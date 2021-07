7 actions énergétiques à considérer de près dès maintenant

Lundi dernier, de nombreuses actions ont été massivement vendues, y compris les actions énergétiques. La majeure partie de cette année, le pétrole a semblé se diriger vers 100 $ le baril. Cependant, Covid-19 a depuis gâché cette trajectoire.

L’OPEP+ y est aussi pour quelque chose. Récemment, le groupe des pays producteurs de pétrole a annoncé qu’il commencerait à produire plus de pétrole. Cela réduira également les pressions sur les prix.

Ensuite, il y a le dollar américain. Le prix du pétrole (et de toutes les autres matières premières importantes) étant en dollars, il en coûte plus cher d’acheter des matières premières lorsque le dollar s’affaiblit. Fondamentalement, un dollar plus faible signifie une augmentation des prix. Et aujourd’hui, le dollar est proche des plus bas de plusieurs années.

À la base de tout cela, cependant, se trouvent les stocks d’énergie qui connaissent également une demande croissante à mesure que la pandémie ralentit dans la plupart des pays. Certes, Covid-19 est toujours une force importante et évolutive sur le marché, comme nous l’avons vu plus tôt cette semaine. Cependant, l’expansion économique aux États-Unis, en Chine et en Europe demande toujours plus d’énergie.

Donc, avec cela, ces actions énergétiques ont la plus grande hausse à ce stade.

Ressources Antéro (NYSE :RA)

Ressources Matador (NYSE :MTDR)

SM Énergie (NYSE :SM)

Cimarex Énergie (NYSE :XEC)

Énergie du Devon (NYSE :DVN)

Partenaires intermédiaires occidentaux (NYSE :NOUS S)

Ressources de la gamme (NYSE :CRR)

Actions énergétiques à acheter : Antero Resources (AR)

Source : Shutterstock

Lorsque les technologies de forage non conventionnelles ont fait leur apparition il y a plus de dix ans, elles ont ouvert de nouvelles opportunités massives d’extraction d’énergie aux États-Unis. Fondamentalement, en fracturant (ou fracking) des couches de schiste dur, les entreprises d’exploration et de production (E&P) pourraient accéder à des quantités massives de pétrole et de gaz naturel.

En tête de cette liste, l’action AR est l’une des actions énergétiques E&P. Cette entreprise opère presque exclusivement dans le Marcellus Shale, une immense formation de schiste qui s’étend de New York à la Virginie-Occidentale le long des Appalaches. En plus de cela, Antero a également quelques opérations dans le schiste d’Utica, qui traverse une grande partie de la même zone.

L’action AR s’est bien comportée au cours de la dernière année, en hausse de 396 %. De plus, il est en hausse de 144 % depuis le début de l’année (YTD). Dans l’ensemble, il s’agit d’une entreprise de taille décente avec une capitalisation boursière de 4,1 milliards de dollars. Actuellement, l’action a une note « A » dans mon Portfolio Grader.

Ressources Matador (MTDR)

Source : Shutterstock

Le prochain sur cette liste de valeurs énergétiques est Matador. Arborant une capitalisation boursière de 3,6 milliards de dollars, cette société a des opérations d’E&P ainsi que des opérations de pipeline (intermédiaire) – une combinaison qui renforce ses activités.

Ces deux divisions sont non seulement complémentaires, mais elles agissent également comme une bonne couverture l’une pour l’autre. Les opérations d’E&P (ou en amont) surpassent généralement les autres actions énergétiques car, lorsque la demande frappe, les prix augmentent et les producteurs en amont peuvent gagner plus d’argent par baril. Cependant, lorsque les prix baissent en raison du ralentissement de la demande, les opérations en amont sont pénalisées. Pendant ce temps, les entreprises intermédiaires peuvent toujours bien faire parce qu’elles gagnent de l’argent sur le volume qui passe dans leurs canalisations, et non sur le prix du pétrole et du gaz.

Plus précisément, cette société opère dans le bassin du Delaware au Nouveau-Mexique et dans l’ouest du Texas, ainsi que dans les schistes hautement productifs d’Eagle Ford dans le sud du Texas. Enfin, Matador a également quelques opérations dans la Cotton Valley et le Haynesville Shale en Louisiane.

Aujourd’hui, l’action MTDR est en hausse de 154% depuis le début de l’année. L’action a une note « A » dans mon Portfolio Grader.

Actions énergétiques à acheter : SM Énergie (SM)

Source : FreezeFrames / Shutterstock.com

Ce n’est peut-être pas un nom familier, mais SM est en fait l’un des rares stocks d’énergie qui remonte à plus de 100 ans. Plus précisément, SM Energy a été fondée en 1908. Basée à Denver, dans le Colorado, elle était connue sous le nom de Saint Mary Land & Exploration Company jusqu’en 2010.

Comme vous avez peut-être pu le constater d’après son ancien surnom, il s’agit d’une autre entreprise d’E&P. De plus, SM Energy exerce ses activités dans l’ouest et le sud du Texas. Si vous avez déjà entendu parler des prix du pétrole WTI, c’est West Texas Intermediate, la qualité et l’emplacement des prix du pétrole américain standard.

