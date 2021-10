7 actions étrangères que tous les investisseurs américains devraient surveiller

Sans aucun doute, le marché boursier américain reste le joyau de la couronne sur lequel la plupart des investisseurs se concentrent. Les rendements fournis par les actions américaines ces dernières années ont largement dépassé les marchés émergents. Cependant, il existe des raisons pour lesquelles les investisseurs peuvent vouloir rechercher les meilleures actions étrangères dès maintenant.

Pour commencer, cet écart de valorisation est plus important qu’il ne l’a été depuis un certain temps. Diverses actions étrangères de haute qualité se négocient désormais avec des décotes de valorisation importantes par rapport à leurs pairs américains. De plus, certains pourraient soutenir que ces entreprises se trouvent dans des régions du monde à plus forte croissance, la croissance américaine ayant ralenti au cours des dernières décennies.

Cette toile de fond semble parfaite pour les investisseurs axés sur la valeur à la recherche d’opportunités d’une valeur raisonnable. Cependant, trouver des actions étrangères à la fois stables (les inquiétudes géopolitiques se sont intensifiées ces derniers temps) et cohérentes en termes de perspectives de croissance à long terme n’est pas aussi simple.

Dans cet article, je vais mettre en évidence sept des principales actions étrangères qui, à mon avis, valent la peine d’être examinées. Ces sociétés peuvent offrir aux investisseurs une excellente diversification géographique pour ceux qui souhaitent étendre leurs portefeuilles en dehors des États-Unis.

Voici une liste de sept actions étrangères que les investisseurs américains devraient surveiller en ce moment.

AstraZeneca (NASDAQ :AZN)

STMicroelectronics (NYSE :STM)

Petroleo Brasileiro (NYSE :PBR)

British American Tobacco (NYSE :RTC)

Baidu (NASDAQ :BIDU)

JD.com (NASDAQ :JD)

Rio Tinto (NYSE :RIO)

Principales actions étrangères à acheter : AstraZeneca (AZN)

Source : Roland Magnusson / Shutterstock.com

La discussion sur le « stock de vaccins » semble étrangement limitée à deux acteurs principaux parmi les investisseurs américains. Les Pfizer (NYSE :PFE) vs. Moderna (NASDAQ :ARNm) le débat est intrigant à regarder. C’est aussi une opinion que de nombreux investisseurs ont.

Cependant, la société pharmaceutique et biotechnologique anglo-suédoise AstraZeneca est un mastodonte de 188 milliards de dollars dans cet espace. C’est une entreprise qui a été largement ignorée par les investisseurs américains, en raison du fait que le vaccin Covid-19 de l’entreprise n’a pas encore été autorisé à être utilisé par les régulateurs américains. Par conséquent, le manque de gros titres offre ce qui peut être une opportunité pour les investisseurs en ce moment.

Le vaccin Covid-19 de la société a connu un vif succès dans d’autres pays occidentaux en Europe et au Canada. Comme Pfizer et Moderna, cette croissance de vaccins a fourni un bon coup de pouce à court terme pour ce stock.

Cependant, Astra Zeneca dispose d’un pipeline assez solide de médicaments populaires qui rendent ce stock attrayant pour moi. Parmi les noms sur lesquels les investisseurs se concentrent figurent le médicament anti-cholestérol Crestor, le médicament contre le reflux acide Nexium et le médicament contre l’asthme Symbicort.

En conséquence, il s’agit d’un jeu de croissance à long terme avec de nombreux avantages pour les investisseurs qui recherchent une croissance en dehors des États-Unis.

STMicroelectronics (STM)

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

L’une des actions internationales que j’ai sur mon radar depuis un certain temps est STMicroelectronics. STM est l’un des principaux fabricants de puces en Europe et dans le monde. La clientèle de cette entreprise compte parmi les marques grand public les plus populaires, dont Pomme (NASDAQ :AAPL), Tesla (NASDAQ :TSLA), Samsung, Huawei, HP (NYSE :HPQ) et d’autres.

Compte tenu des diverses pénuries de puces que les investisseurs lisent, seul un petit sous-ensemble d’entreprises entre dans les portefeuilles américains. L’action STM est l’un des principaux bénéficiaires de ces mêmes vents favorables, bien qu’elle soit moins ciblée pour les investisseurs américains car elle est basée en Europe. Les gouvernements italien et français détiennent une participation combinée de 27,5% dans le fabricant de puces basé à Genève.

