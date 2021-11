7 actions de croissance à acheter à l’approche du mois de novembre

Avec un nouveau mois en cours, les investisseurs voudront peut-être jeter un nouveau regard sur divers secteurs. Dans le secteur de la croissance, une gamme de valeurs de croissance continue d’inspirer confiance, malgré ce qui semble être un environnement de ralentissement dans les mois à venir.

Avec des conditions macroéconomiques hors du contrôle des investisseurs, la plupart des investisseurs semblent concentrer leur temps sur les principales actions de croissance avec un potentiel de hausse à long terme. À cet égard, il existe plusieurs grandes entreprises. Cependant, les valorisations ont grimpé en flèche à des niveaux qui rendent difficile l’investissement sur une base fondamentale.

De plus, les investisseurs en croissance sont actuellement confrontés à de nombreuses préoccupations. Les problèmes susmentionnés concernant l’inflation et le potentiel d’augmentation des taux affaiblissent considérablement la thèse des actions de croissance. Les inquiétudes concernant les poussées liées à la pandémie et les problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale sont également une priorité pour ceux qui détiennent d’importantes participations axées sur la croissance.

Cela dit, trouver des actions de croissance avec des modèles commerciaux solides et de solides vents arrière séculaires à long terme est la voie à suivre. Dans cet article, je vais discuter de sept de ces actions qui correspondent à ce profil. Ce sont toutes des entreprises qui ont non seulement la capacité de continuer à augmenter leurs revenus à un rythme impressionnant. Ce sont également des entreprises qui ont une sorte d’avantage concurrentiel durable, ou un fossé, qui peut aider l’entreprise à maintenir ses marges au fil du temps, protégeant ainsi les investisseurs.

Voyons pourquoi les investisseurs voudront peut-être considérer ces sept actions de croissance les plus importantes à l’approche de novembre :

Shopify (NYSE :MAGASIN)

Carré (NYSE :SQ)

Chipotle (NYSE :GCM)

Ross (NASDAQ :ROST)

Crocos (NASDAQ :CROX)

Amazon (NASDAQ :AMZN)

BioCryst Pharma (NASDAQ :BCRX)

Principales actions de croissance : Shopify (SHOP)

Shopify, basée au Canada, est une entreprise qui a été incroyablement performante pendant la pandémie. Comme les entreprises ont été obligées de mettre leurs activités en ligne, les entreprises offrant un guichet unique facile pour les petites et moyennes entreprises ont été récompensées. Shopify était l’une de ces entreprises.

Malgré une légère baisse au début de la pandémie, le stock de SHOP a depuis atteint des sommets records ces derniers temps. Il s’agit d’une entreprise avec un profil de croissance contrairement à beaucoup d’autres actions sur le marché en ce moment. Cela tient en grande partie au fait que Shopify est si étroitement lié à la forte croissance séculaire qui sous-tend la révolution du commerce électronique.

Alors que de plus en plus d’entreprises se concentrent sur la génération de ventes en ligne, Shopify est l’un des principaux bénéficiaires de ce mouvement. Bien entendu, les problèmes de chaîne d’approvisionnement peuvent ralentir cette croissance à court terme. Cependant, alors que l’économie mondiale rouvre, il y a beaucoup à aimer sur la position actuelle de Shopify.

La société a publié des chiffres impressionnants au cours du dernier trimestre, bien que la société ait manqué les estimations des analystes pour la première fois depuis que la société est devenue publique. En effet, un raté devait arriver à un moment donné (la barre devenait de plus en plus haute). Cependant, Shopify a continué à générer une croissance impressionnante, validant sa valorisation actuelle sur une base de croissance pour le moment.

Carré (SQ)

Autre entreprise technologique de haut vol, la plate-forme de paiement de Square fournit aux investisseurs bon nombre des mêmes catalyseurs que Shopify. Comme Shopify, Square bénéficie du passage plus large au commerce électronique et d’une reprise mondiale après la pandémie.

