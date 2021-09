7 actions de restaurant à retirer du menu

Les stocks de restaurants ont connu quelques années difficiles maintenant.

L’économie américaine était presque à plein régime plus tôt cette année, atteignant presque la vitesse de sortie de la pandémie. Mais les choses ont changé au fur et à mesure que l’année avançait. Maintenant, nous sommes assis sur une variété d’indicateurs économiques contradictoires – certains encourageants, d’autres clignotants.

Et donc, alors que l’économie se porte certainement mieux qu’il y a un an, elle ne se porte pas vraiment aussi bien que nous l’espérions. Cela complique la tâche des entreprises de services, en particulier des restaurants.

Non seulement ils subissent des coûts alimentaires plus élevés, mais les clients ne reviennent plus comme autrefois. Ajoutez à cela les problèmes de personnel auxquels sont confrontées toutes les industries de services, et pour certains stocks de restaurants, cette reprise est plutôt un cauchemar éveillé.

Les marques axées sur la croissance ont ralenti leur expansion. D’autres sont devenus surchargés.

Quoi qu’il en soit, restez à l’écart ou vendez les stocks de restaurants présentés ci-dessous.

Stocks de restaurants à éviter : Carrols Restaurant Group (TAST)

Depuis 1960, TAST est dans le secteur de la restauration rapide. Initialement, il a commencé sous le nom de Carrols Drive-In Restaurants et comptait plus de 150 restaurants à travers New York et le nord-est à son apogée.

En 1975, elle a signé un accord de conversion avec Burger King et a commencé à convertir ses propriétés de marque Carrols en Burger Kings.

Entre 1980 et aujourd’hui, TAST a continué d’ajouter des propriétés, y compris les franchises Popeye, aux États-Unis. Maintenant, TAST compte plus de 1000 restaurants… pour l’instant.

Pendant la pandémie, de grandes opérations de franchise comme TAST ont fermé un certain nombre de leurs restaurants parce que les pertes devenaient insoutenables, en particulier pour les sociétés cotées en bourse. Et les choses ne vont toujours pas dans la bonne direction rapidement.

L’action TAST a perdu 39% au cours des trois derniers mois, ce qui nuit à une action avec une capitalisation boursière de 196 millions de dollars seulement. Les bénéfices sont négatifs et ses espoirs de se remettre sur les rails sont bloqués en mode pandémie.

Cette action détient une note F dans mon Portfolio Grader.

Groupe de restaurants Fiesta (FRGI)

Les derniers mois ont été tout sauf une fête pour FRGI. Ce stock de restaurant basé au Texas se concentre sur la nourriture tex-mex à travers deux divisions distinctes – Pollo Tropical et Taco Cabana.

À la mi-août, FRGI a vendu sa division Taco Cabana et ses plus de 160 restaurants à un groupe de restauration privé basé en Californie. Il reste 140 sites Pollo Tropical.

Cela signifie qu’il a vendu plus de la moitié de ses activités. Ce n’est pas bon signe. Oui, cela permet d’apporter de l’argent pour maintenir les opérations, mais au prix d’un élément clé de l’ensemble de l’opération.

L’action FRGI a une capitalisation boursière de 292 millions de dollars, mais elle a également un P/E actuel de plus de 100. C’est très cher pour un restaurant en difficulté pris dans une autre vague de la pandémie lorsque l’expansion est peu probable.

Cette action détient une note D dans mon Portfolio Grader.

Actions de restaurants à éviter : BurgerFi International (BFI)

Lancé dans le sud de la Floride en 2011, BFI a rejoint la guerre des hamburgers du côté haut de gamme. Il s’est depuis étendu à des marchés cibles à travers les États-Unis et compte plus de 120 emplacements.

Certes, ce n’est pas une multitude de propriétés, mais son accent sur le bœuf nourri à l’herbe, les poulets fermiers et les options végétariennes le place plus dans le secteur de la restauration rapide décontractée que dans la chaîne de hamburgers de restauration rapide.

C’est une excellente idée. Cependant, lorsque vous accédez à la page Web, la première chose qui vous frappe est une fenêtre contextuelle de recrutement de travailleurs. C’est le grand défi du moment. Les franchisés doivent amener les gens derrière les comptoirs ainsi que dans la salle à manger. Et puisque BFI ne fait pas le genre de scène de burger au volant, c’est difficile. De plus, les services de livraison sont durs sur les marges des restaurants qui sont minces au départ.

L’action BFI a une capitalisation boursière de seulement 163 millions de dollars, avec une perte de 34% à ce jour. Ce n’est pas le moment de pêcher ce stock de fond.

Cette action détient une note D dans mon Portfolio Grader.

