7 actions de valeur sur lesquelles mettre votre foi si les temps difficiles sont à venir

Le moment est venu d’envisager de placer du capital dans des actions de valeur. Il y a un argument selon lequel c’est toujours vrai. Cependant, nous approchons de la lumière au bout du tunnel dans la pandémie. Espérons que cela signifie qu’il y en aura moins Reddit investir et investir davantage dans la valeur.

Si cela s’avère vrai, les investisseurs rechercheront des actions comme les sept énumérées ci-dessous, qui se négocient à un niveau inférieur à leur valeur intrinsèque. La beauté de ces actions est qu’elles ont non seulement un discours d’investissement raisonnable, mais aussi des forces financières fondamentales.

Sur les marchés, tout est cyclique. Cela signifie qu’il y aura un moment où le capital d’investissement retournera en masse à des paris quantitatifs plus fondamentaux. Une grande partie des paris risqués qui se produisent actuellement est le produit d’un sentiment de manque de contrôle. Alors que les choses se normalisent au cours de l’année à venir, un sentiment de soulagement devrait conduire à des investissements plus rationnels.

Ce sera un puissant catalyseur pour ces jeux de valeur.

General Motors (NYSE:GM)

Walmart (NYSE:WMT)

Berkshire Hathaway (NYSE:BRK-B)

APA Corp. (NASDAQ:APA)

IBM (NYSE:IBM)

Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF)

ConocoPhillips (NYSE:FLIC)

Actions de valeur: General Motors (GM)

Source: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Je commencerai en disant que les actions GM sont un jeu de valeur basé sur des catalyseurs d’actions de croissance. La société a un ratio cours / bénéfice (P / E) de 13,06 au moment où j’écris ces lignes. C’est clairement dans le territoire des stocks de valeur. Ce même rapport P / E place GM dans le 80e centile des pairs de l’automobile. Cela signifie que seulement 20% des actions automobiles vous rapporteront, à l’investisseur, plus de bénéfices à un prix inférieur.

Cependant, dans le même temps, un investissement dans GM est un vote de confiance dans le pivot stratégique de l’entreprise vers les véhicules électriques (VE). C’est pourquoi je pense que tant d’investisseurs s’intéressent à la société maintenant, et pourquoi je pense que c’est un titre de valeur intéressant auquel il vaut la peine de faire confiance.

GM a présenté sa plate-forme Ultium, son unité modulaire qui soutiendra les aspirations de l’entreprise en matière de VE. On estime que la plate-forme fournit environ 400 miles d’autonomie et fournira une base autour de laquelle GM pourra construire ses modèles EV de marque phare. Le Hummer EV de GM attire beaucoup d’attention à titre d’exemple.

Mais il est également important de comprendre qu’il existe actuellement quelques facteurs qui poussent et tirent sur les cours des actions GM. Bien qu’il y ait beaucoup d’excitation autour de GM et de son pivot EV, il y a un fort vent de face. La pénurie de semi-conducteurs continue d’inquiéter les marchés. Le 29 avril Gué (NYSE:F) a publié des bénéfices meilleurs que prévu, et pourtant les cours des actions ont baissé de quelques points de pourcentage.

L’avantage ici est que la pénurie de semi-conducteurs n’a pas causé plus de dégâts que prévu. Dans mon esprit, cela signifie que les investisseurs de GM ne devraient pas s’inquiéter excessivement. L’action GM reste un choix judicieux.

Walmart (WMT)

Source: fotomak / Shutterstock.com

Dans une certaine mesure, Walmart reste une entreprise que les gens aiment détester. L’entreprise est associée à de nombreux traits moins que souhaitables. Mais je conseillerais à tous les investisseurs potentiels d’ignorer cela et de se concentrer simplement sur la force de l’action WMT et de la société dans son ensemble. En termes simples, il y a beaucoup à aimer.

