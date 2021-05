7 actions de croissance qui se dirigent vers la lune cette année

Si vous ne faites que vous lancer dans le jeu de l’investissement, les actions de croissance sont un excellent point de départ. Comme son nom l’indique, ce sont des actions de sociétés qui sont sur le point de connaître une croissance exponentielle. Cependant, cela signifie également qu’ils sont souvent plus petits et encore au stade de développement. Bien que la rentabilité puisse être faible à court terme, le potentiel futur de ces investissements en fait une excellente occasion de souscrire avant que les valorisations ne montent en flèche.

Les valeurs de croissance sont souvent considérées comme un filet de sécurité. Ces investissements sont particulièrement intéressants pendant les périodes de ralentissement économique, car ils promettent des rendements supérieurs à la moyenne à l’avenir. Selon Jim Paulsen, stratège en chef des investissements chez Leuthold Group, les actions de croissance ont historiquement surperformé à la fois sur les marchés en hausse et en baisse.

Dans la foulée d’une solide saison de résultats cette année, de nombreux investisseurs cherchent maintenant à profiter de la dynamique du marché. En conséquence, les valeurs de croissance gagnent maintenant du terrain après des mois de volatilité économique. Voici sept titres à destination de la lune.

Shopify (NYSE:MAGASIN)

Pay Pal (NASDAQ:PYPL)

Tesla (NASDAQ:TSLA)

Flocon de neige (NYSE:NEIGE)

Upwork (NASDAQ:UPWK)

Peloton (NASDAQ:PTON)

Etsy (NASDAQ:ETSY)

Actions de croissance: Shopify (BOUTIQUE)

Le premier sur la liste est Shopify. Le géant du commerce électronique a connu une course spectaculaire au cours des 12 derniers mois, mais il est sur le point de s’améliorer dans les années à venir.

À la suite de la nouvelle pandémie de coronavirus, la plate-forme de Shopify a servi de bouée de sauvetage pour les petites entreprises contraintes de se déplacer en ligne. La société permet aux petites et moyennes entreprises de mettre en place des vitrines numériques et de se connecter avec les clients. En raison du trafic sur la plate-forme, la société a déclaré un volume de marchandises brut de 119,6 milliards de dollars en 2020, soit une augmentation de 96% par rapport à l’année précédente.

À compter de 2021, l’action Shopify est restée volatile au premier semestre de l’année dans un contexte de liquidation du marché de masse. Mais la révolution du commerce électronique est loin d’être terminée. La société compte plus de 1,5 million d’utilisateurs sur sa plate-forme et ce nombre ne fera que croître.

Bien que les achats en magasin réduisent la part de marché de Shopify, la vente au détail en ligne est une tendance pandémique qui ne disparaîtra pas de sitôt. Les recherches montrent que le commerce électronique est en croissance aux États-Unis, représentant 6% des ventes totales du pays en 2013. Et cette valeur devrait atteindre 19% d’ici 2024.

Le stock de Shopify est en baisse par rapport à son sommet pandémique, mais ce stock de croissance vaut la peine de miser sur le long terme.

PayPal (PYPL)

Les paiements numériques ont défini l’année pandémique comme le fait que l’argent liquide perdait son attrait au milieu d’une distanciation sociale de masse. Cela signifiait que les plateformes de paiement autrefois considérées comme une commodité étaient désormais considérées comme une nécessité. L’industrie de la fintech est surpeuplée mais PayPal, l’un des plus anciens acteurs du secteur, détient un fort avantage concurrentiel. Et tandis que beaucoup remettent en question ses perspectives de croissance dans un monde post-pandémique, je pense que le stock est bien placé pour continuer à croître. En effet, comme les achats en ligne, les paiements numériques sont une tendance qui ne disparaîtra pas.

Au quatrième trimestre 2020, PayPal comptait 377 millions de comptes utilisateurs et 29 millions de marchands dans le monde. Cela s’est traduit par un revenu net de 6,12 milliards de dollars pour l’année. En 2021, la société espère ajouter 50 millions de nouveaux comptes et voit son chiffre d’affaires atteindre la barre des 50 milliards de dollars d’ici 2025. Une combinaison de tendances de paiement numérique en sa faveur et une forte position sur le marché soutiennent cette orientation.

