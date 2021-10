7 actions d’hypercroissance qui continueront de se rallier cet automne

Les actions d’hypercroissance sont parmi les plus intrigantes à surveiller en ce moment. Les investisseurs de détail et les spéculateurs de toutes sortes ont récemment afflué vers diverses sociétés vantant des taux de croissance vertigineux pour s’exposer à des valorisations en plein essor dans tous les domaines.

Avec des taux d’intérêt toujours proches de leurs plus bas historiques (oui, ils remontent, très légèrement), les investisseurs ont profité d’une période dite « boucle d’or ». Les valorisations étant autorisées à augmenter, les investisseurs à la recherche de gains à court terme avec divers titres à hypercroissance ont été récompensés. En effet, la récente volatilité du marché boursier a été incroyable à regarder.

Bien sûr, ce qui monte doit redescendre. Et de nombreux investisseurs savent qu’il faut être prudent lorsque l’on voit des actions à hyper croissance décoller en si peu de temps. En conséquence, il n’est peut-être pas surprenant de voir de nombreuses actions de ce type vendues ces derniers mois, après une course plutôt incroyable jusqu’à la fin de l’année dernière jusqu’en janvier et février de cette année.

Cependant, ces sept actions à hyper croissance sont certainement bien placées pour surfer sur toutes les vagues qui pourraient survenir. Jetons un coup d’œil aux sept principales actions de croissance pour les investisseurs qui cherchent à se battre pour les clôtures :

Li Auto (NASDAQ :LI)

Asana (NYSE :ASAN)

Parvenu (NYSE :UPST)

DraftRois (NASDAQ :DKNG)

Blockchain anti-émeute (NASDAQ :ÉMEUTE)

Premier solaire (NASDAQ :FSLR)

Réserver des avoirs (NASDAQ :BKNG)

Assistera-t-on à un nouveau boom des valeurs d’hypercroissance avant la fin de l’année ? Le temps nous le dira.

Meilleures actions d’hypercroissance à acheter : Li Auto (LI)

Source : Carrie Fereday / Shutterstock.com

L’électrification est une tendance difficile à arrêter. En effet, alors que l’attention mondiale se tourne vers la nécessité d’augmenter l’électrification en raison des préoccupations croissantes liées au changement climatique, le marché des véhicules électriques est sur le point de connaître une croissance significative. Naturellement, les actions EV se sont avérées être parmi les jeux d’hypercroissance qui peuvent fournir une croissance à long terme que de nombreux investisseurs recherchent.

Tesla (NASDAQ :TSLA) et Nio (NYSE :NIO) sont parmi les noms les plus populaires dans le secteur des véhicules électriques en ce moment. Cependant, l’un des compatriotes chinois de Nio, Li Auto, est un autre excellent choix.

Li se concentre sur le marché en pleine croissance des SUV électriques. Le modèle récemment introduit par la société, le Li ONE, a fait des progrès significatifs à cet égard. Considéré comme un concurrent du modèle Y de Tesla, Li Auto fait partie des actions de croissance des véhicules électriques qui sont sur le radar des vrais fanatiques de véhicules électriques.

Bien sûr, Li est beaucoup moins connu que ses pairs. En conséquence, il s’agit d’une action dont le prix est relativement décent. Je dis relativement parce que les valorisations continuent d’être incroyablement élevées dans ce secteur.

Cela dit, la trajectoire de croissance de Li suggère une action qui pourrait atteindre sa valorisation. Selon le rapport sur les résultats du deuxième trimestre de la société, Li Auto a vendu 17 575 véhicules contre seulement 6 604 au cours de la même période l’année dernière.

En conséquence, il s’agit d’un stock d’hypercroissance EV de premier plan sur mon radar en ce moment.

Asana (ASAN)

Source : rafapress / Shutterstock.com

Une autre action moins connue, Asana est une entreprise qui mérite d’être regardée.

Il s’agit d’une société SaaS (Software as a Service) qui s’est plutôt bien comportée depuis son introduction en bourse l’année dernière. En effet, l’action ASAN a été près de 4 ensacheuses pour les premiers investisseurs au cours de la dernière année. C’est certainement l’appréciation des actions d’hypercroissance dans mon livre.

Reste à voir si ce type de croissance se poursuivra. Cependant, la société continue de fournir des résultats d’explosion, montrant qu’il y a encore de la place pour le stock à courir.

