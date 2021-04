7 actions diversifiées d’allocations de capital à acheter: BRK,

Depuis que les fonds communs de placement ont été inventés pour la première fois en 1924 et réglementés par la Securities and Exchanges Commission (SEC) en vertu de la loi de 1940 sur les sociétés d’investissement, les investisseurs individuels du monde entier ont acquis une exposition au marché boursier grâce à une plate-forme diversifiée et gérée par des professionnels.

Mais cette gestion professionnelle a un coût, car le ratio annuel moyen des dépenses des fonds communs de placement a oscillé autour de 1%. La concurrence des fonds d’échange (ETF) a fait baisser ces frais moyens ces dernières années, mais cela reste un coût important pour les investisseurs, en particulier si les rendements moyens des investissements se situent à un chiffre.

Cependant, il peut y avoir un moyen d’éviter ces frais en achetant des actions dont l’équipe de gestion a de solides antécédents en matière d’allocation de capital et de prouesses d’investissement. Ces sociétés détiennent à la fois des titres publics et privés à la fois en tant que filiales à 100% ou en tant qu’actionnaires minoritaires.

Certains de ces noms sont très familiers aux investisseurs et certains d’entre eux sont très peu reconnus. Elles sont:

Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B)

Financière Fairfax (OTCMKTS:FRFHF)

Graham Holdings (NYSE:GHC)

Loews (NYSE:L)

Queue de loutre (NASDAQ:OTTR)

Entreprises Icahn (NASDAQ:IEP)

Markel (NYSE:MKL)

Maintenant, plongeons et regardons de plus près chacun d’eux.

Actions à acheter: Berkshire Hathaway (BRK.B)

Le portefeuille d’investissement de Berkshire Hathway est probablement bien connu de la plupart des investisseurs actifs. Les grandes exploitations comprennent Pomme (NASDAQ:AAPL), Banque d’Amérique (NYSE:BAC), American Express (NYSE:AXP) et Kraft-Heinz (NASDAQ:KHC). Berkshire possède des centaines de titres cotés en bourse, dont la plupart proviennent de ses deux lieutenants de gestion des investissements Todd Combs et Ted Weschler. Les participations privées vont de Dairy Queen à Precision Castparts en passant par le géant de l’assurance GEICO. La combinaison d’une allocation intelligente du capital et d’un horizon temporel qui ne peut être décrit que comme «pour toujours» a fait de Warren Buffet l’un des humains les plus riches de la planète pendant de nombreuses années.

Actuellement, Berkshire se négocie presque à des sommets historiques et à une valeur comptable de 1,4x. Le groupe disparate de participations et de participations diverses de Berkshires fausse les vrais bénéfices GAAP et la société est généralement évaluée en fonction de la valeur comptable par action. Berkshire a racheté des actions à un rythme plus élevé que jamais dans son histoire, en 2020, les rachats ont totalisé 25 milliards de dollars. Et la frénésie d’achat s’est poursuivie en 2021, selon la lettre annuelle des actionnaires 2020.

À leur tour, ces mouvements reflètent non seulement qu’il y a très peu d’entreprises à acheter à un prix équitable sur le marché boursier aujourd’hui, mais que Buffet voit sa propre entreprise vendre en dessous de son estimation de la valeur intrinsèque.

Financière Fairfax (FRFHF)

Souvent appelée le Berkshire Hathaway du Canada, Fairfax Financial est dirigée par le légendaire investisseur de valeur Prem Watsa. Bien que principalement une compagnie d’assurance qui exploite plus d’une douzaine de filiales différentes, Fairfax l’utilise également pour investir dans un certain nombre d’entreprises non liées à l’assurance. Les avoirs publics comprennent les participations dans la mûre (NYSE:BB), Kennedy Wilson (NYSE:KW) et Meubles de Léon (OTCMKTS:LEFUF). Les participations privées comprennent des opérations aussi diverses que la société de technologie agricole Farmers Edge, la société de divertissement Boat Rocker Media et la société d’articles de sport Peak Achievement.

