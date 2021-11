7 actions de médias sociaux à acheter sur les talons de l’accord Pinterest

Lorsque les médias ont rapporté que Pay Pal (NASDAQ :PYPL) était potentiellement en pourparlers pour acheter Pinterest (NYSE :ÉPINGLES), les actions ont évolué rapidement. L’action PINS s’est brièvement échangée à plus de 65 $, mettant en pause une tendance à la baisse qui a commencé plus tôt cette année pour l’une des actions sociales les moins performantes du marché.

D’un autre côté, les cours des actions PayPal ont chuté, comme le font généralement les sociétés réalisant des acquisitions. Pourtant, la baisse continue de PayPal, même après que la société a déclaré qu’elle ne poursuivait pas l’acquisition de Pinterest pour le moment, est inhabituelle. Les marchés prennent conscience du risque de ralentissement du taux de croissance de PayPal sur le marché des paiements en ligne.

Les investisseurs devraient examiner de plus près le regain d’intérêt du marché pour les actions Pinterest. Quelques autres grands noms ont chuté après avoir publié des résultats trimestriels. Après Pomme (NASDAQ :AAPL) a introduit de nouveaux paramètres de confidentialité dans son système d’exploitation, quelques actions de médias sociaux sont en vente.

Voici 7 actions de médias sociaux à acheter dans la foulée de l’accord Pinterest mort :

La récente baisse des actions des médias sociaux constitue une opportunité parfaite d’acheter des actions de ces titans technologiques en pleine baisse.

Etsy (ETSY)

Parmi les actions de médias sociaux, Etsy a un mandat commercial clair pour les acheteurs. L’entreprise se concentre sur la fourniture à ses clients d’articles faits à la main ou vintage.

Au deuxième trimestre, Etsy a enregistré des ventes brutes de marchandises à 3 milliards de dollars, en hausse de 13,1% par rapport à l’année dernière. Le site a bénéficié de l’acquisition d’environ 11,9 millions d’acheteurs nouveaux et réactivés qui n’avaient pas acheté sur le site depuis un an ou plus.

Etsy a effrayé les investisseurs lorsqu’il a annoncé que la croissance des nouveaux acheteurs avait ralenti en glissement annuel. Pourtant, la société s’attendait au ralentissement et a ajouté 8 millions de nouveaux acheteurs au deuxième trimestre.

Etsy se développe chaque fois que les consommateurs ont besoin d’acheter des choses lors d’occasions spéciales, car les vendeurs Etsy peuvent répondre à leurs besoins spécifiques et personnalisés. Ces vendeurs ont attiré de nouveaux acheteurs et accru leur engagement sur le site.

Etsy a également déclaré qu’il voyait des résultats mesurables de sa stratégie « Droit de gagner ». Il s’agit d’une stratégie qui donne à tous les acteurs une feuille de route claire pour les investissements produits et marketing d’Etsy. Cela augmente la notoriété, facilite les achats et renforce la confiance des acheteurs.

Le marché adressable d’Etsy est très vaste. Comme l’a déclaré le PDG Josh Silverman, Etsy est une alternative distincte à Amazon qui répond aux besoins de ses clients.

Facebook (FB)

Les actions de Facebook rebondissent toujours après qu’un rapport de dénonciation ait gravement endommagé la marque de l’entreprise. Son changement de raison sociale en Meta détournera, espérons-le, les médias de son problème d’image alors qu’il fait pivoter la direction de l’entreprise.

Au troisième trimestre, le directeur financier Dave Wehner a déclaré que les bobines d’Instagram sont un point lumineux avec une bonne croissance mondiale. La société a déployé Reels dans plus de 100 pays depuis le lancement du concurrent TikTok en août 2020. La monétisation d’Instagram se poursuit à un rythme soutenu alors que Facebook déploie des publicités sur la plateforme.

