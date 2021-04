7 actions d’énergie propre pour la course de Biden à la neutralité carbone

Comme l’ont déclaré de nombreux experts de tous les horizons politiques, les élections ont des conséquences. En ce qui concerne la nouvelle administration, cela ne représentait pas seulement un changement de garde d’une époque plutôt étrange de l’histoire des États-Unis, pour le dire diplomatiquement. Au contraire, le président Joe Biden a constamment évoqué la nécessité de lutter contre le changement climatique, qui a de graves implications pour les stocks énergétiques.

Récemment, la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen a publié des détails concernant une proposition de hausse des impôts. Un élément controversé de la proposition comprend le remplacement des subventions pour l’industrie des combustibles fossiles par des programmes conçus pour encourager le secteur de l’énergie verte, une initiative qui s’inscrit dans le cadre du plan d’infrastructure du président de 2,3 billions de dollars. Ce serait une bonne nouvelle pour les stocks d’énergie propre, mais le gros pétrole? Pas tellement.

Bien que sujet à un débat animé, le problème ici est que le reste du monde s’oriente vers des infrastructures énergétiques alternatives. D’une part, les agences gouvernementales ont produit de nombreuses données sur le changement climatique et la nécessité de maîtriser le problème. Deuxièmement, les États-Unis sont incités à être le leader mondial des solutions vertes, et non à la traîne. Encore une fois, cela est de bon augure pour les stocks d’énergie propre.

Néanmoins, vous voulez faire preuve de prudence. Bien que je ne sois pas un ami de l’industrie pétrolière, les combustibles fossiles présentent une densité énergétique élevée: il s’agit simplement d’une réalité scientifique. Les appels à remplacer la puissance de combustion par l’électricité d’ici quelques années sont à mon avis trop optimistes. Quoi que vous fassiez, cependant, n’achetez pas des actions d’énergie propre en pensant que nous passerons au vert du jour au lendemain. Nous ne le ferons pas.

Dans le même temps, grâce en grande partie aux véhicules électriques (VE), les consommateurs repensent leur source de carburant. Cela ne se produira peut-être pas tout de suite, mais à un moment donné dans le futur, nous verrons probablement un monde plus propre et plus vert. Et à cette fin, vous voudrez peut-être envisager ces stocks d’énergie propre à long terme.

NextEra Energy (NYSE:NÉE)

Partenaires renouvelables de Brookfield (NYSE:BEP)

Enphase Energy (NASDAQ:ENPH)

Énergie Bloom (NYSE:ÊTRE)

Technologies Ormat (NYSE:ORA)

Covanta (NYSE:CVA)

Oersted (OTCMKTS:DOGEF)

Avant de plonger, veuillez noter que le secteur des énergies alternatives – comme la plupart des secteurs – est soumis aux caprices de la politique et de l’opinion publique. Par conséquent, les stocks d’énergie propre n’ont peut-être pas la meilleure rentabilité. Mais si vous êtes un investisseur patient, la remise actuelle dans cet espace vaut la peine d’être examinée.

Stocks d’énergie propre: NextEra Energy (NEE)

Je ne me fais peut-être pas trop d’amis pour dire cela, mais des voix médiatiques populaires comme Tucker Carlson de Fox News ont peut-être contribué au déclin de NextEra Energy plus tôt cette année. Comme vous le savez, le stock NEE a commencé à imprimer de l’encre rouge à l’époque de la tempête hivernale au Texas. Tragiquement, beaucoup ont perdu la vie car une combinaison de facteurs, y compris une mauvaise gestion, a empêché le réseau électrique de faire face à des conditions sans précédent.

Rapidement, le pointage du doigt a commencé et de nombreux critiques comme Carlson ont trouvé une cible pratique: les éoliennes gelées. Certes, les turbines gelées n’aident pas car elles représentent un élément clé de la source d’énergie du Texas. Mais c’est un peu malhonnête d’accumuler autant de blâme là-bas quand une myriade de catalyseurs négatifs se sont combinés pour une tempête parfaite. Cependant, le public s’est accroché à l’histoire, nuisant à NextEra et à de nombreux autres stocks d’énergie propre.

