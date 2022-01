7 actions d’infrastructure à acheter en janvier

Il semble y avoir un changement sur le marché. Les actions de croissance spéculatives et la crypto-monnaie, entre autres tendances chaudes de 2021, se sont effondrées ces derniers mois. Pendant ce temps, des actions plus défensives telles que l’énergie, les services publics, l’industrie et les sociétés agroalimentaires sont en hausse. Au milieu de ces vents sectoriels changeants, il est temps de jeter un œil aux actions d’infrastructure.

L’infrastructure n’a pas été à l’avant-garde du marché boursier depuis un certain temps, mais les efforts de l’administration du président Joe Biden pour « reconstruire en mieux » devraient envoyer plus d’argent dans la région. Cela pourrait bien s’aligner sur d’autres catalyseurs, tels que la hausse de certains titres cycliques liés aux matières premières et au marché immobilier.

En outre, il est important de noter que les actions d’infrastructure englobent une large catégorie d’entreprises. Cela comprend les entreprises qui fournissent, servent ou créent des matériaux pour offrir des éléments de base de la société tels que l’électricité et l’eau, le transport et la logistique. À ce point, le FNB d’infrastructures américaines (CHAUVES-SOURIS:PAVER) détient d’importants groupes d’actions dans les secteurs des matériaux, des services publics, de l’industrie et de l’énergie. Dans cet esprit, voici sept des actions d’infrastructure les plus prometteuses pour 2022 :

Enbridge (NYSE :ENB)

Produits chimiques Eastman (NYSE :REM)

Acier américain (NYSE :X)

Grupo Aeroportuario del Pacifico (NYSE :PAC)

Grupo Aeroportuario del Centro Norte (NASDAQ :OMAB)

Dragage et quai des Grands Lacs (NASDAQ :GLDD)

Industries de l’acier (NYSE :IIIN)

Actions d’infrastructure à acheter : Enbridge (ENB)

Source : JHVEPhoto / Shutterstock.com

Enbridge est l’une des plus grandes sociétés énergétiques intermédiaires en Amérique du Nord. Bien qu’Enbridge ne soit peut-être pas un nom connu aux États-Unis, il s’agit d’une valeur sûre au Canada et du sixième titre en importance dans l’ensemble de l’indice boursier canadien.

Enbridge contrôle plus de 17 000 milles de pipelines de pétrole brut au Canada et aux États-Unis. La société livre plus de 3 millions de barils de pétrole par jour et est responsable du transport de 40 % de toutes les importations de pétrole aux États-Unis. Si vous souhaitez posséder une infrastructure matérielle, Enbridge est l’un des plus gros forfaits disponibles sous une même entité.

Le principal attrait de l’action ENB est son dividende élevé. Les actions se négocient environ 16 fois les bénéfices à terme et Enbridge distribue la part du lion des bénéfices à ses actionnaires ; L’action ENB rapporte actuellement près de 7 % par an.

Compte tenu de la situation actuelle avec les préoccupations environnementales et la réglementation politique croissante, il est presque impossible de construire de nouveaux pipelines en Amérique du Nord. Cela rend la propriété et l’entretien des pipelines existants plus importants que jamais. Ce n’est pas une industrie prestigieuse, mais les oléoducs et les gazoducs sont là pour rester et Enbridge est l’un des géants dans son domaine.

Eastman Chemical (EMN)

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

Eastman Chemical est une entreprise chimique spécialisée qui est, croyez-le ou non, le spin-off réussi d’Eastman Kodak. Alors que l’ancien géant de la photographie Kodak n’a pas réussi à traverser la transition vers le 21e siècle, le stock dérivé d’EMN a été un solide gagnant à long terme. 10 000 $ investis dans Eastman Chemical en 2002 vaudraient plus de 115 000 $ aujourd’hui, même si son ancienne société mère faisait faillite.

