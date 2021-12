7 actions de Noël à acheter pour une fin joyeuse jusqu’en 2021

Au cours de l’année en cours, les marchés ont montré que des rendements multiples peuvent se produire en quelques semaines. En particulier, cela a été une année mémorable pour l’action des penny stocks. Avec quelques semaines encore avant la saison des vacances, il y a des stocks de Noël à acheter qui peuvent offrir des retours rapides.

Une façon risquée de négocier consiste à utiliser l’effet de levier ou à surpondérer les actions spéculatives.

Cependant, il existe un moyen plus sûr de rechercher des gains rapides : négociez des actions fondamentalement solides sans recourir à l’effet de levier. Si ces actions ont tendance à augmenter à court terme, des bénéfices rapides peuvent être enregistrés. Dans le pire des cas, les investisseurs devront détenir les actions plus longtemps que prévu.

Je me concentre sur les actions de Noël pour acheter ce qui semble prêt pour une cassure dans les prochaines semaines. Je crois que ces actions peuvent ajouter au portefeuille pour les dépenses de Noël et du nouvel an. Dans le même temps, ces actions de Noël à acheter valent la peine d’être conservées jusqu’en 2022.

Discutons des raisons d’être haussier.

XPeng (NYSE :XPEV)

Marathon numérique (NASDAQ :MARA)

Société cible (NYSE :TGT)

Société du Carnaval (NYSE :CCL)

Pomme (NASDAQ :AAPL)

Intelligence (NASDAQ :INTC)

bourdonner (NASDAQ :BMBL)

7 actions de Noël : XPeng (XPEV)

Source : Andy Feng / Shutterstock.com

L’action XPEV a connu une certaine reprise ces derniers temps. Cependant, depuis le début de l’année 2021, le stock est largement latéral. Récemment, Morgan Stanley (NYSE :MME) a estimé que l’action XPEV est « très susceptible » d’augmenter au cours des 15 prochains jours.

Pour novembre 2021, XPeng a annoncé la livraison de 15 613 véhicules. D’une année sur l’autre, les livraisons ont augmenté de 187 %. L’entreprise est donc sur une trajectoire de forte croissance, qui devrait se maintenir en 2022.

XPeng lancera également le modèle G9 au troisième trimestre de 2022. Le point clé ici est que le SUV est destiné aux marchés internationaux. XPeng devrait entrer dans davantage de pays européens en 2022, ce qui contribuera à augmenter les livraisons de véhicules.

Une autre raison d’être optimiste sur XPeng est l’expansion soutenue de la marge des véhicules. Pour le troisième trimestre 2020, la marge sur les véhicules de l’entreprise était de 3,2 %. La marge a augmenté à 13,6% pour le troisième trimestre 2021. Avec une forte croissance des livraisons, l’expansion de la marge devrait se maintenir.

Dans l’ensemble, XPeng est très innovant et fait partie des entreprises de véhicules électriques qui sont bien placées pour survivre et se développer. Aux niveaux actuels de 46,45 $, l’action semble attrayante à court et à long terme.

Marathon numérique (MARA)

Source : Shutterstock

En novembre 2021, l’action MARA a atteint des sommets de 83 $. Avec une nette correction en Bitcoin (CCC :BTC-USD), le titre a fortement baissé à 42 $. Il semble que la correction soit exagérée et que l’action MARA soit sur le point de connaître un brusque retournement de tendance.

Marathon Digital devrait avoir un gros 2022. Pour mettre les choses en perspective, Marathon a annoncé une capacité d’extraction de 2,7EH/s au troisième trimestre 2021. D’ici la mi-2022, la société s’attend à ce que la capacité d’extraction passe à 13,3EH/s.

La société s’attend à ce que cela se traduise par des revenus de 92,4 millions de dollars par mois. Cela impliquerait un potentiel de revenu annualisé supérieur à 1 milliard de dollars. De toute évidence, la meilleure partie de la croissance est encore à venir pour Marathon Digital.

