7 actions de croissance clés que vous devriez vendre en octobre

Il y a quelques mois, la Réserve fédérale parlait d’inflation « transitoire ». Les gouverneurs de la Fed signifiaient que même si l’inflation augmentait rapidement, elle n’allait pas durer.

Mais l’inflation a continué d’augmenter à un rythme soutenu et la Fed a commencé à être moins optimiste quant à la nature transitoire de l’inflation. Il s’est couvert en disant aux marchés qu’il allait probablement commencer à réduire les achats d’obligations à partir de 2022.

Ce mois-ci, la Fed a complètement reculé et parle maintenant qu’elle pourrait commencer à reculer à partir du mois prochain.

En attendant, les investisseurs quittent les secteurs chauds pendant les jours de pandémie morose et se préparent en ajoutant de nouveaux secteurs à leurs portefeuilles. Certains secteurs et actions seront exclus de cette transition. Et les sept actions de croissance que j’ai ici sont en tête de liste :

Mines Agnico Eagle (NYSE :LAE)

Maison et sécurité de Fortune Brands (NYSE :FBHS)

Franco-Nevada (NYSE :FNV)

Instruments MKS (NASDAQ :MKSI)

Paccar Inc (NASDAQ :PCAR)

Stanley Black & Decker (NYSE :SWK)

StoneCo Ltd (NASDAQ :STNE)

Actions de croissance à vendre : Mines Agnico Eagle (AEM)

Source : allstars / Shutterstock.com

Autrefois, avant que les crypto-monnaies n’apparaissent sur la scène, l’or était l’investissement de prédilection lorsque l’inflation a commencé à frapper le marché boursier. À mesure que le dollar s’affaiblissait, l’or, comme les autres matières premières libellées en dollars, est devenu plus cher.

Et les mineurs d’or sont comme des compagnies pétrolières en amont (exploration et production, ou E&P). Ils ont été mis à profit pour ce qu’ils faisaient sortir de terre. Il y a un coût fixe à l’extraction de l’or, donc à mesure que le prix augmentait, les marges d’un mineur augmentaient également.

Malheureusement, la crypto a pris une partie de l’attrait de l’or. Il y a aussi un aspect générationnel. De nombreux jeunes investisseurs se souviennent d’avoir regardé le monde basculer en 2008 et ne sont pas trop intéressés par les styles de placement et les produits séculaires de leurs parents.

De plus, les avoirs institutionnels aurifères ne sont plus aussi actifs qu’auparavant. Cela a mis l’or au fond des étagères pour de nombreux investisseurs.

AEM est un grand producteur d’or avec une capitalisation boursière de 14 milliards de dollars. Il existe depuis 1957. Mais il reste mal aimé, même si l’inflation continue d’atteindre de nouveaux sommets. L’action AEM a baissé de 30% au cours des 12 derniers mois, de sorte que son PE décent et son dividende de 2,4% n’offrent pas beaucoup de potentiel de hausse.

Cette action a une cote F dans mon Portfolio Grader.

Maison et sécurité de Fortune Brands (FBHS)

Source : Shutterstock

Bien que le nom ne sorte pas de la langue ou n’évoque pas beaucoup d’images, ses marques le font probablement : Master lock, robinets Moen, fenêtres Simonton et systèmes d’entrée Therma-Tru. Il fait aussi beaucoup d’ébénisterie.

FBHS est victime de son propre succès à ce stade. Les chiffres du deuxième trimestre étaient excellents par rapport aux chiffres de la pandémie de l’année dernière. Mais à mesure que l’inflation s’effondre, les taux hypothécaires augmenteront et tout l’argent que les gens injectaient dans les rénovations et les mises à niveau commencera à diminuer.

Lorsqu’il a publié les chiffres du deuxième trimestre, FBHS a même augmenté pour le reste de l’année. Maintenant, cela peut revenir hanter ce stock de croissance. L’action FBHS est en hausse de 13% depuis le début de l’année, avec un dividende de 1,1%. La poursuite de sa dynamique haussière sera plus difficile.

Cette action a une cote D dans mon Portfolio Grader.

Valeurs de croissance à vendre : Franco-Nevada (FNV)

Source : Shutterstock

FNV a une capitalisation boursière qui est le double de celle d’AEM, ce qui en fait l’une des plus grandes actions minières aurifères du marché. Et cela signifie que les investisseurs et les institutions le considèrent comme un bon stock d’or à utiliser comme couverture contre l’inflation. C’est pourquoi il a obtenu de meilleurs résultats qu’AEM.

Mais en fin de compte, FNV souffre des mêmes problèmes qu’AEM. Il existe désormais davantage d’instruments de couverture alternatifs. L’or n’est plus la principale couverture de choix.

Le stock de FNV est en hausse de 6,6% depuis le début de l’année, mais stagne au cours des 12 derniers mois. De plus, il a un dividende inférieur à 1% et se négocie au ratio cours/bénéfice actuel de 39x.

Cette action a une cote D dans mon Portfolio Grader.

Instruments MKS (MKSI)

Source : Shutterstock

La technologie numérique a fait son chemin dans tous les aspects de nos vies. De la défense aux soins de santé, en passant par la fabrication et la fabrication de puces, tout devient plus petit, plus rapide et plus intelligent.