Cependant, cette ancienne entreprise axée sur le matériel a fait un grand virage dans l’espace des paiements numériques. Cette entreprise fait la transition vers une plateforme financière en ligne à part entière. Certains des mouvements que la société a faits dans l’espace crypto ont fait froncer les sourcils. Cependant, il est clair que cette entreprise ne manque pas de catalyseurs de croissance en ce moment.

Au deuxième trimestre, Square a enregistré une croissance de ses résultats de 85 % en glissement annuel. C’est la ligne de fond. Cette croissance a été tirée par l’application Cash de la société, qui est un moteur de croissance clé sur lequel les investisseurs se concentrent. Alors que les portefeuilles numériques deviennent une partie plus centrale de la vie des consommateurs, Square espère être le choix de prédilection. Cette stratégie semble porter ses fruits en ce moment.

Titres à plus forte croissance : Chipotle Mexican Grill (CMG)

Chipotle est certainement un choix de croissance intrigant à considérer. En effet, contrairement à de nombreux noms technologiques de cette liste, les restaurants à service rapide de Chipotle offrent un type de croissance différent. En effet, de nombreux investisseurs considèrent Chipotle comme un choix de croissance relativement défensif. C’est parce que les gens ont simplement besoin de manger.

L’effet de levier de cette société sur la réouverture économique offre aux investisseurs de solides catalyseurs à court terme. Cependant, Chipotle a récemment fait des vagues en réimaginant le modèle commercial de l’entreprise. Ces mouvements ont fourni aux investisseurs à long terme des raisons de conserver ce titre.

L’un des principaux différenciateurs soulignés par de nombreux investisseurs est la volonté de l’entreprise d’accroître sa présence numérique. Selon le rapport sur les résultats du deuxième trimestre de Chipotle, la société a enregistré une augmentation décente de 10,5% de ses revenus numériques, ce qui représentait environ 48,5% des ventes totales pour ledit trimestre. Pour toute chaîne de service rapide, ce sont de bons chiffres.

En conséquence, il y a des raisons de croire que Chipotle pourrait être à la pointe (s’il y a une telle chose) de l’espace de restauration rapide. À plus long terme, cela ressemble à une action avec un réel potentiel de croissance. C’est-à-dire pour les investisseurs ayant une tolérance au risque plus faible.

Ross (ROST)

Ross.

Comme d’autres détaillants de grands magasins, Ross a été très touché pendant la pandémie. Cela est venu avec l’essor du secteur du commerce électronique (que nous avons déjà couvert). Cependant, il y a certainement un argument de croissance de rebond à faire valoir pour la reprise de la tendance des achats en personne.

Ross a signalé des chiffres relativement élevés pendant la pandémie par rapport à ses pairs. Et dans le dernier rapport sur les résultats de Ross, la société a affiché une croissance impressionnante de 22% des revenus d’une année sur l’autre. Alors que les consommateurs sortent en masse pour trouver de bonnes affaires, Ross semble être un point de départ intrigant.

Pour les investisseurs, c’est peut-être l’un des choix les plus risqués de la liste. C’est parce que le commerce électronique enlève de plus en plus de la tarte au détail aux détaillants traditionnels. Cependant, pour les investisseurs optimistes sur la marque Ross, il y a peut-être quelque chose à ce rallye. Je pense que c’est un titre à garder sur la liste de surveillance en ce moment.

Principales actions de croissance : Crocs (CROX)

Restant dans l’espace de vente au détail, Crocs est devenu un nom incontournable parmi les stocks de chaussures en ce moment. Ce n’est pas quelque chose que j’ai vu venir.

Avec un design plutôt « niche », les Crocs ne plaisent pas forcément à tout le monde. Cependant, la recherche de chaussures confortables à la maison a absolument stimulé les ventes de cette marque. Les projections de l’entreprise sont que les ventes de chaussures de marque Croc devraient atteindre 5 milliards de dollars par an d’ici 2025. Ce n’est pas une mince affaire.

