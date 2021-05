7 actions de croissance en fuite qui pourraient être la prochaine Tesla

Tesla (NASDAQ:TSLA) a été une belle réussite sur les marchés boursiers. Depuis les profondeurs du krach boursier pandémique, TSLA a augmenté de 705%. À la fin de janvier, au plus fort de la manie des véhicules électriques, cette augmentation du prix de l’action était encore plus importante. Le fait est que l’ascension fulgurante de Tesla est la preuve que certaines valeurs de croissance peuvent monter en flèche avec les bons catalyseurs.

Pour Tesla, ces catalyseurs étaient une large acceptation des véhicules électriques et sa position en tant que force pionnière dans l’industrie. Aucun doute là-dessus, Tesla est une grande success story américaine.

La tendance générale de la montée en puissance de Tesla est que les investisseurs sont désormais désireux d’identifier les prochaines actions qui pourraient décoller. Cette liste sera intrinsèquement pleine d’actions risquées, mais les actions avec, espérons-le, la bonne position pour apporter de solides rendements à ceux qui établissent bientôt une position.

JD.com (NASDAQ:JD)

Hydrofarm Holdings (NASDAQ:HYFM)

Alibaba (NYSE:BABA)

Nio (NYSE:NIO)

BYD (OTCMKTS:BYDDF)

C3.ai (NYSE:IA)

MindMed (OTCMKTS:MNMD)

Actions de croissance: JD.com (JD)

Même avec tout ce qui se passe sur les marchés ces jours-ci, JD.com prend tout son sens en tant qu’action de croissance. Compte tenu de sa géographie et de l’industrie dans laquelle il est en concurrence, il y a de nombreuses raisons de croire qu’il peut se multiplier en valeur.

Tout d’abord, mentionnons l’un des problèmes les plus importants auxquels JD.com est confronté actuellement: c’est un géant de la technologie en Chine. À la suite de l’amende massive que le gouvernement chinois a imposée à Alibaba, il est parfaitement clair que Pékin ne bluffe pas. Pour rappel, à la mi-avril, le régime a rendu son jugement en imposant une amende de 2,8 milliards de dollars à l’ancien chouchou du Parti communiste chinois. Le comportement anticoncurrentiel de la société de Jack Ma était spécifiquement contre JD.com, mais ce n’est pas le seul message envoyé.

Tout cela peut sembler être l’antithèse d’un récit de croissance, mais ce n’est pas le cas. JD.com opère en Chine, qui est actuellement un environnement difficile. Cependant, c’est toujours la Chine, et la Chine est, franchement, le paradis des détaillants.

La croissance annuelle du commerce de détail en Chine est fixée à 8,1% en 2021. En tant que plateforme de commerce électronique de premier plan, JD.com est toujours au bon endroit au bon moment. C’est pourquoi je suggérerais aux investisseurs d’éviter tout battage médiatique négatif et de se lancer dans l’action JD maintenant.

En 2020, JD.com a enregistré un chiffre d’affaires de 114,3 milliards de dollars. Amazon (NASDAQ:AMZN) a enregistré 386 milliards de dollars. Bien que ce soit un peu plus de trois fois plus de revenus, une part d’AMZN coûte 45 fois plus qu’une part de JD. Il y a bien sûr d’autres facteurs à considérer. Mais si vous recherchez une action qui pourrait faire un mouvement 10x comme Tesla l’a fait en 2020, JD.com pourrait bien l’être.

Hydrofarm Holdings (HYFM)

Je commencerai par dire qu’Hydrofarm Holdings ne sera probablement pas la prochaine Tesla. Du moins pas du point de vue du prix de 10x comme Tesla. Franchement, cela semble peu probable étant donné que les actions HYFM se négocient actuellement à 65 $.

Cependant, le fabricant et distributeur de matériel agricole à environnement contrôlé a certainement une chance de multiplier les prix. L’intérêt pour certaines niches de l’agriculture regorge de potentiel. En fait, beaucoup sont déjà sur la voie de la croissance, y compris Hydrofarms Holdings.