Lors des derniers résultats trimestriels de la société, Asana a enregistré une croissance record de 72 % de ses revenus en glissement annuel. Réalisant près de 90 millions de dollars de ventes au cours de ce trimestre sur une base de taux d’exécution, les actions ASAN sont définitivement chères à plus de 50 fois les ventes (sur la base d’une valorisation de 19,4 milliards de dollars au moment de la rédaction). Cependant, si cette société maintient ce taux de croissance, il est possible d’envisager favorablement ce titre sur une base prospective.

Asana a vu la croissance de sa clientèle exploser à trois chiffres au cours du dernier trimestre, en particulier parmi son groupe de gros dépensiers (ceux qui dépensent 50 000 $ ou plus). De plus, les estimations prospectives ont été révisées à la hausse, ce qui conduit les investisseurs en hypercroissance à rester optimistes sur la valorisation actuelle de cette société.

Parvenu (UPST)

Source : Shutterstock

Upstart est une autre entreprise avec un taux de croissance vertigineux (et une valorisation vertigineuse). Le chiffre d’affaires d’Upstart a grimpé de plus de 1000% au cours du dernier trimestre, en glissement annuel. C’est vrai, une croissance à quatre chiffres. C’est difficile à trouver sur ce marché ou ailleurs.

En effet, la base de départ plutôt faible d’Upstart a peut-être quelque peu faussé ces chiffres. Cependant, les investisseurs ne peuvent pas nier que la trajectoire Upstart est sur. En tant que fournisseur clé d’IA et de technologies basées sur le cloud visant à perturber les marchés de la notation de crédit et des prêts, la piste de croissance d’Upstart semble énorme.

Cette société a vu plusieurs accords de partenariat se poursuivre, ainsi qu’une augmentation des prêts à la consommation. En tant qu’entreprise qui permet aux personnes ayant une mauvaise cote de crédit d’obtenir plus facilement des prêts, il existe une énorme demande pour le produit d’Upstart.

La société a également affiché une rentabilité plutôt impressionnante, générant un bénéfice net ajusté de 58,5 millions de dollars au cours du dernier trimestre, comparativement à une perte nette ajustée de 3,7 millions de dollars à la même période l’an dernier.

Upstart fait partie des actions d’hypercroissance les plus attrayantes du marché. En effet, je pense que c’est une entreprise avec d’excellentes perspectives sur le long terme. En conséquence, les investisseurs capables de récupérer ce titre en cas de baisse peuvent vouloir le faire.

DraftKings (DKNG)

Source : Lori Butcher / Shutterstock.com

Le marché américain des paris sportifs en ligne offre un incroyable potentiel de croissance à long terme. Alors que de plus en plus d’États légalisent les paris sportifs en ligne, des entreprises comme DraftKings en bénéficieront.

En tant que leader du secteur des paris sportifs numériques, DraftKings vante une valorisation d’un peu moins de 20 milliards de dollars au moment de la rédaction. C’est lourd, pour n’importe quel secteur. Cependant, on s’attend à ce que le marché des paris sportifs numériques puisse représenter une opportunité de marché de 40 milliards de dollars dans un avenir proche. Si DraftKings continue de gagner plus de parts de marché au fil du temps, il s’agit d’un titre avec le potentiel de croître jusqu’à sa valorisation.

Dans ce contexte, DraftKings a récemment rapporté des chiffres impressionnants. La société a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 320 % en glissement annuel, pour atteindre près de 300 millions de dollars au cours du dernier trimestre. Sur un taux d’exécution prospectif, cela fait que l’évaluation de DraftKings ne semble pas si minable après tout.

Alors que les restrictions continuent de s’assouplir dans ce secteur, les perspectives sont optimistes pour DraftKings et ses pairs. Bien sûr, la concurrence dans ce secteur reste forte. Cependant, le modèle commercial de DraftKings est parmi les meilleurs de sa catégorie. En conséquence, il s’agit d’un titre d’hypercroissance de premier plan dans cet espace que les investisseurs recherchent actuellement.

Blockchain anti-émeute (RIOT)

Source : Shutterstock

Dans le monde de la cryptographie, les mineurs de bitcoins tels que Riot Blockchain font partie des actions à hypercroissance que les investisseurs recherchent pour des gains.

En effet, une telle vision a du sens. Les prix des crypto-monnaies restent élevés et tout indique qu’il s’agit d’un secteur qui pourrait ne pas ralentir de si tôt.

