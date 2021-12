7 actions de croissance battues à acheter pour 2022

2020 a été une année explosive pour les actions de croissance, car beaucoup ont vu plusieurs années de croissance s’accélérer dans notre nouvel environnement opérationnel en cas de pandémie. Il en a résulté que de nombreux stocks ont doublé, triplé, quadruplé ou même plus.

À l’approche de 2021, bon nombre de ces noms atteignaient de nouveaux sommets et les investisseurs se sentaient responsabilisés. Cependant, cette attitude effrontée n’a pas très bien fonctionné une fois que les choses ont commencé à s’effondrer.

De nombreuses actions de croissance sont rapidement tombées dans un marché baissier, qui a duré jusqu’au début du mois de mai. Nous avons eu la chance d’avoir touché le fond, car nombre de ces actions ont connu un fort rebond.

Cependant, appelez cela un deuxième marché baissier ou simplement un gros rebond de chat mort dans le premier, mais les actions de croissance sont de retour en grande souffrance. Regardons ceux de haute qualité qui valent la peine d’être achetés. J’aime accumuler des entreprises de haute qualité sur des déclins profonds. Vous trouverez ci-dessous sept actions de croissance à acheter en 2022 :

Roku (NASDAQ :ROKU)

Parvenu (NASDAQ :UPST)

Twilio (NYSE :TWLO)

PagerDevoir (NYSE :PD)

Cloudflare (NYSE :RAPPORTER)

Se casser (NYSE :SE CASSER)

Pinterest (NYSE :ÉPINGLES)

Actions de croissance à acheter : Roku (ROKU)

Source : jejim / Shutterstock.com

Alors que je serais le premier à souligner l’opportunité de croissance séculaire de la vidéo en streaming, les ours Roku souligneront la concurrence potentielle de Alphabet (NASDAQ :GOOGL, NASDAQ :GOOG) et Amazon (NASDAQ :AMZN).

Cependant, cette menace a toujours plané depuis un certain temps maintenant. Amazon Fire TV, Google Chromecast et le Pomme (NASDAQ :AAPL) La télévision existe depuis des années. Et tu sais quoi? La plus grosse erreur d’Alphabet ou d’une autre société n’a pas été d’acquérir Roku, car il domine l’espace.

Cela est évident dans la croissance de son chiffre d’affaires, où il affiche des prévisions de revenus de 57% de croissance cette année. Au-delà, les estimations tablent sur une croissance de 36 % l’année prochaine et de 31,5 % en 2023.

De plus, Roku a généré 18 milliards d’heures de streaming au dernier trimestre, en hausse de 21% d’une année sur l’autre. Les comptes actifs ont également augmenté, en hausse de 23 % sur un an pour atteindre 56,4 millions de clients.

Alors que beaucoup se seraient attendus à ce qu’un « diffusion de pointe » se produise aux deuxième et troisième trimestres de 2020 (lorsque nous étions au plus fort des blocages de Covid), cela n’a pas été le cas.

Alors que le monde continue de passer au streaming vidéo, Roku devrait continuer à augmenter les heures de sa plate-forme, les utilisateurs actifs et les revenus de sa plate-forme. Toujours en baisse de plus de 50% par rapport aux sommets et Roku est un stock raisonnable pour commencer à accumuler.

Parvenu (UPST)

Source : Postmodern Studio / Shutterstock.com

Comme Roku, Upstart est en baisse massive avec le titre environ 60% en dessous de son plus haut historique d’octobre. Même après que la société ait publié des bénéfices supérieurs et inférieurs et des prévisions à la hausse en novembre, l’action a été martelée, chutant de 18% le lendemain de sa publication.

Qu’aurait-elle pu faire d’autre ?

Lorsque nous examinons vraiment les actions d’Upstart, nous voyons une entreprise de haute qualité qui a simplement été engloutie dans la vente massive à forte croissance.

Au cours de la dernière année, la société a vu les attentes du consensus en matière de revenus et de bénéfices exploser à la hausse pour 2021 et 2022. Ce qui arrive au cours de l’action est hors du contrôle de la direction, mais ce type de croissance est finalement récompensé.

