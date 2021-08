7 actions de coronavirus à acheter en cas de verrouillage 2.0

Il y a toujours un marché haussier dans une ou plusieurs classes d’actifs. Même si toutes les classes d’actifs ont tendance à baisser, il s’agit d’un marché haussier pour le cash. Il en va de même pour les différentes entreprises et industries. Pendant la pandémie de Covid-19, il y a eu des gagnants et des perdants. Les noms de produits pharmaceutiques, de divertissement à domicile et de commerce électronique figuraient parmi les principaux titres à acheter au début de la pandémie.

Avec une campagne mondiale de vaccination en cours, on espère que le pire de Covid-19 est passé. Cependant, la variante delta est de plus en plus préoccupante. À mesure que les taux de cas augmentent aux États-Unis, davantage de restrictions peuvent être à nouveau imposées pour atténuer les infections.

Certaines personnes peuvent être devenues complaisantes à propos de Covid avec environ la moitié de la population américaine entièrement vaccinée. Cependant, dans un e-mail à InvestorPlace, Sachin Jain, MD, directeur médical national de VillageMD et médecin spécialiste des maladies infectieuses certifié par le conseil d’administration, a déclaré :

« Au 14 juillet 2021, 48,2 % de la population totale des États-Unis avait été entièrement vaccinée, mais ce n’est pas suffisant pour nous garder à l’abri. Cette semaine, presque tous les 50 États ont signalé des pics de cas dus à la variante Delta, avec au moins 35 États enregistrant des augmentations de plus de 50 %.

Sachin souligne également que le nombre de morts a augmenté. La variante delta est non seulement plus contagieuse, mais elle peut également provoquer des symptômes plus graves que les autres souches. De plus, le 19 août, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont indiqué qu’environ 99% des cas récents de Covid-19 étaient causés par la variante delta.

Je ne serais pas surpris que des restrictions soient à nouveau imposées pour empêcher la variante delta de faire des ravages. Si vous préparez votre portefeuille pour un éventuel verrouillage de Covid, considérez ces sept actions à acheter :

Zoom sur les communications vidéo (NASDAQ :ZM)

Pinterest (NYSE :ÉPINGLES)

Netflix (NASDAQ :NFLX)

Cricut (NASDAQ :CRCT)

PorteDash (NYSE :TIRET)

Nautile (NYSE :NLS)

Téladoc Santé (NYSE :TDOC)

Actions à acheter : Zoom Video Communications (ZM)

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

L’action ZM a baissé de 18% au cours des six derniers mois. Cependant, le titre semble positionné pour un fort renversement si les restrictions de Covid-19 sont réimposées.

Il convient de noter que les entreprises repoussent déjà leurs dates de retour au bureau à 2022. Et même si les bureaux ouvrent dans l’année à venir, ils pourraient avoir une capacité limitée. Par conséquent, la demande de réunions et de communications en ligne se maintiendra.

D’un point de vue financier, Zoom Video a maintenu une trajectoire de croissance saine. Pour le premier trimestre 2022, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 956,2 millions de dollars, soit une augmentation de 191 % en glissement annuel.

Pour la même période, la société a déclaré un flux de trésorerie disponible de 454,2 millions de dollars. Avec une visibilité FCF annualisée de 1,8 milliard de dollars, Zoom dispose d’une marge de manœuvre suffisante pour investir dans l’innovation.

De plus, la société a été active sur le front des acquisitions. Cet été, Zoom a annoncé qu’il allait acquérir Kites GmbH et Cinq9 (NASDAQ :FIVN).

L’acquisition de Kites GmbH donnera à Zoom des capacités de traduction multilingue. De plus, Five9 fournit un logiciel intelligent basé sur le cloud pour le service client qui peut étendre les offres commerciales de l’entreprise. Il semble que Zoom consolide sa position de leader dans l’industrie grâce à des solutions à valeur ajoutée.

Dans l’ensemble, l’action ZM est l’une des meilleures actions à acheter dans un scénario de verrouillage 2.0. Après quelques baisses et consolidations, ses actions semblent attrayantes.

Pinterest (ÉPINGLES)

Source : Nopparat Khokthong / Shutterstock.com

D’un sommet de 89,90 $, l’action PINS s’est considérablement corrigée à environ 53 $ aujourd’hui. Je pense que l’action mérite d’être considérée à ses niveaux actuels et susceptible de se redresser à nouveau si les restrictions de Covid sont réimposées.

