7 actions de véhicules électriques avec des notes d’analystes « d’achat solide »

Avec les préoccupations environnementales et de durabilité qui se sont concentrées cette année, les stocks de véhicules électriques ont connu une forte dynamique. Le passage des voitures à essence aux voitures à batterie est maintenant une tendance à croissance rapide dans le secteur automobile. Pour cette raison, les constructeurs automobiles traditionnels se dirigent de manière agressive vers l’électrification tandis que les entreprises de véhicules électriques (VE) fraîches sur place travaillent sur de nouvelles technologies innovantes.

Ainsi, les véhicules électriques ont reçu un large soutien. Pourtant, ils continuent d’avoir leurs défis. D’une part, les bornes de recharge restent rares, ce qui limite la durée des déplacements. De plus, les voitures électriques sont généralement vendues à des prix plus élevés. Cependant, le gouvernement américain a introduit un crédit d’impôt de 7 500 $ pour aider à combler cet écart. Des options de véhicules plus abordables à long terme et une plus grande adoption des véhicules électriques uniformiseront les règles du jeu entre l’essence et l’électrique.

À l’heure actuelle, 2021 devrait être une année charnière pour les véhicules électriques, car les investisseurs et les constructeurs automobiles restent optimistes quant à l’avenir. Alors que la vente massive de technologies et la pénurie mondiale de puces ont exercé une pression sur les prix, les fabricants de véhicules électriques affichent toujours de nombreuses pistes de croissance.

Voici un aperçu de sept actions actuellement classées « achat fort » par les analystes :

Tesla (NASDAQ :TSLA)

General Motors (NYSE :DG)

Nio (NYSE :NIO)

Xpeng (NYSE :XPEV)

Li Auto (NASDAQ :LI)

Point de charge (NYSE :CHPT)

Niu Technologies (NASDAQ :NIU)

Stocks de véhicules électriques à acheter : Tesla (TSLA)

Source : Vitaliy Karimov / Shutterstock.com

Malgré les inquiétudes suscitées par sa valorisation mousseuse, Tesla reste le leader incontesté du marché des véhicules électriques. L’entreprise a connu une année 2020 exceptionnelle, livrant près de 500 000 véhicules et continuant de progresser dans ses deux « gigafactories » à Berlin, en Allemagne, et à Austin, au Texas. Ces deux éléments démontrent les efforts de Tesla pour augmenter la capacité de production et créer de plus grandes économies d’échelle. Selon Tesla, le modèle Y sera produit dans les deux nouvelles installations.

À l’approche de 2021, la hausse des prix de Tesla s’est considérablement refroidie au milieu de la vente de la technologie, mais plusieurs catalyseurs laissent présager un avenir radieux. Au premier trimestre de cette année, le constructeur de véhicules électriques a annoncé des bénéfices impressionnants et atteint un nombre record de livraisons. Tesla prévoit de poursuivre sur cette lancée avec le lancement de sa toute nouvelle Model S, qui peut supporter des trajets plus longs et offre une autonomie d’environ 400 milles.

Bien que les critiques aient souligné la valorisation élevée de l’action TSLA – qui est actuellement de 130,6 fois le cours-bénéfice à terme (P/E) – le potentiel à long terme du marché rend toujours ce choix des actions de véhicules électriques excellent.

General Motors (GM)

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Le prochain sur cette liste de stocks de véhicules électriques est un nom hérité de l’industrie automobile : General Motors.

Comme vous le savez peut-être, les constructeurs automobiles traditionnels se sont lancés en masse dans l’électrification ces derniers temps. GM fait partie des grands noms qui mènent cette tendance.

Actuellement, l’action GM est en hausse de près de 50% cette année, car les investisseurs et les analystes restent optimistes quant à son avenir. L’impressionnante gamme de véhicules électriques de l’entreprise comprend la Chevrolet Bolt. Ce modèle est présenté comme une option plus abordable par rapport aux voitures de Tesla. Il fonctionne avec la batterie Ultium haute performance de GM.

