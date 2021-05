7 actions de fitness à acheter avant d’entrer dans la saison de la plage

L’un des mandats gouvernementaux les plus controversés en réponse à la nouvelle pandémie de coronavirus était la fermeture ou la limitation sévère des activités non essentielles. Pour de nombreuses juridictions, cela comprenait les gymnases et autres centres de santé et de conditionnement physique. Naturellement, cela a eu un impact sur les actions de fitness, à la fois positif et négatif.

Certaines entreprises cotées en bourse qui fabriquaient des produits destinés aux exercices à domicile ont obtenu de très bons résultats. Alors que les cas de Covid-19 sont en baisse aux États-Unis par rapport à leur pic de janvier, les craintes restent fortes parmi de nombreuses personnes. Franchement, beaucoup d’entre nous ne sont pas prêts à rencontrer des inconnus en personne. D’un autre côté, les stocks de conditionnement physique dépendant de l’interaction en personne ont souffert lors de l’assaut initial.

Néanmoins, même pour les stocks de fitness gravement touchés, l’espoir pourrait être au coin de la rue alors que la saison estivale nous attend. Premièrement, la plus grande ironie des verrouillages était que cela représentait un marché faustien: les gens peuvent éviter Covid-19 en restant à la maison toute la journée, mais cela créera ou aggravera d’autres problèmes de santé.

Un excellent exemple est notre tour de taille. Comme vous le savez, les responsables de la santé américains ont longtemps déploré notre manque général de santé. De plus, c’est devenu un problème de sécurité nationale car jusqu’à 75% des jeunes américains ne sont pas admissibles au service militaire, en partie à cause de problèmes comme l’obésité. Selon un article du New York Times, nous aurions peut-être gagné en moyenne environ deux livres par mois. Certes, cela met un nouvel accent sur les actions de fitness.

Voici pourquoi tant de gens sont en colère: nous devons sortir. À quelle vitesse nous avons oublié que l’un des avantages de la vitamine D est de soutenir la fonction immunitaire. Et où obtenez-vous la vitamine D? La lumière du soleil est une source très courante. Alors que les gens reconnaissent l’importance de la normalisation dans tous les aspects de nos vies, cette dynamique peut augmenter ces stocks de fitness:

Peloton (NASDAQ:PTON)

WW International (NASDAQ:WW)

Nautile (NYSE:NLS)

Planète Fitness (NYSE:PLNT)

Garmin (NASDAQ:GRMN)

Big 5 articles de sport (NASDAQ:BGFV)

Town Sports International (OTCMKTS:CLUBQ)

Parce qu’il s’agit d’Internet, permettez-moi de préciser que je ne conteste en aucun cas le déploiement du vaccin Covid-19 et que je ne suggère pas non plus que sortir vainc le virus SRAS-CoV-2. Au contraire, nous, les humains, avons besoin d’une routine pour la santé physique et mentale. Par conséquent, ces actions de fitness bénéficient d’un récit à la hausse raisonnable.

Actions de fitness à acheter: Peloton (PTON)

Source: JHVEPhoto / Shutterstock.com

S’il y avait un gagnant de relations publiques issu de la terrible pandémie, ce serait Peloton. Vous vous souviendrez que les médias sociaux ont vicieusement déchiré la publicité de vacances de l’entreprise, les vacances d’hiver juste avant que Covid-19 ne gâche tout.

Dans la publicité controversée, des millions de personnes ont critiqué Peloton pour avoir renforcé les stéréotypes malsains sur les femmes et les normes de beauté. De plus, je crois avoir vu des analyses sociologiques sur l’hégémonie patriarcale. Honnêtement, je pense que Peloton avait de bonnes intentions mais a finalement subi la colère d’Internet. Dieu merci pour Covid, hein?

Après ce petit ralentissement, l’action PTON est devenue l’un des noms les plus en vogue parmi les actions de fitness. À un moment donné, les actions ont clôturé à un peu moins de 163 $ la veille de Noël l’année dernière. C’est bien sûr à ce moment-là que les cas de coronavirus étaient sur le point d’atteindre des sommets sans précédent.

Depuis lors, l’action PTON a considérablement baissé, ce qui pourrait inciter les contraires à acheter la remise. D’une part, de nouvelles variantes du virus peuvent apparaître n’importe où, que ce soit par immigration, tourisme ou voyage d’affaires. Espérons que cela ne se produise pas, mais nous pourrions assister à une autre résurgence.

Deuxièmement, certaines personnes peuvent accepter la justification de facto de la pandémie de leur personnalité introvertie. Pour compenser le manque d’interactions extérieures, un vélo d’appartement Peloton peut être la solution parfaite.