Néanmoins, si vous êtes optimiste quant au déploiement d’une infrastructure d’énergie alternative, vous devriez donner un autre regard à NEE Stock. Au moment de la rédaction de cet article, les actions sont en baisse de plus de 9% par rapport à leur sommet de clôture de cette année.

Brookfield Renewable Partners (BEP)

En tant que l’une des principales plates-formes mondiales d’énergie renouvelable, Brookfield Renewable Partners possède une formidable empreinte avec plus de 5 300 installations de production en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie. Mais cela ne suffisait pas à lui seul à épargner le BEP et d’autres stocks d’énergie propre des retombées plus tôt cette année.

L’une des principales raisons pour lesquelles la critique par ailleurs erronée des éoliennes gelées est restée dans l’esprit de beaucoup est qu’elle a un son de vérité. Non, leur mise hors ligne en raison des intempéries n’a pas été la cause des conséquences désastreuses de la tempête hivernale. Mais cela n’a pas aidé. De plus, les stocks d’énergie propre – qu’on les aime ou qu’on les déteste – ont un problème d’intermittence.

Le soleil n’est pas toujours levé et le vent ne souffle pas toujours. Dans l’intervalle, les combustibles fossiles et d’autres sources d’énergie comblent l’écart. Cela ne signifie pas que l’action BEP est totalement hors de propos. Premièrement, les coups de froid comme ce que nous avons vécu sont des événements uniques dans une lune bleue. Deuxièmement, la diversité énergétique est la clé ici.

Dans l’ensemble, les combustibles fossiles ne disparaîtront probablement jamais, et je ne pense pas qu’ils devraient jamais être complètement remplacés. Et lorsqu’une source d’alimentation tombe en panne, une autre devrait être disponible pour prendre le relais.

Stocks d’énergie propre: Enphase Energy (ENPH)

Spécialisé dans les solutions d’énergie solaire, Enphase Energy volait haut depuis le marasme de mars de l’année dernière. Mais la tempête hivernale a également grignoté le stock de l’ENPH, tout comme de nombreux autres stocks d’énergie propre. Bien que sans doute moins victime des mèmes politiques, l’industrie de l’énergie solaire a également été critiquée à tort pour la tragédie de la vague de froid.

Je suppose que c’est la manière américaine – si quelque chose ne va pas dans votre sens, blâmez quelqu’un d’autre. Pourtant, les critiques ont une pépite de vérité. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, les actions d’énergie propre sont confrontées à des vents contraires en raison de leur intermittence sous-jacente. De plus, de nombreuses personnes pensent à tort que les panneaux solaires stockent de l’énergie. Heureusement, Enphase aide à éduquer le public grâce à ses solutions d’énergie solaire et de stockage sur batterie.

Ce dernier est particulièrement important car pour que les États-Unis parviennent à une véritable indépendance énergétique, ils ont besoin d’un moyen de récolter l’énergie à partir de sources renouvelables. Et tant sur le plan résidentiel que commercial, Enphase propose une série de produits qui permettent aux clients de faire exactement cela.

Bloom Energy (BE)

Connu pour sa plate-forme avancée de production d’énergie distribuée, Bloom Energy est au cœur du débat sur les énergies renouvelables et les combustibles fossiles. Sur le plan du sentiment, nous aimerions tous passer à des structures d’énergie renouvelable propres. Non seulement le système dans son ensemble serait moins intrusif pour l’environnement, mais nous serons également moins dépendants de l’énergie d’origine étrangère.

En effet, les États-Unis pourraient simplement rester à l’écart des questions internationales hautement controversées qui ne sont vraiment pas nos affaires. C’est quelque chose sur lequel la plupart des gens peuvent s’entendre, indépendamment de leur loyauté politique. Mais la réalité d’aujourd’hui est que ces notions relèvent de la fantaisie: nous avons besoin de combustibles fossiles et d’autres sources d’énergie.

Je ne veux pas mettre les mots dans la bouche des autres, mais il me semble que Bloom comprend cela. En particulier, son système de stabilisation du réseau – souligné par la technologie des piles à combustible – est prometteur et répond à nos besoins actuels.

