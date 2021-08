7 actions d’énergie propre à acheter à l’approche du «code rouge»

in

“Il est sans équivoque que l’influence humaine a réchauffé l’atmosphère, les océans et les terres.” C’est la conclusion claire du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. La nouvelle fait suite au premier examen majeur de la science entourant le changement climatique depuis 2013. Le moment du communiqué de presse est clair à l’approche d’un sommet majeur sur le changement climatique à Glasgow, en Écosse, appelé COP26. C’est aussi un signal d’alarme pour les stocks d’énergie propre.

Le chef de l’ONU a qualifié le rapport de “code rouge pour l’humanité” et plusieurs de ses conclusions indiquent des raisons de sérieuses inquiétudes. Selon le rapport, les cinq dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées depuis 1850 et les taux récents d’élévation du niveau de la mer ont presque triplé par rapport à 1901-1971.

Le rapport conclut qu’il est très probable, certain à 90 %, que l’influence humaine est le principal moteur du recul des glaciers depuis 1990 et de la diminution de la banquise arctique.

Les conclusions alarmantes du rapport ont été tempérées par la nouvelle qu’il n’est pas trop tard pour réparer les dégâts. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a été clair : « Si nous unissons nos forces maintenant, nous pouvons éviter une catastrophe climatique. Mais, comme le rapport d’aujourd’hui l’indique clairement, il n’y a pas de temps pour les retards et pas de place pour les excuses. »

Les investisseurs ESG savent qu’il existe de multiples façons d’orienter leur capital d’investissement afin de les aider. L’un de ces moyens consiste à investir dans le secteur de l’énergie propre en général. Donc, pour les investisseurs alarmés par les conclusions de ce rapport, voici plusieurs actions d’énergie propre à acheter pour aider à faire un changement.

Brookfield Renewable Corp. (NYSE :BEPC)

Hannon Armstrong Capital d’infrastructure durable (NYSE :HASI)

Groupe des énergies renouvelables (NASDAQ :REGI)

Enphase Énergie (NASDAQ :ENPH)

Sunrun (NASDAQ :COURS)

Ameresco (NYSE :AMRC)

Technologies des baies (NASDAQ :ARRY)

Stocks d’énergie propre pour le « Code rouge » : Brookfield Renewable Corp. (BEPC)

Source : Igor Golovniov / Shutterstock.com

Brookfield Renewable Corporation est une structure commerciale qui émet des titres conçus pour offrir des rendements similaires à ceux de sa société mère, Partenaires d’énergie renouvelable Brookfield (NYSE :BEP).

La principale différence ici est que les actions de Brookfield Renewable Corporation offrent un accès plus flexible que les actions de Brookfield Renewable Partners. Les actions BEPC et les actions BEP permettent aux investisseurs d’accéder au portefeuille d’actifs hydroélectriques de la société. L’hydroélectricité représente 62 % du portefeuille de la société mère.

Cependant, les actions BEPC peuvent être échangées contre des actions BEP sur une base une pour une. Cela nécessite des recherches plus approfondies, mais il semble qu’il existe ici un certain potentiel d’arbitrage.

Dans tous les cas, il serait plus juste de caractériser l’action BEPC comme une action conservatrice portant dividende plutôt que comme une action de type trader. En effet, les actions portent un dividende de 30 cents.

Pour les investisseurs intéressés par Brookfield Renewable Corporation, l’une des principales mesures à connaître est la production d’énergie en gigawattheures. Plus elle pourra produire d’énergie, plus ses revenus augmenteront.

La société a augmenté son nombre total de gigawattheures de production au cours des six premiers mois de 2021. Le chiffre est passé de 13 716 heures à 14 388 heures au cours de la période, tandis que les fonds par unité d’exploitation sont passés de 77 cents à 79 cents.

Hannon Armstrong Capital d’infrastructure durable (HASI)

Source : Fit Ztudio / Shutterstock

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital vient d’afficher de solides résultats trimestriels, alors commençons par là avant de décrire ses opérations d’énergie propre.

Plusieurs des chiffres qui sous-tendent l’entreprise semblaient très forts. En particulier, le résultat net s’est fortement amélioré. Au deuxième trimestre 2020, la société a enregistré un bénéfice net de 12,058 millions de dollars. Un an plus tard, le bénéfice net a augmenté de 36 %, à 16,408 millions de dollars.