Fairfax est également un grand acteur des marchés émergents avec des opérations en Inde et en Afrique. Prem Watsa, étant d’origine indienne, a beaucoup investi dans ce pays. Les investissements en Inde comprennent des secteurs tels que les assurances, les transports, les produits chimiques et les banques. La juste valeur de ces investissements à la fin de 2020 s’élevait à 5 milliards de dollars.

Fairfax se négocie légèrement en dessous de sa valeur comptable à l’heure actuelle, ce qui constitue un excellent point d’entrée pour les investisseurs à long terme. Nous pouvons être assurés que lors du prochain ralentissement du marché, Prem Watsa profitera de la panique des ventes et sélectionnera des entreprises de qualité qui vendent des rabais incroyables.

Actions à acheter: Graham Holdings (GHC)

Bien que n’étant pas un nom familier, Graham Holdings était autrefois connu sous le nom de The Washington Post Company avec une histoire remontant à 1877. Après avoir vendu le journal Washington Post à Jeff Bezos en 2013, le nom a été changé pour sa forme actuelle et est maintenant un conglomérat lâche d’environ 16 entreprises – dont certaines font partie de l’entreprise depuis des décennies.

Ces entreprises couvrent des secteurs tels que l’éducation, la radiodiffusion, la fabrication et la santé. Par exemple, GHC possède Kaplan, la société d’enseignement diversifiée, sept stations de télévision locales, des concessionnaires automobiles et Slate.com, le magazine en ligne de gauche.

La stratégie d’acquisition et de propriété de la société a un ton similaire à celui de Berkshire Hathaway et de Fairfax Financial en termes de propriété à long terme et de confiance en une équipe de direction solide pour chaque entreprise. À un moment donné, Berkshire Hathaway détenait 28% de The Washington Post Company.

La valeur comptable par action (BVPS) à la fin de l’année 2020 était d’environ 732 $, et les actions de GHC se sont négociées bien au-dessus de la valeur comptable pendant une grande partie des cinq dernières années. Et comme le stock baisse encore en dessous de la valeur comptable, cela peut être un excellent point d’entrée pour les investisseurs.

Loews (L)

Non, ce n’est pas la chaîne de quincailleries, mais Loews Corporation est la société holding et la plate-forme d’investissement pour la famille Tisch de New York. La famille a commencé à acheter des hôtels dans les années 1950 et a utilisé cela comme plate-forme pour se diversifier dans d’autres investissements.

Loews est un peu plus facile à comprendre que les sociétés précédentes, car il n’y a que 4 titres sous-jacents. Loews détient 89,6% des actions cotées en bourse Financière CNA (NYSE:CNA), 100% de Boardwalk Pipelines, 100% de Loews Hotels et 99% d’Altium Packaging.

Si l’on prend la capitalisation boursière actuelle de Loews de 14,4 milliards de dollars et en soustrayant sa participation de 11,3 milliards de dollars dans CNA, ainsi que sa trésorerie nette de 1,2 milliard de dollars, il reste un marché privé implicite de 1,9 milliard de dollars pour les trois autres sociétés privées. Cependant, Boardwalk Pipelines, une société de gazoducs, a un BAIIA de 819 milliards de dollars l’an dernier, les 27 hôtels ont normalisé un BAIIA d’environ 220 millions de dollars et Altium Packaging a un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars. Il semble évident que Loews est sous-évalué sur la base de la somme des parties.

Conformément au thème de la valeur comptable des prix, le BVPS de fin d’année Loews était de 66,34 $, 17,5% au-dessus du prix actuel. La société rachète des actions en dessous de la valeur comptable depuis un certain temps – un moyen infaillible de créer de la valeur pour les actionnaires.

Actions à acheter: Otter Tail (OTTR)

Otter Tail est un fournisseur de services publics à petite capitalisation qui fournit de l’électricité à environ 250 000 clients dans le Minnesota, le Dakota du Sud et le Dakota du Nord. La raison pour laquelle OTTR entre dans cette catégorie est qu’elle possède également quatre autres entités non réglementées. Il s’agit notamment d’un fabricant de métaux, d’un fabricant de pièces en plastique et de deux fabricants de tuyaux en PVC.