Les consommateurs associent probablement le secteur de la vente au détail le plus étroitement Amazon (NASDAQ:AMZN) ces jours. Personnellement, c’est plus important pour moi. Je me risquerais également à deviner que c’est vrai pour de nombreux lecteurs. Le point que je veux souligner ici, cependant, est que Walmart est le plus grand détaillant. Ce rapport de la National Retail Federation fait ressortir l’écart de revenus entre les deux méga détaillants.

Donc, il reste probablement vrai que la taille même de Walmart en fait un stock de valeur intéressant à considérer. J’ai mentionné Amazon non seulement parce que les deux sociétés sont les détaillants prééminents, mais aussi pour noter que la stratégie de commerce électronique de Walmart fonctionne. En février, à la fin de l’exercice fiscal de Walmart, les ventes en ligne avaient augmenté de 79% d’une année sur l’autre. Bien sûr, cela est en partie dû aux facteurs de demande de la pandémie. Mais la société améliore malgré tout sa présence dans le commerce électronique.

Le stock est simplement un jeu intelligent et sûr en des temps incertains.

Actions de valeur: Berkshire Hathaway (BRK.B)

Source: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Quel meilleur endroit pour envisager un investissement en actions de valeur que dans Berkshire Hathaway. Warren Buffett et Charlie Munger sont deux des noms les plus connus associés au style d’investissement basé sur les fondamentaux. Bien entendu, l’action BRK-B représente la société dirigée par les deux.

Les activités de Berkshire Hathaway touchent de nombreux secteurs importants de l’économie en général. Il comprend les assurances, les services publics, le fret et les chemins de fer, les finances, la vente au détail et la fabrication. L’équipe de Berkshire Hathaway vérifie soigneusement leurs avoirs sur la base des principes de valeur que Buffett a inculqués à l’entreprise après les avoir affûtés sous la tutelle de Benjamin Graham. Le livre fondateur de Graham, The Intelligent Investor, reste une lecture incontournable pour les vrais chercheurs de valeur.

Plus précisément, l’action BRK-B est un pari intelligent pour les chercheurs de valeur. Le stock est en hausse de 52% par rapport à l’année dernière, en partie en raison de la baisse consécutive au creux de la pandémie. Cependant, BRK-B a augmenté de 21% au-dessus des prix d’avant la pandémie. Rien ne permet de penser que la stratégie éprouvée de Buffett ralentit de sitôt.

APA Corp. (APA)

Source: Shutterstock

APA Corp. est une société d’énergie dans le domaine de l’exploration pétrolière et gazière. L’action APA a un ratio P / E à terme dans le 75e centile des pairs. Cette vérité est la principale qui sous-tend l’argument selon lequel il s’agit d’un investissement en actions de valeur valable.

La société publiera ses résultats le 5 mai, ce qui aidera les investisseurs à en savoir plus sur les avantages que les analystes attendent de la société. La stratégie de l’APA a été de diriger un pourcentage plus élevé de capital de développement vers des projets internationaux offrant des rendements plus élevés et une structure de coûts plus faible. Son plus grand projet y afférent est au Suriname. La société a travaillé pour développer le programme exploratoire et prouver les réserves.

Les résultats semblent prometteurs et, par conséquent, les prévisions de bénéfices de l’APA sont passées de 24 cents le 1er avril à 68 cents le 26 avril.

Les actions de la société n’offrent en aucun cas une stabilité de premier ordre. Cependant, les vents favorables sont assez forts et les stocks pétroliers ne sont pas sans catalyseurs.

Actions de valeur: IBM (IBM)

Source: JHVEPhoto / Shutterstock.com

IBM est, en termes simples, un stock technologique vieillissant. Bien que cela puisse sembler une insulte, c’est en fait une raison de l’évaluation de l’entreprise par rapport à ses pairs. Le ratio P / E anticipé de l’action IBM est meilleur que plus de 9 sur 10 de ses concurrents, simplement parce qu’il ne dispose pas du cache que les autres entreprises technologiques possèdent. Ce n’est pas à la mode ou sexy, essentiellement.