Les résultats ont été encore plus solides au premier semestre sur la base du résultat net. Hannon Armstrong a enregistré une augmentation de 85 % de son bénéfice net au cours de cette période, qui est passé de 36,469 millions de dollars à 67,624 millions de dollars.

Il est donc clair que Hannon Armstrong se porte bien financièrement. Mais que fait réellement l’entreprise ? Elle fournit des capitaux aux entreprises des marchés des énergies renouvelables et des infrastructures durables. La société se présente comme la première société américaine cotée en bourse à fournir des capitaux à ces marchés.

Les deux principaux marchés de la société comprennent le stockage solaire derrière le compteur et le stockage connecté au réseau, représentant 99 % de son portefeuille de 2,9 milliards de dollars.

Stocks d’énergie propre pour ‘Code Red’ : Groupe des énergies renouvelables (REGI)

Source : Shutterstock

Il est probablement préférable de commencer par les attentes des analystes en matière de prix lorsque vous discutez actuellement de Renewable Energy Group. L’action REGI est sans doute actuellement dans une situation d’achat à la baisse.

Le prix actuel de l’action REGI est de 51 $. Cependant, les 13 analystes couvrant le titre lui attribuent un prix cible moyen d’environ 82 $. De plus, 10 de ces 13 analystes pensent que l’action REGI vaut la peine d’être achetée.

L’entreprise fournit des carburants renouvelables, notamment du biodiesel, du diesel renouvelable et d’autres produits chimiques renouvelables.

Les cours des actions ont été volatils pour plusieurs raisons.

D’une part, Renewable Energy Group a réussi à augmenter ses revenus sur la base de son dernier rapport sur les résultats. Le chiffre d’affaires total du deuxième trimestre a augmenté de 50,1 % en glissement annuel, passant de 543,9 millions de dollars en 2020 à 816,22 millions de dollars au deuxième trimestre de cette année.

D’autre part, la société a vendu 10,9 % de moins de diesel à très faible teneur en soufre entre les deux périodes. L’augmentation des revenus était directement attribuable à une augmentation des prix de 98 cents à 2,00 $, non pas parce qu’ils ont vendu plus de carburant.

Cette instabilité suscite probablement des hésitations sur les actions REGI. Alors que l’économie continue de rouvrir et que la prévisibilité des prix devient plus claire, les investisseurs devraient revenir. Les investisseurs ESG sont désireux de trouver des sociétés de biocarburants bien gérées qui éliminent la pression sur l’épuisement des combustibles fossiles.

Les actions de Renewable Energy Group correspondent certainement à ce projet de loi.

Enphase Énergie (ENPH)

Source : Igor Golovniov / Shutterstock.com

Un coup d’œil rapide sur le graphique des prix d’Enphase Energy tout au long de 2021 indique, encore une fois, une opportunité d’achat à la baisse. Les cours des actions ENPH ont augmenté régulièrement après un creux en mai, passant de 114 $ à 164 $ actuellement. Les cours des actions étaient bien au-dessus de 200 $ au début de 2021. La bonne nouvelle est que les actions ENPH sont actuellement sur une lancée à la hausse. Cet élan devrait se poursuivre sur la base de son rapport sur les résultats du 27 juillet.

Ces résultats suggèrent qu’Enphase Energy pourrait retracer des niveaux de 200 $, car les analystes prévoient, en moyenne, un prix cible de 199 $. Il ne serait pas absurde de supposer que les cours des actions pourraient dépasser leur sommet de 229,04 $ cette année sur la base des bénéfices.

Examinons donc ces résultats afin de comprendre ce qui est si intrigant à propos d’Enphase Energy.

Essentiellement, les investisseurs sont intéressés par où Enphase ira après un premier semestre 2021 stellaire. Enphase Energy a enregistré des revenus nets de 617,811 millions de dollars au premier semestre de cette année. L’année dernière, il a affiché un montant nettement inférieur à 331,083 millions de dollars.

Au cours de la même période, le bénéfice net est passé de 21,642 millions de dollars à 71,049 millions de dollars. La société connaît également une croissance séquentielle d’ici 2021. Entre le premier et le deuxième trimestre, le résultat net a augmenté de 24,14 %.

Tout cela suggère qu’un investissement dans le concepteur, le développeur et le fabricant de systèmes de stockage solaire à micro-onduleurs a maintenant beaucoup de sens.

