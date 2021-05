7 actions les plus exposées à une vente fiscale sur les gains en capital

Lorsque des rumeurs ont fait surface selon lesquelles le président Joe Biden augmenterait l’impôt sur les plus-values, les actions ont rapidement chuté. Pour la semaine suivante, les marchés ont rebondi, oubliant la hausse potentielle des impôts. Les acteurs du marché pensaient que la politique ne toucherait que les riches.

James Angel est professeur agrégé à la McDonough School of Business de l’Université de Georgetown. Récemment, InvestorPlace lui a demandé comment le plan d’infrastructure – qui comprend une augmentation de 7% des taux d’imposition des sociétés – affecterait les actions. Angel a souligné que, même avant l’administration actuelle, le pays était confronté à un énorme fardeau de la dette. En outre, il a déclaré que «si le taux d’imposition augmente, les flux de trésorerie après impôt et donc la valeur actuelle diminuent. Ce sera un vent contraire qui déprimera les rendements des actions, même si une grande partie de cela a probablement déjà été incorporée dans les cours des actions. »

Bien entendu, les entreprises du secteur de la construction bénéficieront bien du plan d’infrastructure. Cependant, pour revenir à la hausse des taxes qui paiera pour tout, certaines actions risquent de se vendre. Lesquels sont-ils?

À mon avis, ces sept valeurs pourraient chuter considérablement. Ceux qui ont gagné le plus au cours du marché haussier pluriannuel auront les plus gros gains non réalisés pour les investisseurs.

Carte gracieuseté de Stock Rover

Dans le tableau ci-dessus, Amazon obtient le meilleur score global. Le géant du e-commerce affiche une forte croissance et des scores de qualité. Dans le même temps, son score de valeur est de 32 sur 100. Ainsi, les investisseurs qui vendent les actions pour éviter des taxes plus élevées devraient se retrouver devant.

Pendant ce temps, Gamestop, Microstrategy et Nio ont tous des scores mitigés. Le score de croissance n’est pas suffisamment élevé pour justifier leur maintien sur le long terme. Lorsqu’une facture fiscale plus élevée se profile pour les gains en capital, les investisseurs peuvent envisager de les vendre.

Amazon (NASDAQ:AMZN)

Gamestop (NYSE:GME)

Microstratégie (NASDAQ:MSTR)

Nio (NYSE:NIO)

Novavax (NASDAQ:NVAX)

Silvergate Capital (NYSE:SI)

Tesla (NASDAQ:TSLA)

Actions à vendre avec une taxe plus élevée sur les gains en capital: Amazon (AMZN)

Source: Ioan Panaite / Shutterstock.com

Le géant de la vente au détail en ligne Amazon est un générateur de revenus que les investisseurs devraient essayer de ne pas vendre. Cela dit, le rendement de 356% en cinq ans est une obligation fiscale pour les actionnaires de longue date. La vente du stock avant l’impôt sur les plus-values ​​augmenterait le rendement total de l’investissement. Les investisseurs parient que la hausse restante de l’action est inférieure à l’impôt sur les gains en capital dû.

Au premier trimestre, Amazon a affiché un bénéfice de 15,79 $ par action au premier trimestre. Les revenus ont augmenté de près de 44% pour atteindre 108,5 milliards de dollars. Désormais pour le deuxième trimestre, la société s’attend à des ventes nettes de 110 à 116 milliards de dollars. De plus, le bénéfice d’exploitation se situera entre 4,5 et 8 milliards de dollars, contre 5,8 milliards de dollars l’an dernier. En plus de cela, Amazon Web Services («AWS»), Amazon Studios, Amazon Devices and Services et Shopping sont tous au cœur de la croissance. Ainsi, les investisseurs qui vendent leur position aujourd’hui renonceraient à des gains futurs simplement pour éviter de devoir payer l’impôt sur les gains en capital.

Cela dit, vendre le titre avant les nouvelles et le racheter après la baisse est une autre option. De cette façon, un investisseur participera à la hausse des actions AMZN tout en payant un impôt moins élevé sur moins de gains.

Gamestop (GME)

Source: rblfmr / Shutterstock.com

Gamestop s’est échangé aussi bas que 3,77 $ l’année dernière. Cependant, comme les vendeurs à découvert ont construit une position trop importante et n’ont pas pu en sortir, l’action a augmenté d’environ 4000% par rapport au prix actuel. Actuellement, le flottant court de GME est encore très élevé, montré ici autour de 20%. Reddit Le sous-groupe r / WallStreetBets ne laissera pas les actions de GME partir.