Compte tenu du potentiel de cette entreprise à apporter des véhicules électriques à la population de masse, GM a reçu plusieurs notes d’achat de la part des analystes. Tel que rapporté par Barron’s, l’objectif de prix moyen est de 70 $, soit une augmentation de près de 14 % par rapport au prix actuel de 61,59 $.

C’est également plus élevé que les objectifs de cours moyens des analystes pour les sociétés de la S&P 500. Ainsi, les perspectives optimistes et les prouesses technologiques des stocks de véhicules électriques comme celui-ci sont de bonnes raisons de soutenir GM.

Stocks de véhicules électriques à acheter : Nio (NIO)

Source : xiaorui / Shutterstock.com

Largement considéré comme la « Tesla de Chine », Nio est actuellement l’un des plus grands noms du marché des véhicules électriques.

Au premier trimestre 2021, ce fabricant de véhicules électriques basé en Chine a annoncé 20 060 livraisons, soit une augmentation de 423 % par rapport à la période de l’année précédente. L’une des principales raisons de ce pic était l’offre de SUV de l’entreprise, qui comprend trois modèles.

Bien que Nio soit peut-être un leader des véhicules électriques en Chine, la société travaille également activement à étendre sa présence mondiale. Par exemple, la société a annoncé son entrée en Norvège le 6 mai, fournissant ses modèles ES8 et ET7. De plus, Nio espère éventuellement s’étendre au Royaume-Uni et dans d’autres parties de l’Europe s’il y a suffisamment d’intérêt pour la région.

Ces vents favorables ont conduit à des cotes optimistes sur la rue, les analystes donnant à l’action NIO un objectif de cours de près de 62 $ selon Tipranks. À son prix actuel juste au-dessus de 44 $, cela représente environ 39% de hausse. Donc, compte tenu de son énorme potentiel, j’appellerais NIO une action à acheter et à conserver à long terme.

Xpeng (XPEV)

Source : Andy Feng / Shutterstock.com

Après des mois de volatilité des prix, l’action XPEV a connu une forte hausse ces derniers mois dans un contexte d’optimisme accru envers le marché chinois des véhicules électriques. Depuis trois mois, XPEV est en hausse de près de 33 %.

Le plus gros atout de cette entreprise réside dans son positionnement sur le marché. Contrairement à Tesla et Nio, les véhicules plus abordables de Xpeng sont conçus pour répondre aux besoins des consommateurs de la classe moyenne. Ainsi, la taille croissante de la population de la classe moyenne chinoise permet à l’entreprise de capitaliser sur une plus grande part du marché. Sa gamme actuelle comprend à la fois un SUV et une berline.

De plus, les actions XPEV ont augmenté au cours du mois dernier après que la société a annoncé des livraisons de 5 686 véhicules en mai, en hausse de 10 % par rapport à son nombre d’avril. Ce coup de pouce bien nécessaire intervient après une pénurie mondiale de puces et des valorisations élevées qui ont pesé sur les cours des actions EV. Cependant, dans une perspective à long terme, les analystes couvrant ce titre restent optimistes.

Selon Barron’s, 68% des analystes attribuent à Xpeng une note d’achat. Avec plusieurs catalyseurs qui y travaillent, tels que des livraisons élevées et un vaste marché adressable, ce nom est l’un des principaux stocks de véhicules électriques à acheter cette année.

Stocks de véhicules électriques à acheter : Li Auto (LI)

Source : Shutterstock

Le prochain sur cette liste de stocks de véhicules électriques est un autre fabricant chinois de véhicules électriques qui mérite d’être soutenu : Li Auto.

Les actions de cette société ont augmenté après que Li a annoncé ses résultats du premier trimestre 2021. Cependant, bien que les chiffres aient battu les estimations des analystes, ils n’étaient pas trop impressionnants. Comme beaucoup de ses pairs dans le secteur des véhicules électriques, l’action LI a été en proie à la pénurie mondiale de puces et aux délais de production. Cela a entraîné une augmentation marginale des revenus (les ventes ont augmenté en glissement annuel mais ont diminué par rapport au quatrième trimestre 2020) ainsi qu’une baisse des livraisons en mai. Cela dit, l’optimisme actuel des investisseurs dans l’action LI provient en réalité d’une mise à jour récente – une mise à jour qui laisse présager des jours meilleurs dans un proche avenir.