L’une des principales raisons de la baisse de l’action a été la déception des investisseurs quant au nombre d’utilisateurs actifs mensuels de Pinterest. Au deuxième trimestre 2021, le nombre d’utilisateurs actifs est tombé à 454 millions contre 478 millions au premier trimestre 2021.

Selon Pinterest, les gens ont passé moins de temps sur son application car les restrictions de Covid-19 ont été levées au deuxième trimestre 2021. Cela s’est traduit par une baisse du nombre d’utilisateurs actifs. Par conséquent, si la variante delta entraîne un autre verrouillage, les gens reviendront aux loisirs et au divertissement à domicile. Cela devrait entraîner une nouvelle croissance des utilisateurs actifs.

Un point important à noter est que même avec une baisse du nombre d’utilisateurs actifs, l’augmentation du revenu moyen par utilisateur a maintenu le chiffre d’affaires global de l’entreprise à la hausse. Si cette tendance se maintient, Pinterest est positionné pour une marge d’EBITDA et des flux de trésorerie plus élevés dans les années à venir.

De plus, Pinterest s’efforce de rendre la plate-forme plus achetable. Pour le deuxième trimestre 2021, les téléchargements de catalogues ont augmenté de 50 % par rapport au premier trimestre 2021. Avec Pinterest émergeant comme une plate-forme de commerce électronique proxy, l’engagement des utilisateurs devrait rester élevé.

Actions à acheter : Netflix (NFLX)

Source : Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com

L’action NFLX a sous-performé au cours des 12 derniers mois. Cependant, le divertissement à domicile gagnera en popularité dans des conditions de verrouillage. Je ne serais pas surpris si le stock monte en flèche dans ce scénario.

Il convient de noter qu’au deuxième trimestre 2021, Netflix a signalé 1,54 million d’utilisateurs payants supplémentaires dans le monde. Cependant, pour le prochain trimestre, la société s’attend à voir 3,5 millions d’utilisateurs supplémentaires. Un retour aux restrictions de Covid est susceptible de garantir que les ajouts d’utilisateurs nets s’accélèrent davantage.

Autre point important, Netflix a connu une croissance soutenue de sa marge opérationnelle. Pour l’année, la société a guidé pour une marge d’exploitation de 20%. Du point de vue de la croissance, le contenu reste le facteur clé. La pandémie a ralenti la création de nouveaux contenus.

Sur une note positive, Netflix a des liquidités et équivalents de 7,8 milliards de dollars. Cela donne à l’entreprise une grande flexibilité financière pour investir de manière agressive dans la production ou l’acquisition de contenu.

Netflix est également aux premiers stades de son expansion dans les jeux. Avec une présence mondiale, cette nouvelle catégorie de contenu peut avoir un grand marché adressable. Le jeu interactif est également susceptible de gagner du terrain dans un scénario de verrouillage.

Cricut (CRCT)

Source : CRAFT24/Shutterstock.com

L’action CRCT cotée à 20 $ en mars 2021, est tombée à 15,80 $ lors de ses débuts et a finalement atteint des sommets autour de 47,40 $. Cependant, avec une certaine décélération de la croissance, le titre s’est corrigé à des niveaux d’environ 26,50 $. Je pense que c’est une bonne occasion d’accumuler des actions, d’autant plus que les infections à variante delta augmentent.

En résumé, Cricut est une plate-forme de créativité qui permet aux utilisateurs de transformer leurs idées en produits faits à la main d’aspect professionnel. Par conséquent, un verrouillage serait une bonne nouvelle pour Cricut car il augmenterait la demande d’activités à domicile.

Pour le deuxième trimestre 2021, la société a annoncé une croissance de ses revenus de 42 % sur une base annuelle à 334,5 millions de dollars. Pour la même période, le BAIIA a augmenté de 39 % pour atteindre 68,5 millions de dollars. Cricut a également connu une forte croissance du nombre d’utilisateurs, avec 5,4 millions d’utilisateurs au total et 1,8 million d’abonnés payants.

Un point important à noter est que l’entreprise vient de commencer à se développer à l’international. Au deuxième trimestre 2021, le chiffre d’affaires international a bondi de 179% en glissement annuel. Avec une portée plus large, Cricut est positionné pour une croissance soutenue dans les années à venir.

Cricut a déclaré 54 millions de dollars en espèces utilisés dans les opérations pour le premier semestre 2021. Cependant, ce n’est pas un problème – la société dispose de 314 millions de dollars en espèces et équivalents. De plus, Cricut a accès à 150 millions de dollars de crédit. À mesure que les revenus d’abonnement augmentent sur le long terme, la société est en mesure de générer des flux de trésorerie sains.

