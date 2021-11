7 actions immobilières à acheter au lieu de Zillow assiégé

Plateforme immobilière en ligne Zillow (NASDAQ :ZM) a récemment secoué l’industrie en annonçant son départ de l’activité iBuying. Des pertes importantes s’étaient accumulées dans son entreprise de retournement à domicile, alors l’entreprise l’a fermée. Cependant, les autres segments d’activité de Zillow, tels que les hypothèques et les médias, n’ont pas non plus fait beaucoup d’argent. Néanmoins, la débâcle de Zillow ne devrait pas dissuader les investisseurs de parier sur d’autres valeurs immobilières de premier plan.

L’offre de logements était déjà faible avant que Covid-19 n’engloutisse le monde. Cependant, les fermetures et les pénuries de matières premières qui en résultent ont considérablement augmenté les prix de l’immobilier. Par conséquent, ces actions se sont bien comportées au cours de la dernière année et continuent de dépasser les S&P 500 Retour.

Examinons sept des meilleures actions immobilières qui se portent incroyablement bien et ont un potentiel de hausse énorme :

Duc immobilier (NYSE :DRE)

CyrusOne (NASDAQ :CÔNE)

Porte ouverte (NASDAQ :OUVERT)

Prologis (NYSE :PLD)

Société de revenu immobilier (NYSE :O)

Immobilière Kimco (NYSE :KIM)

Groupe Immobilier Simon (NYSE :SPG)

Actions immobilières : Duke Realty (DRE)

Source : Don Pablo / Shutterstock.com

Duke Realty est une fiducie d’investissement immobilier industriel (FPI) basée dans l’Indiana et axée sur les marchés de la logistique. Il fait partie des principaux acteurs de l’espace de distribution et a été l’un des plus performants du secteur.

Au cours des trois dernières années, ses fonds provenant des opérations (FFO) moyens ont considérablement augmenté et ont largement dépassé la moyenne du secteur.

Duke a récemment annoncé ses résultats du troisième trimestre, où les revenus ont augmenté de 7 % en glissement annuel pour atteindre 280 millions de dollars. Il a généré un bon FFO de 46 cents par action, en hausse de six cents par rapport à la même période l’an dernier.

Les vents favorables de la pandémie ont considérablement augmenté l’activité de commerce électronique, ce qui a créé une forte demande pour les entrepôts industriels et les centres de distribution. La tendance devrait se poursuivre dans le monde post-pandémique, entraînant une forte croissance des ventes.

De plus, Duke Realty dispose d’un pipeline de développement colossal de 1,4 milliard de dollars qui positionne le titre DRE pour une forte croissance à venir.

CyrusOne (CNE)

Source : Shutterstock

CyrusOne est une FPI basée au Texas qui se spécialise dans la fourniture de propriétés de centre de données neutres vis-à-vis des opérateurs. Elle possède actuellement plus de 50 centres de données dans le monde et continue d’en construire de nouveaux pour ses clients.

De plus, l’action CONE offre un rendement de dividende attrayant de plus de 2,5%. Il dispose également d’une importante base de trésorerie.

CyrusOne a un bilan incroyable dans la production de FFO à la pointe de l’industrie. Au troisième trimestre, son FFO normalisé par action s’est établi à 1,02 $, soit trois cents de plus que les estimations du consensus.

De plus, son EBITDA ajusté de 149,2 millions de dollars a augmenté de 13 % par rapport à la période de l’année précédente. CyrusOne a également relevé ses prévisions de chiffre d’affaires, de FFO et de bénéfice d’exploitation pour l’année entière d’une marge considérable lors de son appel aux résultats du deuxième trimestre.

En plus de cela, il dispose d’une flexibilité financière robuste avec un solde de liquidités de 2,15 milliards de dollars au 30 septembre.

Actions immobilières : porte ouverte (OUVERT)

Source : PREMIO STOCK/Shutterstock.com

Le projet de Zillow de fermer son entreprise de retournement à domicile fait désormais d’Opendoor le roi incontesté de l’espace iBuying.

Contrairement à Zillow, la technologie iBuying d’Opendoor est plus réactive et dynamique. Il est également basé sur un ensemble de données plus riche par rapport à ses concurrents. Avec son équipe de direction haut de gamme, Opendoor a extrêmement bien réussi à améliorer ses marges et ses revenus.

Opendoor a récemment publié ses résultats du deuxième trimestre. Les ventes de la société ont augmenté de 59 % pour atteindre 1,2 milliard de dollars sur une base séquentielle. De plus, il a terminé le trimestre avec des contrats évalués à 3 milliards de dollars.