Stocks d’énergie propre pour ‘Code Red’ : Sunrun (SOLEIL)

Source : Igor Golovniov / Shutterstock.com

Les investisseurs inquiets des données sur le changement climatique seront sans aucun doute intéressés par SunRun.

La société traverse une période de changement, ce qui crée sans doute une aubaine pour les investisseurs. La société solaire résidentielle de bout en bout conçoit, installe, vend et entretient ses systèmes dans le cadre d’un modèle commercial de vente directe au consommateur.

La société travaille toujours sur les problèmes après l’acquisition de Vivint Solar en octobre 2020. Elle est également en croissance, telle que mesurée par les métriques d’ajout de clients. Il a ajouté 26 110 nouveaux clients au deuxième trimestre et compte désormais 599 743 clients au total. Cela indique qu’il a connu une croissance de 19% de sa clientèle même après avoir pris en compte son acquisition de Vivint Solar.

La société reste très optimiste à la suite de toutes ces nouvelles, le directeur financier Tom vonReichbauer donnant les conseils positifs suivants :

« Nous restons sur la bonne voie pour réaliser une année exceptionnelle et augmentons nos prévisions de croissance pour l’année entière à 30 %. Compte tenu des avantages de notre stratégie à large portée et multicanal, notre équipe capte l’intérêt croissant des consommateurs, tout en exécutant l’intégration continue de Vivint Solar et en naviguant dans un environnement de chaîne d’approvisionnement dynamique. »

Ameresco (AMRC)

Source : Shutterstock

Ameresco est davantage un achat qualitatif, ce qui signifie que les investisseurs ne devraient pas l’envisager en fonction du prix et des rendements potentiels. Cela semble contraire à l’investissement en général, mais laissez-moi vous expliquer.

Ameresco n’impressionnera probablement pas les investisseurs en se basant sur des objectifs comme les prix. Le cours cible moyen des analystes est de 73,45 $, à peine plus élevé que le cours de son action de 64,51 $. Pourtant, 10 des 13 analystes couvrant la société lui attribuent une note « achat ». Alors, qu’est-ce qui donne ?

L’un des principaux moteurs ici est la position d’Ameresco sur son marché. Elle opère au sein des services énergétiques et se concentre sur l’efficacité énergétique, les mises à niveau des infrastructures, la durabilité des actifs et les solutions d’énergie renouvelable.

La chose importante à noter ici est qu’Ameresco a récemment été classée leader du marché en termes de chiffre d’affaires pour 2020-2022 parmi les sociétés de services énergétiques par Atlas Energy Intelligence.

Ameresco détient une part de 16,9 % de ce marché en fonction des revenus. Bien qu’il ne soit peut-être pas prêt à faire grimper les prix immédiatement, il est certainement en bonne position pour le faire sur une plus longue période.

Stocks d’énergie propre pour ‘Code Red’ : Technologies des baies (ARRY)

Source : Shutterstock

Vous avez probablement deviné qu’Array Technologies opère dans le secteur de l’énergie solaire d’après son nom. La société du Nouveau-Mexique fabrique des systèmes de montage au sol utilisés pour les panneaux solaires. En bref, ses systèmes de montage inclinent les panneaux solaires pour absorber au mieux l’énergie du soleil.

Ces systèmes comprennent des supports en acier intégrés, des moteurs électriques, des boîtes de vitesses et des contrôleurs électroniques. Bien que la société ait connu une baisse des cours de ses actions jusqu’en 2021, il y a de bonnes raisons de croire qu’elle est prête à rebondir.

Le 11 août, la société a annoncé un engagement en capital de 500 millions de dollars de Pierre noire (NYSE :BX). Ce capital devrait permettre à Array Technologies de s’imposer comme un groupeur de l’industrie à l’avenir. Il n’est probablement pas hyperbolique de suggérer que l’injection de capital place l’entreprise sur une nouvelle trajectoire d’entreprise améliorée.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (ni directement ni indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Alex Sirois est un contributeur indépendant à InvestorPlace dont le style d’investissement personnel en actions est axé sur des sélections d’actions à long terme, d’achat et de conservation, qui créent de la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs secteurs, du commerce électronique à la traduction en passant par l’éducation et utilisant son MBA de l’Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.