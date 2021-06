7 actions hurlantes à acheter si vous recherchez des gagnants infaillibles

in

Lorsqu’il s’agit d’acheter des actions pour faire fructifier vos investissements, il n’y a pratiquement aucune garantie. Les grandes récompenses s’accompagnent de grands risques. Les lecteurs peuvent éviter une grande partie des inconvénients inhérents aux opportunités d’actions criantes.

Par exemple, le prix payé peut réduire les risques en donnant aux investisseurs une plus grande marge de sécurité. Ainsi, si les investisseurs paient pour un titre inférieur à sa valeur intrinsèque, il offrira un certain degré de sécurité. A l’inverse, une action qui vient de rebondir pourrait chuter tout aussi rapidement. L’achat de ces actions axées sur la dynamique ne sera pas rentable si l’achat se tarit soudainement.

Parmi les secteurs chauds et à croissance rapide, le secteur des logiciels propose des actions criardes à acheter si vous recherchez des gagnants infaillibles.

Certains des noms énumérés ci-dessous ont récemment publié de solides rapports de résultats trimestriels. Le taux de croissance réaffirme leur valeur et le potentiel de hausse offert pour l’année à venir. Les entreprises sont :

CrowdStrike Holdings (NASDAQ :CRWD)

Élastique (NYSE :ESTC)

MongoDB (NASDAQ :BMD)

Cloudflare (NYSE :RAPPORTER)

Roku (NASDAQ :ROKU)

Le comptoir commercial (NASDAQ :TTD)

Zoom sur les communications vidéo (NASDAQ :ZM)



Graphique avec l’aimable autorisation de Stock Rover

Dans le graphique ci-dessus, l’action TTD obtient le score le plus élevé dans l’ensemble et en termes de croissance.

À l’inverse, Cloudflare et Elastic ont des scores globaux faibles. Pourtant, les deux actions bénéficieront d’une forte croissance à venir.

À mesure que la demande de logiciels augmente, les ventes conduiront à de meilleurs scores quantitatifs.

CrowdStrike Holdings (CRWD)

Source : Shutterstock

CrowdStrike Holdings a enregistré des revenus récurrents annuels impressionnants au premier trimestre. Le nouveau ARR net a dépassé 144 millions de dollars, les nouveaux abonnés nets ayant augmenté de 1 524. L’action CRWD a gagné 4,85% depuis le rapport sur les résultats du 3 juin.

Le PDG George Kurtz a déclaré : « Nous pensons que l’environnement de la demande est robuste, entraîné par des tendances séculaires, telles que la transformation numérique et de la sécurité, l’adoption du cloud et un environnement de menace accru. Il a déclaré aux participants à la conférence téléphonique que sa solution holistique compétitive fonctionne sur plusieurs clouds. L’entreprise ajoute de nouvelles fonctionnalités, telles que la détection de dérive, qui améliore la détection des menaces.

Le cloud est un mot à la mode, mais CrowdStrike saisit cette nouvelle opportunité. De plus, le produit dispose d’instances virtuelles sur sa charge de travail que les clients bénéficient d’une protection en temps réel. Grâce à l’apprentissage automatique, le produit identifie les menaces et les empêche de se propager à l’environnement d’un utilisateur.

Le stock de CRWD devrait continuer de grimper. Les clients économisent de l’argent en utilisant le produit de CrowdStrike par rapport au paiement d’un ransomware ou à une perte de productivité.

Élastique (ESTC)

Source : Shutterstock

Au quatrième trimestre (fin avril), Elastic a enregistré une croissance de 44% des revenus à 177,6 millions de dollars, des revenus de Software-as-a-Service en hausse de 77% à 51,3 millions de dollars et des revenus pour l’année 2021 en hausse de 42% à 608,5 millions de dollars. L’action ESTC a gagné 15,4% depuis la publication des résultats du 2 juin.

L’entreprise, fondée en 2012, compte aujourd’hui plus de 15 000 clients abonnés. Il dispose d’un modèle de déploiement flexible, qu’il s’agisse d’un cloud sur site, hybride ou hybride. Cela devrait améliorer sa portée alors que les clients s’adaptent à un monde post-pandémique. Le logiciel fonctionnera pour bénéficier de l’environnement de travail à distance ou avec le retour du personnel dans l’espace de travail physique.

