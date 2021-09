7 actions de réalité virtuelle à acheter pour le grand mouvement du métaverse

in

Les spectateurs occasionnels peuvent avoir du mal à digérer les implications plus larges du secteur de la réalité virtuelle. Ayant personnellement pénétré le domaine des écosystèmes numérisés, je peux vous dire qu’il faut un certain temps pour s’y habituer. Dans le même temps, l’innovation progresse constamment, ce qui rend l’argument d’investissement pour les actions de réalité virtuelle intrigant.

C’est vraiment l’essentiel sur ce segment de marché : non, il ne va pas plaire à absolument tout le monde. Porter un appareil numérique sur la tête pendant de longues périodes n’est pas exactement la chose la plus confortable au monde. Plus critique encore, les experts médicaux avertissent que les casques VR peuvent causer des problèmes oculaires temporaires, tels que la fatigue ou la fatigue. Pourtant, le récit des actions de réalité virtuelle continue de s’étendre.

Que vous ayez personnellement l’intention d’utiliser des plateformes de réalité virtuelle ou non, la question se résume aux chiffres. Et franchement, les actions de réalité virtuelle en affichent des très convaincantes. Selon Grand View Research, la taille du marché mondial de la réalité virtuelle a atteint une valorisation de 15,81 milliards de dollars l’année dernière. En outre, il devrait augmenter à un taux de croissance annuel composé de 18% de 2021 à 2028. D’ici la fin de la période susmentionnée, le marché pourrait générer des revenus de 69,6 milliards de dollars.

Bien sûr, les opinions sont comme des cavités corporelles – tout le monde en a une. Mais cela ne doit pas nécessairement être négatif. Par exemple, les données de Mordor Intelligence suggèrent que le marché mondial de la réalité virtuelle pourrait atteindre une valorisation de près de 185 milliards de dollars d’ici 2026. Si tel est le cas, cela représenterait un catalyseur massif pour les actions de réalité virtuelle.

De plus, la VR n’est pas réservée qu’aux jeux, même si c’est souvent là que réside le stéréotype. Au lieu de cela, les ingénieurs techniques explorent diverses applications, de la défense aux soins de santé en passant par l’éducation. Si vous pouvez vous éloigner de toute idée préconçue sur le segment, ces actions de réalité virtuelle pourraient offrir une forte hausse.

Dans cet esprit, voici 7 actions de réalité virtuelle à acheter pour le grand mouvement du métaverse :

Facebook (NASDAQ :FB)

Sony (NYSE :SONY)

Microsoft (NASDAQ :MSFT)

Alphabet (NASDAQ :GOOG,GOOGL)

Nvidia (NASDAQ :NVDA)

Logiciel Unity (NYSE :U)

Solutions de RA NexTech (OTCMTKS :NEXCF)

Avant de plonger, il est important de réaliser qu’il existe très peu d’actions de réalité virtuelle pure-play. Par conséquent, il est important de comprendre les autres unités commerciales d’une entreprise en particulier avant d’appuyer sur la gâchette. J’ai également inclus des entreprises de réalité augmentée dans le mix grâce à leurs profils similaires, donnant aux investisseurs un regard plus large sur la numérisation de la réalité.

Actions de réalité virtuelle à acheter : Facebook (FB)

Offrant de nombreuses controverses, le géant des médias sociaux Facebook a apporté au monde des idées d’avant-garde. Habituellement, l’entreprise sort du lot — c’est pourquoi Facebook est Facebook, je suppose. Comme vous le savez, la société est l’un des plus gros investisseurs de la technologie VR, ce qui est très bien. Mais la dernière incursion dans la numérisation de la direction m’a laissé perplexe.

Selon le New York Times, la nouvelle pandémie de coronavirus a suscité un regain d’intérêt pour les solutions basées sur la réalité virtuelle. Facebook tente de capitaliser sur cette tendance avec un service de conférence virtuelle. D’une part, je ne suis pas nécessairement en désaccord avec le mouvement commercial. En fin de compte, vous devez aller là où est l’argent.

Mais d’un autre côté, je pense que je parle pour tout le monde : je n’aime pas les vraies réunions de conférence, alors pourquoi diable voudrais-je en rejoindre une virtuelle ?

Mais encore une fois, je dois suivre mes propres conseils. Comme de nombreux professionnels se sont plaints, les e-mails sont ridiculement improductifs. Si la crise du Covid-19 s’aggrave, qui sait ? Les conférences VR peuvent être la prochaine grande chose. Dans ce cas, vous voudrez ajouter la société de médias sociaux à votre liste d’actions de réalité virtuelle.

