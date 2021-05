7 actions de valeur que vous voulez dans votre vie

Théoriquement, nous aurions vraiment dû assister à une renaissance des actions de valeur lors de l’impact de la nouvelle pandémie de coronavirus. Avec une crise sans précédent qui sévit dans toute la communauté internationale, les marchés boursiers mondiaux se sont d’abord effondrés en raison de la propagation massive de la maladie. Si quelqu’un voulait aller à contre-courant, il aurait dû le faire sur les entreprises qui présentaient désormais une excellente valeur.

Au lieu de cela, l’argent à risque s’est déversé dans les noms de la croissance comme un orage. En effet, une grande partie de l’enthousiasme était compréhensible. Par exemple, les entreprises de technologie spécialisées dans les services sans contact – on pense à la documentation numérique et à la téléconférence – ont obtenu des résultats extraordinaires. Dans le même temps, vous penseriez que les actions de valeur devraient également recevoir un peu d’amour.

Non, ils pourraient ne pas avoir le côté sexy des jeux de croissance. Cependant, de nombreuses actions de valeur, sinon la plupart, sont liées à des industries stables et pertinentes. Un bon nombre paient des dividendes, ce qui ajoute à leur attrait. En d’autres termes, ce sont des organisations qui ont simplement été prises dans un courant descendant sans aucune faute de leur part. Par conséquent, il est plausible qu’ils puissent faire un retour sur la ligne.

Une autre raison de considérer les actions de valeur est que leurs homologues de croissance ont tendance à s’éteindre lorsque leurs catalyseurs s’estompent. Je pense que c’est le risque numéro un pour les unités d’actions qui ont été extrêmement optimistes. Habituellement, ces cycles haussiers ont également tendance à se corriger considérablement. Les investisseurs devraient donc envisager des actions de valeur pour diversifier leur exposition à ces marchés fous.

Bien sûr, ce n’est pas parce que vous optez pour des actions de valeur plutôt que des titres de croissance qu’il est garanti qu’ils augmenteront dans les années à venir. Il s’agit des marchés financiers dont nous parlons et tout peut changer. Sur cette liste, j’ai inclus un mélange d’entreprises avec différents profils de risque-récompense, prouvant que la valeur ne doit pas toujours être aussi carrée.

Actions de valeur à acheter: Nintendo (NTDOY)

Source: ESOlex / Shutterstock.com

Bien que le point de discussion actuel soit centré sur les véhicules électriques, à mon avis, les jeux vidéo méritent également d’être pris en considération pour une renaissance. Lors de l’avènement de ce secteur, beaucoup de gens l’ont considéré comme un jeu d’enfant. En tant qu’ancien nerd – eh bien, peut-être que cela n’a pas changé – je peux attester de nombreux stéréotypes sur les joueurs passionnés.

Mais la crise de Covid-19 a également déclenché une mini-renaissance dans ce secteur. Selon une enquête Nielsen, 55% des Américains ont joué à des jeux vidéo pour passer les heures pendant la phase initiale des verrouillages. Un article de TheVerge.com début 2021 soutient que cette habitude est là pour rester. Cela profite à Nintendo, l’une des rares actions de valeur liées aux jeux.

Alors que d’autres sociétés de jeux vidéo ont explosé en flèche du catalyseur inattendu de la pandémie, l’action NTDOY offre toujours une excellente proposition de valeur. Actuellement, son ratio cours / bénéfices à terme est de 18,5, tandis que l’industrie des médias interactifs – dont Nintendo fait partie – a un ratio cours / bénéfice (P / E) médian à terme de 29.

En outre, l’action NTDOY est en baisse de 11% pour l’année, ce qui contraste avec les autres concurrents du jeu. Il pourrait ne pas obtenir l’amour en raison de son orientation familiale sous-jacente. Mais à mon avis, c’est un point positif, ce qui fait de NTDOY l’une des meilleures valeurs à prendre en compte.

NRG Energy (NRG)

Source: Casimiro PT / Shutterstock.com

À la fin de 2020, les actions de NRG Energy semblaient sur le point de devenir des gangbusters et ils l’ont fait à peu près. Comme je suis sûr que vous l’avez déjà entendu, NRG Energy est l’un des plus grands producteurs et détaillants d’électricité du Texas. Malheureusement, une terrible tempête hivernale a dévasté le Lone Star State et les régions touchées ramassent toujours les morceaux.