Au troisième trimestre, Facebook a affiché une croissance de ses revenus de 35,1% en glissement annuel à 29,01 milliards de dollars. L’action FB a gagné 3,22 $ par action. Au quatrième trimestre, Facebook s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 31,5 et 34 milliards de dollars. Cela explique les incertitudes liées aux changements de confidentialité d’iOS 14 d’Apple. En outre, les revenus non publicitaires devraient chuter en glissement annuel. L’année dernière, la société a bénéficié du fort lancement d’Oculus Quest 2 pendant la période des fêtes.

Facebook s’adaptera aux changements apportés à la plate-forme Apple dans les mois à venir. Les annonceurs s’adapteront également aux nouvelles politiques. Les dépenses publicitaires sur l’écosystème de Facebook vont réaccélérer.

Alphabet (GOOG,GOOGL)

La recherche Google d’Alphabet est un atout précieux. Au troisième trimestre, les revenus ont augmenté d’un taux astronomique de 41,0 % en glissement annuel pour atteindre 65,12 milliards de dollars. Le BPA PCGR d’Alphabet de 27,99 $ a dépassé les attentes de 4,67 $.

Pendant ce temps, YouTube est le gagnant des réseaux sociaux d’Alphabet. Le site a récemment dépassé les 50 millions d’abonnés musicaux et premium. Le nombre moyen de primo-créateurs quotidiens a plus que doublé. L’entreprise a investi dans l’intelligence artificielle et promu les sources en cluster. Cela a aidé YouTube à supprimer le contenu qui enfreint ses règles.

YouTube a beaucoup plus de croissance à venir. Il exploitera le commerce, grâce à des outils tels que Google Lens qui trouve instantanément des produits « achetables » grâce à la recherche d’images. Au troisième trimestre, les revenus publicitaires de YouTube ont augmenté de 43 % pour atteindre 7,2 milliards de dollars, grâce à la réponse directe et à la publicité de marque.

Le site de streaming social continuera d’évoluer, attirant les téléspectateurs et attirant les annonceurs. Par exemple, cela incitera les utilisateurs à ajouter du contenu qui plaira aux gens sur de nombreux sujets. YouTube associera ces utilisateurs aux annonceurs, une victoire pour tout le monde.

Groupe de match (MTCH)

La popularité des rencontres en ligne s’est naturellement renforcée pendant le verrouillage provoqué par la pandémie. Lorsque cela s’est terminé, les gens ont voulu se rencontrer en personne. Les sites de rencontres de Match répondent parfaitement à ces deux besoins.

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires total de Match a augmenté de 27 % en glissement annuel pour atteindre 708 millions de dollars. Le site a bénéficié de la croissance des revenus directs de Tinder de 26% en glissement annuel. La croissance des payeurs a dépassé 9,6 millions d’utilisateurs.

Le PDG Shar Dubey a déclaré dans une lettre aux investisseurs que la dynamique commerciale de l’entreprise dépend de la courbe de reprise de Covid. Pour y arriver, des marchés comme l’Inde, la Corée du Sud, le Japon et le Brésil avaient besoin de taux de vaccination élevés. Heureusement, les pays signalent une augmentation des totaux de vaccination.

Les gouvernements peuvent encourager les célibataires à se faire vacciner. Le PDG Dubey a déclaré : « Pour la première fois dans l’histoire de notre entreprise, la Maison Blanche et les gouvernements britannique et français nous ont approchés pour collaborer sur des initiatives de marketing et de produits afin d’encourager les célibataires à se faire vacciner et à commencer à sortir ensemble.

Match bénéficie de ce soutien gouvernemental. Un plus grand nombre de personnes à la recherche d’un match téléchargeront l’un des portefeuilles mondiaux d’applications de marque de Match Group, qui comprend Tinder, Match et Hinge.

Pinterest (ÉPINGLES)

Les spéculateurs espéraient que PayPal rachèterait Pinterest. Le site de réseautage social est maintenant confronté à de nombreux défis à venir.

Pinterest a récemment embauché Malik Ducard, ancien responsable du partenariat de contenu de YouTube ; il a travaillé sur YouTube pendant une décennie. Le co-fondateur et PDG Ben Silbermann a commenté positivement son adéquation avec Pinterest, affirmant que «les valeurs de Ducard consistant à garantir que le contenu est sûr, inspirant et reflète le monde qui nous entoure, [are] directement aligné avec notre mission.