Sony (SONY)

Sony est un autre titre sans surprise qui fait des vagues dans la réalité virtuelle. En tant que fabricant de la console de jeux vidéo la plus populaire au monde sur PlayStation, Sony a toutes les raisons d’immerger les joueurs dans des écosystèmes fantastiques (et addictifs). Naturellement, la VR est la plate-forme idéale.

Avant de me lancer, je veux être franc sur mes préjugés – je possède des actions SONY et je serai probablement un actionnaire à vie. Cependant, je peux parler objectivement du casque VR de l’entreprise sous-jacente : je ne l’aime pas. Bien que votre kilométrage puisse varier, l’appareil m’a rendu malade, je ne serai donc pas un client de sitôt.

Mais ne laissez pas mon avis vous dissuader du stock SONY. Selon TechRadar.com, la PlayStation VR de Sony présente de nombreux avantages, notamment son coût relativement bas et ses performances de haute qualité. Même en tant que personne qui n’aime pas l’expérience de jeu virtuel, je peux voir comment, dans certaines catégories, la réalité virtuelle peut être un choix supérieur à un écran bidimensionnel.

En particulier, les casques VR facilitent la perception de la profondeur dans les jeux de course automobile, un attribut essentiel dans le sport réel. Ainsi, SONY peut surpasser les autres actions de réalité virtuelle grâce à la puissance extraordinaire du jeu.

Microsoft (MSFT)

Concurrent clé de Sony dans le domaine des jeux vidéo, la société de technologie grand public à guichet unique Microsoft constitue un argument convaincant en faveur de l’intégration de la réalité virtuelle. Cependant, la société n’a avancé aucune solution, ce qui apparemment rend les fans de la console Xbox de Microsoft impatients.

Pour preuve, VRfocus.com a rapporté qu’un message d’erreur apparaissant sur une Xbox Series X impliquait que Microsoft pourrait bientôt fournir un support VR, ce qui a envoyé la rumeur dans une frénésie. Cependant, le géant de la technologie a rapidement dissipé ces rumeurs, ce qui pourrait en décevoir beaucoup.

Néanmoins, cela soulève un argument commercial : si Microsoft le construit, ils viendront.

Pour l’instant, ceux qui recherchent des actions de réalité virtuelle devront dépendre des entreprises les plus sérieuses de l’entreprise basées sur la réalité virtuelle, telles que Microsoft HoloLens. Présenté comme un « dispositif holographique autonome et ergonomique avec des applications prêtes pour l’entreprise pour augmenter la précision et la sortie de l’utilisateur », l’équipe derrière HoloLens prétend réduire les temps d’arrêt et accélérer l’intégration de ses clients au niveau de l’entreprise.

En outre, le système offre une myriade d’applications, notamment des services de prestation de traitement au point de service pour le secteur de la santé et facilite l’apprentissage par l’expérience pour les établissements universitaires.

Et bien qu’il ne s’agisse pour l’instant que de spéculations, je ne pense pas que Microsoft ignorera les ventes potentielles qu’un casque VR pour sa console Xbox générera.

Alphabet (GOOG, GOOGL)

Bien que cet article se concentre sur les actions de réalité virtuelle (VR), je ne pense pas que les investisseurs devraient ignorer le potentiel de la réalité augmentée (AR). Si je suis parfaitement honnête, AR a probablement un marché adressable plus large que les applications VR. Certes, c’est plus acceptable que la réalité virtuelle, ce qui explique peut-être pourquoi Google d’Alphabet est si fortement investi dans l’augmentation de notre réalité.

Tout comme son nom l’indique, AR se concentre sur la juxtaposition d’images virtuelles dans notre réalité grâce à l’utilisation de nos appareils intelligents portables. Mieux encore, comme l’explique Google sur sa page Web AR, “la réalité augmentée superpose du contenu numérique et des informations sur le monde physique – comme s’ils étaient réellement là avec vous, dans votre propre espace.”

Surtout, cela signifie en partie que toutes les images superposées sur votre appareil sont dimensionnellement précises. Par exemple, si un architecte souhaite afficher sa vision via AR à des investisseurs potentiels avant le début du projet, il est essentiel que l’image projetée reste fidèle à ses proportions.

Avec autant d’angles que les applications AR peuvent prendre, toute personne intéressée par le mélange de la réalité et de la virtualisation devrait considérer le stock d’Alphabet.