L’exercice 2020 de la société a vu ses revenus augmenter de 45% à 346,6 millions de dollars. Hydrofarms ne croit pas non plus que la croissance soit un hasard. La société a récemment publié des indications selon lesquelles elle prévoyait une croissance globale des ventes nettes de 20 à 25% en 2021.

La société a transformé la perte d’EBITDA de 9,5 millions de dollars en 2019 en une perte positive de 21,1 millions de dollars en 2020. L’EBITDA en 2021 devrait se situer entre 28 millions de dollars et 31 millions de dollars.

La société évolue dans la bonne direction et bien qu’elle ne monte pas en flèche comme Tesla l’a fait, elle devrait presque certainement s’apprécier rapidement.

Alibaba (BABA)

J’ai déjà fait allusion à ce que je pense des actions technologiques chinoises. Je pense que les récits négatifs sont exagérés. En fin de compte, ce seront les revenus et les bénéfices qui alimenteront les actions chinoises, et non les craintes que le gouvernement chinois étouffe ses propres réussites économiques.

Alibaba n’est pas en reste du point de vue des revenus. En 2020, l’entreprise a enregistré des revenus de 72 milliards de dollars. Je le répète en faisant la même comparaison que j’ai faite entre le prix d’Amazon et JD.com avec le prix entre Alibaba et Amazon.

Amazon a enregistré environ 5 fois plus de revenus qu’Alibaba en 2020, mais le stock AMZN est près de 15 fois plus cher que le stock BABA. Maintenant que l’amende du PCC est derrière Alibaba, j’imagine que les actions de BABA devraient remonter assez rapidement vers 300 $. La Chine resserre la manière dont les entreprises technologiques utilisent les données relatives aux prêts et à la fintech en raison de leurs inquiétudes quant aux futures ramifications négatives.

Alibaba est toujours une entreprise de commerce électronique axée sur le commerce de détail et de gros, et une entreprise importante dans ce qui est sans doute l’économie la plus importante du monde. Penser que sa période de croissance est terminée est insensé.

Nio (NIO)

La prochaine étape est une entreprise qui pourrait vraiment être la prochaine Tesla au sens le plus pur. Nio est bien sûr une société EV, c’est là que commence la comparaison. De plus, Nio est une entreprise qui est en passe de définir son industrie dans son pays d’origine, comme l’a fait Tesla.

Nio a mis les véhicules électriques chinois au premier plan et ne fait que les livrer. Et la livraison est une grande partie du récit derrière le stock NIO. En termes simples, les investisseurs veulent savoir dans combien de véhicules les jeunes entreprises de VE installent des conducteurs.

Pour Nio, il y a beaucoup de bonnes nouvelles sur ce front. Selon le dernier communiqué de résultats financiers de la société:

«Les livraisons de véhicules ont été de 20 060 au premier trimestre 2021, dont 4 516 ES8, 8 088 ES6 et 7 456 EC6, soit une augmentation de 422,7% par rapport au premier trimestre 2020 et une augmentation de 15,6% par rapport au quatrième trimestre 2020.»

La société prévoit que les livraisons au deuxième trimestre passeront entre 21 et 22 000 véhicules. La marge de Nio à cet égard est peut-être encore plus importante que les chiffres de croissance des livraisons. Il y a un an, Nio a perdu 7,4% sur chaque véhicule qu’il fabriquait. Au premier trimestre 2021, Nio a réalisé une marge positive de 21,2% sur chaque véhicule vendu.

Des marges plus élevées et des ventes croissantes sont la recette du succès.

BYD (BYDDF)

Nio n’est pas le seul fabricant chinois de VE à prendre en compte lors de la recherche de croissance. De plus, les investisseurs doivent savoir que le marché chinois des VE est loin d’être gravé dans le marbre. Il existe plusieurs fabricants qui ont également un potentiel énorme et pourraient ainsi devenir la prochaine Tesla.