Non seulement ces emplacements sont riches en ressources, mais ils sont également proches des raffineries et des installations d’exportation. Aujourd’hui, l’action SM est en hausse de 203 % depuis le début de l’année et a une note « A » dans mon évaluateur de portefeuille.

Cimarex Énergie (XEC)

Source : Shutterstock

Cimarex Energy est un autre nom d’E&P qui a commencé comme une entreprise de forage non conventionnel et qui a changé la donne dans le secteur de l’énergie. Comme d’autres sur cette liste, XEC opère principalement au Texas, en Oklahoma et au Nouveau-Mexique. La majorité de sa production est également du gaz naturel, ce qui est inhabituel pour la plupart des stocks d’énergie en amont.

Bien sûr, comme la production de pétrole, les opérations de gaz naturel sont très liées au prix du produit. Cependant, les prix du pétrole ont tendance à fluctuer un peu plus, puisque le gaz naturel a une demande industrielle et de consommation plus importante. De plus, les États-Unis ont d’importantes réserves de gaz naturel.

En plus de cela, cependant, les exportations de gaz naturel augmentent. Cela conduit généralement à une augmentation des prix du gaz naturel domestique, ce qui est une bonne nouvelle pour le stock de XEC. Aujourd’hui, l’action a une capitalisation boursière de 6,5 milliards de dollars. Il a également été très performant, en hausse de près de 70 % depuis le début de l’année. Actuellement, il a une note “B” dans mon Portfolio Grader.

Actions énergétiques à acheter : Devon Energy (DVN)

Source : Shutterstock

Si vous êtes à la recherche d’une grande entreprise d’E&P bien établie qui est un nom bien respecté parmi les actions énergétiques, ne cherchez pas plus loin que Devon Energy.

DVN existe depuis 1971, ce qui signifie qu’il a traversé l’embargo pétrolier ainsi que de nombreux hauts et bas économiques. Aujourd’hui, la société a une capitalisation boursière de 17,1 milliards de dollars.

Cela signifie que c’est une entreprise énergétique importante. En fait, c’est l’un des plus grands noms indépendants d’E&P. Bien sûr, cette taille lui confère de la stabilité, mais elle réduit également les performances par rapport aux concurrents plus petits. Actuellement, Devon opère dans plusieurs bassins du Texas, de l’Oklahoma, du Dakota du Nord et des montagnes Rocheuses. Il dispose d’importantes réserves prouvées de pétrole.

Jusqu’à présent cette année, l’action DVN est en hausse d’environ 61% depuis le début de l’année et se négocie à environ 25% de son plus haut de 52 semaines. L’action a une note « B » dans mon Portfolio Grader.

Partenaires intermédiaires occidentaux (WES)

Source : Shutterstock

Ensuite, il y a la seule société pipelinière sur cette liste. De plus, Western Midstream Partners propose ici quelque chose d’un peu différent des autres actions énergétiques, car il s’agit en fait d’une société en commandite. Cela signifie que, comme une fiducie de placement immobilier (FPI), les actionnaires sont les propriétaires directs de l’entreprise et reçoivent une partie des revenus nets. Cela prend généralement la forme d’un dividende important.

Dans le cas des actions WES, il s’agit d’un dividende de 6,44 %. De plus, étant donné que WES ne gère pas une entreprise basée sur les prix de l’énergie, son modèle commercial est stable. Après tout, la demande est moins volatile que les prix eux-mêmes.

À l’avenir, les exportations de gaz naturel aideront ses pipelines et augmenteront la demande de pétrole à mesure que l’économie se développe. De plus, WES a un partenaire pétrolier intégré majeur pour une grande partie de son pipeline. Cela permet aussi des affaires stables.

À l’heure actuelle, l’action WES est en hausse de 44% depuis le début de l’année, avec une capitalisation boursière respectable de 8,2 milliards de dollars. L’action a une note « B » dans mon Portfolio Grader.

Actions énergétiques à acheter : Ressources de parcours (RRC)

Source : Shutterstock

Le dernier sur cette liste de stocks d’énergie est Range Resources. Cette E&P travaille presque exclusivement sur le côté gaz naturel (et liquides de gaz naturel) du patch énergétique. De plus, presque toutes ses réserves prouvées se trouvent dans les schistes de Marcellus.

RRC existe depuis environ 45 ans. Ainsi, même s’il ne s’agit pas d’un acteur important (il a une capitalisation boursière de 3,7 milliards de dollars), il connaît son chemin dans l’entreprise. Et c’est peut-être pour cette raison que la plupart des énergies de Range se concentrent sur le gaz naturel.

Qu’est ce que je veux dire? Eh bien, alors que les États-Unis commencent à exporter davantage de gaz naturel, plus les marges bénéficiaires seront probablement importantes. En tant que tel, il s’agit de l’un de ces stocks d’énergie avec un grand avenir car la demande de gaz naturel augmente à la fois au niveau national et international.

Aujourd’hui, l’action RRC est en hausse de 124% depuis le début de l’année, légèrement en deçà de son plus haut de 52 semaines. L’action a une note « B » dans mon Portfolio Grader.

