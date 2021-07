7 actions de croissance à acheter alors que Meme Stock Mania s’estompe

La croissance a clairement été la stratégie d’investissement gagnante au cours de la dernière décennie. L’achat d’actions d’entreprises bien gérées dans des secteurs à croissance supérieure à la moyenne s’est avéré capable d’offrir une performance de portefeuille supérieure. Par conséquent, aujourd’hui, nous discuterons de sept actions de croissance qui pourraient convenir à un éventail de lecteurs d’InvestorPlace.com.

La plupart des actions de croissance ont des mesures de valorisation élevées, telles que des ratios cours/bénéfice (P/E) supérieurs à la moyenne. En d’autres termes, les participants au marché sont généralement prêts à payer une prime pour la valeur associée à une croissance élevée. Ces noms de croissance élargissent généralement leurs gammes de produits, génèrent plus de revenus par client et améliorent leurs marges. La direction recherche généralement des opportunités d’acquisition pour augmenter les produits et services également.

Voici 7 valeurs de croissance qui pourraient offrir des opportunités de création de richesse au cours des prochains trimestres :

Alkermès (NASDAQ :ALKS)

Groupe Aptar (NYSE :ATR)

Tempur Sealy International (NYSE :TPX)

ETF Pacer US Export Leaders (NYSEARCA :PEXL)

ResMed (NYSE :RMD)

Produits de moteur standard (NYSE :SMP)

FNB de croissance Vanguard S&P à petite capitalisation 600 (NYSEARCA :VIOG)

Les actions de croissance peuvent être des ajouts intéressants à votre portefeuille à long terme. Cependant, toute perte de confiance dans leurs performances futures conduit généralement à une correction de prix importante et rapide. Par conséquent, les investisseurs potentiels doivent faire preuve de diligence raisonnable et être prêts à faire face à la volatilité, en particulier pendant la saison des résultats.

Valeurs de croissance : Alkermes (ALKS)

Source : luchschenF / Shutterstock.com

Plage de 52 semaines : 15,35 $ — 25,74 $

Le groupe biopharmaceutique irlandais Alkermes possède un portefeuille de médicaments commercialisés et un pipeline clinique de produits qui traitent les troubles du système nerveux central (SNC) tels que la schizophrénie, la dépression, la toxicomanie, la sclérose en plaques (SEP) et l’oncologie. L’entreprise a été fondée en 1987.

Alkermes a publié ses résultats fin avril. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 251 millions de dollars, contre 246 millions de dollars pour la même période de l’exercice précédent. Le bénéfice net non-GAAP de 17,8 millions de dollars s’est traduit par un bénéfice dilué par action de 11 cents, des gains importants par rapport au BPA de 1 cent pour la même période de l’année précédente. À fin mars, la société a enregistré une trésorerie et des investissements totaux de 627,4 millions de dollars, contre 659,8 millions de dollars à fin décembre 2020.

Concernant les résultats, le PDG Richard Pops a déclaré : « Les premiers mois de 2021 ont été marqués par des avancées importantes dans notre programme d’immuno-oncologie nemvaleukine, notamment l’obtention de la désignation de médicament orphelin pour le mélanome muqueux et l’accent mis sur l’efficacité, la gestion des coûts et une gouvernance solide, nous avons le potentiel de générer une croissance et une création de valeur significatives en 2021 et au-delà. »

Jusqu’à présent en 2021, le stock d’ALKS est en hausse de plus de 20%. Les ratios P/E à terme et prix/ventes (P/S) sont respectivement de 42,74 et 3,65. Les produits et le pipeline actuels de la société devraient également fournir des vents favorables le reste de l’année.

Groupe Aptar (ATR)

Source : Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Plage de 52 semaines : 110,34 $ — 158,97 $

Rendement du dividende : 1,08%

AptarGroup, basé à Crystal Lake, dans l’Illinois, fabrique une large gamme de solutions d’administration de médicaments et de distribution de produits de consommation, telles que des valves et des pompes pour aérosols. Environ la moitié des revenus proviennent d’Europe. Viennent ensuite les États-Unis (environ 33 %), suivis de l’Asie (environ 12 %). La direction a alloué des ressources pour augmenter les ventes, en particulier en Asie.

AptarGroup a publié ses résultats du premier trimestre fin avril. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 777 millions de dollars, ce qui implique une croissance de 8 % en glissement annuel. Le résultat net est passé de 55,3 millions de dollars à 83,9 millions de dollars. Le BPA ajusté était de 1,09 $, affichant une augmentation de 10 % en glissement annuel. Les flux de trésorerie disponibles pour la période s’élevaient à 8,3 millions de dollars.

Le PDG Stephan B. Tanda a commenté :

« Nous avons réalisé une croissance des ventes au cours du trimestre et une marge d’EBITDA ajusté comparable à l’année précédente malgré la baisse de plusieurs marchés… Nous prévoyons que la demande pour nos médicaments sur ordonnance et nos appareils de santé grand public restera sous pression par rapport à l’année précédente, car les clients continuent de travailler à partir des stocks existants. Nous nous attendons également à ce que nos résultats soient affectés négativement par le calendrier de répercussion des coûts plus élevés de la résine et des autres matières premières. »

Aptar s’attend à ce que le BPA pour le deuxième trimestre 2021, hors frais de restructuration et variations de la juste valeur des investissements en actions, soit compris entre 91 et 99 cents.