Aramark (ARMK)

Il y a quelques opérations à grande capitalisation dans cette liste, et ARMK en fait partie. Avec une capitalisation boursière supérieure à 8 milliards de dollars, ce stock de restaurants est largement diversifié. Elle fournit de la nourriture, des installations et des services uniformes aux institutions ainsi qu’aux restaurants dans 19 pays.

Comme pour les grands acteurs mondiaux, la taille est utile dans les bons moments, mais cet effet de levier fonctionne également dans l’autre sens. Lorsque le monde entre dans un environnement de travail et d’école à distance et que votre entreprise fournit des écoles, des universités et des campus de bureaux, c’est une grosse période difficile.

ARMK s’efforce de sortir de ce trou alors que le monde commence à s’ouvrir à nouveau. Les élèves qui retournent à l’école aident. Plus de gens qui vont travailler dans des bureaux aident. Mais l’action ARMK est toujours en baisse de 12% au cours des trois derniers mois. L’entreprise prévoit que le quatrième trimestre sera meilleur, mais c’est peut-être plus d’optimisme que de réalité.

Cette action détient une note D dans mon Portfolio Grader.

Stocks de restaurants à éviter : El Pollo Loco Holdings (LOCO)

Lancé au Mexique en 1975, LOCO est devenu une entreprise de franchise américaine en 1980. Il se rapproche maintenant de 500 restaurants à travers les États-Unis.

Le plus impressionnant pour cette liste, LOCO est l’une des rares actions de restaurants qui a réellement des bénéfices positifs et un ratio P/E décent. Mais une partie de son défi est le fait que les secteurs Mexi-Cal ou Tex-Mex sont très populaires, et la concurrence continue de croître.

De plus, il y a beaucoup d’opérations maman-et-pop qui volent des parts de marché, ce qui rend difficile l’expansion de la franchise à un moment donné. En tant qu’entreprise franchisée, elle n’est pas aussi affectée par les revenus des magasins, mais l’expansion est le défi.

L’action LOCO a perdu environ 4% depuis le début de l’année, ce qui n’est pas si mal par rapport aux autres. Mais la croissance est la vraie préoccupation.

Cette action détient une note D dans mon Portfolio Grader.

Yum China Holdings (YUMC)

Avec une capitalisation boursière de 24 milliards de dollars, c’est de loin le plus gros stock de restaurants du groupe. Mais étant donné la liste dont il fait partie, ce n’est pas une réalisation importante.

YUMC est les entreprises basées en Chine de MIAM! Marques (NYSE :MIAM), qui détient KFC, Pizza Hut, Taco Bell et d’autres marques. YUMC a deux défis importants à court et à long terme.

La première est la pandémie revigorée. Cela comprend le défi d’amener les travailleurs ainsi que les clients dans ses propriétés. Certes, la livraison aide, mais comme je l’ai déjà mentionné, les sociétés de livraison facturent des frais qui rongent les marges et rendent également la nourriture plus chère pour les clients. Ces marques ont un consommateur inélastique au prix, donc tout cela va à l’encontre de la croissance.

Deuxièmement, les États-Unis et la Chine ne sont toujours pas d’accord. Et cela signifie que les marques américaines ne sont plus aussi populaires qu’elles l’étaient autrefois. Un esprit plus « Acheter la Chine » signifie que les marques étrangères souffrent. Et cela signifie que YUMC souffre.

YUMC rebondit même sur l’année et les nuages ​​sombres ne se dissipent pas.

Cette action détient une note D dans mon Portfolio Grader.

Actions de restaurant à éviter : Muscle Maker (GRIL)

« De la bonne nourriture en pensant à votre santé » est le slogan de Muscle Maker Grill, une chaîne de restauration rapide axée sur la santé qui a commencé au Texas mais a rapidement développé ses franchises ces dernières années. Il a également ajouté le restaurant poke Pokemoto à ses marques cette année.

Il y a un vieux proverbe texan qui dit que ce n’est pas la taille du chien dans le combat, c’est la taille du combat chez le chien. Et pesant avec une capitalisation boursière de seulement 18 millions de dollars, GRIL a beaucoup de combat étant donné que l’action a perdu 40 % depuis le début de l’année.

GRIL a certainement un modèle unique et semble se développer sur des marchés solides avec des données démographiques qui devraient graviter vers son approche de la restauration rapide saine et décontractée. Mais c’est une période difficile pour faire sensation dans ce secteur hautement concurrentiel avec des marges minces comme des rasoirs. Revisitez celui-ci dans quelques trimestres et voyez comment il se porte.

Cette action détient une note D dans mon Portfolio Grader.

