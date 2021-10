7 actions de restaurants sur lesquelles fermer votre onglet alors que les problèmes économiques reviennent

Alors que pratiquement tous les secteurs d’activité ont subi des pertes dévastatrices lors de l’attaque initiale de la nouvelle pandémie de coronavirus, parmi les industries les plus touchées figuraient les services de restauration. Soudainement, des établissements de restauration autrefois populaires se sont retrouvés à regarder sans trafic, envoyant les stocks de restaurants en cratère. Heureusement, l’acclimatation progressive et le déploiement du vaccin ont permis de sortir le secteur du précipice. Cependant, les difficultés économiques pourraient remettre en cause cette trajectoire une fois de plus.

Selon un article du Washington Post, dans le rapport moins qu’encourageant sur l’emploi de septembre figurait un détail encore plus laid : selon les statistiques du Bureau of Labor, « les services de restauration et les débits de boissons n’ont ajouté que 29 000 emplois, après avoir supprimé 24 700 emplois en août ». Pour de nombreux restaurants, le plus gros problème est le manque de personnel. Ainsi, la faible dynamique de croissance des emplois liés à la restauration est de mauvais augure pour les valeurs de la restauration.

Et ceux qui espèrent que cette situation s’améliorera probablement ne devraient pas retenir leur souffle. L’un des arguments politiques courants contre les contrôles de relance du gouvernement était qu’ils favorisaient la paresse au sein de la population active au sens large. Cependant, les arguments académiques et maintenant un rapport sur l’emploi médiocre après la cessation du soutien du gouvernement ont mis une brèche dans une telle réflexion. Plus important encore, un autre article du Post indique que les Américains trouvent des moyens créatifs de survivre à l’après-Covid, ce qui est encore une fois de mauvais augure pour les stocks de restaurants.

De plus, une série de nuances économiques difficiles placent l’industrie des services alimentaires dans une impasse unique. Les restaurateurs ont cité les coûts plus élevés des aliments et des services publics comme les principaux contributeurs au maintien des résultats. De plus, le flux et le reflux des nouvelles infections à Covid-19 ont assombri les stocks de restaurants. Certes, les cas diminuent maintenant, mais avec l’introduction d’une autre nouvelle variante, l’ambiance ne pourrait pas être plus inquiétante.

Pour être juste, ce n’est probablement pas une bonne idée de court-circuiter ce secteur ou tout autre. Les turbulences de l’économie nationale et mondiale ont créé un paysage où tout et n’importe quoi peut arriver. Cependant, il est peut-être temps de réduire certains de vos avoirs sur ces stocks de restaurants.

McDonalds (NYSE :MCD)

Domino’s Pizza (NYSE :DPZ)

Papa Johns (NASDAQ :PZZA)

Dave et Buster (NASDAQ :JOUER)

L’hospitalité de Ruth (NASDAQ :RUTH)

Grillades mexicaines chipotle (NYSE :GCM)

Shake Shack (NYSE :SÉQUER)

Sur une note finale avant de plonger dans les stocks de restaurants individuels, les dépenses de consommation personnelle dans les services de restauration au cours du deuxième trimestre de 2021 n’ont augmenté que de 0,9% par rapport au sommet pré-pandémique enregistré au quatrième trimestre 2019. Cela indique des gains pour les piétons, ce qui obscurcit davantage la segment.

Liquidation des stocks de restaurants : McDonald’s (MCD)

Source : CHALERMPHON SRISANG / Shutterstock.com

Avant de vous énerver contre moi, sachez que j’ai des difficultés personnelles à inclure McDonald’s sur une liste de stocks de restaurants à éviter. Dans des articles précédents, j’ai mentionné que Golden Arches commande une marque puissante mondialement reconnue, une marque qui continue de générer des revenus solides. De plus, c’est une excellente entreprise si vous recherchez des dividendes à long terme.

Avouons-le : McDonald’s a souvent suscité la controverse, mais les gens continuent de s’entasser dans leurs magasins et leurs voies de service comme des toxicomanes. Mais si vous achetiez simplement des actions de restaurants pour leur potentiel de gains en capital, vous voudrez peut-être assouplir MCD et vous tourner vers d’autres secteurs pour la croissance.

Sur le plan fiscal, alors que l’icône de la restauration rapide est sur le point de générer des revenus supérieurs à ses chiffres de 2018 et 2019, cela ne veut pas dire grand-chose. Par exemple, en 2013, McDonald’s a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 28 milliards de dollars. À moins qu’un miracle ne se produise, il est peu probable que 2021 remette en cause ce chiffre.

