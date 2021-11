7 actions énergétiques à acheter pour notre avenir renouvelable

Le secteur des énergies renouvelables est en plein essor. Bien qu’il ne fournisse que moins d’un quart de l’électricité produite aujourd’hui, cela changera radicalement d’ici 2040. Sa part devrait augmenter de plus de 40 % d’ici 2040, à mesure que de nouvelles technologies sont développées pour la production d’énergie éolienne et solaire. Par conséquent, conformément à l’évolution rapide du paysage énergétique, les actions énergétiques sont susceptibles de générer des rendements importants pour les investisseurs.

Les taux de croissance des sources d’énergie renouvelables ont tous augmenté de manière exponentielle ces dernières années, chaque capacité de production augmentant régulièrement d’année en année jusqu’en 2020, date à laquelle elles ont atteint des niveaux records. Le besoin d’un avenir énergétique durable n’a jamais été aussi pressant. Avec l’accélération du changement climatique, les entreprises et autres institutions sont obligées de prendre des mesures tandis que les gouvernements travaillent dur sur la législation pour augmenter les investissements dans les technologies d’énergie propre.

Cela dit, examinons sept des actions énergétiques alternatives les plus prometteuses et les plus performantes du marché :

Brookfield Renewable Corp. (NYSE :BEPC)

Sunrun (NASDAQ :COURS)

Enphase Énergie (NASDAQ :ENPH)

Premier solaire (NASDAQ :FSLR)

Énergie Clearway (NYSE :CWEN)

Technologies SolarEdge (NASDAQ :SEDG)

Infrastructure durable Atlantica (NASDAQ :AY)

Meilleures actions énergétiques à acheter : Brookfield Renewable (BEPC)

Source : Shutterstock

Brookfield Renewable est l’un des plus grands producteurs d’énergie hydroélectrique au monde, qui représente 62 % de sa production totale. Par ailleurs, elle a continué à étendre son expertise en stockage d’énergie solaire et éolienne. Son activité génère des flux de trésorerie sains et stables grâce à des contrats d’achat d’électricité à long terme. De plus, l’action BEPC a généré un rendement annualisé incroyable de plus de 20% depuis sa création.

Brookfield n’a cessé de développer ses activités grâce à ses activités de fusions et d’acquisitions. Son expertise opérationnelle a été un facteur clé de sa surperformance ces dernières années. Son accent sur le côté des énergies renouvelables est plus vers le solaire, qui est déjà économique même sans subventions.

Pour l’avenir, Brookfield prévoit une croissance annuelle de plus de 15 % jusqu’en 2025, ce qui lui permettra de porter son dividende à plus de 5 %.

Sunrun (RUN)

Source : Igor Golovniov / Shutterstock.com

Sunrun, basé en Californie, est l’un des principaux fabricants d’équipements solaires qui a récemment enregistré une performance remarquable en bourse. Après avoir acquis son concurrent le plus proche en Vivint Solaire l’an dernier, il détient désormais la plus grande part du secteur solaire résidentiel. De plus, Sunrun bénéficie d’une croissance saine de l’industrie et d’un sentiment haussier des analystes, ce qui renforcera probablement l’action RUN dans un avenir prévisible.

Sunrun a été sur une lancée tueuse ces derniers temps, affichant des chiffres de croissance des revenus à deux chiffres au cours des trois derniers trimestres. Son dernier trimestre a généré plus de 400 millions de dollars de revenus, ce qui représente une augmentation de 121,3 % par rapport à la période de l’année précédente. De plus, son bilan se porte bien, avec un ratio dette/actif impressionnant de 32 %.

Les vents arrière économiques plus importants donneront à Sunrun l’élan nécessaire pour étendre considérablement son marché dans un avenir prévisible.

Meilleures actions énergétiques à acheter : Enphase Énergie (ENPH)

Source : Igor Golovniov / Shutterstock.com

Enphase est l’une des principales sociétés d’énergie solaire au monde, spécialisée dans la production de micro-onduleurs pour les systèmes solaires photovoltaïques résidentiels et commerciaux. Grâce à son modèle d’affaires très efficace et à son produit de pointe, elle bénéficie d’une douve économique inégalée dans son créneau.

Les taux de croissance de son chiffre d’affaires, qui continuent de s’accélérer, ont atteint un incroyable 26% au cours des 5 dernières années. En plus de cela, il affiche un bilan impeccable et une rentabilité exceptionnelle.