Le 13 octobre, Pinterest a annoncé que son co-fondateur Evan Sharp se retirerait. Il servira de conseiller à Pinterest jusqu’à la date de l’assemblée annuelle de l’entreprise en 2024. Puis, le 29 octobre, le directeur comptable de Pinterest, Tse Li Yang, a déclaré qu’il partirait pour poursuivre une opportunité avec une entreprise privée.

Ces deux départs de dirigeants pourraient perturber les perspectives de l’entreprise à court terme. Pinterest a du mal à maintenir les utilisateurs et l’activité mensuelle sur le site. Pourtant, l’entreprise est solide. Il augmente ses marges, ses revenus et est déjà rentable.

La sous-performance à court terme de Pinterest sur le marché boursier donne aux investisseurs un point d’entrée. Alors que sa croissance réaccélère sur des revenus publicitaires plus élevés, le titre aura tendance à augmenter.

Snap (SNAP)

Snap a plongé après que la société a détaillé l’impact des changements de suivi des publicités d’Apple. L’entreprise a également été confrontée à des facteurs macroéconomiques qui ont nui à ses partenaires publicitaires.

Au troisième trimestre, Snap a enregistré un chiffre d’affaires de 1,07 milliard de dollars, en hausse de 58 % en glissement annuel. Les pertes se sont aggravées à 180,8 millions de dollars, encore pire que la perte de 167,9 millions de dollars il y a un an. À l’instar d’autres sociétés de réseaux sociaux, Snap doit s’adapter à la plate-forme iOS et changer la façon dont sa publicité cible les téléspectateurs. De plus, il devra réoptimiser le moteur publicitaire et la façon dont les publicités sont mesurées.

Le PDG Spiegel a déclaré que Snapchat se concentrera principalement sur les performances de sa plate-forme publicitaire. Il doit encore consacrer plus de temps, d’efforts et d’énergie à l’ingénierie pour maintenir l’efficacité de la publicité. Spiegel a reconnu: « Je pense que nous avons vraiment sous-estimé où l’outillage change. »

Une fois que Snap aura compris comment optimiser le suivi sur le nouvel outil de mise en réseau publicitaire d’Apple, les conversions publicitaires rebondiront. Mais cela prendra un certain temps. Lorsque Snap résoudra ces problèmes, les bénéfices se rétabliront, tout comme ses actions.

Twitter (TWTR)

Les actions de Twitter ont fortement chuté après la publication des résultats de la société le 26 octobre.

Twitter a enregistré un chiffre d’affaires de 1,28 milliard de dollars au troisième trimestre, en hausse de 36,8% en glissement annuel, mais a tout de même perdu 67 cents par action. Les revenus publicitaires ont augmenté de 41% en glissement annuel pour atteindre 1,14 milliard de dollars. Une croissance totale de l’engagement publicitaire de 6 % et une utilisation active quotidienne monétisable moyenne de 211 millions sont également des indicateurs solides.

Twitter se développera en améliorant la personnalisation et la pertinence. Par exemple, il appliquera l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle à tout ce qu’il fait. Le PDG Jack Dorsey a déclaré que les nouveaux produits stimuleraient ses capacités. Il a cité Spaces comme exemple de produit qui améliorera les communautés de clients. Il permet aux gens de parler dans une salle plus petite d’un sujet d’intérêt.

Au cours de la dernière année, Twitter a trébuché pour atteindre son objectif de 350 millions de mDAU en 2023. L’entreprise doit s’abstenir d’interdire l’accès du site à des personnes. Twitter a besoin de divers points de vue pour créer un dialogue ouvert. S’il interfère avec l’échange conversationnel, il fragilise la plateforme. Les investisseurs peuvent parier que Twitter assouplit ses politiques. Cela augmentera les inscriptions et l’activité des utilisateurs.