Par exemple, si le réseau tombe en panne, la plate-forme «AlwaysON» de Bloom peut combler l’écart – fournissant une continuité de puissance grâce à l’énergie récoltée. C’est un concept intéressant, et avec le stock BE fortement réduit par rapport au sommet de cette année, cela vaut la peine d’être pris en considération.

Stocks d’énergie propre: Ormat Technologies (ORA)

Alors que l’éolien et le solaire dominent la discussion sur les stocks d’énergie propre, nous devons également nous rendre compte que nous sommes déjà assis au sommet d’une source d’énergie massive. Selon l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, «la température du noyau interne de la Terre est d’environ 10 800 degrés Fahrenheit (° F), ce qui est aussi chaud que la surface du soleil».

De plus, EIA explique que «la géothermie est une source d’énergie renouvelable car la chaleur est produite en permanence à l’intérieur de la terre. Les gens utilisent la chaleur géothermique pour se baigner, chauffer les bâtiments et produire de l’électricité. » C’est la thèse d’investissement d’Ormat Technologies en bref.

En tant que l’un des principaux acteurs de cet espace passionnant, Ormat Technologies a construit plus de 150 centrales géothermiques dans le monde. En outre, elle exploite actuellement des projets d’énergie géothermique clés aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et au Kenya.

Bien que cette source d’énergie à elle seule ne soit pas la réponse complète, lorsqu’elle est combinée avec d’autres plates-formes, l’énergie géothermique peut contribuer à une planète plus propre. Mieux encore, l’action ORA est proposée à un prix très avantageux par rapport à son sommet.

Covanta (CVA)

Un autre nom qui n’obtient pas autant de couverture parmi les stocks d’énergie propre est Covanta. Spécialisé dans ce qu’il appelle des déchets en énergie, ce processus innovant consiste à prendre «des déchets non dangereux – autrement destinés à la décharge – et à les brûler, générant de la vapeur pour la production d’électricité.» Cela résout un certain nombre de problèmes.

Premièrement, la Chine dit non aux déchets occidentaux – et de nombreux autres pays emboîtent le pas. Alors maintenant, cette option est hors de la table pour les États-Unis

Deuxièmement, nous n’allons pas cultiver plus de terres et, par conséquent, les décharges atteindront une masse critique à un moment donné. Faire quelque chose de productif avec les déchets représentera une solution à deux fronts. Et troisièmement, l’énergie produite peut contribuer à nos objectifs globaux d’indépendance énergétique.

Certes, la combustion a un impact environnemental. Mais les émissions de méthane des décharges sont un problème croissant et Covanta peut aider, renforçant invariablement les arguments en faveur du stock de CVA.

Stocks d’énergie propre: Ørsted (DOGEF)

Originaire du Danemark, Ørsted – s’il vous plaît ne me demandez pas comment prononcer cela – n’est peut-être pas un nom familier aux États-Unis, mais il fait rapidement connaître sa voix à l’échelle internationale. En tant que l’un des leaders des solutions d’énergie éolienne, Ørsted a fait la une des journaux l’année dernière lors de la mise en service complète du parc éolien offshore «Borssele 1 & 2» aux Pays-Bas.

Selon les rapports, le Borssele – encore une fois, pas de demande de prononciation s’il vous plaît – est le plus grand parc éolien offshore des Pays-Bas et le deuxième plus grand parc éolien en exploitation dans le monde. Cela seul fait que l’action DOGEF vaut le coup d’œil pour le côté vert de votre portefeuille.

De plus, Ørsted démontre que le mouvement qui soutient les stocks d’énergie propre n’est pas un catalyseur propre à une nation. La communauté internationale doit plutôt faire tout son possible pour sauver notre planète. Avec les États-Unis comme seule superpuissance, nous devrions diriger par l’avant – et c’est ce que l’administration Biden a l’intention de faire.

S’il réussit, nous pourrions voir de plus grandes opportunités dans les stocks d’énergie propre à l’échelle mondiale. Gardez donc un œil sur Ørsted.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.