Selon le Houston Chronicle, NRG a déclaré qu ‘«il a perdu environ 750 millions de dollars à cause de la tempête hivernale de février qui a détruit les générateurs et l’électricité dans tout l’État». Pour être juste, il s’agit de l’une des actions de valeur les plus délicates dans la mesure où la société sous-jacente n’est pas totalement irréprochable. Ce fut un désastre qui a abouti à la vérification de nombreux points d’échec les uns après les autres.

Rétrospectivement, les éléments publics et privés auraient dû coopérer pour renforcer les infrastructures énergétiques au cas où des choses comme celles-ci se produiraient. Je veux dire, il y a eu un précédent récent, avec des pannes de courant en Californie. Pourtant, c’était surtout un acte de Dieu et le stock de NRG a été pris au dépourvu.

Cependant, cela fait de l’entreprise l’une des actions sous-évaluées dans l’espace énergétique, avec un ratio P / E avant de 13,5 fois, alors que la médiane de l’industrie est de 19,5 fois.

Actions de valeur à acheter: AbbVie (ABBV)

Source: Piotr Swat / Shutterstock.com

Lorsque le coronavirus est devenu pour la première fois un invité indésirable aux États-Unis, ce n’était qu’une question de temps avant que le virus SARS-CoV-2 ne se propage partout. Franchement, c’était dommage car au départ, l’administration de l’ancien président Donald Trump avait la bonne réponse: empêcher les gens d’entrer, y compris les Américains infectés. Comme l’a déclaré le Washington Post, l’ancien président n’a pas été informé que les Américains malades de Covid-19 rentreraient chez eux par avion depuis un bateau de croisière Diamond Princess.

À mon avis, cela représentait un échec total de la gouvernance et du respect de la chaîne de commandement. Et comme Trump n’a pas affiché les meilleures performances sous pression, l’épidémie américaine est devenue inévitable. Cyniquement, cela a profité aux entreprises de biotechnologie développant des vaccins et des traitements. Mais AbbVie? Pas tellement depuis que la société n’a pas fait un pivot vers Covid-19 aussi agressif que ses pairs.

Cependant, maintenant que les cas de coronavirus s’estompent aux États-Unis, le stock d’ABBV est devenu l’un des stocks de valeur les plus intrigants à prendre en compte. En grande partie, je dis cela à cause de son activité de Botox. Vous voyez, lorsque les gens sont en quarantaine, on ne met pas beaucoup l’accent sur la beauté.

Une fois la pandémie disparue, la superficialité reprendra le train en marche. Par conséquent, l’action ABBV a du sens sur les fondamentaux évoluant favorablement vers son activité sous-jacente.

Groupe Altria (MO)

Source: defotoberg / Shutterstock.com

En tant que l’une des actions sous-évaluées dans l’industrie du vice, Altria Group n’est peut-être pas pour les sensibilités de tout le monde. En outre, le stock MO est plutôt risqué. Au cours des cinq dernières années, les actions ont perdu 24% de leur valeur marchande. Cela est dû en grande partie à la baisse des taux de tabagisme. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, le pourcentage de ceux qui ont arrêté de fumer est passé de 50,8% en 2005 à 59% en 2016. La FDA envisage également d’interdire les cigarettes et les cigares aromatisés.

Pourtant, le CDC souligne que près de 38 millions d’Américains ont fumé des cigarettes tous les jours ou quelques jours en 2016. Avec la pandémie, ce chiffre pourrait s’être accéléré. Bien sûr, vous entendez des histoires de gens qui ont cessé de fumer à cause de la pandémie. Mais la crise incite également à la dangereuse habitude due à un stress accru.

Un autre facteur cynique qui pourrait aider le stock MO est la guerre contre le vapotage. À première vue, le vapotage semble être une alternative moins offensive aux cigarettes «analogiques». Mais la loi PACT (Preventing Online Sales of E-Cigarettes to Children (PACT) Act a contraint de nombreuses entreprises à interrompre les ventes en ligne aux États-Unis et même à cesser complètement leurs activités », selon TobaccoReporter.com.

Si cette tendance se poursuit, elle pourrait déclencher une augmentation du tabagisme traditionnel, ce qui fait d’Altria un nom intéressant mais controversé à considérer.

