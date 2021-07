7 actions EV avec les meilleures configurations techniques à acheter pour l’été

Plusieurs entreprises de véhicules électriques (VE) sont sorties de nulle part, certaines se débrouillant plutôt bien. Mener la charge est Tesla (NASDAQ :TSLA), car nous avons vu un certain nombre d’actions prendre vie au cours des 12 derniers mois. Ces actions de véhicules électriques ont été parmi les plus performantes des derniers trimestres et années.

Cela a déconcerté certains investisseurs, étant donné les faibles valorisations qui ont tendance à accompagner le secteur automobile. Dans le même temps, d’autres investisseurs sont enthousiasmés par ce que l’avenir leur réserve.

Tesla a vu sa capitalisation boursière monter en flèche, rassemblant plus de 600 % par rapport au creux de mars 2020. Même les actions automobiles traditionnelles sont entrées dans l’action, tandis qu’une multitude de SPAC et d’introductions en bourse sont arrivées sur le marché.

Malgré le marché baissier désagréable que nous avons observé dans les actions de croissance, nous assistons à de beaux rebonds dans l’espace des véhicules électriques. Examinons sept stocks de véhicules électriques avec les meilleures techniques, en commençant par vous savez qui :

Tesla

Nio (NYSE :NIO)

Gué (NYSE :F)

General Motors (NYSE :DG)

XPeng (NYSE :XPEV)

Li Auto (NASDAQ :LI)

Fisker (NYSE :RSF)

Stocks de véhicules électriques avec d’excellentes techniques : Tesla (TSLA)

Tesla est en tête du peloton en ce qui concerne les actions de véhicules électriques et cela est également vrai pour les graphiques. Alors que la capitalisation boursière de 634 milliards de dollars de Tesla est nettement inférieure à son sommet, les aspects techniques recommencent à s’aligner.

J’ai continué à chercher un dernier flush dans celui-ci et cela n’a jamais abouti. Début mars, l’action Tesla a atteint un creux de près de 540 $. Le rebond a envoyé les actions dans la zone des 700 $, puis la mesure de comblement des lacunes près de 781 $.

Lors d’un autre recul, les actions ont atteint un creux de près de 547 $, au-dessus du plus bas de mars. C’est remarquable, car de nombreuses autres actions de croissance et de véhicules électriques ont atteint de nouveaux creux. En fin de compte, Tesla a récupéré toutes ses principales moyennes mobiles quotidiennes et continue de se consolider dans une fourchette plutôt étroite.

À partir de là, nous devons soit voir un recul de certaines de ces moyennes mobiles clés, soit une poussée vers 700 $. Au-dessus de 700 $ ouvre la porte à la zone de 762 $ à 781 $. Au-dessus de cela et 800 $ et plus est possible.

S’il doit y avoir un rebond des véhicules électriques, cela va commencer par Tesla.

Nio (NIO)

Cela dit, Nio n’est pas en reste non plus. Contrairement à Tesla, Nio a atteint un nouveau creux en mai. Cependant, ce n’était pas de beaucoup.

Cela a donné ce que beaucoup d’entre nous appellent un « regard ci-dessous et échouer ». C’est-à-dire qu’il a regardé en dessous d’un niveau clé – dans ce cas, le plus bas précédent – et “n’a pas réussi” à s’effondrer. Il a fini par s’inverser à la hausse et a récemment franchi le niveau clé de 50 $.

Déjà en hausse d’un montant considérable par rapport au creux de mai, les investisseurs peuvent ne pas savoir à quoi s’attendre. À partir de là, voyons si Nio peut pousser plus haut jusqu’au retracement de 61,8% près de 53 $.

Si les actions peuvent dépasser 50 $ et finir par effacer le retracement de 61,8%, le niveau de remplissage des lacunes à 58,65 $ est en jeu. À la baisse, je veux voir les moyennes mobiles à 10 et 21 jours servir de support. Ci-dessous, la zone de 43 $ à 44 $ est sur la table.

Si Tesla va courir, il est probable que son « petit frère » Nio sera dans une position similaire. Cependant, je m’attendrais à un peu plus de volatilité avec celui-ci.

Stocks de véhicules électriques avec d’excellentes techniques : Ford (F)

En changeant un peu de vitesse ici, Ford est loin d’être un pur jeu sur l’espace EV. Pendant des décennies, l’entreprise a été un producteur de véhicules à moteur à combustion interne (ICE) et n’a commencé que récemment à s’efforcer d’électrifier sa flotte. Cependant, il le fait avec un engagement majeur.

L’entreprise a déjà utilisé sa marque Mustang pour commercialiser un véhicule électrique. Maintenant, il se tourne vers le véhicule le plus vendu aux États-Unis, le pick-up de la série F, et ajoute le F-150 Lightning. Il y a beaucoup de promesses dans l’ajout d’un pick-up électrique à sa gamme et Ford espère que cela donnera un bon coup à ses résultats supérieurs et inférieurs.

Jusqu’à présent, Wall Street semble assez réceptif.

Quand je regarde les actions Ford, je vois une grande formation de fanions haussiers. Cela est défini par une série de hauts et de bas plus bas, alors que le titre consolide ses gains récents. À partir de là, les haussiers recherchent une cassure à la hausse par rapport à la résistance à la tendance baissière (ligne bleue).

Il faudra peut-être couper environ 15 $ de plus, mais une éventuelle cassure pourrait remettre les sommets en jeu à 16,45 $. Au-dessus de cela et l’extension de 261,8% près de 17,50 $ pourrait être sur la table.