La demande croissante de semi-conducteurs en raison de cette pénurie mondiale a entraîné des bénéfices positifs au deuxième trimestre. La STM a enregistré des revenus nets de 2,99 milliards de dollars alors que les revenus nets s’élevaient à 412 millions de dollars. Le chiffre d’affaires net a bondi de 43,4%, tandis que le bénéfice net a bondi de 357,2%. La STM a également lancé récemment un programme de rachat d’actions d’une valeur de 1,04 milliard de dollars pour une période de trois ans.

Ces types de résultats mettent en évidence la valeur que cette action étrangère de premier plan peut apporter aux investisseurs attentifs.

Principales actions étrangères à acheter : Petroleo Brasileiro (PBR)

Source : A.PAES / Shutterstock.com

La compagnie pétrolière d’État brésilienne Petroleo Brasileiro occupe la 181e position parmi les Fortune Global 500 entreprises au moment de la rédaction. Il s’agit de la plus grande société pétrolière et gazière d’Amérique latine et d’une société énergétique en amont et en aval.

En tant qu’acteur énergétique diversifié, Petroleo a bénéficié des prix du pétrole qui se situent désormais à des plus hauts de plusieurs années. La hausse des prix de l’énergie a entraîné une augmentation des revenus et des bénéfices pour la plupart des acteurs mondiaux, et Petroleo ne fait pas exception.

La société a publié de solides bénéfices au deuxième trimestre, largement supérieurs aux estimations de Wall Street. Avec la réouverture des économies et l’augmentation de la demande de pétrole, cette compagnie pétrolière brésilienne a vu ses revenus plus que doubler d’une année sur l’autre. En fait, le chiffre d’affaires de la société au deuxième trimestre s’est élevé à 21 milliards de dollars.

De plus, les flux de trésorerie disponibles de la société ont triplé d’une année sur l’autre. Ce type de croissance des flux de trésorerie est ce que les investisseurs axés sur les fondamentaux veulent voir. Avec des flux de trésorerie atteignant 9 milliards de dollars et une dette nette en baisse de 25 %, ainsi qu’un dividende en hausse, c’est l’une des actions étrangères que les investisseurs à la recherche d’une exposition à l’énergie devraient surveiller.

Bien entendu, à l’instar d’autres entreprises opérant en Amérique latine, les risques géopolitiques sont réels. En conséquence, le multiple de valorisation de cette société pourrait rester faible. Cependant, c’est une machine à flux de trésorerie, et je pense qu’elle mérite le détour par des investisseurs soucieux de la valeur.

Tabac américain britannique (BTI)

Source : DutchMen / Shutterstock.com

En général, les producteurs de tabac sont en disgrâce auprès des investisseurs depuis presque toujours. Les cigarettes, les vapoteurs et autres produits du tabac à usage oral font partie des catégories de « péchés » que de nombreux investisseurs ne touchent tout simplement pas. Je ne peux pas discuter avec cette perspective.

Cependant, pour ceux qui ont l’esprit ouvert, British American Tobacco, basé au Royaume-Uni, est un choix intrigant dans cet espace. Comme ses pairs, British American Tobacco cherche à évoluer vers des produits moins nocifs pour sa base de consommateurs. Bien entendu, la grande majorité des revenus de l’entreprise provient toujours des ventes de cigarettes traditionnelles. Cependant, il s’agit d’une entreprise sur laquelle de nombreux investisseurs commencent à se concentrer dans une perspective de croissance potentielle à long terme, avec une prévalence croissante des vapoteurs et d’autres secteurs verticaux potentiels (y compris le cannabis) dans l’avenir de cette entreprise.

La croissance des produits non combustibles a bondi, les consommateurs ayant plus que doublé leur adoption de ces produits l’an dernier. La croissance globale des revenus de la société a chuté d’environ 0,4%, mais la croissance des flux de trésorerie (hors dividende) de 33% d’une année sur l’autre est impressionnante.

British American Tobacco est une entreprise qui peut être difficile à regarder pour les investisseurs en ce moment. Cependant, pour ceux qui sont optimistes sur le potentiel des perspectives de cette société, ainsi que sur le rendement en dividendes de 8,6% de BTI, c’est une action à considérer.

Principales actions étrangères à acheter : Baidu (BIDU)

Source : StreetVJ / Shutterstock.com

La Chine est l’une des zones géographiques auxquelles se tournent souvent les investisseurs à la recherche d’actions étrangères de premier plan. En Chine, Baidu fait partie des meilleures entreprises du secteur technologique.

