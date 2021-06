7 actions d’ouragan à acheter alors que le coup d’envoi de la saison est plus élevé que la normale

in

La saison des ouragans n’est pas pour les âmes sensibles. Il a des implications négatives de grande envergure pour l’économie au sens large et le monde de l’investissement. Mais il y a des entreprises qui profitent réellement de la saison. Il n’est donc pas surprenant que de nombreuses personnes recherchent les meilleures actions à acheter pour en tirer profit pendant cette période.

Nous espérons tous la sûreté et la sécurité dans les mois à venir. Mais la saison des ouragans dans l’Atlantique a commencé et devrait entraîner un nombre de tempêtes supérieur à la moyenne dans les mois à venir. Nous devons être préparés. Cela inclut de revérifier nos portefeuilles pour les actions qui se porteront bien pendant cette période et contribueront aux efforts de reconstruction.

Cette liste comprend des actions de construction, de rénovation domiciliaire et de services financiers qui se portent généralement bien pendant cette période. Si nous finissons par avoir un nombre de tempêtes supérieur à la moyenne, ces titres finiront probablement par battre le Indice S&P 500.

Stocks de la saison des ouragans à acheter: Home Depot (HD)

Il peut être difficile d’acheter des actions pendant la saison des ouragans. Il y a une pléthore de nouveaux noms qui font des vagues. Mais je préfère toujours les entreprises qui ont fait leurs preuves et qui fonctionnent bien, quelle que soit la période de l’année. Home Depot est l’un de ces stocks.

C’est le plus grand détaillant spécialisé dans la rénovation domiciliaire au monde, avec plus de 2 200 magasins aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il a toujours été exceptionnel, mais la pandémie a changé la donne pour ce titre. Le cours de l’action HD a augmenté de 91,8% depuis les profondeurs du début de la pandémie à la mi-mars 2020 jusqu’au mois dernier.

Au fur et à mesure que les gens étaient fermés, ils avaient plus de temps à consacrer à des projets de maison et d’arrière-cour, ce qui a entraîné une augmentation de la demande pour ses produits. Ainsi, l’entreprise est devenue un gagnant clair pendant la pandémie.

Une grande partie de la même logique peut être appliquée pour la saison des ouragans. De nombreux consommateurs fidèles voudront s’approvisionner avant toute période difficile et beaucoup achèteront des fournitures en gros après coup afin de pouvoir réparer tout dommage, faisant du stock HD un incontournable pour votre portefeuille.

Generac Holdings (GNRC)

D’un artiste tout temps à un peu plus spécialisé, Generac Holdings est l’un des principaux producteurs de générateurs pour les marchés résidentiels, commerciaux légers et industriels.

Maintenant, vous pensez peut-être que ce stock est moins attrayant que, par exemple, un Home Depot. Mais c’est un excellent à avoir dans votre portefeuille. Le GNRC a surperformé le S&P 500 de 653,5 % et son secteur de 667,8% au cours des cinq dernières années.

En fin de compte, cependant, vous en aurez pour votre argent au cours de cette saison. Aux États-Unis, neuf pannes d’électricité majeures sur dix ces dernières années ont été causées par des ouragans. Par conséquent, lorsque cela se produira inévitablement au cours de la saison à venir, vous verrez des gens se précipiter vers leur fournisseur Generac local et acheter ses produits.

Produits marins (MPX)

Marine Products conçoit et distribue des bateaux de plaisance. Beaucoup de ces bateaux subissent des dommages importants lors d’une tempête, ce qui entraîne inévitablement une demande de remplacement ou de réparation. Par conséquent, MPX devient le jeu idéal pour profiter de la saison des tempêtes.

Cependant, vous devez bien chronométrer vos positions d’entrée et de sortie. Il existe un modèle cohérent que vous pouvez exploiter et qui a émergé au cours de la dernière décennie. Le stock de MPX augmente régulièrement pendant les mois de pointe de la saison des ouragans avant de chuter à nouveau pendant l’hiver et le printemps. Donc, ce n’est en aucun cas un stock tout temps.

D’un point de vue fondamental, tout se passe très bien pour l’entreprise. Le résultat net et le résultat supérieur ont augmenté de 11 % et de 3,3 %, respectivement, au cours des cinq dernières années. L’entreprise est un acteur stable qui évolue à un rythme soutenu. Mais pendant la saison des tempêtes, le stock a le potentiel d’exploser.

Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B)

Aucun prix pour deviner pourquoi je recommande fortement Berkshire Hathaway à chaque occasion. C’est l’un des paris les plus sûrs dans l’espace d’investissement et c’est pourquoi il se négocie à une valorisation premium.

Les actions de classe A, qui sont hors de portée de l’investisseur ordinaire, ne sont pas quelque chose que je recommande, simplement parce qu’elles sont si chères et qu’elles ont un potentiel de hausse limité. Cependant, les actions de catégorie B de Berkshire Hathaway se négocient à un prix très attractif.

Si vous souhaitez vous exposer au secteur des IARD, ces actions offrent une bonne valeur. Dans le cas où les dégâts causés par la tempête sont modérés, les assureurs conservent les primes et les stocks augmentent souvent. En revanche, la demande et les prix peuvent chuter si la saison des ouragans est plus légère.

Lowe’s (FAIBLE)

Lowe’s est très similaire à Home Depot, à la fois en termes de performance à long terme et d’attractivité parmi les actions liées aux ouragans. La société exploite plus de 2 200 magasins aux États-Unis et au Canada, servant «environ 20 millions de clients par semaine».

Tout comme Home Depot, la pandémie a été une période d’aubaine pour Lowe’s. Au cours des six derniers trimestres, Lowe’s a réussi à battre les estimations des analystes à une seule reprise, un bilan extrêmement réussi, en particulier pendant la pandémie. Alors que les actions HD ont augmenté de 91,8% entre le début de la pandémie et mai 2021, les actions LOW ont gagné 164,3%.

Les résultats du distributeur au premier trimestre 2021 réaffirment cette tendance positive. Les bénéfices et les revenus ont dépassé les attentes, grâce à des mesures efficaces de contrôle des coûts et à d’excellentes ventes dans les magasins physiques.

Pour bon nombre des raisons déjà décrites dans le cas de Home Depot, Lowe’s a beaucoup à gagner de la saison des ouragans.

Un autre point positif de Lowe’s est un S&P 500 Dividend Aristocrat – une société du S&P 500 qui a payé et augmenté son dividende de base chaque année pendant au moins 25 années consécutives. Lorsque vous combinez tous ces facteurs, il n’est pas surprenant que ce soit l’un des premiers titres à acheter pendant la saison des ouragans.

Masco (MAS)

Masco, qui fabrique des produits de rénovation et de construction, est un autre stock qui se porte très bien pendant la saison des ouragans. Elle exerce ses activités dans deux grands domaines d’activité : le segment de la plomberie et le segment de l’architecture décorative.

Ces deux segments se portent très bien pendant la saison des ouragans, bénéficiant généralement de la reconstruction. Dans l’ensemble, les choses vont bien pour l’entreprise depuis plusieurs années.

Au cours de son dernier trimestre, Masco a déclaré un chiffre d’affaires de 1,97 milliard de dollars, soit une variation de 25 % d’une année sur l’autre. En outre, la société a annoncé un BPA ajusté de 89 cents, soit une croissance de 89 %. Le chiffre d’EPS a également dépassé les attentes des analystes de 34,8%.

L’action MAS a augmenté de 25 % au cours des 12 derniers mois, rapporte un dividende de 1,57 % et a constamment augmenté son rendement des capitaux propres au cours des cinq dernières années, atteignant 22,5 % en 2020.

CarMax (KMX)

Pendant un ouragan, votre voiture peut subir des dommages. Tu n’es pas seul. Cependant, chaque fois que cela se produit, cela entraîne inévitablement une augmentation de la demande de véhicules d’occasion. C’est là que CarMax, le plus grand détaillant de véhicules d’occasion aux États-Unis, entre en jeu.

Au cours de l’exercice 2021 (février), la société a vendu au détail et en gros 751 862 et 426 268 véhicules d’occasion, respectivement. Les ventes et le BPA sont en hausse de 4,2 % et de 19,9 % sur les 12 derniers mois.

Compte tenu du modèle d’affaires, il n’est pas surprenant que l’entreprise ait connu une excellente année. Cependant, alors que nous entrons dans la saison des ouragans, il est important de vous assurer que vous avez des actions KMX dans votre portefeuille.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.