WW International (WW)

Source: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Selon le site Web de WW International, son abonnement phare Weight Watchers (qui est maintenant rebaptisé WW) est le programme de perte de poids n ° 1 recommandé par les médecins. Même s’il s’agissait du programme n ° 2, le stock WW serait toujours aussi pertinent que de nombreux autres stocks de fitness.

Comme je l’ai mentionné plus tôt, le NYT a rapporté que les Américains gagnaient en moyenne environ deux livres par mois. En fait, l’étude citée par le journal a révélé que les adultes sous commande d’abris sur place gagnaient plus d’une demi-livre tous les 10 jours. Peu importe comment vous décomposez les chiffres, ils ne semblent pas meilleurs.

La statistique la plus alarmante est peut-être que ceux qui ont maintenu leur routine de verrouillage ont peut-être gagné 20 livres au cours de l’année écoulée. Mais ce n’est pas seulement une question de gain de poids. Comme vous pouvez l’imaginer, faire des kilos en trop peut nuire à l’estime de soi, ce qui aggrave la grave crise nationale de santé mentale. Cela peut conduire à des comportements plus risqués, qui peuvent alors avoir un impact sur la société dans son ensemble.

En outre, une prise de poids extrême déclenche d’autres problèmes de santé pour l’individu, mettant à rude épreuve le système de santé dans son ensemble. Par conséquent, l’action WW peut augmenter sur l’importance fondamentale de son activité sous-jacente.

Actions de fitness à acheter: Nautilus (NLS)

Source: Jer123 / Shutterstock.com

L’un des noms les plus risqués parmi les actions de fitness, je ne parierais pas la ferme sur Nautilus. Alors que le fabricant d’équipements d’exercice propose des produits concurrents par rapport à Peloton, ce dernier bénéficie sans doute des meilleures machines de marketing et de marque. Néanmoins, le stock NLS est un investissement que Covid-19 a essentiellement sauvé de la mort.

Avant la crise, les experts de la santé et du fitness avaient averti que les Américains ne faisaient pas assez d’exercice. Par exemple, un article d’octobre 2010 du Harvard Health Blog a noté que nous sommes à la traîne sur l’exercice. Près d’une décennie plus tard, un article de 2019 de Time.com citait les Centers for Disease Control and Prevention, qui notaient que la plupart des Américains ne faisaient toujours pas assez d’exercice.

Pour confirmation, le stock NLS n’a vraiment pas bougé entre octobre 2010 et octobre 2019. Bien sûr, de nombreux mouvements ont existé pendant cette période. Mais le résultat net était pratiquement la parité à moins de 2 $ l’action. Je mentionne cela non pas pour détruire Nautilus mais pour vous avertir que les Américains pourraient redevenir complaisants dans l’ère post-Covid.

Cela dit, cette pandémie est sans précédent. Nous pouvons très bien voir un changement sismique dans le comportement des consommateurs en raison des craintes d’infection. Si tel est le cas, les actions de fitness à domicile comme Nautilus pourraient voir à la hausse.

Planète Fitness (PLNT)

Source: Ken Wolter / Shutterstock.com

Traditionnellement, les centres de conditionnement physique souffraient d’un problème Catch-22. Pour pouvoir s’entraîner dans l’un de ces endroits, il fallait être en forme, mais il fallait ensuite un centre de remise en forme pour atteindre ce niveau de forme physique.

C’est là que Planet Fitness est arrivé sur les lieux. Connu pour sa «zone sans jugement», Planet Fitness est une bouffée d’air frais en ce qui concerne les stocks de fitness. L’entreprise consiste vraiment à aider chacun à atteindre ses objectifs, ce qui fait appel à la plus large base possible. Et cela crée à son tour un fort potentiel de rentabilité.

Malheureusement, la crise de Covid-19 a provoqué un réveil très brutal du stock de PLNT, qui a chuté en raison des limitations du gouvernement sur les activités non essentielles ainsi que des craintes des consommateurs. Si le virus SRAS-CoV-2 se transmet par aérosols, alors une salle de sport remplie de personnes en sueur n’est pas exactement casher.

Cependant, grâce au déploiement du vaccin, le CDC a déclaré que de nombreux Américains peuvent sortir. Sans aucun doute, des millions de personnes auront encore peur. Mais c’est l’une des meilleures nouvelles pour les actions PLNT et fitness en général.