Depuis le début de l’année, l’action Aptar est en hausse de 1,5%. Les actions se négocient à 33 fois le P/E à terme consensuel et 3,12 fois les ventes. L’évaluation montre que l’action ATR n’est pas assez bon marché pour se lancer en ce moment. Mais c’est définitivement un candidat de la liste de surveillance. Une baisse vers le niveau de 130 $ améliorerait la marge de sécurité.

Tempur Sealy International (TPX)

Source : Shutterstock

Plage de 52 semaines : 17,21 $ — 42,60 $

Rendement du dividende : 0,70%

Tempur Sealy International est l’un des plus grands fournisseurs de literie au monde, avec une part de marché d’environ 30 % en Amérique du Nord. Pendant la pandémie, les consommateurs du monde entier ont passé plus de temps chez eux et se sont de plus en plus concentrés sur le rôle du sommeil pour assurer une meilleure santé.

La société a annoncé les résultats du premier trimestre le 29 avril. Le chiffre d’affaires s’élevait à 1,04 milliard de dollars, soit une augmentation de 26,9% en glissement annuel par rapport au premier trimestre 2020. Le bénéfice net ajusté était de 130,5 millions de dollars, soit une augmentation de 118,6% en glissement annuel. Le BPA ajusté était de 62 cents au premier trimestre 2021 contre 28 cents au premier trimestre 2020. La trésorerie et les équivalents ont clôturé la période à 290,5 millions de dollars.

Le PDG Scott Thompson a déclaré : « Nos initiatives stratégiques ont généré des résultats records au premier trimestre, qui comprenaient une croissance du BPA à trois chiffres d’une année sur l’autre. Nous avons réalisé une croissance des ventes de 27 %, portée par la force de toutes nos marques. Sur la base de cette dynamique et de l’amélioration de l’environnement commercial, nous relevons nos prévisions pour l’année 2021. »

Tempur Sealy a en outre relevé ses prévisions financières pour 2021. Pour l’ensemble de l’année, la société s’attend actuellement à ce que la croissance des ventes nettes dépasse 20 % avec un BPA ajusté compris entre 2,50 $ et 2,70 $. Au cours des derniers trimestres, les investisseurs ont été satisfaits de la croissance des marges et des flux de trésorerie.

L’action TPX est en hausse de plus de 45% depuis le début de l’année et a atteint un niveau record ces derniers jours. Ratios P/E à terme et P/S actuels de 14,43 et 2,12, respectivement. Les investisseurs potentiels pourraient envisager d’acheter les trempettes et se reposer.

ETF Pacer US Export Leaders (PEXL)

Source : Shutterstock

Plage de 52 semaines : 26,45 $ — 41,55 $

Rendement du dividende : 0,46%

Ratio de dépenses : 0,60% par an

Notre prochain choix est un fonds négocié en bourse, le Pacer US Export Leaders ETF. Il offre une exposition aux actions américaines à grande et moyenne capitalisation (capitalisation) avec des ventes à l’étranger élevées et démontre une croissance élevée des flux de trésorerie disponibles. Le fonds est rééquilibré tous les trimestres et détient 101 titres équipondérés.

PEXL a commencé ses activités en juillet 2018 et suit le Indice S&P 900. En termes d’allocations sectorielles, la plupart des avoirs sont dans les technologies de l’information (41 %), suivis des produits industriels (14,8 %), des soins de santé (14,1 %), des matériaux (10,6 %) et des services de communication (6 %).

Les dix plus grands avoirs constituent environ 10,6 % de l’actif net, qui totalise plus de 2 millions de dollars. En d’autres termes, il s’agit d’un petit fonds.

Les principales sociétés du fonds comprennent le fabricant de véhicules électriques (VE) et de produits d’énergie renouvelable Tesla (NASDAQ :TSLA), fournisseur de services de divertissement en streaming par abonnement Netflix (NASDAQ :NFLX), fournisseur d’instruments scientifiques et de consommables de diagnostic Thermo Fisher Scientific (NYSE :TMO) et mastodonte numérique Alphabet (NASDAQ :GOOG,GOOGL).

Jusqu’à présent cette année, le fonds a enregistré un rendement supérieur à 14,5 %. De nombreux noms de PEXL devraient continuer à bien performer au cours des prochains trimestres. Les investisseurs pourraient envisager d’acheter moins de 40 $.

ResMed (RMD)

Source : PREMIO STOCK / Shutterstock.com

Plage de 52 semaines : 165,72 $ — 252,67 $

Rendement du dividende : 0,63%

ResMed, basée à San Diego, en Californie, est l’une des plus grandes entreprises mondiales de dispositifs médicaux respiratoires. Elle fournit principalement des générateurs de débit, des masques et des accessoires pour le traitement de l’apnée du sommeil, de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et d’autres maladies chroniques. Pendant la pandémie, il a fourni des ventilateurs aux patients.