En 2020, la plateforme de services publics d’électricité a généré 446 millions de dollars de revenus et 147 millions de dollars de bénéfice d’exploitation. Parallèlement, la division de fabrication a généré 444 millions de dollars de revenus et 54 millions de dollars de bénéfice d’exploitation.

Cette combinaison unique d’entreprises offre la capacité constante de verser des dividendes d’un service public d’électricité hautement réglementé, combinée à des opportunités de croissance des revenus du côté de la fabrication de l’entreprise. Le rendement actuel est de 3,3%, soit 1% de plus que ce que vous pouvez obtenir sans risque du gouvernement pendant 30 ans.

Entreprises Icahn (IEP)

Le nom de Carl Icahn est familier avec la plupart des investisseurs (du moins ceux de plus de 30 ans), mais peu d’entre eux réalisent encore qu’il a échangé un véhicule en bourse. À 85 ans, Icahn, l’un des premiers raiders d’entreprise des années 1980, est toujours actif dans le monde de l’investissement. Icahn Enterprises est une société en commandite principale (MLP) avec des intérêts dans l’investissement, l’énergie, les pièces automobiles, l’emballage alimentaire, les métaux, l’immobilier et la mode.

Ces holdings utilisent généralement la stratégie militante traditionnelle d’Icahn qui implique de prendre de grandes parts de contrôle et d’influencer la direction de l’entreprise par le biais de nouveaux sièges de direction ou de conseil d’administration. Les trois segments clés qui animent les actions IEP sont les investissements, l’énergie et l’automobile. Les investissements sont un ensemble de titres cotés en bourse tels que Marques Newell (NASDAQ:NWL) et Navistar (NYSE:NAV). La valeur des capitaux propres attribuée de tous les investissements était de 4,3 milliards de dollars. Le segment de l’énergie est largement composé d’une participation de 71% dans Énergie CVR (NYSE:CVI) qui intervient dans les activités de raffinage du pétrole et d’engrais azotés. Le segment automobile comprend des entreprises de distribution au détail et en gros de pièces détachées automobiles dont les revenus normalisés avoisinent les 3 milliards de dollars.

En tant que MLP, Icahn est tenue de distribuer les liquidités disponibles aux porteurs de parts. IEP currenting verse une distribution de 8,00 $ aux porteurs de parts, ce qui représente actuellement un rendement de 14%. Les implications fiscales d’un MLP sont différentes de celles qui résultent des transactions boursières normales et des paiements de dividendes, alors vérifiez auprès de votre comptable avant d’acheter IEP. Néanmoins, laisser Carl Icahn gérer votre argent fonctionnera probablement avec le temps.

Actions à acheter: Markel (MKL)

Markel est une compagnie d’assurance diversifiée (à nouveau) avec un portefeuille d’investissement géré par l’investisseur de valeur renommé Tom Gayner. Il est également co-directeur général de la société. MKL possède un important portefeuille d’actions au sein de ses opérations d’assurance. Markel Ventures est l’activité des sociétés et les investissements séparés des segments de l’assurance. Ces entreprises impliquent des industries telles que l’équipement de boulangerie, le transport, le meuble, le feu et la sécurité et les produits de construction. Les sociétés Market Venture ont combiné des revenus de 2,1 milliards de dollars et un BAIIA de 264 millions de dollars en 2020.

Le portefeuille de placements en actions de Markel a des rendements annualisés sur 10 ans de 15,2% en investissant de manière «disciplinée, fiscalement avantageuse, prudente et à faible coût». Les actions représentent 35% du portefeuille de placements d’assurance de Markel.

Le ratio prix-livre actuel de MKL est de 1,3x, ce qui est inférieur aux moyennes historiques. Les actions de MKL se sont souvent négociées à des ratios prix-livre bien supérieurs à 2x. Lorsque les mathématiques et l’investissement de valeur reviennent au premier plan après le prochain marché baissier, investir aux côtés de Tom Gayner peut être l’un des meilleurs paris sur le marché.

À la date de publication, Tom Kerr ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Kerr, CFA, est un gestionnaire de placements et rédacteur d’affaires expérimenté qui travaille dans le secteur des placements et des valeurs mobilières depuis 1994.