En outre, ses travailleurs font partie des travailleurs mal payés de l’industrie des services qui démissionnent à travers le pays. C’est l’histoire de gens qui reprennent le pouvoir et réclament de meilleures conditions de travail et des salaires plus élevés. En cas de succès, cependant, MCD pourrait ne pas être aussi attrayant pour les actionnaires.

Domino’s Pizza (DPZ)

Source : Ken Wolter / Shutterstock.com

Non pas que je colporte le Post, mais son équipe d’écrivains et d’éditeurs a proposé des titres intrigants liés aux stocks de restaurants. Il y a quelques jours, le journal prévenait qu’il n’y avait « personne pour livrer les pizzas ». Qu’en est-il du monde ?

Comme vous le savez peut-être, Domino’s Pizza — la plus grande entreprise de pizza au monde — « a enregistré sa première baisse des ventes à magasins comparables aux États-Unis en plus d’une décennie. Ces résultats ont été un choc pour les analystes et les investisseurs, qui s’attendaient à une croissance continue alors que la pandémie augmente la demande de plats à emporter et de livraison. »

Mais la demande pourrait ne pas être le plus gros vent contraire, a déclaré le Post. Au lieu de cela, « une pénurie de chauffeurs-livreurs – au milieu d’une pénurie nationale de travailleurs – pourrait être ce qui ronge les ventes de Domino ». Comme mentionné précédemment, le récit à motivation politique est que ces chauffeurs sont restés à la maison parce que la collecte de chèques du gouvernement était plus lucrative que de travailler réellement.

Cependant, le dernier rapport sur l’emploi suggère que cela pourrait ne pas être le cas. Il est possible que les gens en aient marre de faire un travail minable. Bien sûr, Domino’s pourrait rendre ses emplois plus attrayants, mais cela va coûter de l’argent, ce qui pourrait ne pas plaire à Wall Street.

Les stocks de restaurants à clôturer: Papa John’s (PZZA)

Source : DutchMen / Shutterstock.com

Parmi les deux géants de la pizza cotés en bourse, Papa John’s avait l’air aigre de la paire en raison de ce que j’appellerai juste quelques malheureux faux pas de relations publiques.

Cela devrait couvrir la question de la manière la plus diplomatique possible. Quoi qu’il en soit, l’entreprise s’est battue pour se renommer et prendre de la distance avec son fondateur John Schnatter. Remarquablement, malgré la toxicité de l’incident susmentionné, la PZZA a obtenu des résultats remarquables. Cependant, cette dernière controverse concernant les droits des travailleurs a trouvé Papa John’s en difficulté aux côtés de la plupart des autres stocks de restaurants.

Semblable à son rival Domino’s Pizza, les actions de PZZA ont imprimé de l’encre rouge au cours des dernières sessions. Au cours du mois précédant le début de la session du 22 octobre, l’unité d’actions a chuté de plus de 6%.

Bien sûr, cela en soi n’est pas un gros problème. Mais si la situation du chauffeur-livreur ne peut pas être résolue efficacement, Papa John’s peut encourir un coût d’opportunité. C’est parce que nous sommes au milieu de la saison de football et qu’aucune de ces entreprises de restauration rapide ne peut se permettre de faire plaisir à ses clients pendant cette période de dépenses élevées.

Dave et Buster (PLAY)

Source : Rosemarie Mosteller / Shutterstock.com

Une autre entreprise avec laquelle j’ai eu du mal à propos de cette liste de stocks de restaurants est Dave and Buster’s. Lieu de rencontre immensément populaire pour les travailleurs raides, la société a permis aux guerriers de la cabine de se défouler. Croyez-moi, rester assis devant votre ordinateur toute la journée à saisir des points de données dans une feuille de calcul Excel n’est pas une activité humaine normale.

Cependant, lorsque la crise de Covid-19 a fermé les bureaux de l’entreprise, le récit de l’action PLAY s’est complètement effondré. Au cours de son exercice clos le 31 janvier 2021, il a augmenté de 436,5 millions de dollars, une perte stupéfiante de 68% par rapport à l’année précédente. Mais en raison de la réouverture de la société, de nombreux contradicteurs se sont entassés dans PLAY, anticipant un retour à la normale.

Malheureusement, le retour au bureau a été en partie entravé par ce que CNBC et d’autres ont appelé la Grande Démission. Les emplois dans le secteur de la restauration sont particulièrement touchés, ce qui impose un nuage noir sur la quasi-totalité des stocks de restaurants.