Elastic a un fossé et un avantage sur la concurrence. Splunk (NASDAQ :SPLK), par exemple, continue de perdre des parts de marché au profit d’Elastic. À l’inverse, Elastic ne traite pas les données comme un problème. Il considère les données comme une caractéristique et une capacité. Comme l’a expliqué le PDG Shay Banon, Elastic donne de meilleurs résultats de recherche. De plus, la solution offre une meilleure connexion dans les chaînes d’approvisionnement critiques. Les clients ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir de solution Elastic.

À Wall Street, les analystes ont un objectif de cours moyen de près de 180 $, selon les données compilées par TipRanks.

MongoDB (MDB)

Source : Shutterstock

MongoDB est une base de données orientée document avec quelque 25 000 clients payants et plus de 1,5 million d’utilisateurs gratuits. MongoDB fournit à la fois des licences et des abonnements en tant que service pour sa base de données NoSQL.

Le 3 juin, il a publié des résultats exceptionnels au premier trimestre et les investisseurs ont fait grimper l’action MDB de 16,2 % depuis lors.

MongoDB a enregistré une croissance de ses revenus de 39% en glissement annuel à 181,6 millions de dollars. Le PDG Dev Ittycheria a souligné la force continue d’Atlas, son produit de base. La société a lancé Atlas il y a cinq ans, convaincue que les clients bénéficieraient d’une base de données MongoDB entièrement gérée. Au premier trimestre, le bénéfice brut a dépassé 127,1 millions de dollars. Bien que la marge brute ait été de 70 %, elle a affiché une perte d’exploitation de 61,4 millions de dollars. Il a perdu 1,04 $ par action au cours du trimestre.

MDB a terminé le trimestre avec 935,6 millions de dollars en espèces et quasi-espèces. Au deuxième trimestre, la société s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 180 et 183 millions de dollars. Il a également prévu une estimation de perte par action de 40 cents à 43 cents. La performance Atlas de MDB est un chiffre clé. La demande des clients pour le service de base de données cloud native est passée de 60 % l’année dernière à plus de 70 % cette année.

Les investisseurs peuvent parier sur la croissance de la part de marché des bases de données NoSQL. Celles-ci sont souvent qualifiées de « non relationnelles pour souligner qu’elles peuvent gérer d’énormes volumes de données non structurées en évolution rapide de différentes manières qu’une base de données relationnelle (SQL) traditionnelle avec des lignes et des tables. Dans ce créneau, MDB mène la charge.

Cloudflare (NET)

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Cloudflare est un fournisseur de réseau de diffusion de contenu qui offre sécurité, performances et fiabilité aux clients. Ses bons résultats au premier trimestre ne font que réaffirmer la solidité de l’entreprise à venir.

Depuis la publication des résultats le 6 mai, le cours NET de l’action est en hausse de 36,1%.

Cloudflare a enregistré une croissance de 51 % de ses revenus à 138,1 millions de dollars. Il a ajouté un record de 120 gros clients qui représentent désormais plus de 50% du chiffre d’affaires. Le PDG Matthew Prince a souligné lors de la conférence téléphonique la capacité de l’équipe à atteindre une rétention nette de 123 % en dollars. L’entreprise pourrait faire face à des vents contraires en Chine. Pourtant, il a cuit le manque à gagner potentiel dans ses orientations.

La société gère bien sa présence sur le marché en dehors des États-Unis. En Chine, les vents contraires du chiffre d’affaires Baidu (NASDAQ :BIDU) la décélération sont compensés par JD.com (NASDAQ :JD) le suivi des attentes de l’entreprise.

Le directeur financier Thomas Seifert a différencié l’activité de réseau de diffusion de contenu (CDN) de Cloudflare de la concurrence. Il a déclaré que le CDN était un moyen de réaliser des services et des produits à la périphérie de son réseau. Elle fournit aux clients des produits basés sur la sécurité et les performances.

Le co-fondateur et PDG Matthew Prince est obsédé par l’idée d’offrir le CDN le plus rapide du marché. Les clients obtiennent des services rapidement. C’est ainsi que Cloudflare remporte plus de contrats.

Roku (ROKU)

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

Les sceptiques doutent que l’élan de l’audience de streaming en ligne de Roku se maintienne à mesure que la pandémie se termine. Pourtant, les annonceurs suivent les téléspectateurs en streaming. Roku monétise cette transition.

L’action ROKU a atteint un sommet en trois ans de 486,72 $ par action à la mi-février et a chuté de près de 26% alors que les vaccinations reprenaient et que l’économie américaine commençait sa lente réouverture.