Dans un récent communiqué de presse, Li Auto a déclaré que “des commentaires positifs et une forte reconnaissance” ont porté ses commandes de mai à un “record record”. La société estime que cet afflux de commandes lui permettra de battre les prévisions de livraison d’une forte marge au deuxième trimestre. Les prévisions actuelles pour le trimestre sont fixées à 14 500 à 15 500 véhicules.

Ainsi, avec de nombreux avantages à venir, la récente légère baisse de LI fait maintenant un bon moment pour reprendre des actions.

Borne de recharge (CHPT)

Source : YuniqueB / Shutterstock.com

Bien sûr, on ne peut pas parler des stocks de véhicules électriques sans parler de ce qui alimentera ces véhicules. Cependant, les marchés n’ont pas ignoré cela non plus : alors que les véhicules électriques se sont approchés de l’adoption par le grand public, il y a également eu beaucoup de buzz autour de l’infrastructure des véhicules électriques. En effet, la véritable intégration des véhicules électriques dans la société devra être satisfaite par la technologie pour soutenir ce déploiement.

Entrez le point de recharge. Cette entreprise fabrique des bornes de recharge pour véhicules électriques et est l’une des seules entreprises de son genre à être cotée en bourse. Et il est vrai que la croissance des revenus de CHPT au cours de l’exercice 2021 a été lamentable, mais la société a accéléré le rythme pour l’exercice 2022.

Par exemple, dans son récent rapport du premier trimestre, CHPT a enregistré une augmentation de plus de 23 % des revenus d’une année sur l’autre (YOY). Cependant, sa mesure la plus impressionnante était peut-être ses prévisions pour le quatrième trimestre 2021, qui estimaient une croissance de 37% des revenus pour l’exercice 2022. Aujourd’hui, Chargepoint est convaincu qu’il peut atteindre ces objectifs et rester riche en liquidités, avec 615 millions de dollars sur les livres comme du T4.

En tant que leader du marché en Amérique du Nord – et avec une présence croissante en Europe – le stock CHPT est sans aucun doute l’un de mes meilleurs stocks de véhicules électriques à jouer.

Stocks de véhicules électriques à acheter : Niu Technologies (NIU)

Source : Shutterstock

Contrairement à Tesla et Nio, qui opèrent dans des industries avec un vaste marché adressable, le produit de Niu s’adresse à un secteur de niche mais en croissance rapide. Cette entreprise fabrique des scooters électriques intelligents et des vélos à pédales.

Bien qu’ils ne soient peut-être pas aussi excitants que les voitures électriques, les vélos et scooters électriques ont pris un essor considérable ces dernières années, car ils constituent un excellent moyen de parcourir de courtes distances dans les villes. Cette demande a été reflétée dans le dernier rapport sur les bénéfices de Niu. La société a noté une explosion des ventes du premier trimestre en Chine, qui a compensé la baisse des ventes internationales. Globalement, le volume des scooters électriques a augmenté de 273% sur la période.

Certes, les stocks de véhicules électriques sont généralement en baisse après que le secteur ait quelque peu chancelé. Cependant, la récente baisse en fait le moment idéal pour ajouter des actions NIU à votre portefeuille. En effet, la société a encore beaucoup de parts de marché à conquérir en Chine.

Alors que de nombreuses régions du pays se remettent encore de la pandémie, Niu pourrait augmenter ses revenus à mesure que les vents contraires se dissipent. De plus, le marché mondial des scooters électriques est encore naissant. Il devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 % au cours de la prochaine décennie.

À la date de publication, Divya Premkumar n’avait aucune position (directe ou indirecte) dans aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Divya Premkumar est diplômée en finance de l’Université de Houston, Texas. Elle est rédactrice financière et analyste qui a écrit des articles sur divers sujets financiers, de l’investissement aux finances personnelles. Divya écrit pour Investor Place depuis 2020.