera également quand la vague de construction de maisons aura suivi son cours, ce qui est toujours bon à savoir.

L’action LEN est en hausse de 38,5% depuis le début de l’année, mais se négocie toujours à un ratio cours / bénéfice (P / E) de 10x. Le titre a une cote «A» dans mon Portfolio Grader.

Maisons LGI (LGIH)

La région du sud-ouest a été particulièrement chaude (pardonnez le jeu de mots) au cours des deux dernières années, alors que des personnes et des entreprises se sont déplacées vers le Texas depuis des États à fiscalité élevée comme la Californie.

La Silicon Valley est devenue si chère et surpeuplée qu’Austin, au Texas, est devenue une grande plaque tournante pour les capital-risqueurs et les sociétés de capital-investissement. Et avec eux, les petites entreprises technologiques ont suivi. Cette croissance continue de stimuler l’augmentation de la population dans la mesure où le récent recensement américain a ajouté deux autres représentants américains au Texas en raison de la croissance démographique.

LGIH se concentre sur le sud-ouest et est basée au Texas. Cela en fait l’une des principales actions du secteur à acheter, même après ses près de 60% depuis le début de l’année.

Actions de construction résidentielle à acheter: MDC Holdings (MDC)

Lancé en 1972, MDC se concentre sur les accédants à la propriété, ce qui est actuellement un très bon marché et fait du constructeur de maisons l’un des titres les plus populaires à acheter dans ce secteur. Avec la hausse des loyers, l’accession à la propriété devient beaucoup plus réaliste avec des taux si bas.

MDC opère dans neuf États et régions à forte croissance du pays, ce qui est parfait pour le groupe démographique qu’il dessert. Il dispose également d’une branche de financement qui aide à vendre ses maisons unifamiliales individuelles et ses développements une fois construits.

L’action MDC est en hausse de 33% depuis le début de l’année et se vend toujours à un P / E de 11x. Le titre a une cote «B» dans mon Portfolio Grader.

PulteGroup (PHM)

Nommé d’après Bill Pulte, qui a commencé à construire et à vendre des maisons à Bloomfield Hills, Michigan (une banlieue de Detroit) à l’âge de 18 ans en 1950, PHM est maintenant l’un des trois principaux constructeurs d’habitations aux États-Unis, avec une capitalisation boursière de près de 15 milliards de dollars.

Il opère actuellement sur 67 marchés dans 29 États et DC, élargissant chaque portée à mesure que la demande du marché se développe au-delà des banlieues des grandes villes pour atteindre les villes de deuxième et troisième rangs. C’est la grande transformation en cours alors que les gens quittent les villes et les banlieues surpeuplées pour plus de logement pour leur argent dans des villes plus habitables et plus abordables.

Une grande partie de ce changement a été provoquée par la pandémie et le nouveau travail des installations à domicile. PHM est assez grand pour profiter de ce changement rapidement.

Sa capacité à croître pendant près de sept décennies est la preuve que c’est l’un des meilleurs titres à acheter dans ce secteur et qu’il peut endurer les fêtes et la famine. Le stock de PHM est en hausse de 40% depuis le début de l’année, avec un P / E toujours inférieur à 11x.

PHM a une cote «B» dans mon Portfolio Grader.

Stocks de construction résidentielle à acheter: Maisons Méritage (MTH)

Lancé en 1985 en Arizona, MTH est maintenant présent sur divers marchés clés dans huit autres États, des Carolines à la Californie, principalement dans le sud et le sud-ouest. Il crée également des communautés d’adultes actives et a tendance à se développer pour les marchés de taille moyenne à haut de gamme.

Bien que ses propriétés californiennes et certaines de ses autres propriétés alimentent les marchés de premier choix, il existe également de nombreux marchés à croissance rapide dans lesquels elle est impliquée, comme Nashville, Austin, Denver et Charlotte.

Elle est devenue l’une des principales actions à acheter récemment car elle est un peu moins connue que d’autres, mais elle a une histoire solide et fait sa marque en se concentrant sur les investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). C’est un secteur important et en croissance.

En hausse de 27% depuis le début de l’année, l’action MTH a toujours un P / E juste en dessous de 10x. Le titre a une cote «B» dans mon Portfolio Grader.

Frères Toll (TOL)

Fondée en 1967 par un père et deux fils qui ont vu le potentiel de construire des maisons à une échelle considérable, TOL est maintenant le constructeur n ° 5 aux États-Unis et a certainement le droit de se vanter du prix de vente moyen le plus élevé – 849000 $ avec des mises à niveau d’options de 183000 $.

C’est un constructeur de maisons haut de gamme, qui est un très bon marché pour le moment, car de nombreuses personnes riches déploient leur argent dans l’immobilier plutôt que de le laisser s’asseoir autour de la banque pour gagner peu.

Il est maintenant présent dans 24 États du pays, dans les meilleurs marchés des meilleurs quartiers. Elle construit également des habitations multifamiliales ainsi que des maisons en rangée pour les acheteurs qui cherchent à minimiser leur empreinte ou à acheter des immeubles de placement locatifs.

S’adresser au marché haut de gamme n’est jamais une mauvaise idée car ce secteur est généralement le dernier à changer ses habitudes d’achat en cas de ralentissement. Et des prix plus bas sont encore une meilleure opportunité pour les acheteurs haut de gamme qui souhaitent toujours acheter.

Sans surprise, il s’agit de l’une des principales actions à acheter en 2021. Elle a augmenté de 46% depuis le début de l’année et se négocie à un P / E de 16x, ce qui est supérieur à la plupart de ses pairs, mais nettement inférieur à la croissance moyenne. stock sur les marchés.

L’action TOL a une cote «B» dans mon Portfolio Grader.

Stocks de construction résidentielle à acheter: Tri Pointe Group (TPH)

L’un des nouveaux constructeurs de la liste, TPH a acquis un certain nombre de constructeurs depuis sa création en 2009 (il est devenu public en 2013). Il exploite actuellement des maisons haut de gamme (attachées et détachées) et des développements dans 10 États et à Washington, DC, avec 117 communautés dans ces États.

Situé sur des marchés stratégiques clés à travers les États-Unis – Washington, Californie, Nevada, Arizona, Texas, Colorado, Caroline du Nord, Maryland, DC et Virginie – il se spécialise dans les maisons haut de gamme sur des marchés établis et en expansion où les gens quittent les grandes villes ou passer de petites propriétés. Le prix de vente moyen d’une maison TPH est de 634 000 $.

TPH finance également ses propriétés, ce qui lui permet également de générer des revenus sur le backend de ses ventes de maisons.

Le stock de TPH est en hausse de 40% depuis le début de l’année, car ce groupe démographique est généralement celui où apparaissent les premières actions à acheter, mais son P / E actuel n’a pas encore dépassé 10x. Le titre a une cote «B» dans mon Portfolio Grader.

