7 actions de dividendes à offrir à vos enfants (ou petits-enfants)

Il ne fait aucun doute que les actions de croissance de qualité ont été des actions à long terme assez fiables. Mais les temps changent et c’est pourquoi il est toujours judicieux d’avoir des actions à dividendes solides comme le roc dans votre portefeuille.

Juste pour rappeler à quoi ressemble la vie au sommet des marchés, à la fin des années 90, les courtiers disaient à leurs clients retraités et retraités que « la croissance était le nouveau revenu ». Ils ont encouragé leurs clients de 70 ans dépendants des revenus à long terme à se débarrasser de leurs actions de dividendes ennuyeuses et fiables et à acheter des sociétés de réseaux optiques et des dotcoms sans aucun bénéfice.

En plus d’une décennie de croissance du marché sans précédent en raison de taux d’intérêt bas et d’une croissance régulière et lente, la croissance est à nouveau le roi apparent. Jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas. Comme tous les autres cycles d’expansion et de ralentissement.

C’est pourquoi c’est une bonne idée d’avoir des actions à dividendes adaptées aux investisseurs qui vous aideront à faire croître votre portefeuille par une composition simple et cohérente.

Conagra (NYSE :CAG)

Espace de stockage supplémentaire (NYSE :EXR)

CMS Énergie (NYSE :CMS)

Hormel (NYSE :HRL)

Groupe Interpublic (NYSE :IPG)

Régions financières (NYSE :RF)

Fidelity Financière Nationale (NYSE :FNF)

Conagra (CAG)

Duncan Hines, Wish-Bone, Bertolli, Reddi-Wip et même Boomchickapop et Udi’s. Ces marques et des dizaines d’autres composent les différents produits alimentaires de CAG.

Cela fait plus d’un siècle maintenant que cela fait essentiellement la même chose sur ce marché. Et il continue d’être l’un des principaux détaillants de produits alimentaires, passant des marques plus anciennes à des marques plus actuelles et plus populaires.

Elle offre également des services alimentaires aux secteurs commercial, institutionnel et de la restauration. CAG est l’un des principaux détaillants d’aliments emballés aux États-Unis et possède la force et la durabilité qui caractérisent les actions à dividendes de qualité.

Actuellement, l’action a perdu 14% depuis le début de l’année. Mais il se négocie à un PE actuel juste en dessous de 13 et a un dividende de 4%. Les bénéfices devraient augmenter au cours des prochains trimestres, ce qui contribuera à augmenter les bénéfices et à propulser le titre à la hausse. En attendant, le dividende atténue une partie de sa performance.

Cette action a une cote A dans mon Dividend Grader.

Espace de stockage supplémentaire (EXR)

Les installations de stockage sont en forte demande depuis un certain temps déjà. Cela est en grande partie lié au mouvement qui s’est produit depuis 2008. Les gens réduisaient leurs effectifs ou retiraient des mises et se déplaçaient pour de nouvelles opportunités.

Récemment, les entreprises sont passées d’États à fiscalité élevée à des États à fiscalité plus faible et les employés sont de la partie. De plus, la pandémie a encouragé les jeunes générations à ranger leurs affaires et à travailler sur la route. Les baby-boomers à la retraite déménagent. D’autres réduisent leurs effectifs maintenant qu’ils sont des nids vides.

EXR est l’une des trois premières sociétés de stockage aux États-Unis. Et il dispose également d’un bras de réassurance qui permet à EXR d’assurer ses installations de stockage, ce qui contribue à augmenter les flux de trésorerie.

Le titre est en hausse de 74% depuis le début de l’année et il a toujours un dividende de 2,5%.

Cette action a une cote A dans mon Dividend Grader.

CMS Énergie (CMS)

Auparavant, les services publics étaient les actions à dividendes de prédilection pour la plupart des investisseurs à long terme. Mais c’était le bon vieux temps où les investisseurs économisaient lentement de l’argent au fil du temps et permettaient à la capitalisation de constituer leur pécule. Les services publics – dans l’ensemble – étaient à peu près aussi fiables que votre électricité.

Ces jours sont révolus, mais de bons services publics sont toujours un bon choix pour le revenu. Ils sont fiables et stables, voire sexy.

CMS a des opérations dans le Michigan, desservant près de 70 % des 10 millions d’habitants de l’État à un titre ou à un autre. C’est une source de revenus solide et l’électrification de nos vies à l’ère numérique est une aubaine pour CMS. Et compte tenu des entreprises de véhicules électriques qui s’installent dans le Michigan, les bonnes nouvelles continuent d’affluer.