En plus de ces vents favorables, PayPal a récemment annoncé qu’il autoriserait les utilisateurs à échanger des crypto-monnaies sur sa plate-forme subsidiaire, Venmo. À mesure que les monnaies numériques se généralisent, cette offre de cryptographie pourrait être un important générateur de revenus pour l’entreprise.

Avec une base de clients croissante et une histoire d’innovation constante, PayPal est un stock de croissance qui prospérera dans la nouvelle normalité.

Actions de croissance: Tesla (TSLA)

Le potentiel de croissance des véhicules électriques (VE) a de nombreux investisseurs optimistes sur les plus grands noms du secteur. Le chef de file de cette tendance est Tesla. Les actions de la société se négocient à environ 23,5 fois ses revenus, ce qui en fait l’une des actions les plus chères du marché. Mais le vent arrière potentiel de Tesla justifie ce prix.

Dans son dernier rapport sur les résultats, la société a enregistré un chiffre d’affaires net de 10,39 milliards de dollars, en hausse de 74% par rapport à il y a un an. Le BPA a également dépassé les attentes à 93 cents / action. Cependant, les livraisons ont connu un ralentissement en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement, mais l’entreprise s’efforce d’améliorer ses capacités de production.

Pour l’avenir, le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré qu’il commencerait les livraisons de ses berlines Model S ce mois-ci. Les livraisons devraient augmenter de 50% en 2021, soit 750 000 véhicules supplémentaires. L’entreprise travaille également à l’amélioration de la mécanique de ses voitures. Il estime que le nouveau véhicule autonome sera basé sur la vision avec l’utilisation de caméras basées sur l’IA. Selon le fabricant de véhicules électriques, ils sont «prêts à basculer le marché vers Tesla Vision».

Tesla est un stock de croissance coûteux, mais avec les véhicules électriques sur le point de se généraliser dans les années à venir, cet investissement générera des rendements importants.

Flocon de neige (NEIGE)

Les solutions basées sur le cloud sont un autre domaine majeur de croissance à l’avenir. Snowflake est une entreprise qui montre un grand potentiel de hausse dans le secteur. Le passage à un environnement numérique a constitué un vent favorable majeur pour les infrastructures cloud. Des entreprises comme Snowflake aident les entreprises à gérer et à stocker leurs données à distance. Ce service est devenu crucial pour de nombreuses entreprises pendant la pandémie.

En ce qui concerne les chiffres, Snowflake est toujours en phase de croissance et continue de brûler d’importantes sommes d’argent. Cependant, la société a signalé une augmentation de 120% du chiffre d’affaires des produits à 553,8 millions de dollars. Une fois que Snowflake a dépassé cette phase, ses services devraient générer des retours juteux. Le principal argument de vente de la société est son modèle de paiement à l’utilisation qui est présenté sous la forme d’un modèle d’abonnement en tant que service (SaaS). De telles solutions peuvent aider les entreprises à réduire leurs coûts tout en réalisant de plus grandes économies d’échelle.

La position concurrentielle de Snowflake sur le marché et le modèle d’abonnement lucratif font de cette action un excellent achat à long terme.

Actions de croissance: Upwork (UPWK)

À la suite de mises à pied et de congés dus à une pandémie, de nombreuses personnes se sont tournées vers la pige pour gagner de l’argent supplémentaire. Pour Upwork, une plate-forme qui relie les entreprises aux pigistes, la croissance des utilisateurs a augmenté en conséquence. Compte tenu de sa position dominante sur le marché, la société devrait tirer le meilleur parti de la tendance à la gig-économie. Pour mettre cela en chiffres, les actions d’Upwork sont maintenant en hausse d’environ 400%, s’échangeant à environ 37 $ par rapport à un minimum de 8 $ il y a un an.