Souvent appelé le « Google de Chine », le moteur de recherche de Baidu détient plus de 70 % des parts de marché en Chine. En tant que grande économie à la croissance la plus rapide au monde, le potentiel de hausse des actions BIDU est évident.

Cependant, les récentes restrictions réglementaires du gouvernement chinois ont brouillé la thèse d’investissement pour ce titre. Le gouvernement chinois a commencé à sévir fortement contre ses entreprises technologiques. En conséquence, le sentiment des investisseurs dans la technologie chinoise est parmi les plus bas depuis un certain temps.

Pour les investisseurs axés sur la valeur à la recherche de grandes entreprises à des valorisations relativement incroyables, le moment est venu d’envisager l’action BIDU. Le ratio cours/bénéfice de Baidu est inférieur à 10, malgré une croissance plutôt robuste ces dernières années. Il s’agit également d’une action qui se négocie à peu près aux niveaux de 2011.

En d’autres termes, les investisseurs de croissance obtiennent gratuitement les dix dernières années de croissance avec les actions BIDU. Cette valorisation incroyable fait de Baidu l’une des principales actions étrangères que j’envisage actuellement.

JD.com (JD)

Source : test / Shutterstock.com

Semblable à Baidu, JD est un autre géant chinois de la technologie qui a été durement touché par la récente répression du gouvernement chinois. Bien que JD n’ait pas été explicitement appelé par le gouvernement ou contraint de payer des amendes, il s’agit d’une entreprise dont la plupart des investisseurs savent qu’elle pourrait être dans le collimateur des régulateurs.

Comme Baidu, la valorisation de JD a pris un coup. Il s’agit d’une entreprise qui est actuellement environ 25 % en dessous de ses sommets historiques.

Cependant, contrairement à ses pairs technologiques chinois, JD a relativement bien performé pendant cette période d’instabilité. Cela est en partie dû à la capacité de cette entreprise à éviter l’examen minutieux par les régulateurs. Cependant, les investisseurs semblent plus optimistes quant aux perspectives de croissance à long terme de JD.

Souvent appelé « l’Amazon de Chine », le modèle commercial de JD, qui repose sur une infrastructure lourde, semble plaire aux investisseurs.

Je pense que JD a un immense potentiel pour continuer à croître, et j’aime sa valorisation dans ce creux. En conséquence, les investisseurs de croissance agressifs à la recherche d’accords pourraient vouloir considérer cette action étrangère de premier plan.

Principales actions étrangères à acheter : Rio Tinto (RIO)

Source : Rob Bayer / Shutterstock.com

La société minière basée à Londres Rio Tinto est une autre action étrangère attrayante. Alors que les effets de la pandémie commencent à s’atténuer et que les économies rouvrent, la demande mondiale de minerai de fer et de cuivre a grimpé en flèche. Par conséquent, le secteur minier a pris de l’élan dans l’environnement post-pandémique.

La hausse de l’inflation est globalement haussière pour les matières premières. Rio Tinto est parmi les plus importants au monde à cet égard.

La société minière a annoncé l’un de ses bénéfices les plus élevés de son histoire au premier semestre de l’année en cours, ainsi qu’un versement de dividendes impressionnant de 9,1 milliards de dollars. Les récents résultats du deuxième trimestre montrent que Rio Tinto a enregistré un bénéfice sous-jacent de 12,2 milliards de dollars après impôts et redevances d’une valeur de 7,3 milliards de dollars. De plus, la société dispose d’un énorme flux de trésorerie disponible de 10,2 milliards de dollars.

Les analystes estiment que Rio a de solides opportunités de croissance à long terme car la demande mondiale de minerai de fer continuera probablement d’augmenter dans cet environnement inflationniste. De plus, Rio Tinto possède un vaste portefeuille d’actifs dont les coûts d’exploitation sont faibles. En effet, l’action RIO peut être un excellent choix pour les investisseurs américains à la recherche d’actions étrangères rentables en ce moment.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

L’amour de Chris MacDonald pour l’investissement l’a amené à poursuivre un MBA en finance et à assumer plusieurs rôles de gestion en finance d’entreprise et en capital de risque au cours des 15 dernières années. Son expérience passée en tant qu’analyste financier, associée à sa ferveur pour trouver des opportunités de croissance sous-évaluées, contribuent à sa perspective d’investissement conservatrice et à long terme.