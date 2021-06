7 actions liées à la crypto à considérer pour une augmentation de style Bitcoin

in

Les investisseurs ne peuvent plus éviter les crypto-monnaies après leur montée en flèche en 2021. Les actions cryptographiques ont offert des rendements de 10 à 30 fois, des creux annuels aux sommets. Bitcoin (CCC :BTC-USD) est devenu la référence du marché de la cryptographie en menant sa montée et sa chute. BTC est toujours la pièce à surveiller malgré la popularité croissante et les retours impressionnants des altcoins comme Dogecoin (CCC :DOGE-USD), Litecoin (CCC :LTC-USD), et Ethereum (CCC :ETH-USD).

Les investisseurs peuvent échanger leur crypto-monnaie préférée sur diverses plateformes d’échange ou via une société de courtage comme oeuvres savoureuses. Pourtant, les commerçants ne peuvent pas ignorer les inconvénients des frais élevés et des taux de change défavorables avec le dollar américain. Les coûts commenceront à s’additionner pour l’utilisateur actif.

Les investisseurs qui souhaitent profiter des avantages de la crypto-monnaie sans le coût de possession devraient plutôt envisager les actions crypto.

J’ai tracé leurs notes de StockRover dans le graphique à droite. Malgré les faibles scores globaux du tableau, les prix élevés des crypto-monnaies amélioreront les perspectives de ces actions. Alors que la croissance de la crypto se poursuit cette année, leurs bénéfices continueront d’augmenter.

Sept actions offrent aux investisseurs une certaine forme d’exposition au marché :

Coinbase mondial (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE)

Marathon Digital Holdings (NASDAQ :MARA)

Mogo (NASDAQ :MOGO)

Fonds PayPal (NASDAQ :PYPL)

Blockchain anti-émeute (NASDAQ :ÉMEUTE)

Tesla (NASDAQ :TSLA)

Voyager numérique (OTCMKTS :VYGVF)

Actions cryptographiques : Coinbase Global (COIN)

Lorsque la société a commencé à négocier publiquement, la demande refoulée d’actions Coinbase a fait grimper le titre à 429,54 $. Maintenant que la pression de vente a sapé cette demande, l’action COIN se négocie à une meilleure évaluation. Au premier trimestre, la société a affiché un bénéfice par action (BPA) GAAP de 3,05 $ et un chiffre d’affaires supérieur à 1,8 milliard de dollars.

Dans sa lettre aux actionnaires, Coinbase comptait plus de 56 millions d’utilisateurs vérifiés. La société a géré un volume de transactions incroyable de 335 milliards de dollars au premier trimestre.

L’action COIN a bénéficié d’un fort volume de transactions sur Ethereum et Bitcoin. La mauvaise nouvelle est que le 19 mai, Coinbase a fixé le prix d’une offre de billets de premier rang convertibles de 1,25 milliard de dollars. Le mouvement est déroutant ; Coinbase a demandé une cotation directe, ce qui a suggéré qu’il n’avait pas besoin de fonds supplémentaires.

Coinbase veut s’appuyer sur son bilan déjà solide. Elle ne veut pas diluer ses actionnaires pour le moment, mais a besoin de fonds pour investir dans des opportunités d’innovation et de croissance. Il dispose désormais de 2 milliards de dollars de liquidités.

Marathon numérique (MARA)

Marathon Digital doit sa valeur d’entreprise à ses achats de Bitcoin et à ses activités minières. Le 24 mai, la firme a annoncé une lettre d’intention avec Calculer le nord pour héberger un centre de données minier Bitcoin de 300 mégawatts. L’hôte aura 73 000 mineurs Bitcoin installés d’ici la fin du premier trimestre 2022, donnant à Marathon un taux de hachage d’environ 10,37 EH/s.

Le profit d’un mineur est la valeur d’un Bitcoin moins les coûts d’électricité du processus. Compte tenu de cela et des préoccupations du marché en matière de pollution, les investisseurs doivent noter que Marathon s’attend à ce que leurs opérations soient neutres en carbone à environ 70 %.