Bien sûr, comme tout investissement cryptographique, le stock RIOT reste fortement tributaire des prix cryptographiques élevés pour rester rentable. En conséquence, il existe un niveau de risque avec ce titre qui figure parmi les plus élevés de cette liste.

Cela dit, l’action RIOT a été près de 10 ensacheuses au cours de la dernière année. Alors que le secteur de la cryptographie attire davantage d’investisseurs, les mineurs de crypto comme RIOT ont suscité un intérêt accru. Ces sociétés offrent une exposition « au choix et à la pelle » à un secteur de croissance impressionnant. Pour ceux qui ne cherchent pas à parier sur la ferme, il y a un argument à faire valoir sur le fait de mettre un peu d’argent pour travailler dans une entreprise comme Riot.

Ce mineur de Bitcoin a noté qu’il a un taux de hachage de 2,2 exhash par seconde. Grâce à une série d’investissements, la société pense pouvoir atteindre ce chiffre à 7,7, soit environ 3,5 fois plus qu’aujourd’hui.

Pour ceux qui sont optimistes quant à l’orientation des prix de la cryptographie, l’action RIOT est un jeu d’hypercroissance intrigant à considérer dès maintenant.

Premier Solaire (FSLR)

Source : Igor Golovniov / Shutterstock.com

First Solar est une autre entreprise qui cherche à tirer parti de la tendance à l’électrification susmentionnée. Comme le nom de l’entreprise l’indique, il s’agit bien d’un jeu d’énergie solaire. Entreprise qui a bénéficié de la baisse spectaculaire des coûts des panneaux solaires, First Solar est devenue ces dernières années une machine à rentabilité.

C’est difficile à trouver sur le marché d’aujourd’hui – une entreprise d’énergie renouvelable ambitieuse avec des tonnes de bénéfices et de génération de flux de trésorerie.

En conséquence, il s’agit d’une action en hypercroissance que je considère pas nécessairement du point de vue de la première ligne. C’est plutôt le résultat net de First Solar qui, je pense, fournit l’histoire la plus attrayante pour les investisseurs.

Cette croissance des bénéfices a propulsé l’action FSLR à un multiple cours-bénéfice inférieur à 19 fois. C’est bon marché pour une entreprise avec ce genre de potentiel de croissance.

En effet, étant donné l’investissement accru du gouvernement américain pour continuer à électrifier l’économie américaine, First Solar est actuellement l’un des choix les plus risqués et les plus haussiers du marché. En conséquence, les investisseurs en hypercroissance voudront peut-être donner un autre regard à ce titre.

Réserver des avoirs (BKNG)

Source : Denys Prykhodov / Shutterstock.com

Peut-être le jeu de réouverture pandémique à la croissance la plus rapide sur cette liste, Booking Holdings a réussi non seulement à éclipser ses niveaux de prix des actions d’avant la pandémie, mais à poursuivre ses récents sommets historiques.

En conséquence, il est clair où se situe le sentiment avec cette entreprise technologique américaine axée sur les voyages. Alors que le tourisme mondial continue de se développer, Booking Holdings devrait être l’un des principaux bénéficiaires de cette tendance. En effet, je considère cette valeur de croissance comme une valeur qui devrait être incluse dans la catégorie de l’hyper-croissance, au moins pour les prochaines années.

Pourquoi?

Eh bien, c’est une entreprise qui n’explose pas nécessairement les attentes de bénéfices, même dans les bons moments. Cependant, la récente croissance des réservations d’environ 450% d’une année sur l’autre met en évidence la demande refoulée de voyages. Rien qu’au dernier trimestre, la société a enregistré 22 milliards de dollars de réservations. En conséquence, étant donné que Booking Holdings génère plus de revenus à court terme, ce titre est susceptible de commencer à paraître de moins en moins cher aux investisseurs de croissance.

En conséquence, il s’agit d’une action que les investisseurs voudront peut-être privilégier.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

L’amour de Chris MacDonald pour l’investissement l’a amené à poursuivre un MBA en finance et à assumer plusieurs rôles de gestion en finance d’entreprise et en capital de risque au cours des 15 dernières années. Son expérience passée en tant qu’analyste financier, associée à sa ferveur pour trouver des opportunités de croissance sous-évaluées, contribuent à sa perspective d’investissement conservatrice et à long terme.