7 actions ESG à ajouter à votre portefeuille : PG MSFT ADBE

L’investissement environnemental, social, de gouvernance ou ESG peut signifier une série de choses, mais pour cet article, nous allons nous pencher sur le filtrage positif, également connu sous le nom d’investissement vert clair. Cela signifie que les actions ESG que je partage sont à la recherche d’opportunités, au lieu de restreindre les possibilités d’investissement pour des sacrifices financiers. Ils peuvent ne pas satisfaire l’appétit d’un investisseur ESG inconditionnel, mais sont toujours attentifs aux questions connexes.

L’ESG crée de la valeur pour les actionnaires en veillant à ce que les entreprises soient socialement responsables dans des aspects tels que la déclaration des bénéfices, les structures du conseil d’administration, les processus de recrutement, la rémunération des dirigeants, les intérêts public-privé, etc. L’aspect environnemental s’ajoute à ces questions en s’efforçant d’améliorer l’utilisation de l’énergie, la gestion des déchets et la conservation des ressources.

Tous ces facteurs peuvent contribuer de manière significative à la réduction des coûts.

Pour cet article, j’ai utilisé MSCI (NYSE :MSCI) Notations ESG. MSCI est l’un des deux principaux fournisseurs de données ESG aux côtés de Sustainalytics.

Cet article a pour objectif de présenter aux investisseurs des actions ESG prévues pour une hausse significative à long terme. Mes choix sont :

Procter & Gamble (NYSE :PG)

Texas Instruments (NASDAQ :TXN)

CH Robinson dans le monde (NASDAQ :CHRW)

Téladoc Santé (NYSE :TDOC)

Nvidia (NASDAQ :NVDA)

Adobe (NASDAQ :ADBE)

Microsoft (NASDAQ :MSFT)

Actions ESG : Procter & Gamble (PG)

Source : rblfmr/ShutterStock.com

La force de longue date de la marque a aidé Procter & Gamble à obtenir un dividende pendant 64 années consécutives. MSCI cite des facteurs tels que la sécurité des produits et l’empreinte carbone comme moteurs de la solide note ESG de l’entreprise.

Procter & Gamble a récemment dépassé ses attentes en matière de bénéfices du troisième trimestre avec un chiffre d’affaires de 147,70 millions de dollars et un bénéfice par action de 7 cents. L’augmentation des marges brutes et opérationnelles est une conséquence de son programme de productivité. Procter & Gamble est en train de restructurer l’entreprise pour améliorer sa productivité marginale. Des efforts sont déployés pour numériser, améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et établir des partenariats marketing stratégiques pour réduire les coûts.

La valeur de l’action peut être repérée dans le ratio PEG et le rendement du dividende. Le ratio GAAP PEG de l’action de 0,13 se situe bien en deçà de la médiane du secteur de 0,97, ce qui indique que la croissance l’emporte sur le ratio cours/bénéfice. De plus, un rendement du dividende à terme de 2,54% ne signifie pas seulement que les perspectives de revenus sont bonnes, mais cela signifie également que la croissance de l’entreprise est intacte, ce qui est un bon signe pour les investisseurs axés sur la valeur.

Texas Instruments (TXN)

Source : Katherine Welles / Shutterstock.com

En tant qu’entreprise qui met l’accent sur le développement des ressources humaines et le comportement des entreprises, Texas Instruments reçoit une note presque parfaite de MSCI. J’aime le stock comme un jeu de semi-conducteurs en raison de la diversité des lignes de distribution de l’entreprise. Un marché de l’électronique en croissance et un rebond du marché automobile devraient contribuer énormément à l’avenir de son chiffre d’affaires.

Texas Instruments a annoncé une croissance de son chiffre d’affaires de 9,23 % au trimestre précédent. De plus, les marges d’exploitation sont de près de 43 % et en croissance, tandis que le bénéfice net a atteint de nouveaux sommets de 1 745 millions de dollars.

Un rendement du dividende de 2,1% est considéré comme élevé par rapport au secteur. J’ai utilisé le multiple de prix P/E et le BPA attendu et j’ai calculé une valeur intrinsèque de 226 $, d’une valeur d’environ 19%. Le récent objectif de prix de 240 $ par action de KeyBanc devrait donner de l’air à l’argument.

Actions ESG : CH Robinson Worldwide (CHRW)

Source : Shutterstock

La gouvernance et le comportement d’entreprise ont récemment fait passer la note AA à cette société de logistique et de transport maritime.

CH Robinson est un stock négligé, à mon avis, une sorte de monstre silencieux si je peux m’exprimer ainsi. En tant que prestataire de transport non basé sur les actifs, il peut maintenir les opérations rationalisées la plupart du temps. La société a connu une croissance de 26,25 % de ses revenus d’une année sur l’autre et une croissance de 125 % de son bénéfice net normalisé d’une année à l’autre.

CH Robinson utilise une stratégie de croissance par acquisition, qui permet d’améliorer les bénéfices nets et nets grâce à des synergies. Les acquisitions notables incluent Milgram & Company, Space Cargo, Dema Service et Prime Distribution Services.

À en juger par la valeur relative, l’action est très attrayante. Un ratio prix/ventes de 0,72 et un ratio PEG de 0,9 sont tous deux inférieurs aux moyennes du secteur. Un rendement de dividende attrayant de 2,2 % signale à la fois des perspectives de revenus et de valeur.

CH Robinson a récemment reçu un objectif de cours de 117 $ d’UBS, ce qui pourrait signifier une hausse de 26%.