Au premier trimestre, Marathon a affiché un BPA de 87 cents. Les revenus ont augmenté de 1 444 % en glissement annuel (YOY) pour atteindre 9,2 millions de dollars. Il a affiché un BAIIA ajusté de 137,4 millions de dollars. La demande croissante de Bitcoin entraînera une augmentation du stock de MARA à mesure que les revenus continueront d’augmenter.

Sur une base annualisée, les bénéfices trimestriels de 87 cents sont de 3,48 $ en BPA. Les marchés devraient attribuer plus qu’un ratio cours/bénéfice à terme élevé à un chiffre. L’objectif de cours moyen de l’action Marathon est de 48,50 $, bien que basé sur les notes de deux analystes compilées par TipRanks.

Actions cryptographiques : Mogo (MOGO)

Mogo propose des solutions numériques pour les clients qui cherchent à évaluer leur santé financière. L’application de Mogo permet aux clients d’accéder à leur Visa (NYSE :V) Carte prépayée Platinum, qui permet aux utilisateurs de gagner du Bitcoin au fur et à mesure de leurs dépenses.

Le 3 mai, Mogo a déclaré avoir acheté 146 Ether à un prix moyen de 2 780 $. Au fur et à mesure qu’il s’ajoute à sa participation en ETH, la valeur des actions MOGO évoluera parallèlement aux prix des ETH. Le directeur financier Greg Feller a déclaré que son investissement dans Ether “reflète notre conviction dans le potentiel à long terme de la technologie blockchain et sa position en tant que composant essentiel d’une plate-forme de technologie financière de nouvelle génération”.

Le 13 mai, Mogo a augmenté sa propriété de la principale plateforme de cryptographie au Canada, Coinsquare. Le PDG David Feller pense que la plate-forme de gestion de patrimoine adoptera la cryptographie et souhaite que Mogo étende ses capacités de portefeuille numérique avant que cela ne se produise.

À Wall Street, quatre analystes évaluent l’action MOGO comme un « achat » avec un objectif de cours de 12,89 $, selon TipRanks.

Fonds PayPal (PYPL)

PayPal a ouvert sa plate-forme aux monnaies numériques l’année dernière. Il n’a pas développé de moyen pour les clients de déplacer leurs avoirs hors de sa plate-forme, mais il prend en charge l’achat, la vente, la détention et le paiement de crypto-monnaie. Les clients qui ont un compte personnel ou Premier peuvent effectuer des transactions avec crypto. La société est encore dans une phase de validation de principe, car les comptes professionnels ne prennent pas encore en charge les transactions cryptographiques.

Même si l’action PYPL n’est pas purement un jeu de crypto, cela peut changer à l’avenir. Lors d’une conférence mondiale annuelle sur la technologie, les médias et les communications tenue le 24 mai, les dirigeants et les analystes ont mentionné la cryptographie 15 fois. Le directeur financier John Rainey a déclaré que son investissement dans la cryptographie n’était pas lié à la spéculation sur la valeur de l’actif. PayPal souhaite que ses clients aient le choix de faire leurs achats avec son réseau de 30 millions de commerçants utilisant la crypto.

La prise en charge de la crypto augmentera l’utilisation de l’application PayPal. De plus, à mesure que la crypto prend son envol, elle facilitera davantage de transactions entre commerçants et clients. La société perçoit des honoraires à chaque fois, ce qui peut augmenter ses bénéfices trimestriels.

Actions cryptographiques : Riot Blockchain (RIOT)

Le mineur de Bitcoin basé aux États-Unis, Riot Blockchain, a conclu son acquisition de Whinstone aux États-Unis le 26 mai. Il a payé 80 millions de dollars en espèces et 11,8 millions d’actions ordinaires RIOT pour la société.