Cependant, les investisseurs assis sur ces gains stupéfiants peuvent ne pas avoir à compter sur le groupe Reddit pour maintenir l’action à la hausse. Le 27 avril, la société a vendu 3,5 millions d’actions pour lever 551 millions de dollars. Cette vente n’a pas suffisamment dilué les actionnaires pour nuire à l’action. En fait, il a fait le contraire et GME a affiché une tendance à la hausse.

De plus, le 19 avril, la société a annoncé que le PDG George Sherman démissionnerait. Cela ouvre la voie à un leader ayant une expérience du commerce électronique pour sortir l’entreprise du marché de la vente au détail physique.

Cela dit, Gamestop a encore un chemin long et difficile devant lui. En tant que tel, les actionnaires peuvent vouloir vendre les actions avant la nouvelle hausse de l’impôt sur les gains en capital avant tout le monde.

Actions à vendre avec une taxe plus élevée sur les gains en capital: microstratégie (MSTR)

Source: Shutterstock

Récemment, le PDG de Microstrategy, Michael Saylor, a épinglé le bilan de l’entreprise sur la valeur de Bitcoin (CCC:BTC-USD). Jusqu’à présent, ce pari a fonctionné. La hausse de Bitcoin a augmenté la valeur comptable de l’action MSTR. Après s’être négocié aussi bas que 110 $, l’action a culminé à 1315 $ début février. De plus, la valeur croissante du Bitcoin devrait faire remonter à nouveau les actions MSTR.

Cependant, les investisseurs qui ont fait un rendement quintuple ou plus sur ce nom peuvent vouloir vendre l’action maintenant au lieu de se fier au prix du Bitcoin. Au premier trimestre, cette société détenait plus de 91 000 bitcoins.

L’activité sous-jacente de Microstrategy ne croît pas beaucoup. Pour le trimestre, les revenus ont augmenté de 10,3% d’une année à l’autre (en glissement annuel) pour s’établir à 122,9 millions de dollars. À l’inverse, les services d’abonnement et les licences de produits ont augmenté de 52,3% pour s’établir à 31,3 millions de dollars. Ces chiffres sont pâles par rapport à la valeur de détention actuelle du bitcoin de la société, d’environ 5,2 milliards de dollars.

La vente d’actions MSTR avant une baisse potentielle bloquera les plus-values ​​ici. Plus important encore, les investisseurs qui vendent bénéficieront d’une taxe sur les gains en capital moins élevée.

Nio (NIO)

Source: Photographie divers / Shutterstock.com

Le plus bas de Nio sur 52 semaines est actuellement de 3,18 $. Maintenant, même si les investisseurs ont raté l’occasion de vendre la société chinoise de véhicules électriques (EV) à son sommet de janvier de 66,99 $, les actions sont toujours en hausse de plus de 1000% par rapport au creux. Nio a affiché de solides résultats au premier trimestre pour justifier le récent rallye. Cependant, l’avertissement qui a suivi devrait effrayer les investisseurs.

Pour le premier trimestre, Nio a enregistré une forte croissance des ventes de véhicules, avec des ventes dépassant 1,13 milliard de dollars au cours du trimestre. C’était en hausse de près de 490% en glissement annuel. De plus, la marge des véhicules de la société a augmenté à 21,2%, une mesure importante qui s’est grandement améliorée par rapport aux 7,4% négatifs affichés l’année précédente. Enfin, la marge brute de Nio est de 19,5%.

Cela dit, bien que cette société ait affiché des bénéfices bruts de 237,3 millions de dollars, sa perte nette de 68,8 millions de dollars est préoccupante. Nio doit encore augmenter ses ventes unitaires et investir dans ses stations d’échange de batteries. Concernant les résultats, le PDG William Bin Li a déclaré: «La demande pour nos produits continue d’être assez forte, mais la chaîne d’approvisionnement est toujours confrontée à des défis importants en raison de la pénurie de semi-conducteurs.»

La pénurie de semi-conducteurs ralentira les ventes unitaires et nuira à la demande. De même, une hausse de l’impôt sur les gains en capital affectera ce que vous enlevez. En tant que tels, les investisseurs devraient vendre les actions NIO le plus tôt possible au lieu d’attendre un rebond.

Actions à vendre avec une taxe plus élevée sur les gains en capital: Novavax (NVAX)

Source: Ascannio / Shutterstock.com

Dans le secteur de la biotechnologie, la hausse de Novavax par rapport à son creux de 52 semaines de 19,62 $ implique un gain de plus de 700% aujourd’hui pour les premiers investisseurs. Cependant, cela signifierait également une lourde taxe sur les gains en capital. De plus, le fabricant de vaccins Covid-19 n’a pas encore expédié ou vendu de produits, au lieu de cela, il n’a que des commandes à exécuter une fois que les régulateurs ont approuvé son vaccin.