Actions de valeur à acheter: The Geo Group (GEO)

Source: JosephRouse / Shutterstock.com

En apparence, la spécialité de The Geo Group, la réadaptation des adultes, ne semble pas du tout controversée. Jusqu’à ce que vous vous rendiez compte que l’entreprise parle vraiment de prisons privées. Naturellement, GEO est l’un des stocks de valeur les plus laids disponibles. Néanmoins, l’activité sous-jacente de l’action GEO comporte une longue série d’avantages et d’inconvénients.

Bien sûr, il y a quelque chose de peu recommandable à ce que les investisseurs profitent de la misère des autres. Les gens sont en prison pour payer leur dette envers la société. Ce n’est pas nécessairement un moyen de tirer des bénéfices. Alors, pourquoi avoir du stock GEO?

La réponse est que le gouvernement est rarement la meilleure solution, qu’il s’agisse de faire progresser les entreprises capitalistes ou de distribuer des mesures punitives. Il s’avère que les prisons privées, parce qu’elles sont privées, peuvent faire le travail plus efficacement, ce qui pourrait entraîner une baisse de la récidive.

Bien que cela puisse sembler un avantage pour les contribuables, vous devez savoir que divers documents de recherche fournissent des analyses contradictoires. Par conséquent, si vous êtes un investisseur consciencieux, vous voudrez peut-être creuser un peu plus avant de considérer GEO comme l’une de vos actions de valeur.

Sunoco (SOLEIL)

Source: Gergely Zsolnai / Shutterstock.com

Techniquement, Sunoco n’est pas exactement ce à quoi vous pensez lorsque vous parlez d’actions de valeur. En effet, le ratio P / E de Sunoco est de 21 fois, ce qui est nettement plus élevé que le ratio médian 16 fois observé dans l’industrie pétrolière et gazière. Mais, en guise de statistique contraire, le ratio P / E prévisionnel du stock SUN est de 9,5 fois, ce qui est inférieur au ratio médian de 34 fois le secteur.

Alors, que faire de Sunoco? Personnellement, je considère l’entreprise comme sous-évaluée par rapport à ses fondamentaux. Selon son site Web, Sunoco est l’un des plus grands fournisseurs de distribution de carburant aux États-Unis. De toute évidence, ce n’était pas le secteur le plus utile pour exercer votre métier lors de l’assaut initial de la crise de Covid-19. Mais avec la disparition des cas, le récit du stock SUN s’est à l’inverse considérablement amélioré.

De plus, la réticence générale à se faire vacciner contre le Covid-19 peut aider l’industrie de la distribution de carburant. Ces personnes peuvent ne pas vouloir se faire vacciner, mais elles ne veulent peut-être pas non plus prendre de risques inutiles. Par conséquent, s’ils voyagent, ils peuvent le faire par la route, pas par avion.

Actions de valeur à acheter: Anheuser Busch (BUD)

Source: legacy1995 / Shutterstock.com

Certes, Anheuser Busch est une déception. Il s’agit peut-être très bien de l’une des valeurs de valeur les plus décevantes du marché. On pourrait penser qu’avec la société contrôlant certaines marques de bière très populaires, le stock de BUD fonctionnerait beaucoup mieux qu’il ne l’a fait (sans compter la «comparaison de petits nombres» résultant de l’impact initial de Covid).

Cela tient en grande partie à l’évolution des données démographiques et des habitudes de consommation. De manière générale, il y a un changement parmi les milléniaux et la génération Z vers le cidre dur plutôt que la bière. De plus, cela n’aide pas que les jeunes boivent moins d’alcool que les générations précédentes. Naturellement, cela a amené Anheuser Busch à chercher des réponses.

Maintenant, cela pourrait être un étirement, mais les facteurs économiques du brassage peuvent faire pencher l’aiguille plus favorablement pour les actions BUD. Selon Statista.com, la dette des ménages américains a atteint un nouveau sommet. En grande partie, le coupable était les hypothèques. Grâce à un marché du logement ridicule où les gens font une offre de logements disponibles sur la lune, les personnes qui participent à l’engouement n’ont tout simplement pas autant de revenu disponible disponible.

Cela peut créer un environnement où les mendiants ne peuvent pas être des sélecteurs. Vous voulez être bourdonné? Oubliez votre cidre de pomme – c’est Bud Light pour vous (beurk!).

À la date de publication, Josh Enomoto détenait une position longue sur le titre MO.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.