S’il est vrai que la vengeance du commerce de détail pousse les gens à rattraper le temps perdu, Dave et Buster sont peut-être une attraction trop banale, en particulier avec l’argent que les Américains ont économisé pendant le pire de la pandémie.

Liquidation des stocks de restaurants : Ruth’s Hospitality (RUTH)

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Si vous deviez choisir un nom à acheter parmi les stocks de restaurants, vous envisageriez probablement Ruth’s Hospitality. La plus grande entreprise de grillades gastronomiques aux États-Unis et propriétaire de la marque de renommée mondiale Ruth’s Chris Steak House, si une entreprise de services alimentaires devait prospérer dans ce malaise, Ruth’s devrait l’être.

Tout au long des blocages, les médias ont rapporté que les bénéficiaires de Covid-19 étaient les plus riches. Effectivement, les données du Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve a révélé que l’écart de richesse s’est considérablement élargi entre les très riches et à peu près tout le monde. Étant donné que c’est le cas, l’action RUTH devrait se comporter raisonnablement bien.

Certes, l’unité d’actions a augmenté après le marasme de mars de l’année dernière. Mais là où il se négocie au moment de la rédaction (un peu plus de 19 $), RUTH commande désormais un prix inférieur à celui d’avant la pandémie. Au contraire, cette toile de fond témoigne de la nature ambiguë de l’économie.

Oui, les choses se sont améliorées depuis le pire des temps. Mais même pour les gens aisés, le sentiment n’est pas encore revenu à la normale.

Grillades mexicaines chipotle (CMG)

Source : Northfoto / Shutterstock.com

Je suis méfiant à l’idée de mettre Chipotle Mexican Grill sur cette liste de stocks de restaurants dont il faut se méfier, mais cette fois pour des raisons personnelles. Il y a des années, j’ai fait preuve de prudence – d’accord, baissier – contre CMG uniquement pour se brûler, comme vous pouvez le voir sur les graphiques. Naturellement, je veux éviter que la même chose ne se reproduise.

Et croyez-moi, je comprends pourquoi Chipotle a été un artiste remarquable parmi les stocks de restaurants. En 2020, la société a enregistré un chiffre d’affaires de près de 6 milliards de dollars, ce qui était en hausse – vous avez bien lu, en hausse – de 7 % par rapport au chiffre d’affaires de 2019. De plus, cette année devrait être énorme, avec un recul des 12 derniers mois dans la stratosphère à 6,8 milliards de dollars.

Mais encore une fois, ce sont de vieilles nouvelles. Comme l’affirment les analystes financiers, le marché est tourné vers l’avenir. En d’autres termes, qu’est-ce que Chipotle a prévu pour justifier son prix au moment de la rédaction de 1 774 $ ? Pour moi, cela ressemble plus à la même chose, ce qui est bien, mais pas 90 fois les gains. Veuillez noter que Gurufocus.com déclare que CMG est considérablement surévalué.

Du point de vue des primes et du fait que les gens ne veulent tout simplement plus travailler dans des emplois subalternes, je serais prudent sur celui-ci.

Liquidation des stocks de restaurants : Shake Shack (SHAK)

Source : JHENG YAO / Shutterstock.com

L’une des entreprises les plus en vogue de cette liste d’actions de restauration, Shake Shack a été parmi les plus grands bénéficiaires du secteur de la spéculation post-Covid. Oui, SHAK a sombré dans le gouffre au pire de la pandémie de coronavirus, à une époque où les gens pensaient sincèrement que nous allions entrer dans une dépression. Mais alors qu’une acclimatation plus large et le déploiement du vaccin ont frappé les rues, SHAK a véritablement monté en flèche.

Début février, Shake Shack commandait un prix définitif à trois chiffres. Depuis lors, cependant, l’air est sorti des pneus. Au cours des six derniers mois, SHAK a fait une hémorragie de près de 35% de la valeur marchande, l’antithèse complète de sa performance au second semestre 2020. En évaluant les changements dans la main-d’œuvre, je ne sais pas si SHAK vaut la peine d’être acheté comme une opportunité à contre-courant. .

Principalement, la société est surévaluée sur la base du prix au livre et du prix aux ventes par rapport aux autres stocks de restaurants. De plus, ses indicateurs de rentabilité actuels sont préoccupants. Bien sûr, Shake Shack est une grande marque, mais elle affiche des marges d’exploitation négatives depuis plusieurs trimestres jusqu’au deuxième trimestre 2021. Et si les travailleurs exigent de meilleures conditions et plus de salaire, cela va miner une situation déjà délicate, sans jeu de mots.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.