Un autre point à noter est que la société se consacre exclusivement à l’exploitation minière de Bitcoin. Cependant, à mesure que la capacité augmentera, Marathon disposera d’une flexibilité financière solide. Cela offrira des possibilités de croissance organique et axée sur les acquisitions. Il est fort probable que Marathon se diversifie davantage dans les années à venir.

À court terme, Bitcoin devrait rebondir après une forte correction. L’inflation reste une préoccupation et Bitcoin est considéré comme l’une des couvertures contre l’inflation. Avec une offre limitée et une adoption plus large, la hausse du prix du Bitcoin profitera à Marathon Digital.

7 actions de Noël : Target Corporation (TGT)

Source : Robert Gregory Griffeth / Shutterstock.com

Le secteur de la consommation est l’un des principaux moteurs de la croissance de l’économie américaine. Les dépenses de détail sont un élément clé du secteur de la consommation. L’action TGT fait donc partie des meilleures actions de Noël à acheter.

Les données de la National Retail Federation indiquent que 180 millions d’Américains ont fait leurs achats du jour de Thanksgiving au Cyber ​​Monday. Même avec la peur de l’omicron, il est probable que les dépenses de détail resteront robustes.

L’action TGT a atteint des sommets de 269 $ en novembre 2021. Actuellement, l’action se négocie à 238 $. Je ne serais pas surpris si l’action rebondissait de 10 à 15 % dans les semaines à venir.

Il convient de noter que Target Corporation a construit un solide réseau de vente omnicanal. Par conséquent, même si les ventes des magasins physiques diminuent sur une base relative en raison de la peur du virus, les ventes en ligne resteront robustes.

J’aime aussi l’action TGT du point de vue de la valorisation. Actuellement, l’action se négocie à un rapport cours/bénéfice à terme de 18,8. C’est intéressant pour une action qui offre un rendement en dividendes de 1,47 %. De plus, la croissance des ventes des magasins comparables a été saine au cours des derniers trimestres.

Dans une perspective à moyen et long terme, Target investira 4 milliards de dollars par an au cours des prochaines années. Cela contribuera à renforcer les capacités de la plate-forme de vente au détail de l’entreprise. Il est donc probable que la croissance des ventes à magasins comparables reste attractive.

Société du Carnaval (CCL)

L’action CCL s’est effondrée dans un passé récent en raison des craintes d’omicron. Cependant, la vente semble être exagérée et un rallye de retournement est sur les cartes.

Une des principales raisons est que les premiers rapports suggèrent que les variantes du coronavirus pourraient provoquer des symptômes plus légers qu’auparavant. Cela s’est traduit par une reprise des actions des voyages et du tourisme. Ce rallye peut potentiellement durer jusqu’à la période des fêtes.

Il convient de noter que la société a souligné dans les résultats du troisième trimestre 2021 que les réservations pour le second semestre 2022 sont meilleures que les niveaux de 2019. Par conséquent, si les craintes d’omicron s’atténuent davantage, la société est positionnée pour une année solide à venir.

Un autre point important à noter est que les voyages pour le troisième trimestre 2021 ont été positifs en termes de flux de trésorerie. Cette tendance devrait se maintenir au cours des prochains trimestres. L’effet de levier est l’une des principales préoccupations de Carnival Corporation. Cependant, à mesure que la capacité de croisière augmente et que les flux de trésorerie augmentent, la société sera en mesure de se désendetter.

Dans l’ensemble, la demande de voyages refoulée est importante. L’action CCL est donc attractive non seulement à court terme, mais aussi pour les prochains trimestres.

7 actions de Noël : pomme (AAPL)

Source : pio3 / Shutterstock.com

Dans un autre appel haussier, Morgan Stanley a augmenté l’objectif de cours de l’action AAPL à 200 $. Le titre est déjà dans une tendance haussière, qui devrait se maintenir.