Cela aide qu’Upstart soit rentable et que les flux de trésorerie soient également positifs, tandis que les estimations de revenus prévoient une croissance de 250% cette année, de 45% l’année prochaine et de 26% en 2023. Pour autant que nous sachions, les années restantes sont encore trop conservatrices.

À tous égards, cette action pourrait très bien rebondir en 2022, alors que les investisseurs commenceront à ramasser les restes du cimetière des actions de croissance.

Actions de croissance à acheter : Twilio (TWLO)

Source : Piotr Swat / Shutterstock.com

Je ne peux pas croire l’action que nous avons vue dans Twilio. Eh bien, je retire cela – je peux croire à l’action que nous avons vue parce que le marché vend presque tout ce qui est lié à la croissance. Pour la plupart, peu importe si le trimestre était bon, excellent, mauvais ou carrément moche.

Cependant, mon incrédulité temporaire vis-à-vis de l’action actuelle de Twilio est simple : les investisseurs sont contrôlés par un modèle simple !

La société a tendance à publier des résultats d’explosion, écrasant les attentes des analystes. Son activité est robuste, avec une forte croissance du chiffre d’affaires et une rétention nette en dollars (DBNR) impressionnante – essentiellement la croissance qu’elle génère auprès de ses clients actuels.

En d’autres termes, Twilio a une activité très « collante » et non une entreprise que les clients peuvent facilement abandonner ou remplacer par un concurrent. C’est important. À mesure que les communications entre les entreprises et les clients augmentent, les activités de Twilio augmentent également. Au fur et à mesure qu’il ajoute d’autres supports, comme le courrier électronique, il continue de construire un fossé plus grand.

Alors, quel est ce modèle simple ?

Eh bien, la société a tendance à se guider de manière prudente sur les bénéfices (pas les revenus) et, à chaque fois, les actions se vendent en conséquence. Il ne s’agit cependant que d’une façade, car les actions de Twilio finissent par reprendre vie et tous ceux qui ont vendu se sentent comme des imbéciles.

En baisse de 48% par rapport au plus haut à son récent plus bas et Twilio est une valeur de croissance de haute qualité mais battue, mûre pour l’accumulation.

PagerDuty (PD)

Source : Shutterstock

PagerDuty a récemment publié un solide résultat trimestriel, qui, au moins pendant un moment, a fait grimper le titre. Suite au résultat, les actions ont augmenté de près de 18% sur une période de deux jours du 6 au 8 décembre, mais ont abandonné la plupart des gains au cours des sessions suivantes.

C’est en dépit du fait que la société a fourni des résultats supérieurs et inférieurs et fourni des conseils supérieurs au consensus.

Je ne sais pas quand le marché baissier des actions de croissance prendra fin, mais je sais que PagerDuty devrait reprendre vie quand il le fera. L’entreprise continue simplement à fournir des résultats de premier ordre, tout en fournissant une entreprise fantastique.

Essentiellement, dépensez X $ avec PagerDuty et cela vous fera économiser des multiples de ce chiffre en efficacité. Il y a bien plus que cela évidemment, mais c’est le discours de fond que son équipe de vente utilise depuis un certain temps maintenant.

Quand on voit les résultats de première main pour leur entreprise, pourquoi ne les utiliseraient-ils pas ? Et ses clients actuels en disent long, car le DBNR de l’entreprise est à son comble. En d’autres termes, les clients actuels continuent de générer une croissance robuste. Cela en dit long sur la qualité de l’activité de PagerDuty.

Actions de croissance à acheter : Cloudflare (NET)

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Il semblait que Cloudflare était l’une des rares actions de croissance à échapper au marché baissier. Un favori parmi les investisseurs de croissance, Cloudflare a atteint de nouveaux sommets historiques à la mi-novembre.

Maintenant, juste un mois plus tard, nous examinons une action en baisse de 40 %. La vente a été incroyable.

Cependant, il est important d’avoir soit une liste d’actions que vous voulez lorsque le marché monte enfin, soit une liste d’actions que vous commencerez à accumuler pendant les corrections majeures.