L’entreprise chimique fabrique une variété de composés difficiles à prononcer pour une longue liste d’applications industrielles. En ce qui concerne les infrastructures, Eastman possède une importante entreprise de produits chimiques pour le logement, les automobiles, l’énergie et l’agriculture. Si vous êtes optimiste sur ce genre de cas finaux – qui englobent une part énorme de l’économie globale – le stock du REM devrait bien se porter.

Pour l’instant, les actions Eastman se vendent environ 13 fois les bénéfices de l’année en cours. Et les analystes prévoient une croissance des bénéfices d’environ 8 % en 2022 et 2023, offrant ainsi un avantage à un point de départ déjà attrayant. La société propose également une politique généreuse de dividende et de rachat d’actions avec ses cash-flows.

Stocks d’infrastructure à acheter : US Steel (X)

Source : Shutterstock

US Steel est l’un des principaux producteurs d’acier. Elle opère dans trois segments principaux : l’acier laminé plat, les produits tubulaires et sa division sidérurgique européenne.

L’action X a été une performance épouvantable à long terme ; les actions ont coûté environ 25 $ chacune en l’an 2000 et sont à nouveau à ce chiffre aujourd’hui. Cependant, en tant qu’action cyclique, les actions de US Steel offrent parfois des gains énormes. En 2007, l’action a atteint un sommet de 200 $ avant de s’effondrer lors de la crise financière.

Une fois de plus, le stock X a été en mouvement. C’est en grande partie grâce aux bénéfices sensationnels de l’entreprise. Lorsque les résultats de l’année 2021 seront finalisés, US Steel aura probablement gagné au moins 14 $ par action en une seule année. Cela équivaut à un rapport P/E de – et ce n’est pas une erreur d’impression – 1,8 fois.

Une action dont le ratio P/E est inférieur à 2 peut sembler être la chose la moins chère au monde. Hélas, il est peu probable que les bénéfices de 2021 se reproduisent, car les prix de l’acier se normalisent et la demande chute par rapport aux pics cycliques. Pourtant, les analystes voient la société mettre en place 10 $ supplémentaires par action en 2022 et 3 $ en 2023, ce qui reste des chiffres attrayants sur une action de 25 $. Et si le programme d’infrastructure ou un autre facteur maintient les bénéfices aux niveaux de 2021 plus longtemps que ne le pensent les analystes, l’action X pourrait exploser à la hausse.

Grupo Aeroportuario del Pacifico (PAC)

Source : frank_peters / Shutterstock.com

Grupo Aeroportuario del Pacifico est un opérateur aéroportuaire international de premier plan. Elle est principalement connue pour ses aéroports mexicains. Il s’agit notamment de l’aéroport de la grande ville de Guadalajara, de la principale plaque tournante de la fabrication de Tijuana et de stations touristiques telles que Puerto Vallarta et Los Cabos. En outre, elle exploite des aéroports pour l’île caribéenne de la Jamaïque.

Pacifico a été un grand gagnant dans la période de reprise pandémique. Le Mexique a eu certaines des restrictions Covid-19 les plus légères des Amériques, permettant au trafic d’augmenter dans ses sites touristiques tels que Cabos. Cabos, par exemple, enregistre désormais un trafic supérieur de 15 % aux niveaux comparables de 2019.

Ce n’est pas que ça non plus. Le trafic de Tijuana est en hausse à deux chiffres par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, et la ville frontalière industrielle a explosé ces derniers mois. Les chaînes d’approvisionnement en provenance d’Asie semblant fragiles, les fabricants acheminent autant que possible leur charge de travail vers le Mexique voisin. Plus à ce sujet dans une seconde.

Quant à l’action PAC, bien qu’elle ait atteint de nouveaux sommets historiques, elle est toujours en baisse par rapport à son multiple historique EV/EBITDA. Et avec l’EBITDA tendant à croître à un taux annuel de mi-adolescence historiquement, l’action PAC devrait offrir aux actionnaires une croissance généreuse dans les années à venir.