L’une des raisons de l’élan haussier est les événements prévus pour l’année à venir. Comme le souligne Morgan Stanley, Apple travaille sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle et les véhicules autonomes. Les annonces potentielles à ce sujet serviront de catalyseur à la hausse des prix.

De plus, Apple est sur une trajectoire de forte croissance et l’entreprise semble plus diversifiée. Dans un passé récent, les segments des services et des appareils portables ont enregistré une croissance saine. Dans le même temps, le téléphone 5G devrait être un moteur de croissance en 2022.

Dans une perspective à moyen et long terme, les actions AAPL méritent également d’être détenues pour les investisseurs en dividendes. Compte tenu de la croissance des flux de trésorerie d’exploitation, la croissance des dividendes devrait se maintenir.

Pour le dernier exercice, Apple a déclaré un flux de trésorerie d’exploitation de 104 milliards de dollars. Des flux de trésorerie sains offrent également à l’entreprise une flexibilité financière pour des acquisitions opportunistes afin de stimuler le pipeline d’innovation. Dans l’ensemble, l’action AAPL est positionnée pour un nouveau rallye et fait partie des principales actions de Noël à acheter.

Intel (INTC)

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

L’action INTC est probablement l’une des valeurs les plus sous-évaluées des actions technologiques. À un P/E à terme de 14,29, l’action est un achat de valeur.

Cependant, ce n’est pas la seule raison de considérer l’action parmi les meilleures actions à acheter avant Noël. Récemment, il a été signalé qu’Intel prévoyait de répertorier son unité de conduite autonome Mobileye.

On pense que l’unité est susceptible d’avoir une valorisation de plus de 50 milliards de dollars. Avec cette nouvelle, l’action INTC a connu une cassure, qui pourrait se maintenir dans les semaines à venir.

Il convient également de noter qu’en septembre 2021, Intel a lancé la construction de deux nouvelles usines en Arizona. Intel prévoit d’investir 20 milliards de dollars dans ces deux usines en raison d’une pénurie mondiale de puces.

De plus, pour 2022, Intel prévoit d’investir 25 à 28 milliards de dollars. Avec de solides flux de trésorerie, la société est positionnée pour une croissance organique grâce à l’innovation dans les produits. La société dispose déjà d’un pipeline d’innovations qui comprend, entre autres, un « GPU discret de nouvelle génération pour les jeux » et une IPU basée sur ASIC.

Le point clé ici est que le pire pourrait être passé pour les actions INTC. Avec la cotation potentielle et les plans de croissance, il est très probable que le titre soit dans une tendance haussière en 2022.

7 actions de Noël : Bumble (BMBL)

Source : XanderSt / Shutterstock.com

Dans une autre mise à niveau de courtage, JP Morgan (NYSE :JPM) estime que l’action BMBL a un objectif de cours de 55 $. Cela impliquerait un potentiel de hausse de 46% par rapport aux niveaux actuels de 37 $.

Un point important à noter est que l’action BMBL est dans une tendance baissière depuis l’introduction en bourse. L’action est toujours significativement inférieure par rapport aux sommets historiques de 85 $. La récente mise à niveau est susceptible d’assurer un rallye à court terme.

Au troisième trimestre 2021, Bumble a déclaré un total d’utilisateurs payants de 2,9 millions. Pour la même période, le revenu moyen par utilisateur payant était de 22,97 $. Alors que la marge d’EBITDA a diminué, cela est dû à des investissements dans le développement de produits et la commercialisation. Alors que l’ARPU continue de s’améliorer, Bumble est positionné pour dégager des marges saines à long terme.

Un autre point à noter est que Bumble s’étend progressivement en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et en Inde. Il existe un grand marché adressable dans ces régions. Cela garantira une croissance soutenue des utilisateurs actifs.

Dans l’ensemble, l’action BMBL semble attrayante pour des gains rapides par rapport aux niveaux actuels. Si les perspectives initiales pour 2022 sont lumineuses, le rallye peut être prolongé.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.