Le directeur financier Steve Louden a déclaré que Roku est bon pour monétiser les annonces ciblées au coût pour mille (CPM) premium. L’engagement des téléspectateurs avec les annonceurs est élevé. Cela augmente l’inventaire publicitaire et augmente les revenus de Roku.

Le canal Roku est essentiel pour équilibrer les revenus non publicitaires et l’a fait au cours des 3,5 dernières années. De plus, Roku Originals est construit sur un modèle gratuit financé par la publicité. Avec peu d’alternatives pour les consommateurs, Roku peut développer son audience en développant son contenu et en monétisant la chaîne via des publicités CPM.

L’action ROKU est un achat criant car la trajectoire de croissance ne montre aucun signe de ralentissement. Il a plus que doublé Y/Y. Cet élan donnera à Roku la possibilité de construire ses partenariats de licence.

Les éditeurs obtiennent une répartition des revenus de 50/50. Les fournisseurs de contenu obtiennent une place sur la chaîne Roku en pleine croissance tandis que la société collecte des marges bénéficiaires en expansion.

Le Trade Desk (TTD)

Source : shutterstock.com

Les actions du Trade Desk ont ​​culminé à près de 1 000 $ à la fin de l’année dernière. Dans son dernier rapport trimestriel, la société a tempéré ses attentes de croissance. Cela profitera finalement aux investisseurs en faisant fuir les spéculateurs.

Au cours du dernier trimestre, The Trade Desk a enregistré une forte croissance, leader sur le marché de la télévision connectée (CTV). Les revenus ont augmenté de 36,8 % pour atteindre 219,8 millions de dollars. Il a affiché un bénéfice de 45 cents par action (ou 1,41 $ par action sur une base non conforme aux PCGR). Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires prévu par le Trade Desk atteindra 262 millions de dollars. Il s’attend à un BAIIA ajusté d’au moins 84 millions de dollars.

Lors de sa conférence téléphonique, le fondateur et PDG Jeff Green a déclaré aux investisseurs en actions de TTD que les dépenses du client de la société, CTV, avaient plus que doublé d’une année sur l’autre. Il permet à TTD d’élargir son avance CPM sur la télévision traditionnelle.

Ainsi, à mesure que l’audience s’éloigne du marché de la télévision, TTD bénéficiera de la croissance des revenus. Il investira les dollars supplémentaires dans le numérique et la programmation. À long terme, la société sera leader sur le marché CTV et contrôlera une plus grande part du marché adressable.

Communications vidéo Zoom (ZM)

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

Chaque fois que le nom d’une entreprise devient un verbe, l’action est susceptible d’offrir des rendements multi-ensacheuses pour les années à venir. Zoom Video est l’une de ces entreprises. L’action ZM est en baisse de 28% par rapport à son sommet historique de fin novembre 2020.

Le chiffre d’affaires de la société a presque doublé au cours du dernier trimestre alors que les flux de trésorerie disponibles ont grimpé en flèche. Zoom a également affiché de solides perspectives pour le deuxième trimestre en cours.

Au premier trimestre, Zoom a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 191% en glissement annuel pour atteindre 956,2 millions de dollars. Il compte désormais plus de 160 % de ses clients en plus, contribuant à plus de 100 000 $ de revenus annuels.

Pour l’ensemble de l’exercice, le PDG Eric Yuan a prévu un chiffre d’affaires total compris entre 3,975 et 3,99 milliards de dollars. Les investisseurs sceptiques qui pensaient que la pandémie de Covid-19 a créé un pic temporaire de la demande se trompent. Le service de chat vidéo va continuer à se développer.

Pour tirer parti des fortes marges d’exploitation de son service vidéo, Zoom a introduit un appareil téléphonique.

Comme le montre la présentation, Zoom aura au moins trois téléphones de station de base avec caméras. Cela protège Zoom des imitateurs qui offrent des services similaires. Zoom aura des appareils qui augmentent la base d’utilisateurs. Cela dissuaderait les clients d’utiliser d’autres services de visioconférence.

À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Lau est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Chris a plus de 20 ans d’expérience en investissement dans le marché boursier et dirige le marché d’investissement de valeur à faire soi-même sur Seeking Alpha. Il partage ses choix d’actions afin que les lecteurs obtiennent des informations originales qui aident à améliorer les retours sur investissement.