Il convient de noter que si l’entreprise a signalé une forte augmentation de ses revenus, elle n’est pas encore rentable. Cela fait allusion au fait que l’économie des petits boulots en est encore à ses débuts et qu’Upwork choisit de se concentrer sur la croissance et non sur la rentabilité. À partir de 2021, Upwork continuera de suivre cette philosophie et prévoit une croissance des revenus de 24,91%. En supposant que les revenus augmentent conformément aux prévisions, les investisseurs devraient constater une appréciation du cours de l’action cette année.

En ce qui concerne les valeurs de croissance, Upwork est un jeu de premier plan. Les vents de l’économie des concerts soufflent en faveur de l’entreprise et des rendements explosifs sont définitivement dans les prévisions.

Peloton (PTON)

En proie à des problèmes de chaîne d’approvisionnement et à des questions sur son avenir, les parts du géant du fitness Peloton sont en baisse. Cependant, les experts considèrent cette baisse comme une excellente opportunité d’achat. La pandémie a été une aubaine pour Peloton car les gens ont acheté le vélo d’exercice de l’entreprise pour rester en forme à l’intérieur. En conséquence, les revenus ont doublé pour atteindre 1,06 milliard de dollars pour le trimestre terminé le 31 décembre 2020.

Mais ce succès était menacé car l’entreprise faisait face à de nombreux problèmes de chaîne d’approvisionnement et luttait pour répondre à la demande explosive. Ajoutant à la publicité négative sur les commandes retardées et les problèmes de tapis roulant, les perspectives de croissance de Peloton après la pandémie ont été remises en question.

Cependant, plusieurs raisons font allusion au succès à long terme de Peloton, faisant de ce plongeon une excellente opportunité d’achat. Par exemple, la tendance à la remise en forme à distance provoquée par la pandémie est là pour durer. Les experts estiment que les gens continueront à adopter des entraînements à distance même après la réouverture des gymnases. Pour Peloton, acteur majeur de l’espace, c’est une opportunité de croissance à long terme. Peloton est optimiste quant à son succès dans le nouveau chiffre d’affaires normal et prévu de 4 milliards de dollars pour FY21.

Malgré les vents contraires à court terme, Peloton est une valeur de croissance sur laquelle il vaut la peine de miser. Sa forte position sur le marché et ses tendances favorables dans l’industrie du fitness aideront PTON à pédaler plus haut.

Actions de croissance: Etsy (ETSY)

Le commerce électronique était un domaine d’intérêt majeur pendant la pandémie et pour de bonnes raisons. Pendant de nombreuses années, les achats en magasin étaient en baisse car les gens préféraient faire des achats en ligne. Les verrouillages induits par la pandémie l’ont accéléré à un tout autre niveau. Par conséquent, il est prudent de supposer que le commerce électronique est là pour durer longtemps après la pandémie. Cette tendance est de bon augure pour Etsy, une plateforme qui s’adresse aux petites entreprises artisanales.

Etsy est une plate-forme pour les vendeurs indépendants, dont beaucoup n’ont pas de vitrine physique. En tant qu’entreprise polyvalente pour les petites entreprises, la société a connu une augmentation massive du nombre de vendeurs sur sa plate-forme pendant la pandémie. En 2020, les vendeurs sur Etsy ont augmenté de 62% à 4,4 millions et 81,9 millions de personnes ont acheté des produits sur le site Web. Cela s’est traduit par une hausse des revenus de 111%.

À l’approche de la nouvelle normalité, il est peu probable que nous voyons des résultats aussi explosifs. Mais en regardant les perspectives à long terme, Etsy a une forte proposition de valeur. En tant que l’une des plus grandes plates-formes pour les vendeurs indépendants, la compétitivité de l’entreprise sur le marché entraînera des rendements plus élevés à l’avenir.

L’avenir du commerce de détail est en ligne, ce qui fait d’Etsy un stock de croissance à avoir sur votre radar.

A la date de publication, Divya Premkumar détenait une position longue sur les actions SHOP et PYPL. Elle ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les autres titres mentionnés dans cet article.

Divya Premkumar est diplômée en finance de l’Université de Houston, au Texas. Elle est rédactrice et analyste financière qui a écrit des articles sur divers sujets financiers, de l’investissement aux finances personnelles. Divya écrit pour Investor Place depuis 2020.