Pour les rapports financiers, l’exercice fiscal de ResMed se termine le 30 juin. Fin avril, la société a annoncé ses chiffres pour le troisième trimestre 2021. Les revenus sont restés stables à 768,8 millions de dollars. Le bénéfice net non-GAAP était également presque stable à 190,4 millions de dollars. Le BPA dilué non conforme aux PCGR s’est élevé à 1,30 $ pour le trimestre, tandis que la société a terminé le troisième trimestre 2021 avec 230,6 millions de dollars en espèces.

À propos des résultats, le PDG Mick Farrell a déclaré : « En excluant le chiffre d’affaires COVID-19 du trimestre de mars 2020, nous avons réalisé une croissance positive du chiffre d’affaires à la fois en termes globaux et en devises constantes. » La société s’attend à une faible croissance séquentielle à un chiffre par rapport au chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021.

Au cours des derniers trimestres, les investisseurs ont été satisfaits de la croissance du BPA et des marges. Les actions RMD ont augmenté de plus de 17% jusqu’à présent en 2021 et ont atteint un niveau record ces derniers jours. L’action se négocie à 46,51 fois son P/E à terme consensuel et 11,73 fois les ventes. Une baisse potentielle vers le niveau de 240 $ améliorerait la marge de sécurité.

Produits moteurs standard (SMP)

Source : Piotr Swat / Shutterstock.com

Plage de 52 semaines : 37,65 $ — 55,29 $

Rendement du dividende : 2,29 %

Standard Motor Products, dont le siège est à Long Island, New York, fabrique des pièces de rechange pour véhicules automobiles. Elle se concentre sur les marchés des services lourds, des équipements industriels et des équipements d’origine. Au cours de la dernière année, la pandémie a mis la pression sur l’industrie de la réparation automobile du marché secondaire.

Début mai, Standard Motor Products a publié les chiffres financiers du premier trimestre. Les ventes nettes sont passées de 254,3 millions de dollars à 276,6 millions de dollars, une croissance annuelle de 8,7 %. Le bénéfice non net est passé de 8,6 millions de dollars à 21 millions de dollars en glissement annuel et la société a terminé le trimestre avec des liquidités de 17 millions de dollars.

Le PDG Eric Sills a déclaré : « Le résultat a été un record absolu de bénéfices au premier trimestre, avec un BPA dilué non conforme aux PCGR des activités poursuivies qui a plus que doublé, passant de 43 cents en 2020 à 97 cents. »

Jusqu’à présent dans l’année, le stock de SMP a augmenté de plus de 7%. Les ratios forward P/E et P/S s’établissent à 13,67 et 0,84. Les investisseurs intéressés pourraient envisager d’acheter les creux de ce principal fournisseur de pièces de rechange.

FNB de croissance Vanguard S&P à petite capitalisation 600 (VIOG)

Source : Shutterstock

Plage de 52 semaines : 141,03 $ — 232,26 $

Rendement du dividende : 0,57%

Taux de dépenses : 0,15% par an

Notre choix final est un autre FNB, à savoir le FNB Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth. Il investit dans une gamme d’actions de croissance dans le Indice S&P SmallCap 600. Le fonds a commencé à être négocié en septembre 2010 et gère actuellement 574 millions de dollars.

En termes de pondération sectorielle, les technologies de l’information (TI) ont l’allocation la plus élevée avec 18,3 %, suivies par l’industrie (17,9 %), la santé (17,1 %) et la finance 10 %. VIOG détient actuellement 333 participations, et environ 11% des actifs du fonds sont dans les dix premières entreprises.

Fabricant de chaussures Pots (NASDAQ :CROX), spécialiste des tests de diagnostic génétique du cancer NéoGénomique (NASDAQ :NÉO), groupe de logiciels d’analyse commerciale Omnicell (NASDAQ :OMCL), détaillant de jeux vidéo et stock de mèmes largement suivi GameStop (NYSE :GME) et entreprise de camionnage Saïa (NASDAQ :SAIA) dirigent les avoirs du fonds.

YTD, VIOG a rapporté près de 12%. Les ratios suiveurs P/E et P/B sont respectivement de 21,5 et 3,43. Wall Street convient que sur de longues périodes, les portefeuilles de croissance de petites actions affichent des rendements robustes. Par conséquent, les investisseurs intéressés pourraient acheter les baisses de VIOG.

A la date de publication, Tezcan Gecgil n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tezcan Gecgil, Ph.D., a travaillé dans la gestion des investissements pendant plus de deux décennies aux États-Unis et au Royaume-Uni. En plus de ses études supérieures formelles dans le domaine, elle a également réussi les trois niveaux de l’examen Chartered Market Technician (CMT). Sa passion est pour le trading d’options basé sur l’analyse technique d’entreprises fondamentalement solides. Elle aime particulièrement mettre en place des appels couverts hebdomadaires pour générer des revenus.