Téladoc (TDOC)

Source : Postmodern Studio / Shutterstock.com

Cette action de technologie de la santé a reculé de plus de 20 % au cours de la dernière année après sa fusion avec Livongo Health, suivie d’un recours collectif contre ce dernier. L’action s’est stabilisée au cours du mois dernier avec un gain de 3%, et les investisseurs sont optimistes, suite à la croissance des revenus de 150% d’une année sur l’autre de la société au dernier trimestre.

Teladoc a considérablement augmenté sa base d’actifs depuis sa création. La société a acquis plus de 969 millions de dollars d’actifs en technologies de la santé, ce qui peut contribuer à la croissance de son chiffre d’affaires et de ses résultats.

Avec un ratio cours/valeur comptable de 1,54 par rapport à sa moyenne sur cinq ans de 6,52, je vois certainement une valeur relative en jeu.

Actions ESG : Nvidia (NVDA)

Source : Pe3k / Shutterstock.com

Nvidia a été dans un espace spéculatif ces derniers temps, mais je pense que cela ne devrait pas être le cas. L’entreprise gagne des parts de marché dans un secteur en pleine expansion. De plus, Nvidia est une société riche en liquidités, qui est utilisée pour des acquisitions de croissance, des dividendes et des rachats d’actions. La société a dépassé ses attentes en matière de revenus de 252,24 millions de dollars dans son dernier rapport sur les résultats, tout en doublant son bénéfice net d’une année sur l’autre.

Les analystes de BMO Capital restent optimistes car ils ont fixé un objectif de cours de 1 000 $ sur l’action la semaine dernière. Je pense que l’action pourrait atteindre le niveau de 1 190 $ d’ici l’année prochaine, car je pense que les flux de trésorerie et la croissance du BPA feront avancer l’action.

La gouvernance d’entreprise, le comportement et le développement du capital humain sont les facteurs prédominants contribuant à la notation AAA ESG de l’entreprise.

Adobe (ADBE)

Source : r.classen / Shutterstock.com

Adobe a été une action populaire parmi les analystes au cours de la dernière année. L’ESG de l’entreprise repose sur sa politique de confidentialité des données, une saine gouvernance d’entreprise et des conditions de travail favorables. Adobe a connu une solide croissance grâce à l’expérience d’Adobe et à ses produits de cloud créatif et documentaire.

Le titre a largement surperformé sa médiane sectorielle au cours des trois derniers mois. La rentabilité a été le principal moteur de la performance du titre. Une marge opérationnelle de 35,75 % s’accompagne d’un retour sur fonds propres de 45,14 %. De plus, la trésorerie d’exploitation d’Adobe a presque atteint un impressionnant 5,8 milliards de dollars.

Source : Gurufocus

Le nombre d’actions en circulation d’Adobe a considérablement diminué au cours des sept dernières années. La société est actuellement au milieu d’un programme de rachat d’actions de 8 milliards de dollars pour l’exercice 2021. Elle a annoncé l’année dernière qu’un programme de rachat d’actions d’une valeur de 15 milliards de dollars pour l’exercice 2024 était également autorisé.

Source : Gurufocus

J’ai utilisé le multiple P/E et l’ai multiplié par le BPA pour trouver un potentiel de hausse de 20 %. Si les actions continuent d’être rachetées et que le BPA dilué continue de s’améliorer, les investisseurs pourraient s’attendre à des rendements supérieurs à cela.

Actions ESG : Microsoft (MSFT)

Source : NYCStock / Shutterstock.com

La gouvernance d’entreprise et l’exploitation des opportunités dans les technologies propres ont aidé Microsoft à obtenir une note ESG favorable. J’ai écrit sur Microsoft dans un article précédent. La société rationalise bien ses unités commerciales, avec les ajustements de capacité nécessaires apportés à ses offres de matériel et de logiciels. Microsoft s’est bien développé grâce aux acquisitions d’actifs et de données au fil des ans et continue de le faire.

Microsoft a connu une croissance de 15,34 % de son chiffre d’affaires d’une année sur l’autre au cours des 12 derniers mois. Les marges d’exploitation de la société ont atteint de nouveaux sommets et le bénéfice net de TTM a également augmenté de 21,07 % d’une année sur l’autre. De plus, le rendement des capitaux propres de Microsoft de 44,99 % est plus de six fois supérieur à la moyenne du secteur.

Avec des marges impressionnantes et le fait que la société ait un historique de rachats d’actions, c’est une période passionnante si vous êtes un investisseur.

L’investissement ESG va au-delà du concept de « le plus grand bien ». Les actions ESG maximisent la valeur pour les actionnaires de diverses manières. Les choix de cet article présentent aux investisseurs une variété d’opportunités de valeur et de croissance auxquelles réfléchir. J’ai jugé ces actions en fonction des perspectives à long terme et je suggère aux investisseurs de les inclure dans un portefeuille s’ils veulent investir. Si vous avez des questions concernant l’ESG, n’hésitez pas à me contacter directement !

A la date de publication, Steve Booyens détenait une position LONGUE dans MSFT. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Steve Booyens a cofondé Pearl Grey Equity and Research en 2020 et est depuis responsable de la recherche sur les actions et des relations publiques. Avant de fonder la société, Steve a travaillé dans divers rôles financiers à Londres et en Afrique du Sud, et ses articles sont publiés sur diverses pages Web réputées telles que Seeking Alpha, Benzinga, Gurufocus et Yahoo Finance. Le contenu de Steve pour InvestorPlace comprend des recommandations d’actions, avec des articles occasionnels sur le financement participatif, la crypto-monnaie et l’ESG.