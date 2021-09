7 actions d’énergie propre se négocient trop en ce moment

La situation actuelle des actions d’énergie propre rappelle à plusieurs analystes le boom des dot-com à la fin des années 1990. Selon les données de Morningstar, les entrées mondiales dans les fonds négociés en bourse (ETF) pour l’énergie propre ont bondi à 14,7 milliards de dollars au cours des six mois se terminant fin mars, contre seulement 1,3 milliard de dollars au cours de la même période l’année précédente.

La croissance des entreprises d’énergie propre est une tendance séculaire. De plus, l’industrie sera aidée par les plans du président Joe Biden pour soutenir les projets d’énergie propre. Mais comme Patrick Pouyanne, PDG de Le total (NYSE :TTE), a déclaré : « il y a une bulle » dans le secteur des énergies renouvelables. Pouyanne a attribué la tendance à une offre limitée d’actifs d’une ampleur significative.

Encore une fois, cela ne signifie pas que vous ne devriez pas investir dans le secteur des énergies renouvelables. À l’avenir, ces entreprises seront un contributeur clé à notre avenir durable. Mais il est important d’être prudent. Les problèmes de surévaluation sont réels et vous devez y prêter attention.

Dans cet esprit, les investisseurs doivent noter que ces sept actions d’énergie propre se négocient à des multiples de prix très élevés :

Premier solaire (NASDAQ :FSLR)

Azure Power Global (NYSE :AZRE)

Technologies SolarEdge (NASDAQ :SEDG)

Technologies de l’énergie océanique (NYSEAMÉRICAIN :OPTT)

Sunnova Énergie International (NYSE :NOVA)

Equinor ASA (NYSE :EQNR)

JinkoSolar (NYSE :JKS)

Stocks d’énergie propre : First Solar (FSLR)

Source : Igor Golovniov / Shutterstock.com

First Solar est un stock intéressant à évaluer en raison des fluctuations sauvages qu’il a connues cette année. La société solaire a un sommet sur 52 semaines de 112,50 $ par action et un creux sur 52 semaines de 60,40 $.

Actuellement, les actions de First Solar, basée en Arizona, changent de mains pour un peu plus de 90 $. Les investisseurs ont largement profité de celui-ci après que l’action a atteint un creux de 60 $ en septembre 2020.

Il y a beaucoup à admirer à propos de First Solar. Elle a cédé ses actifs hérités et se concentre désormais sur la fabrication de panneaux solaires. La société a également annoncé deux expansions majeures de la fabrication, qui doubleront sa capacité.

L’un de ces investissements est une dépense de 684 millions de dollars en Inde. L’autre est un investissement de 680 millions de dollars aux États-Unis. Au total, la direction prévoit une capacité totale de 16 gigawatts (GW) d’ici 2024.

La seule chose qui va à l’encontre de l’action est sa valorisation. Les investisseurs ont évalué les gains avant qu’ils ne se produisent, ce qui a fait perdre de l’attrait aux actions FSLR.

Azure Power Global (AZRE)

Source : Diyana Dimitrova / Shutterstock.com

La plupart des entreprises solaires sont principalement présentes aux États-Unis et en Europe. Mais d’autres régions du monde offrent un grand potentiel, comme l’Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde.

Le pays bénéficie d’un temps clair et ensoleillé de 250 à 300 jours par an, selon le ministère indien des énergies nouvelles et renouvelables. Il a un potentiel d’énergie solaire allant jusqu’à 748 GW, mais n’en a exploité qu’une petite partie l’année dernière.

Le potentiel naissant et le soutien politique croissant sont deux des principales raisons pour lesquelles Azure Power suscite autant d’intérêt. Cependant, certains facteurs limitent le potentiel de croissance de l’entreprise basée en Inde.

Le pays construit une quantité considérable d’infrastructures, ce qui est une entreprise coûteuse qui prend du temps. Le Covid-19 a également pesé sur l’économie indienne. Ceux-ci pourraient ralentir la croissance d’Azure Power dans les prochaines années.