Actions de fitness à acheter: Garmin (GRMN)

Source: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Avec Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL) Google conclut son accord pour acheter Fitbit, ce qui élimine ce que je crois être le seul investissement de tracker de fitness pur-play du marché. Si je me trompe, vous pouvez blâmer l’ancien auteur de longs métrages d’InvestorPlace, James Brumley.

Je plaisante bien sûr. Mais quel que soit le cas, les personnes qui sont toujours intéressées par le marché des trackers de fitness devraient envisager Garmin. Maintenant que Fitbit est parti, c’est à peu près aussi proche d’un jeu direct que vous allez l’obtenir parmi les actions de fitness. Pour être juste, les actions Fitbit ont commencé à décevoir les parties prenantes en grande partie à cause de la concurrence. Mais Covid-19 a peut-être insufflé une nouvelle vie à ce segment.

C’est parce que l’exercice n’est pas devenu inutile pendant les verrouillages. En fait, avec des initiatives de travail à domicile encourageant presque un mode de vie sédentaire, il est devenu essentiel de lever l’arrière de la chaise et de faire quelque chose à l’extérieur. Et avoir un tracker vous permet de rester responsable tout en vous poussant à atteindre des objectifs quantifiables.

Sans surprise, l’action GRMN a très bien performé au cours de l’année écoulée, en hausse de 72%. Même à mesure que les gymnases et autres centres de remise en forme rouvriront, Garmin absorbera probablement la demande des consommateurs qui restent hésitants quant aux contacts de personne à personne.

Articles de sport Big 5 (BGFV)

Source: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

L’un des plus grands noms des stocks de fitness est le bien nommé Big 5 Sporting Goods. De nombreux analystes supposent que le stock de BGFV a grimpé en flèche parce que les détaillants d’articles de sport proposent des produits de fitness qui s’adressent aux clients à la recherche d’une alternative viable maintenant que les centres de fitness ont été fermés.

Cela en fait partie. Mais le vrai catalyseur est que Big 5 vend des armes à feu. Les détaillants d’armes à feu ont cessé de faire la publicité de leurs carabines de type Kalachnikov auprès du public et savez-vous pourquoi? C’est parce qu’ils n’en ont pas besoin. Les Kalachnikovs sont épuisés, tout comme les AR-15, les Glocks, les Springfields… peu importe. Si ça claque, c’est probablement déjà parlé.

Bien que cette activité puisse être peu recommandable pour certains investisseurs, elle propose également un accord deux pour un pour les acheteurs plus tolérants. Avec Big 5, vous obtenez non seulement une exposition au secteur des armes à feu incroyablement viable, mais vous appréciez également un sentiment positif pour les actions de fitness.

Comme vous l’avez probablement vu, les ventes de VR ont grimpé en flèche pendant la pandémie. Ce qu’il faut retenir, c’est que les gens veulent des vacances, ils veulent juste le faire en toute sécurité. Eh bien, Big 5 se spécialise dans les produits de sports de plein air, y compris les armes à feu. Bien que risquée, l’action BGFV mérite d’être prise en considération pour sa double pertinence.

Stocks de fitness à acheter: Town Sports International (CLUBQ)

Source: MIA Studio / Shutterstock.com

Si je peux être franc, à l’exception peut-être de Big 5 ci-dessus, les actions de fitness ont tendance à être ennuyeuses. Ils ont également tendance à avoir un facteur de risque fondamental. Comme je l’ai mentionné avec les rapports Harvard et Time, les Américains ont du mal à s’engager dans leurs routines de conditionnement physique.

Bien sûr, les individus varient considérablement. Mais dans l’ensemble, nous abandonnons généralement le train en marche du fitness, seulement pour prendre une autre résolution du nouvel an une demi-décennie plus tard. Peut-être que la pandémie changera cette trajectoire de façon permanente ou peut-être pas.

Si vous croyez en la première, vous devriez consulter Town Sports International avec de l’argent «stupide». Avec l’action CLUBQ au prix de 29 cents au moment de la rédaction de cet article, cela a le potentiel de prendre feu sur les médias sociaux. Néanmoins, vous voulez être extrêmement prudent.

Sur la base du dépôt de Town Sports 10-Q auprès de la Securities and Exchange Commission, la société holding possède 185 clubs de fitness au 31 mars 2020. Naturellement, les revenus ont été touchés en 2020, perdant 16% par rapport aux résultats de 2019.

À l’avenir, le récit de l’action CLUBQ repose sur le sentiment des consommateurs envers les centres de remise en forme. Si la demande refoulée évolue favorablement, vous ferez des profits incroyables. Sinon, vous pouvez perdre beaucoup de temps. Par conséquent, investissez en conséquence.

A la date de publication, Josh Enomoto ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.