MKSI est l’une des entreprises qui contribue à ce que cela se produise. Il construit les machines, les équipements et les matériaux pour aider à intégrer la technologie dans toutes sortes de machines et d’équipements. Elle construit des équipements lidar et d’imagerie thermique pour l’armée. Elle construit des équipements de lithographie et de dépôt (et plus) pour la fabrication de puces.

Il sous-tend la bio-imagerie, la microscopie électronique et la spectrométrie pour les sciences de la vie. Il aide au micro-usinage laser, à la fabrication de LED, ainsi qu’à la fabrication de panneaux solaires et d’écrans.

Il vient également d’acheter Atotech, une entreprise de fabrication de produits chimiques de matériaux de traitement pour 5 milliards de dollars. L’accord ne devrait pas être conclu avant le quatrième trimestre. Mais gardez à l’esprit que MKSI a une capitalisation boursière d’environ 8 milliards de dollars, c’est donc un gros problème. Il sera difficile de digérer cela et de traiter tous les problèmes de chaîne d’approvisionnement et de fabrication.

L’action MKSI est en baisse de 2,6% depuis le début de l’année et pourrait connaître davantage de problèmes dans les trimestres à venir.

Cette action a une cote D dans mon Portfolio Grader.

Valeurs de croissance à vendre : Paccar (PCAR)

Source : VDB Photos / Shutterstock.com

Vite, nommez trois entreprises de camions semi-remorques. Je suppose que Kenworth et Peterbuilt font partie de la liste. PCAR fait les deux. Elle fabrique également les pièces pour eux et d’autres camions légers, moyens et lourds. Et il a une division de location pour ses camions.

Ajoutez à tout cela, PCAR existe depuis 1905. Sa capitalisation boursière de 30 milliards de dollars ne le place pas dans la ligue avec les EV parvenus ou le Big 3, mais c’est une entreprise de bonne taille avec un bon pedigree qui vend l’un des principaux produits dans la chaîne d’approvisionnement.

Cependant, la chaîne d’approvisionnement est sérieusement emmêlée en ce moment. Et cela signifie que l’expédition de marchandises par camion ne se déroule pas exactement de manière fluide. Ce n’est pas bon pour les affaires.

Le PCAR n’est pas voué à l’échec, ce n’est tout simplement pas un bon choix d’actions de croissance jusqu’à ce que les choses s’éclaircissent en 2022. L’action a fait du surplace depuis le début de l’année, mais ce n’est pas le moment d’appeler le fond.

Cette action a une cote D dans mon Portfolio Grader.

Stanley Black & Decker (SWT)

Source : Benedek Alpar / Shutterstock.com

Quand vous pensez à Stanley et Black & Decker, vous pensez aux outils et produits américains solides que vous utilisez, votre père les a utilisés et probablement votre grand-père a utilisé. Et certains de ces outils sont toujours dans votre collection d’outils.

Mais pensez-vous à la santé et à la sécurité ? Qu’en est-il des centres de données et de la cybersécurité ? Saviez-vous que 90 % des nouvelles voitures et camions légers fabriqués en Amérique du Nord et en Europe utilisent des fixations SWT ? Ou que la porte automatique a été inventée par SWT ?

Eh bien, tout cela étant dit, ces voitures et ces camions légers sont assis sur les chaînes de montage. Et à mesure que l’inflation s’installe, tous ces outils peuvent se retrouver inutilisés dans un certain nombre de secteurs, comme le logement.

L’action SWT a une capitalisation boursière de 28 milliards de dollars et a à peine bougé depuis le début de l’année. Il a un dividende et un ratio P/E décents de 1,8%. Mais ce n’est pas le moment de plonger dans ce stock de croissance, ou de s’accrocher.

Cette action a une cote D dans mon Portfolio Grader.

Actions de croissance à vendre : StoneCo Ltd (STNE)

Source : Shutterstock

STNE est une fintech qui opère au Brésil. Il se concentre sur les entrepreneurs et les PME (petites et moyennes entreprises). Il propose des solutions de paiement ainsi que d’autres technologies de front et back office pour aider les petites entreprises à fonctionner de manière plus dynamique.

Que tout est très attrayant. Cependant, le Brésil n’est pas exactement un pays stable sur le plan économique. Et en ce moment, il est toujours sous le choc de la pandémie et des problèmes économiques qui en résultent et qui restent non résolus.

De fortes exportations sont essentielles à son économie et c’est très difficile maintenant. De plus, avec la hausse de l’inflation sur les marchés développés, le Brésil va être encore plus touché, ce qui ralentira davantage la croissance.

Tout cela se reflète dans le stock STNE. Il a perdu 54% depuis le début de l’année, mais il a toujours un ratio P/E de 64x. Il existe de nombreuses actions fintech américaines et mondiales qui sont en bien meilleure forme que STNE.

Cette action a une cote D dans mon Portfolio Grader.

A la date de publication, Louis Navellier n’a aucune position sur les actions dans cet article. Louis Navellier n’a (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés au présent article. Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dire tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.