Sur le front des vaccins, Novavax fait également face à une concurrence féroce de Moderna (NASDAQ:ARNM), Pfizer (NYSE:PFE) et partenaire de développement de Pfizer Biontch (NASDAQ:BNTX). Astrazeneca (NASDAQ:AZN) continue également d’envoyer plus de doses. Enfin, après que Moderna s’est engagé à augmenter l’offre mondiale d’expédition à 3 milliards d’ici 2022, Novavax fait face à un marché adressable total en diminution.

Certes, NVAX présente certains avantages par rapport à la concurrence. Par exemple, il développe des vaccins contre d’autres virus et pourrait remporter plusieurs contrats pour leur fourniture. De plus, l’efficacité de 89,3% suggère qu’une fois expédié, son vaccin pourrait conquérir le marché d’Astrazeneca.

Au total, cependant, les investisseurs ont déjà attendu des mois après que d’autres fabricants de médicaments aient enregistré des revenus. En vendant maintenant, les investisseurs pourraient avoir une facture fiscale plus faible sur les gains. Ils éviteraient également tout risque si l’action NVAX commençait à baisser.

Silvergate Capital (SI)

Source: shutterstock.com/CC7

Silvergate Capital s’est échangé aussi bas que 12,05 $ au cours des 52 dernières semaines. Cependant, récemment, le titre a démontré un «triple pic» à plus de 150 $ sur les graphiques. Maintenant, bien que ses résultats du premier trimestre dépassent les estimations, l’action SI est mûre pour la vente.

Pour le premier trimestre, ce nom a affiché un bénéfice net de 12,7 millions de dollars, ou 55 cents par action diluée. De plus, son Silvergate Exchange Network (SEN) a traité plus de 166 000 transactions, 84% de plus que l’an dernier. Les frais liés aux clients en monnaie numérique de 7,1 millions de dollars sont faibles pour le moment. Pourtant, la croissance de la clientèle est en plein essor (diapositive 3). L’utilisation de SEN augmentera probablement de façon exponentielle.

Cela dit, l’action SI a fortement chuté au cours du mois dernier, ne réussissant pas à atteindre de nouveaux sommets. Les investisseurs qui n’ont pas vendu au sommet devraient envisager de sortir de la position aujourd’hui. Non seulement les plus-values ​​pourraient-elles disparaître, mais les plus-values ​​enregistrées plus tard seraient soumises à des taux d’imposition plus élevés.

Actions à vendre avec une taxe plus élevée sur les gains en capital: Tesla (TSLA)

Source: Hadrian / Shutterstock.com

Comme vous le savez probablement, la bulle des VE et des énergies propres est apparue il n’y a pas longtemps. Pour cette raison, les actions de Tesla ont légèrement baissé, mais elles ont résisté par rapport aux autres.

Trading aussi bas que 152,66 $ au cours des 52 dernières semaines, l’action TSLA est un retour à la maison pour certains investisseurs. Cela dit, Tesla a affiché un bénéfice non-GAAP de 93 cents au premier trimestre, mais un bénéfice par action (BPA) GAAP de 39 cents. Les marges brutes de l’automobile de 26,5% ont également dépassé à peine le consensus.

En fait, si ce nom n’avait pas comptabilisé des bénéfices en bitcoins et la vente de crédits réglementaires d’une valeur de 518 millions de dollars, ses bénéfices se seraient évaporés. Les revenus des ventes automobiles ont augmenté de 75% en glissement annuel, donc la baisse des bénéfices suggère qu’il n’y a pas d’économies d’échelle.

Sur Tipranks, les analystes ont actuellement un objectif de cours d’environ 646 $ sur l’action TSLA. Cette baisse signifie un manque de soutien des valorisations actuelles de l’action. Ainsi, les investisseurs qui ont des gains sur papier aujourd’hui devraient envisager de les verrouiller maintenant. Cela dit, une fois que la nouvelle taxe sur les gains en capital aura fait baisser ce titre, les investisseurs voudront peut-être l’acheter à nouveau à un meilleur prix.

A la date de publication, Chris Lau ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Chris Lau est un auteur contributeur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Chris a plus de 20 ans d’expérience en investissement sur le marché boursier et dirige le marché des investissements de valeur à faire soi-même sur Seeking Alpha. Il partage ses choix d’actions afin que les lecteurs obtiennent des informations originales qui contribuent à améliorer le rendement des investissements.