C’est un point positif du point de vue d’un investisseur axé sur la valeur. Il y a peu de chances qu’IBM devienne suracheté de sitôt et toutes les chances qu’il puisse augmenter à nouveau.

IBM a affiché des bénéfices raisonnablement solides au premier trimestre. Les revenus globaux du cloud ont atteint 6,5 milliards de dollars, en hausse de 21% d’un trimestre à l’autre. Les revenus du cloud ont atteint 26,3 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois, en hausse de 19%.

Les revenus de Red Hat ont augmenté de 17%. Tous ces éléments indiquent une amélioration de la stratégie cloud au sein de l’entreprise. IBM fait pivoter et désinvestit les entreprises à croissance plus lente tout en concentrant son attention sur des clouds spécifiques à un secteur comme celui de la fintech.

Cleveland-Cliffs (CLF)

Source: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Cleveland-Cliffs est une entreprise sidérurgique économique et économique. Le prix de la société en valeur est attesté par son ratio P / E à terme supérieur à 90% de l’industrie sidérurgique. Et les actions CLF peuvent encore être achetées pour moins de 20 $ par action.

Cleveland-Cliffs est un nom moins connu dans l’industrie de l’acier, mais les performances du titre ont dépassé celles de la concurrence au cours des dernières années. Sur la base du cours de l’action, Cleveland-Cliffs a dépassé la croissance de concurrents comme ArcelorMittal (NYSE:MT), Nucor (NYSE:NUE) et Dynamique de l’acier (NASDAQ:STLD) sur chacune des dernières périodes de cinq ans, trois ans et un an.

Le plan d’infrastructure et d’emploi du président Joe Biden favorise fortement les entreprises sidérurgiques comme Cleveland-Cliffs, car elles fourniront les matières premières avec lesquelles le travail sera effectué.

Au cours des trois premiers mois de 2020, Cleveland-Cliffs a réalisé des revenus de 359 millions de dollars, entraînant une perte nette de 52 millions de dollars. Au cours de la même période en 2021, Cleveland-Cliffs a enregistré un chiffre d’affaires de 4,049 milliards de dollars et un bénéfice net de 41 millions de dollars. Le bénéfice par action (BPA) est passé du territoire négatif de -18 cents à 7 cents sur la période. Tout cela indique que les investisseurs voudront peut-être y prêter attention maintenant plutôt que plus tard.

Actions de valeur: ConocoPhillips (COP)

Source: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Compléter cette liste de valeurs en COP. Ce n’est un secret pour personne que les actions énergétiques ont connu une période difficile au cours de l’année écoulée. Les guerres des prix, un effondrement de la demande en raison de la pandémie et une pression continue pour des sources d’énergie plus vertes au sens large. Tous ces facteurs ont contribué à punir les prix à l’échelle de l’industrie.

Cependant, de nos jours, on espère que la demande de pétrole augmentera parallèlement à une ouverture économique. Cette réouverture est largement corrélée aux taux de vaccination Covid-19. Les États-Unis sont désormais entièrement vaccinés à 32% et 44,4% de la population a reçu au moins une dose selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Tout cela rejoint le raisonnement pour envisager d’investir dans ConocoPhillips dès maintenant.

J’ai mentionné que les prévisions de bénéfices des analystes avaient augmenté au cours du mois dernier pour APA Corp., une autre société d’énergie. Il en va de même pour ConocoPhillips. Il y a environ un mois, les estimations du BPA s’établissaient à 46 cents. Depuis, ils sont passés à 53 cents. Cela fait partie de la plus grande raison pour laquelle les analystes évaluent presque l’action COP comme un achat unanime en ce moment.

A la date de publication, Alex Sirois ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Alex Sirois est un collaborateur indépendant d’InvestorPlace dont le style d’investissement en actions personnelles est axé sur les choix d’actions à long terme, d’achat et de conservation, qui renforcent la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs secteurs, du commerce électronique à la traduction en passant par l’éducation et utilisant son MBA de l’Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.