Stocks d’infrastructure à acheter : Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMAB)

Source : Shutterstock

Pacifico n’est pas le seul exploitant d’aéroport coté en bourse. En fait, il y en a deux autres rien qu’au Mexique. Centro Norte est un autre qui saute de l’écran en tant que leader de l’infrastructure. Elle exploite des aéroports dans la région industrielle du nord du Mexique, y compris des aéroports clés près de la frontière texane tels que Monterrey, Ciudad Juarez et Reynosa.

Bloomberg a récemment présenté Juarez en particulier, soulignant comment elle est devenue une ville en plein essor à l’ère post-pandémique. Grâce aux retards logistiques désagréables dans les ports américains tels que Los Angeles, les entreprises ont peur d’importer des marchandises de Chine et d’autres régions éloignées. De plus, avec l’accord commercial récemment révisé entre les États-Unis, le Mexique et le Canada (USMCA) (anciennement ALENA), le Mexique est plus que jamais intégré à l’économie régionale.

En conséquence, les entreprises américaines et canadiennes se précipitent pour installer de nouvelles usines à Juarez, Reynosa et dans d’autres villes frontalières mexicaines. Centro Norte, à son tour, exploite les aéroports qui desservent ces villes. Avec la création d’usines et l’arrivée de nouveaux travailleurs pour entretenir ces usines, cela devrait entraîner un boom du trafic de passagers et de fret dans les années à venir.

Pendant ce temps, l’action OMAB se négocie toujours environ 30 % en dessous de son multiple historique EV/EBITDA, le trafic est presque revenu aux niveaux de 2019 et la société offre aux investisseurs un dividende en espèces spécial de 8 % en 2022.

Dragage et quai des Grands Lacs (GLDD)

Source : BAO-Images Bildagentur / Shutterstock.com

Great Lakes Dredge & Dock est la plus grande entreprise de dragage du pays. Il nettoie les voies navigables autour des ports, des ports, des canaux côtiers, etc. Elle opère principalement aux États-Unis, mais a également participé à des projets dans des endroits éloignés tels que le Brésil et le Qatar. Great Lakes Dredge & Dock est également en affaires depuis 1890, ce qui lui confère une expertise considérable dans le domaine de son créneau.

La société a connu des difficultés de rentabilité au milieu des années 2010, mais a affiché une activité de projet contractuel, des bénéfices et des marges brutes en forte hausse depuis 2019.

2020 a été une grande année pour les réservations de contrats, et la facture d’infrastructure devrait donner un nouvel élan à l’entreprise. Les analystes voient l’action à 15x les bénéfices de 2022 et 13x les bénéfices de 2023.

Actions d’infrastructure à acheter : Insteel Industries (IIIN)

Source : Shutterstock

Comme vous pouvez le deviner d’après son nom, Insteel est également dans l’industrie sidérurgique. Cependant, cela donne aux investisseurs un angle différent de celui de US Steel. En effet, Insteel est spécialisé dans certains produits principalement utilisés pour la construction de bâtiments, de ponts et d’autres actifs d’infrastructure matérielle.

Le slogan de l’entreprise est « Reinforcing America », car il s’agit du plus grand producteur de produits d’armature en fil d’acier pour les applications de construction en béton. Bien qu’il s’agisse d’une entreprise assez petite avec une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard de dollars, Insteel possède également plus d’une demi-douzaine d’installations de fabrication à travers les États-Unis. Cela en fait un bon jeu si le sentiment d’achat « Made in America » augmente.

Pour compléter l’image positive, l’action IIIN est à un prix attractif. Les actions se négocient actuellement à moins de 12 fois les bénéfices estimés en 2022. C’est une aubaine sur le marché d’aujourd’hui.

À la date de publication, Ian Bezek détenait une position longue sur les actions ENB, EMN, PAC et OMAB. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé comme analyste junior pour Kerrisdale Capital, un important fonds spéculatif basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.