Le stock de CMS fait actuellement du surplace depuis le début de l’année. Mais son prix est raisonnable et son dividende constant de 2,8 % maintient l’intérêt des investisseurs.

Cette action a une cote A dans mon Dividend Grader.

Hormel (HRL)

Thanksgiving est presque là et si vous avez une dinde Jennie-O prête pour la table, vous êtes un client HRL. De plus, la dinde est maintenant une viande beaucoup plus grosse que quelques jours pendant la période des fêtes.

Aujourd’hui, la dinde est le nouveau porc. Et en parlant de porc, HRL en a également couvert, et ce depuis 130 ans.

Aucune de ces actions à dividendes n’augmentera trop votre tension artérielle, mais c’est tout à fait le point. Vous pouvez acheter des actions meme defi stablecoin pour cela. Les actions à dividendes de bonne qualité sont des sédatifs pour votre portefeuille. Vous les achetez pour votre tranquillité d’esprit et l’accumulation de richesse au fil du temps.

Et depuis plus d’un siècle, HRL offre exactement cela. L’action a perdu 8% depuis le début de l’année, mais c’est la période de l’année où elle brille. De plus, la hausse des prix des aliments contribuera aux marges. Il a un dividende du rocher de Gibraltar de 2,3%.

Cette action a une cote A dans mon Dividend Grader.

Groupement Interpublic (IPG)

En 1930, IPG s’est imposé comme la plus grande agence de publicité du secteur. Aujourd’hui, il reste dans le top quatre mondial. Cela signifie qu’il est resté une force dominante dans une industrie extrêmement dynamique au cours des neuf dernières décennies. C’est assez impressionnant.

Aujourd’hui, l’entreprise gère tout le monde, des stars et des équipes sportives aux grandes compagnies pétrolières. Il fait également beaucoup d’achats et de ventes de médias et d’événements. Compte tenu de l’explosion d’Internet et des médias sociaux, IPG est en pleine renaissance 90 ans après son premier lancement.

L’action IPG a augmenté de 47% depuis le début de l’année, mais elle se négocie toujours à un PE actuel de 19. Elle a également un dividende stable de 3,1% à ajouter à ses rendements de croissance.

Cette action a une cote A dans mon Dividend Grader.

Régions financières (RF)

Dans le marché des taux d’intérêt bas d’aujourd’hui, il est beaucoup plus logique d’acheter une action bancaire solide avec un bon dividende que d’acheter un CD, n’est-ce pas ? Eh bien, si vous recherchez cette action bancaire, ne cherchez pas plus loin que RF.

Cette banque basée en Alabama exploite plus de 1 400 succursales dans 15 États du sud et du Midwest. Et à mesure que les taux d’intérêt augmentent, cela signifie de meilleures marges de crédit pour les banques ainsi que plus d’argent de leurs trésoreries.

RF est l’une des principales banques régionales du pays et est située dans certains des États à la croissance la plus rapide du pays. De plus, elle est gérée comme une banque traditionnelle solide et tournée vers l’avenir.

L’action RF est en hausse de 47% depuis le début de l’année, a un dividende de près de 3% et un PE à un chiffre. C’est beaucoup de valeur.

Cette action a une cote A dans mon Dividend Grader.

Fidelity National Financial (FNF)

L’achat d’une maison, c’est bien plus que l’obtention d’un prêt hypothécaire. Si vous avez déjà acheté une maison ou refinancé, vous connaissez les piles de paperasse qui vont avec. C’est parce qu’il y a des titres, des actes, un séquestre, des moyens de transport, des rétrocessions, etc.

Eh bien, FNF est l’une des sociétés du pays qui gère tout ce qui entre dans cette pile de papiers. Cela signifie qu’un marché immobilier fort est bon pour FNF. Et ce marché ne ralentit pas.

Si les taux peuvent augmenter, les salaires le sont aussi. Cela signifie que l’inflation réelle n’affecte pas vraiment le marché autant que vous ne le pensez. De plus, il reste une pénurie de logements, il faudra donc des années pour combler l’arriéré. Elle dispose également d’une activité de rentes et d’assurance-vie pour diversifier son capital.

L’action FNF a gagné 34% depuis le début de l’année, mais elle se négocie à un PE juste au-dessus de 5 et a un dividende de 3,5%.

Cette action a une cote A dans mon Dividend Grader.

A la date de publication, Louis Navellier occupait des fonctions au sein de la CAG et de l’EXR. Louis Navellier n’a eu (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article. Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article.