Actions à acheter : DoorDash (DASH)

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

L’action DASH a atteint un creux de 110 $ en mai 2021. Mais l’action a suivi une tendance à la hausse au cours des trois derniers mois et se négocie actuellement à 183 $. Même après la hausse, c’est l’un des principaux titres à acheter pour un retour aux restrictions de Covid.

DoorDash connecte les restaurants et les consommateurs via une plateforme de commande, puis coordonne les services de livraison ou de ramassage. En cas de confinement, la demande de plats à emporter augmentera considérablement et accélérera la croissance de l’entreprise.

L’entreprise est déjà sur une trajectoire de forte croissance. Pour le deuxième trimestre 2021, la société a annoncé une croissance de 83 % de son chiffre d’affaires à 1,2 milliard de dollars. Pour la même période, le BAIIA ajusté a également augmenté de 43 % pour atteindre 113 millions de dollars. Il s’agit de son EBITDA le plus élevé enregistré au cours des cinq derniers trimestres.

Dans le même temps, DoorDash a connu une forte croissance des commandes du marché des catégories non-restaurants.

Dans une perspective d’expansion, l’entreprise est déjà présente aux États-Unis, au Japon, en Australie et au Canada. En juin 2021, la société disposait de liquidités et équivalents de 3,3 milliards de dollars. Cela peut fournir à DoorDash une grande flexibilité financière pour une expansion vers de nouvelles zones géographiques.

Nautile (NLS)

Source : Shutterstock

L’action NLS a également sous-performé récemment. Depuis le début de l’année, l’action a baissé de 36 %. Cependant, cela semble être un achat attrayant avec un ratio cours/bénéfice (P/E) à terme de 13,2.

La société fournit des équipements d’entraînement et de fitness à domicile, ce qui rend le stock intéressant à acheter pour un autre scénario de verrouillage.

Au premier trimestre 2022, Nautilus a enregistré une croissance de ses revenus de 61,7 % à 184,6 millions de dollars. La croissance des ventes au détail pour la même période a été de 91,4 % en glissement annuel.

Même pour le trimestre à venir, les perspectives sont solides avec des prévisions de ventes de 145 à 155 millions de dollars. Cependant, le stock a été déprimé en raison de la compression des marges et de l’impact de la pénurie de copeaux.

Le point important à noter est que Nautilus estime que la pression sur la marge brute est temporaire. La société prévoit d’atteindre une marge opérationnelle de plus de 15 % d’ici 2026. Par conséquent, la correction boursière est une bonne opportunité d’achat. De plus, tout verrouillage supplémentaire peut augmenter les ventes au-delà des indications.

Une enquête récente a indiqué que près de trois Américains sur quatre pensent que les entraînements à domicile resteront même après la pandémie. C’est haussier pour Nautilus dans une perspective de moyen à long terme. Dans l’ensemble, l’action NLS semble survendue et un éventuel verrouillage peut être un catalyseur de retournement.

Actions à acheter : Teladoc Health (TDOC)

Source : Postmodern Studio / Shutterstock.com

En tant que fournisseur de soins de santé virtuel, l’action Teladoc est susceptible de bénéficier des restrictions accrues de Covid-19. Après avoir atteint des sommets de 308 $, l’action a fortement baissé pour atteindre son niveau actuel autour de 140 $. La faiblesse du titre est survenue alors que le marché a répondu à ses attentes de croissance. Cependant, aux niveaux actuels, le titre semble prêt pour un fort retournement.

Le mois dernier, la société a annoncé les résultats du deuxième trimestre 2021 avec des revenus augmentant de 109% en glissement annuel pour atteindre 503 millions de dollars. Les adhésions payantes aux États-Unis ont également augmenté légèrement pour atteindre 52 millions. Teladoc a prévu un chiffre d’affaires annuel d’environ 2 milliards de dollars.

Je pense que l’action TDOC est positionnée à la hausse sur quelques catalyseurs. Tout d’abord, un verrouillage induit par Covid peut potentiellement accélérer la croissance des membres. De plus, sa marge d’EBITDA est toujours déprimée. Une fois que les marges clés commencent à montrer une amélioration significative, le stock sera réévalué.

Le chiffre d’affaires international de l’entreprise n’est toujours pas significatif. Cependant, il connaît une croissance régulière qui restera robuste à mesure que son marché adressable augmentera.

Le stock de TDOC a connu une longue période de déclin, mais la société a réalisé des progrès commerciaux significatifs. Les soins de santé virtuels sont susceptibles de rester, les niveaux actuels sont donc attrayants pour une nouvelle exposition.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.