De plus, Azure Power a une dette à long terme de 1,2 milliard de dollars, donc un pari sur ses actions pourrait être risqué pour le moment. Le prix de l’action AZRE s’est considérablement corrigé au cours du mois dernier, il est donc judicieux de traiter celle-ci comme un commerce de jour. Mais il existe de meilleurs stocks d’énergie propre plus dignes de votre attention.

Stocks d’énergie propre : SolarEdge Technologies (SEDG)

Source : rafapress / Shutterstock.com

SolarEdge Technologies développe une gamme de technologies utilisées dans les installations de cellules solaires photovoltaïques (PV), en se concentrant sur les environnements de vente au détail et commerciaux. Depuis qu’il a atteint un sommet de 377 $ sur 52 semaines en janvier, l’action a chuté de 26,6 % et change de mains pour 276 $ au moment de la rédaction de cet article.

Cette forte oscillation est compréhensible. Premièrement, les entreprises rouvrent dans le monde entier, de sorte que l’accent est mis sur les stocks d’énergie renouvelable. Deuxièmement, la crainte d’une hausse des taux d’intérêt inquiète également les investisseurs. Enfin, il existe des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui entravent la production et augmentent les coûts.

Si nous nous concentrons sur SolarEdge en particulier, la société a bien fait récemment. Selon CNBC, il a réussi à dépasser les attentes des analystes à quatre reprises au cours des cinq derniers trimestres. Plus récemment, SolarEdge a signalé un autre trimestre stellaire qui a largement dépassé les attentes de Wall Street.

Le bénéfice ajusté et les revenus se sont élevés à 1,28 $ par action et 480,1 millions de dollars, respectivement. La société a fourni des prévisions de revenus pour le troisième trimestre dans une fourchette de 520 à 540 millions de dollars.

À la suite du rapport sur les résultats, les actions ont bondi de plus de 15 %. Au moment où j’écris ces lignes, l’action SEDG se négocie à un ratio cours/bénéfice (P/E) de 112,13x. Ainsi, ils sont fermement dans la catégorie surévaluée.

Technologies de l’énergie océanique (OPTT)

Source : Shutterstock

Ocean Power Technologies est une entreprise d’énergie renouvelable unique en raison de son produit phare. La bouée d’alimentation PB3 exploite l’énergie cinétique des vagues océaniques pour produire de l’électricité.

L’appareil se compose de trois parties principales. Le premier est le système flottant, qui surfe sur les vagues pour capter l’énergie et produire de l’électricité. Les autres pièces sont un longeron et une plaque lourde, qui sont immergés dans l’océan et maintiennent l’appareil en place. Pendant ce temps, une batterie lithium-ion embarquée stocke l’énergie produite par l’appareil.

Il existe plusieurs cas d’utilisation de la technologie, mais le plus courant est le forage offshore. Le produit se prête naturellement à ces projets et est évolutif puisque les utilisateurs peuvent configurer plusieurs produits pour exploiter plus d’énergie. Ocean Power propose également un produit hybride utilisant à la fois l’énergie solaire et les vagues océaniques.

Le seul problème est que l’entreprise n’est toujours pas rentable et travaille à la commercialisation de son produit. De plus, les fondamentaux laissent beaucoup à désirer. Les revenus sont en baisse et la perte brute explose ; il n’a pas beaucoup de clients et les flux de trésorerie ne sont pas stables.

Ocean Power dépend également de l’industrie pétrolière qui, comme vous le savez, ne s’est pas bien amusée. Le secteur au sens large pourrait pousser les actions à la hausse, mais il y a très peu de valeur inhérente à l’entreprise à ce stade du jeu.

Stocks d’énergie propre : Sunnova (NOVA)

Source : rblfmr / Shutterstock.com

L’industrie solaire résidentielle aux États-Unis s’est bien comportée ces dernières années et les actions liées à l’espace en récoltent les fruits. L’un des noms qui figure en bonne place dans les discussions est Sunnova.

L’action NOVA a un rendement de 30 % sur un an, ce qui n’est pas trop mal compte tenu des problèmes liés au modèle commercial de l’entreprise.

Alors que de plus en plus de gens optent pour l’énergie solaire, ils recherchent l’option la plus abordable qui soit. Peu de gens ont les ressources nécessaires pour acheter directement des systèmes résidentiels. Au lieu de cela, ils comptent sur une myriade d’options, y compris des prêts à long terme, pour acquérir des systèmes solaires pour leurs maisons.