Si les actions s’effondrent au lieu de s’effondrer, la moyenne mobile sur 10 semaines est la première ligne de support. Viennent ensuite le niveau clé de 13,50 $ et la moyenne mobile sur 50 jours.

General Motors (GM)

Comme Ford, General Motors est un constructeur automobile d’antan qui essaie de faire le pivot vers l’électrification. L’entreprise a également très bien réussi dans ses efforts de conduite autonome avec son unité Cruise. La PDG Mary Barra n’a pas reculé devant l’avenir de l’automobile et cela a donné un bon coup de pouce au stock au cours de la dernière année.

Plutôt que de regarder un graphique journalier comme les actions EV précédentes sur cette liste, faisons un zoom arrière avec le graphique hebdomadaire. Une fois que nous le faisons, il devient évident que les actions GM sont liées aux canaux car elles augmentent lentement mais sûrement.

À l’heure actuelle, GM maintient la moyenne mobile sur 10 semaines et essaie d’effectuer une rotation hebdomadaire en effaçant le plus haut de la semaine précédente. Si cela n’arrive pas, c’est bon. Il a toujours la moyenne mobile de 21 semaines et le support du canal comme zones potentielles d’achat en baisse.

À la hausse, les taureaux veulent voir un rallye jusqu’à l’extension de 161,8% près de 67 $ et canaliser la résistance. Ci-dessus ouvre la porte à plus de 70 $.

En cas d’échec du support, la zone de 50 $ et la moyenne mobile de 50 semaines pourraient être sur la table.

Actions EV avec de bonnes techniques : XPeng (XPEV)

Je pense que les investisseurs seraient assez impressionnés par la façon dont certaines actions chinoises de véhicules électriques se négocient. Certes, bon nombre de ces noms ont été écrasés pendant le marché baissier des actions de croissance, mais une poignée connaît une forte reprise. Dans ce groupe, nous pouvons inclure XPeng.

La société dispose actuellement d’une capitalisation boursière de 35 milliards de dollars et se négocie sur le NYSE après son introduction en bourse en août 2020. Alors que nous avons constaté une baisse de 69,5% du pic au creux, le rebond a été fort car les actions sont désormais de retour au-dessus de tous ses principaux moyennes mobiles.

Au milieu de cette baisse, l’action nous a donné une baisse “1-2-3-4-5” ou si vous préférez, une baisse “ABCDE”. Alors que les actions ont atteint un creux de 22,73 $, XPEV a également montré une certaine divergence sur la lecture Williams %R (affichée en haut du graphique).

À partir de là, je veux voir une rotation jusqu’à 45,25 $, ouvrant le retracement de 50 % et le niveau de 50 $. Au-dessus de cela et le retracement de 61,8% est sur la table près de 55 $.

À la baisse, je veux que les moyennes mobiles à court terme servent de support. S’ils échouent, il est important de voir que les 200 jours soutiennent le stock et que la moyenne mobile de 50 jours passe de la résistance précédente au support actuel.

Li Auto (LI)

Oserais-je dire que Li Auto est le stock de véhicules électriques le plus vendu en ce moment ? Les actions sont en feu depuis le creux de début mai, augmentant en huit semaines consécutives depuis le creux. Jusqu’à environ 95% et il est clair que ce titre est en tête de la charge actuelle.

La moyenne mobile sur 10 jours continue de guider Li Auto à la hausse, car les actions ont désormais franchi les mesures de retracement de 50%.

Dans le retracement de 61,8% maintenant et j’aimerais voir un léger recul à partir d’ici. Peut-être jusqu’à la moyenne mobile de 10 jours et la zone de 30 $ à 31 $. Cela permettrait au titre de se calmer un peu et de consolider ses gains tout en gardant intacte la tendance globale.

Au-dessus de 35 $ et le niveau de 37 $ est le prochain en ligne, qui a connu une résistance en janvier et entre également en jeu près des sommets de 2021. Notez que Li Auto n’a pas atteint de nouveaux sommets en février comme la plupart des actions de véhicules électriques et de croissance. Au lieu de cela, il était déjà en panne – c’était le canari dans la mine de charbon.

Au-dessus de 37 $, le retracement de 78,6 % est sur la table.

Actions EV avec de bonnes techniques : Fisker (FSR)

Fisker essaie évidemment de donner à Li Auto une course pour son argent. Il se négocie aussi incroyablement bien. Les actions se sont redressées au cours de six des sept dernières semaines et, lors du récent sommet, elles ont augmenté d’environ 75 % par rapport au creux de mai.

Ces observations suivent à peine Li Auto et laissent toujours Fisker dans une assez bonne position. Cependant, la configuration technique est un peu plus spécifique avec celui-ci.

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes le 30 juin, ce qui signifie qu’une nouvelle bougie mensuelle est sur le point de se lever alors que nous entrons en juillet. Si les actions de Fisker peuvent continuer à augmenter, je veux voir les actions atteindre le sommet de juin à 20,61 $ et donner aux taureaux une rotation mensuelle à la hausse.

Dans ce cas, il pourrait s’ouvrir jusqu’à la zone de 23 $ à 24 $ ou plus.

Si nous n’obtenons pas de rotation mensuelle, ce n’est pas grave. Au lieu de cela, nous pouvons également rechercher un retrait. Plus précisément, il y a de beaux rebonds sur la moyenne mobile de 21 semaines, avec un support en jeu proche de 17 $.

Si nous obtenons un recul vers les moyennes mobiles de 21 et 10 semaines, je considérerais cela comme une opportunité d’achat potentielle pour le moment. Une cassure de 16,50 $ crée probablement un problème pour les taureaux et pourrait mettre la moyenne mobile sur 50 semaines sur la table.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.