BYD en fait partie. J’aurais pu tout aussi facilement mentionner XPeng (NYSE:XPEV) ici. J’ai choisi de ne pas le faire car il reçoit sa juste part de presse. Je suppose que cela est dû en partie au fait que XPeng se négocie à la Bourse de New York tandis que les actions BYD s’essoufflent dans les feuilles roses.

Mais les investisseurs devraient vraiment envisager BYD. Je suis un grand fan des livraisons comme un excellent indicateur du potentiel d’un stock de VE donné. Et de ce point de vue, BYD l’écrase.

BYD a vendu 54 751 véhicules électriques au premier trimestre. C’est beaucoup plus que ce que Nio a vendu. En fait, BYD a vendu plus de véhicules en mars (24 218) que Nio a vendu au total au premier trimestre. Assez impressionnant. Les livraisons de BYD en mars de 24218 véhicules n’étaient pas si loin derrière Tesla qui a vendu 35478 véhicules au cours du mois.

C3.ai (AI)

Il est temps de passer de la technologie chinoise et des véhicules électriques à un autre domaine de croissance: l’intelligence artificielle. En fait, l’IA devrait croître à un rythme incroyable au cours des prochaines années. L’action C3.ai pourrait connaître une croissance similaire.

Un rapport de Grand View Research indique que le marché global de l’IA devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 42,2% entre 2020 et 2027. Ce type de croissance entraînera une croissance de dizaines d’entreprises à des taux comparables à ceux de Tesla.

Comme l’a noté Chris MacDonald, contributeur d’InvestorPlace, à propos de l’offre de valeur de C3.ai:

«En fait, je pense que l’offre de produits de cette entreprise est celle qui a un énorme potentiel de création de valeur pour une large clientèle. En ce sens, je pense qu’une croissance significative devrait être attendue à l’horizon avec le stock d’IA. Les produits de la société sont adaptés aux entreprises qui n’ont pas les capacités de créer des solutions d’IA en interne. Nous avons vu la valeur que les solutions d’IA apportent à une gamme d’actions FAANG. À bien des égards, les avancées technologiques liées à l’IA que nous tenons pour acquises améliorent considérablement notre vie quotidienne. »

La société possède une liste de clients impressionnante sur la fortune 100 et se négocie beaucoup plus bas qu’il y a quelques mois. Il existe une solide thèse de taureau qui sous-tend le stock d’IA pour fournir une croissance réelle à l’avenir.

MindMed (MNMD)

MindMed représente un domaine en plein essor du marché médical qui va au-delà du cannabis. La société tente de promouvoir les thérapies à base de LSD par le biais d’essais cliniques et dans l’arène commerciale.

La société se concentre sur le LSD, la MDMA, le DMT et la psilocybine. Ce sont des médicaments dont la commercialisation aurait été impensable il n’y a pas longtemps. Désormais, suite à l’ouverture du secteur du cannabis, l’impensable est la réalité.

La société évalue le coût des pertes de productivité dues aux problèmes de santé mentale à 16 billions de dollars jusqu’en 2030 aux États-Unis. Ses solutions incluent à la fois des doses non hallucinogènes et hallucinogènes de psychédéliques.

Reste à voir si l’entreprise réussit. Cependant, en supposant que ses essais conduisent à des médicaments commercialement viables pour des problèmes tels que l’anxiété et le TDAH, le prix pourrait augmenter plusieurs fois.

MindMed n’a commencé que récemment à négocier sur le Nasdaq, après avoir négocié sur les marchés de gré à gré. Il s’agit toujours techniquement d’un penny stock car il se négocie sous 5 $, à 3,19 $.

A la date de publication, Alex Sirois ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Alex Sirois est un collaborateur indépendant d’InvestorPlace dont le style d’investissement en actions personnelles est axé sur les choix d’actions à long terme, d’achat et de conservation, qui renforcent la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs industries du commerce électronique à la traduction en passant par l’éducation et utilisant son MBA de l’Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.