Le modèle commercial de SolarCity est basé sur des baux, des prêts et des contrats d’achat d’électricité (PPA) qui durent jusqu’à 25 ans. Le problème avec ce modèle est qu’il ne tient pas compte des changements rapides dans le secteur solaire.

La technologie est constamment en mouvement et le coût de l’énergie solaire diminue d’année en année. Si un client est enfermé dans un contrat à long terme et que la technologie devient moins chère, les taux de défaut augmenteront à mesure que les gens essaieront de se retirer des accords.

Sunnova travaille avec des entrepreneurs locaux et sous-traite une grande partie de son travail, ce qui la rend plus flexible pour répondre aux besoins locaux. Toute entreprise solaire cherchant à se démarquer de la concurrence doit avoir une présence locale. Mais cette approche prive également une entreprise de solides connaissances institutionnelles. C’est encore un autre défaut du modèle économique de Sunnova.

Equinor ASA (EQNR)

Source : II.studio / Shutterstock.com

Le géant norvégien de l’énergie Equinor est la somme de plusieurs parties. Ses activités comprennent des projets dans les domaines du pétrole, du gaz, de l’énergie éolienne et solaire.

En raison des bas prix de l’énergie, l’entreprise a connu des difficultés au cours des derniers trimestres. Le secteur des transports a été dévasté par Covid-19, et bien que les choses s’améliorent, les volumes sont toujours en deçà des niveaux d’avant la pandémie. Malheureusement, les résultats d’Equinor en ont beaucoup souffert.

Cependant, une lueur d’espoir est le virage d’Equinor vers l’énergie éolienne et solaire offshore. Les énergies renouvelables ont connu une meilleure période que le secteur pétrolier et gazier en 2020, ce qui se reflète dans les résultats de l’entreprise.

En 2020, le segment des énergies renouvelables a généré un bénéfice net de 163 millions de dollars, ce qui n’est pas mal car il s’agit encore d’un domaine en plein essor. Equinor a déclaré que sa mission est d’atteindre zéro émission de carbone d’ici 2050. Par conséquent, attendez-vous à ce que l’entreprise continue d’investir dans ce segment.

Dans l’ensemble, Equinor est en difficulté et continuera de le faire jusqu’à ce que nous constations un retour de la demande pour la production de pétrole et de gaz. Les baisses récentes de la production, l’augmentation des pertes et la réduction de la distribution signifient que cette entreprise est dans les cordes, où elle restera pendant un certain temps encore.

Actions d’énergie propre : JinkoSolar (JKS)

Source : Lutsenko_Oleksandr / Shutterstock.com

JinkoSolar est l’un des plus grands fabricants de modules solaires au monde. Il s’est très bien comporté en termes de fondamentaux et de dynamique des prix au cours de la dernière année.

Cependant, la société est basée en Chine, ce qui comporte un certain risque pour un investissement dans les actions JKS. Nous en avons eu un aperçu récemment lorsque les douaniers américains ont détenu des panneaux solaires fabriqués par JinkoSolar. Les panneaux étaient soupçonnés de contenir des matériaux produits par le travail forcé des groupes minoritaires musulmans de Chine, ce contre quoi l’administration Biden prend fermement position.

L’Amérique du Nord représente la majorité des ventes de l’entreprise. Au milieu des tensions actuelles entre les États-Unis et la Chine, ce dernier développement est préoccupant. Cependant, les taureaux boursiers JKS peuvent se réjouir de l’alliance stratégique de l’entreprise avec Technologie Amperex contemporaine, un fabricant de batteries lithium-ion.

Il s’agit d’un partenariat essentiel car il répond à la principale préoccupation des fabricants d’énergie solaire : le stockage. Peu importe la quantité d’énergie solaire que vous produisez, peu importe si vous n’avez pas d’options de stockage efficaces. Néanmoins, investir dans des actions JKS est risqué pour le moment.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse boursière et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille. Faizan n’est pas directement propriétaire des titres mentionnés ci-dessus.