Les récents résultats de la société ont montré à quel point la demande est forte pour la marque principale de Crocs. La société a déclaré un bénéfice de 319 millions de dollars pour le trimestre, contre seulement 56,6 millions de dollars au cours du même trimestre de l’année précédente. Les revenus ont presque doublé et les ventes numériques ont également augmenté de 25 %.

Ainsi, il y a un vrai argument à faire valoir que la marque Crocs est une avec des jambes. Alors que l’entreprise se tourne vers les ventes numériques en tant que pourcentage plus élevé de ses offres, les marges pourraient augmenter. En conséquence, il y a une vraie thèse à posséder ce stock. C’est une marque qui a gagné du terrain, que les investisseurs le veuillent ou non. Et ce stock vole pour une raison.

Amazon (AMZN)

Bon, revenons à l’espace e-commerce pour une seconde. Le principal mastodonte qui mange le déjeuner des détaillants (ou continuera à grignoter à long terme) est Amazon.

Cette société est une évidence à inclure sur n’importe quelle liste des actions de croissance les plus importantes. En effet, Amazon est devenu la manifestation de ce qui s’est avéré être l’un des plus grands changements économiques que nous ayons vus depuis un certain temps. En tant que vendeur de presque tout, le réseau de commerce électronique d’Amazon est énorme. Les effets de réseau créés par Amazon pour les commerçants et les consommateurs sont impressionnants.

Plus une entreprise de logistique qu’un détaillant, Amazon a trouvé un moyen de résoudre une grande préoccupation des consommateurs concernant l’espace de commerce électronique ; c’est-à-dire les délais d’expédition. En investissant massivement dans la technologie et la main-d’œuvre sur le terrain pour gérer un volume ridicule de commandes, Amazon a transformé la façon dont nous, en tant que consommateurs, achetons.

La croissance récente de cette entreprise est impressionnante, compte tenu de la taille d’Amazon. Le mastodonte du commerce électronique continue de croître à un rythme annuel à deux chiffres, et devrait le faire pendant un certain temps. En conséquence, cette action à méga-capitalisation a obtenu l’une des valorisations les plus élevées de ses pairs de cette taille.

Je pense qu’en tant qu’investissement à long terme, il y a peu de meilleures options qu’Amazon.

Principales actions de croissance : BioCryst Pharma (BCRX)

Enfin, nous avons BioCyst. Le cours de l’action de cette société de biotechnologie a été assez élevé ces derniers temps. En regardant le graphique boursier à long terme de l’action BCRX, nous constatons un reflux et un flux plutôt volatils de cette action au fil du temps.

Cependant, certains investisseurs pensent que cette fois, la course pourrait durer. C’est parce que cette société de biotechnologie a récemment lancé un médicament oral contre l’angio-œdème héréditaire nommé Orladeyo. L’AOH ou angio-œdème buccal héréditaire est une affection médicale rare qui provoque un gonflement anormal du visage, de l’abdomen, des voies respiratoires et plus encore.

Ce médicament a reçu l’approbation de la FDA fin 2020 et a dépassé les estimations de ventes l’année dernière. De nombreux analystes pensent que BioCyst a réussi à se tailler une très belle (et grande) niche. Selon les estimations de Wall Street, Orladeyo pourrait générer environ 300 millions de dollars de ventes d’ici 2023.

Le dernier trimestre de la société a été solide, tout comme les perspectives de la société à partir d’ici. En conséquence, l’action BCRX semble être l’un des investisseurs de croissance qui peuvent vouloir garder leur radar en ce moment.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

L’amour de Chris MacDonald pour l’investissement l’a amené à poursuivre un MBA en finance et à assumer plusieurs rôles de gestion en finance d’entreprise et en capital de risque au cours des 15 dernières années. Son expérience passée en tant qu’analyste financier, associée à sa ferveur pour trouver des opportunités de croissance sous-évaluées, contribuent à sa perspective d’investissement conservatrice et à long terme.