Le risque pour les deux groupes est évident et nous pouvons prendre Cloudflare comme exemple.

Les investisseurs conservateurs qui attendent le tournant risquent de laisser une énorme somme d’argent sur la table car le renversement peut être incroyablement rapide. De plus, ceux qui attendent longtemps prennent un risque plus élevé, ont une base de coûts élevée et voient ensuite le stock se résorber. D’un autre côté, les investisseurs qui choisissent de commencer à accumuler pourraient voir Cloudflare chuter de 20 % ou 30 % supplémentaires avant qu’il n’atteigne finalement le fond.

Cependant, à un moment donné, Cloudflare et ses pairs seront de retour. Vous ne pouvez conserver un stock comme celui-ci que si longtemps. Les analystes prévoient une croissance des revenus de 50 % cette année, une croissance de 36 % en 2022 et une croissance de 32 % en 2023. Cette croissance conduit finalement à une hausse des cours des actions, même lorsque les temps semblent sombres.

Snap (SNAP)

Source : Goutte d’encre / Shutterstock.com

Snap est une action sur laquelle j’ai été dur dans le passé. Le fondateur et PDG Evan Spiegel ne faisait pas assez pour tirer parti de la marque et les actionnaires de Snap en souffraient.

Les états financiers de l’entreprise n’étaient pas si solides et les flux de trésorerie disponibles saignaient. Ses marges étaient également décevantes.

Mais maintenant, il semble que ce soit l’une des rares plateformes de médias sociaux à connaître une solide croissance du nombre d’utilisateurs. Bien que j’aimerais voir des marges plus fortes avec Snap et une rentabilité accrue, cela pourrait se produire plus tard.

La société a rencontré un problème avec les nouveaux paramètres de confidentialité d’Apple et bien qu’il s’agisse d’un problème qui pourrait persister pendant plus d’un trimestre, il s’agira probablement d’un problème à court terme dans le grand schéma des choses.

Pourtant, les analystes s’attendent à ce que Snap passe d’environ 4 milliards de dollars de ventes cette année à plus de 8 milliards de dollars en 2023. Si cela se produit, le stock sera probablement supérieur aux niveaux actuels dans 24 mois. Parfois, c’est aussi simple que cela.

Actions de croissance à acheter : Pinterest (ÉPINGLES)

Source : tanuha2001 / Shutterstock.com

Pour un choix un peu plus compliqué de médias sociaux, nous avons Pinterest. Pinterest semble être l’intrus dans le groupe, cependant.

Il a une croissance formidable, une forte rentabilité et un bon bilan. L’entreprise est également bien située dans le domaine du commerce électronique avec sa plate-forme. Cependant, Pinterest a également un problème de croissance des utilisateurs.

En termes simples, Pinterest est passé d’une forte croissance d’utilisateurs pendant la pandémie à une faible croissance au cours des deux derniers trimestres. Ceux qui restaient à la maison et travaillaient sur des projets se sont tournés vers Pinterest pour trouver l’inspiration. Ce n’est pas étrange qu’après une année perturbatrice pleine de blocages (et pendant l’été pas moins) que l’engagement et la croissance des utilisateurs aient chuté. Avec les mois d’hiver qui nous attendent et une variante d’omicron en plein essor, peut-être que la croissance des utilisateurs augmentera à nouveau.

Cependant, Wall Street pourrait très bien écarter cette observation pour le simple fait que la croissance des utilisateurs pourrait reculer une fois ces restrictions levées.

Cela dit, l’action vaut probablement le détour après avoir été battue à 60% par rapport au plus haut.

L’entreprise a les meilleures marges dans l’espace des médias sociaux, derrière seulement Méta (NASDAQ :FB). Les revenus continuent d’évoluer dans la bonne direction, ils sont en fait rentables et après la vente massive, la valorisation n’est pas si mauvaise.

Mon plus gros problème avec Pinterest ? C’est considéré comme une entreprise de médias sociaux, mais ce n’est sans doute pas du tout social. C’est effectivement un moteur de recherche visuel, plus lié à Google plutôt qu’à Snapchat, à mon avis.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur ROKU, PD, SNAP et PINS. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.