La trajectoire de croissance d’Enphase a été incroyable jusqu’à présent cette année et devrait s’accélérer à l’avenir. Les revenus ont augmenté à un rythme à deux chiffres au cours des quatre derniers trimestres, parallèlement à une augmentation considérable des flux de trésorerie et du bénéfice d’exploitation. Pour l’avenir, avec la demande croissante d’énergie solaire, je m’attends à un avenir radieux pour le stock d’ENPH.

Premier Solaire (FSLR)

Source : Igor Golovniov / Shutterstock.com

First Solar est une entreprise spécialisée dans les panneaux solaires à couche mince. Ces types de panneaux se sont avérés générer plus d’énergie que les technologies concurrentes, ce qui les rend idéaux pour les projets à grande échelle nécessitant de grandes quantités de ce facteur de forme.

Ces dernières années, les vents contraires géopolitiques ont eu un impact négatif sur le stock de FSLR, mais il accélère à nouveau. First Solar prévoit de doubler sa capacité d’ici 2025 par rapport à ses niveaux de 2020. De plus, il bénéficiera immensément de l’augmentation des dépenses dans le secteur, des projets tant publics que privés visant à freiner les effets du changement climatique.

Il complète cela avec un excellent bilan avec plus de 2 milliards de dollars de trésorerie nette et seulement 277 millions de dollars de dette. De plus, sa croissance de l’EBITDA d’une année sur l’autre atteint un énorme 34 %, ce qui témoigne de sa gestion efficace des coûts.

Meilleures actions énergétiques à acheter : Clearway Energy (CWEN)

Source : Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Clearway Energy possède et exploite l’un des plus grands projets d’énergie renouvelable à grande échelle aux États-Unis. Elle compte 3,5 GW de projets éoliens et 1,3 GW de projets solaires en exploitation, avec plusieurs autres en développement. De plus, l’action CWEN a généré plus de 10 % de rendements annualisés depuis sa création.

La société s’est bien comportée au cours des derniers trimestres, affichant une croissance constante de son chiffre d’affaires et de ses résultats. La croissance du chiffre d’affaires et de l’EBITDA d’une année sur l’autre est respectivement exceptionnelle de 9,9 % et 12,7 %.

De plus, elle augmente ses flux de trésorerie chaque trimestre. Au cours de son plus récent trimestre, ses flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont augmenté de 94 %, passant de 100 millions de dollars à 194 millions de dollars. De plus, il vise une croissance du dividende de 5 à 8 % pour compléter son profil financier.

Technologies SolarEdge (SEDG)

Source : Igor Golovniov / Shutterstock.com

SolarEdge a consolidé sa position dans l’industrie solaire et a vu sa valorisation dépasser les 15 milliards de dollars grâce à son succès dans le secteur solaire MLPE (module-level power electronics). Au cours des derniers trimestres, la croissance des ventes a ralenti, mais il reste l’un des noms les plus prometteurs du secteur.

Cependant, au cours de son dernier trimestre, il a généré des revenus sains de 526,1 millions de dollars, ce qui représente une croissance de 56 % d’une année sur l’autre. De plus, ses marges brutes se sont élevées à un impressionnant 32,8%. L’entreprise est sur le point de faire un retour en force, car les problèmes de sa chaîne d’approvisionnement s’atténuent avec le temps.

L’entreprise cherche également à percer sur le marché du stockage par batterie. Compte tenu de la rapidité avec laquelle le secteur évolue, son implication ne pouvait pas mieux tomber. Ayant déjà établi sa base dans l’activité MPLE, son incursion sur le marché du stockage d’énergie élargira encore plus sa base de revenus. Par conséquent, l’action SEDG a beaucoup de potentiel de hausse.

Meilleures actions énergétiques à acheter : Infrastructure durable Atlantica (AY)

Source : Shutterstock

Atlantica Sustainable Infrastructure, basée au Royaume-Uni, est un jeu d’énergie renouvelable très diversifié, qui est en pole position pour accompagner la transition vers une économie à faible émission de carbone. En plus des énergies renouvelables, la société possède également les actifs hydrauliques et électriques traditionnels. Plus de 70 % de son chiffre d’affaires provient de son activité d’énergie renouvelable.

Récemment, Atlantica s’est très bien comporté. Ses liquidités distribuables (CAFD) ont augmenté de 13 % pour atteindre 110 millions de dollars au premier semestre de cette année. De plus, elle a également augmenté ses revenus à 611,2 millions de dollars contre 465,7 millions de dollars au cours de la période. L’amélioration spectaculaire de son chiffre d’affaires est due à ses investissements continus dans les actifs renouvelables. De plus, elle prévoit réduire son endettement de 4,8 milliards de dollars à 1,9 milliard de dollars au cours des 5 prochaines années.

Tout cela s’ajoute pour faire de l’action AY un jeu nettement moins risqué.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.