Pour l’avenir, les analystes s’attendent à ce que le taux de croissance des revenus de la société en 2022 soit supérieur à 80 %. Cela devrait réduire considérablement ses pertes. De plus, l’action OPEN s’est bien comportée au cours de la dernière année, mais se négocie toujours à moins de deux fois les ventes à terme.

Prologis (PLD)

Source : rafapress / Shutterstock.com

Prologis fait partie des trois plus grandes sociétés de placement immobilier opérant aux États-Unis en termes de capitalisation boursière. Le cabinet intervient dans l’acquisition et la gestion d’actifs logistiques et industriels.

Son portefeuille comprend un mammouth de 4 675 propriétés couvrant près d’un milliard de pieds carrés. Au fil des ans, Prologis a été un excellent interprète, affichant des rendements de dividendes sains et une croissance du FFO.

La classe d’actifs industriels a été l’un des principaux bénéficiaires de la perturbation provoquée par la pandémie. C’est pourquoi l’entreprise a connu une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires au cours de chacun des quatre trimestres de l’année dernière.

Au cours de son dernier trimestre de cette année, son FFO de base a atteint 1,04 $, soit une augmentation de 15,5 % sur une base annuelle. De plus, son EBITDA ajusté au troisième trimestre a augmenté à 1,1 milliard de dollars, contre 980 millions de dollars l’année précédente.

Pour l’avenir, ses prochains trimestres continueront d’afficher la solidité de ses fondamentaux et devraient propulser l’action PLD vers de nouveaux sommets.

Actions immobilières : Realty Income Corp (O)

Source : Shutterstock

Realty Income est une FPI de premier ordre détenant des participations dans plus de 7 000 propriétés commerciales aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Non seulement il a un bilan impeccable, mais l’action O a également augmenté à un taux annuel composé de plus de 15 % depuis sa cotation en 1994. En plus de cela, elle a augmenté ses dividendes pendant 24 ans avec un ratio de distribution de plus que 80%.

Realty Income s’est redressé au cours des deux derniers trimestres après une année 2020. Au troisième trimestre de cette année, il a généré des revenus de 491,9 millions de dollars, soit une amélioration de 21,6 % par rapport à l’année précédente. Son FFO ajusté de 91 cents au troisième trimestre était conforme aux attentes.

Pour l’avenir, Realty Income prévoit que son FFO ajusté par action pour 2022 augmentera de 9,2 %. Sa récente fusion avec Vereit va libérer beaucoup de valeur pour l’entreprise, donnant accès à un meilleur coût du capital.

Kimco Realty (KIM)

Source : rafapress / Shutterstock.com

Plus tôt cette année, Kimco Realty figurait déjà parmi les meilleurs FPI de centres commerciaux aux États-Unis avec plus de 350 propriétés dans son portefeuille. Cependant, après sa fusion avec Weingarten, il s’agit désormais du plus grand FPI de centre commercial avec un énorme portefeuille de 559 propriétés.

L’action KIM n’a pas particulièrement bien performé au fil des ans. Mais maintenant, avec un portefeuille plus diversifié, il est probable que le scénario change.

Au troisième trimestre, son FFO de 32 cents a dépassé largement le FFO de 25 cents de l’année dernière. Les revenus ont grimpé de 41,9 % à 368,6 millions de dollars avec une augmentation marquée du taux d’occupation du portefeuille à 94,1 %.

À l’avenir, l’acquisition de Weingarten est susceptible de rapporter beaucoup de dividendes à Kimco, lui offrant une portée élargie et un accès à une population plus jeune.

Actions immobilières : Simon Property Group (SPG)

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Simon Property Group est l’une des FPI les plus connues en Amérique avec un vaste portefeuille de propriétés commerciales et de vente au détail. La société basée dans l’Indiana est actuellement le principal FPI de centre commercial en Amérique.

Naturellement, la pandémie a eu un impact significatif sur ses résultats. Mais Simon Property Group est maintenant de retour à ses manières gagnantes avec quelques trimestres solides.

Au troisième trimestre, il a enregistré un chiffre d’affaires de 1,3 million de dollars, en hausse de 21,7% par rapport à la même période de l’année précédente. De plus, son FFO de 3,13 $ par action est supérieur de 52,7 % à celui de l’an dernier.

En plus de cela, Simon Property Group a connu une énorme augmentation de 330% du bénéfice net par action. L’action SPG a également un profil de dividende solide avec un rendement de 4% et un paiement annuel de 6,60 $. Par conséquent, le stock SPG est la crème de la crème en ce qui concerne les stocks immobiliers.

A la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.