Nvidia (NVDA)

En ce qui concerne les actions de réalité virtuelle, il existe une tendance naturelle à se concentrer sur les casques. Bien que vous ne puissiez pas obtenir un environnement virtuel sans cet appareil, ce n’est vraiment qu’une petite composante de l’image VR. En effet, l’innovation pour le consommateur n’aurait pas pu démarrer à ce prix sans de puissants processeurs informatiques.

Dans le domaine des processeurs pour les jeux, il n’y a sans doute pas de meilleur nom que Nvidia. Et avant que les fans de jeux hardcore ne commencent à réchauffer vos e-mails, veuillez noter que j’ai dit sans doute.

Mais ce qui ne fait pas débat, c’est que dans les environnements virtualisés, la performance est primordiale. Même dans le meilleur des cas, jouer à des jeux de réalité virtuelle peut rendre les gens malades. Selon Healthline.com, alors que votre cerveau pense que vous volez dans l’espace ou autre, “les muscles et les articulations de votre corps sentent que vous êtes assis immobile et non en mouvement”.

Cela peut créer une expérience très déroutante pour votre cerveau, provoquant le mal des transports. Mais rencontrer des décalages de performances pendant le jeu est un moyen infaillible pour tout le monde d’avoir mal au cœur. Par conséquent, pour vos actions de réalité virtuelle, n’ignorez pas les acteurs de fond comme Nvidia – ce sont les personnes les plus importantes dans ce domaine.

Logiciel Unity (U)

Considéré comme le principal moteur de jeux vidéo, Unity Software n’est peut-être pas un nom familier pour les non-amateurs de jeux. Cependant, en tant qu’organisation qui sous-tend les technologies de réalité virtuelle ainsi que d’autres applications innovantes, Unity Software offre un cas intrigant parmi les actions de réalité virtuelle.

Grâce à une gamme remarquable de capacités de performances, notamment un rendu haute définition, un son spatial et des systèmes de particules variables pour une expérience utilisateur vraiment immersive, Unity prétend offrir la «plate-forme préférée» pour les créateurs de contenu VR.

Alors que le jeu est le pain et le beurre de Unity, la société de technologie s’est tournée vers d’autres applications, telles que l’utilisation de la technologie VR interactive pour commercialiser le Jaguar I-Pace, la première incursion du constructeur automobile dans les véhicules tout électriques.

De plus, l’entreprise propose diverses solutions pour les industries du transport et de la fabrication, ainsi que des applications de mise à l’échelle pour des projets d’architecture, d’ingénierie et de construction.

En d’autres termes, Unity fait partie d’un nombre croissant d’organisations qui tirent profit des technologies de réalité virtuelle, ce qui en fait l’une des actions de réalité virtuelle les plus pertinentes que vous puissiez acheter.

Solutions de RA NexTech (NEXCF)

Si vous souhaitez modifier le profil risque-rendement de vos actions de réalité virtuelle, ne cherchez pas plus loin que NexTech AR Solutions. Comme vous pouvez le deviner d’après le nom de la marque, la société propose des solutions basées sur la réalité augmentée. Mais comme je l’ai mentionné plus tôt, la réalité augmentée et la réalité virtuelle partagent le même principe de base en ce sens que vous utilisez la numérisation pour offrir une expérience immersive au niveau du consommateur ou pour promouvoir des résultats supérieurs par rapport aux solutions analogiques.

Avec NexTech AR, la société se concentre sur l’amélioration du retour sur investissement de ses clients entreprises grâce à des solutions augmentées. Par exemple, NexTech mentionne sur son site Web que “71 % des consommateurs achèteraient plus fréquemment s’ils utilisaient la RA”. C’est un concept crédible en raison des avantages de mise à l’échelle offerts par la RA.

Comme mentionné dans la section Alphabet, les technologies AR génèrent des images juxtaposées selon des mesures dimensionnellement précises. Supposons que vous magasinez pour un nouvel appareil ou un meuble. Grâce à la réalité augmentée, vous pouvez déterminer si ce réfrigérateur à portes françaises que vous avez observé s’adaptera réellement à votre cuisine.

Cela dit, l’action NEXCF est certes risquée, avec une baisse de plus de 68% des actions depuis le début de l’année menant au week-end de la fête du Travail. Pariez en conséquence si vous décidez de parier du tout.

À la date de publication, Josh Enomoto occupait une position LONGUE dans SONY. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.