Le PDG Jason Les a déclaré que Riot avait besoin de Whinstone pour devenir une plate-forme minière Bitcoin de premier plan, et l’acquisition peut donner à l’entreprise une infrastructure et des opérations solides. Par exemple, les installations supplémentaires amélioreront la capacité de Riot à réduire les coûts énergétiques et d’exploitation. Whinstone donnera également à l’entreprise une stratégie de gestion de l’énergie avec des coûts énergétiques nets d’environ 2,5 cents par kWh.

Au premier trimestre, Riot a enregistré une augmentation de ses revenus d’une année sur l’autre de 881,1 % à 23,2 millions de dollars. La marge des revenus miniers a augmenté à 67,5%, contre 40,4% l’année dernière. Il a gagné 9 cents par action, contre une perte de 15 cents l’an dernier.

Les faibles coûts de l’électricité augmenteront les marges bénéficiaires de Riot, bien que l’augmentation dépende des prix du Bitcoin. Néanmoins, les investisseurs doivent s’attendre à ce que les prix des cryptos augmentent régulièrement malgré la récente baisse. Les pressions inflationnistes, l’absence de retrait progressif de la Réserve fédérale et les faibles niveaux de taux d’intérêt exerceront une pression sur le dollar américain. Cela entraînera une demande plus forte de Bitcoin et augmentera le stock de RIOT.

Tesla (TSLA)

La valeur des actions de Tesla a suivi les prix de Bitcoin après que la société a acheté pour 1,5 milliard de dollars de crypto en février. Au dernier trimestre, Tesla a gagné un montant respectable de 101 millions de dollars grâce aux ventes de Bitcoin.

Les bénéfices nets record du producteur de véhicules électriques (VE) ne justifient pas à eux seuls la possession du stock. Pourtant, accepter la crypto-monnaie comme moyen de paiement pour un véhicule électrique devrait aider les ventes.

Plus récemment, le PDG de Tesla, Elon Musk, a exigé que les mineurs de Bitcoin réduisent fortement leur empreinte carbone. Il a suspendu les achats de véhicules en utilisant Bitcoin à la mi-mai. Si l’exploitation minière de Bitcoin consomme moins d’électricité et pollue moins, Musk approuvera probablement à nouveau la crypto-monnaie.

À court terme, l’action TSLA est à la merci des tweets de Musk. Mais à mesure que Tesla renforce son soutien au Bitcoin, la devise et les bénéfices de Tesla augmenteront. Selon TipRanks, 23 analystes de Wall Street proposent un objectif de cours sur un an d’environ 640 $ pour l’action TSLA.

Actions Crytpo : Voyager Digital (VYGVF)

Grâce à la volatilité croissante des marchés de la cryptographie, Voyager Digital a enregistré un chiffre d’affaires exceptionnellement solide au troisième trimestre de 60,4 millions de dollars, multiplié par 16 par rapport à 3,6 millions de dollars au deuxième trimestre. De plus, Voyager a affiché un bénéfice d’exploitation de 30 millions de dollars sur une marge d’exploitation de 50 %. La société a traité 5 milliards de dollars de transactions en volume de principal, en hausse substantielle par rapport aux 350 millions de dollars du deuxième trimestre.

Le PDG Steve Ehrlich estime que la marge d’exploitation continuera à évoluer positivement dans les périodes à venir. Cependant, les investisseurs doivent s’attendre à des coûts d’exploitation plus élevés pour limiter la rentabilité. Voyager a apporté des mises à niveau importantes à son infrastructure système. Elle a investi dans la sécurité de la plate-forme, le support client et l’évolutivité. Ses effectifs ont été multipliés par quatre pour accompagner ces initiatives.

Ehrlich a déclaré: “Nous avons constaté une adoption exponentielle des crypto-monnaies en tant que classe d’actifs reconnue et investissable, ce qui s’est traduit par une croissance significative pour Voyager”. Avec l’augmentation de la volatilité des crypto-monnaies et la flambée de la demande, les investisseurs doivent s’attendre à une accélération du taux de croissance de Voyager.

